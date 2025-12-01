A început parada militară din București! Peste 2.900 de soldați defilează de 1 Decembrie

13:30

În această seară, de la ora 20:00, Chefii se întâlnesc pentru o sesiune de gătit în vârf de munte! Ediția de azi Chefi la cuțite aduce o întrecere culinară cu mari emoții, pentru o amuletă cu greutate și o jurizare pe măsură. Lupta Chefilor continuă intens, tocmai la 1.200 metri altitudine, în satul Peștera din comuna Moieciu, unde vor găti pentru un avantaj foarte puternic: amuleta pusă în joc oferă superputerea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă. Jurizarea este facută de o invitată pe masură: Oana Coantă, desemnată în 2019 de un prestigios ghid gastronomic francez Femeia bucătar a anului, vine la degustare.