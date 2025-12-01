Oksana Ionaşcu, totul despre viaţa de familie, amantă, soţ şi decizia de a merge mai departe! Cel mai aşteptat interviu, în exclusivitate!
SpyNews, 1 decembrie 2025 12:20
Oksana Ionaşcu a decis să vorbească pentru prima dată după multe luni de tăcere. A ales să ofere un interviu în exclusivitate pentru spynews.ro. Mai are puţin şi naşte şi a considerat că este momentul să spună partea ei de adevăr, cum se vede de la ea întreaga poveste, şi mai ales, ce se întâmplă acum cu familia ei.
Acum 10 minute
12:30
Caz halucinant într-un spital din România! Un vierme de 11 centimetri, scos din pleoapa unei femei # SpyNews
Un caz de-a dreptul șocant a uimit medicii unui spital din România! Doctorii au descoperit un vierme de 11 centimetri în pleoapa unei femei în vârstă de 26 de ani. Tânăra avea o umflatură dureroasă la nivelul ochiului.
12:30
Ileana Badiu a venit în emisiunea realizată de Laura Cosoi, „Vacanţă de vedetă” unde a vorbit despre cea mai recentă călătorie a sa, o aventură în Panama care, deși la început nu îi trezise mari așteptări, s-a dovedit a fi una dintre cele mai spectaculoase experiențe trăite în ultima perioadă.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Iana Novac, dezvăluiri emoționante despre momentul în care a intrat în trupa ASIA, „Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap” # SpyNews
Iana Novac a rememorat, în cadrul emisiunii „Spynews TV, unul dintre cele mai importante momente din cariera sa: intrarea în celebra trupă ASIA. Artista a vorbit deschis despre parcursul său, despre premiile câștigate înainte de a deveni membră a formației și despre impactul pe care această schimbare l-a avut asupra vieții sale.
11:50
Echipa de reporteri ai Știrilor Antena Stars se afla în aceste momente la parada militară din București, de unde au oferit informații exclusive. Astfel, evenimentul a început în urmă cu puțin timp, iar peste 2.900 de militari defilează cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
11:50
Ana Morodan șochează din nou! Influencerița, cunoscută pentru stilul excentric pe care îl are, a ieșit pe stradă într-o ținută transparentă! Într-adevăr, are și ce să arate, pentru că se laudă cu o siluetă trasă prin inel! Iată imaginile incredibile!
11:40
A început parada militară din București! Peste 2.900 de soldați vor defilează de 1 Decembrie # SpyNews
Echipa de reporteri ai Știrilor Antena Stars se afla în aceste momente la parada militară din București, de unde au oferit informații exclusive. Astfel, evenimentul a început în urmă cu puțin timp, iar peste 2.900 de militari defilează cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
Acum 2 ore
11:00
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară zăpada a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au deszăpezit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă! Iată care sunt zonele vizate!
10:50
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: ”N-am avut așa emoții de când sunt jurat aici!” # SpyNews
Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki aseară la Chefi la cuțite – juratul și-a adjudecat amuleta care îi oferă puterea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă. În această seară, de Ziua Națională a României, Chefii își continuă călătoria amuletelor pe teritoriul țării și se opresc în Portul Mangalia pentru o altă întrecere cu mari emoții și un nou tribut adus atracțiilor turistice autohtone. Iar dacă pe terenul amuletelor, adrenalina e adusă de a treia bombă pusă la bătaie de Irina Fodor, în ringul audițiilor emoțiile ating punctul culminant când Alexandru Sautner pune pe masă cuțitul de aur.
10:40
Mesajele liderilor lumii pentru România, de Ziua Națională. Ce au transmis Donald Trump și Regele Charles de 1 Decembrie # SpyNews
Românii sărbătoresc astăzi Ziua Națională. De 1 Decembrie, mai mulți lideri ai lumii au transmis mesaje pentru România. Printre aceștia se numără Donald Trump, Regele Charles sau Împăratul Japoniei.
Acum 4 ore
10:20
Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun # SpyNews
Adela Popescu împreună cu familia ei au împodobit bradul. Actrița a ales pentru acest an pomul tradițional natural de Crăciun, în locul unui brad artificial. Iată cât de frumos arată rezultatul final!
10:00
Cum ar fi arătat lumea dacă nu ar fi existat niciodată România. Invențiile care au revoluționat globul # SpyNews
România se laudă cu personalități care au revoluționat, de-a lungul istoriei, întreaga lume. Obiectele inventate de români sunt folosite la nivel mondial, iar dacă ele nu ar fi existat, lucrurile nu ar fi funcționat la fel. Iată cum ar fi arătat lumea, dacă țara noastră nu ar fi existat niciodată.
09:50
Românii, printre cei mai norocoși cetățeni din lume! Pașaportul românesc ajunge în vârful clasamentelor internaționale # SpyNews
Pașaportul românesc este unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit celor mai recente clasamente internaționale. Mai mult, în unele dintre acestea, România apare chiar în top 10. Iată ce beneficii au cetățenii din România care vor să călătorească!
09:00
România, un colț de Rai pentru străini! Ce le place turiștilor cel mai mult în țara noastră # SpyNews
Mulți străini aleg să viziteze sau chiar să locuiască în România. Ei bine, multe persoane de altă cetățenie laudă țara noastră, în timp ce unii români se plâng de traiul de aici. Iată cât de fascinați sunt americanii de România!
08:50
Gemenele Indiggo, arestate în America! De ce au ajuns în custodia polițiștilor Mihaela și Gabriela Modorcea # SpyNews
Gemenele Indiggo au fost arestate în Statele Unite ale Americii. Mihaela și Gabriela Modorcea, care au devenit cunoscute în industria muzicală din România, au ajuns pe mâinile polițiștilor din cauza unor fapte grave.
Acum 24 ore
23:20
Jurații de la Chefi la cuțite, dezvăluiri despre prima iubire. Cine a fost femeia de care s-a îndrăgostit Richard Abou Zaki în adolescență # SpyNews
Preparatul unei concurente, care a venit la Chefi la cuțite, le-a adus aminte juraților de prima iubire. Richard Abou Zaki a vorbit despre tânăra de care se îndrăgostise în adolescență, în perioada în care era în Italia.
22:30
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Valentina Burlacu s-a înscris la emisiune, în memoria bunicii sale. Povestea impresionantă de viață a tinerei # SpyNews
Valentina Burlacu are 21 de ani. S-a născut într-un sat din Vrancea, iar de câțiva ani, locuiește în București. Cochetează cu bucătăria și le-a adus juraților de la Chefi la cuțite un preparat care îi amintește de bunica ei.
22:00
O influenceriță de top din România lucrează pe plantație, în Japonia! Cum a ajuns să facă asta # SpyNews
O influenceriță de la noi lucrează pe plantație, în Japonia. Tânăra, în vârstă de 23 de ani, este mulțumită de ce face și se declară cucerită de activitatea pe care o are acolo. A împărtășit cu urmăritorii ei cum arată o zi din viața ei, pe plantație.
22:00
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Cine a câștigat amuleta. Chef Alexandru Sautner a fost deranjat de cum au fost jurizate farfuriile # SpyNews
Jocul de amuletă a avut loc la munte, iar cei patru jurați de la Chefi la cuțite au gătit cu câte un tip de brânză. Oana Coantă a fost cea care a jurizat farfuriile.
22:00
Alexandra Stan ştie toate trucurile! Cum face să aibă pielea întinsă! Neatentă, a lăsat totul la vedere # SpyNews
Alexandra Stan le știe pe toate când vine vorba de trucuri de frumusețe! Iată cum reușește artista să aibă o piele netedă și perfect întinsă. Dintr-un moment de neatenție, cântăreața a lăsat totul la vedere, dezvăluind fără să vrea „artificiile” la care apelează. Așa a fost surprinsă și, totodată, așa am aflat micile secrete care o ajută să arate impecabil.
22:00
Gena Rusu, alias Treya Toth - consilier pentru dezvoltare personală, coach, trainer și specialist Feng Shui – este într-o situație incredibilă: în timp ce poliția îi cerceteză pe niște indivizi identificați de jumătate de an, aceasta a fost victima unei noi infracțiuni.
22:00
Daciana Sârbu, primele declarații despre iubitul tinerel și problemele lui cu legea! Tânărul barman ar fi cercetat penal: ”Viața e uneori și așa, cu lucruri neplăcute” # SpyNews
După o perioadă de singurătate, Daciana Sârbu iubește din nou! Antreprenoarea trăiește o poveste de dragoste discretă alături de un bărbat mult mai tânăr decât ea, dar care, se pare, o face foarte fericită. Totuși, în ultima vreme s-a scris mult despre tânărul barman, inclusiv că ar avea probleme cu legea. Iată ce spune, de fapt, Daciana Sârbu despre bărbatul cu care formează un cuplu.
21:40
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Sergiu Deac și-a găsit tatăl mort pe când avea 7 ani. Cum a început să gătească, deși voia să devină jurist # SpyNews
Sergiu Deac a vrut să devină jurist, dar s-a orientat către bucătărie. A început să gătească în copilărie dintr-o întâmplare, care are legătură cu tatăl său, care a murit pe când el avea șapte ani. Concurentul i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite cu preparatul lui.
21:10
Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. O nouă amuletă a fost pusă în joc. Cine va degusta preparatele # SpyNews
A fost pusă o nouă amuletă în joc, la Chefi la cuțite. Jurații au gătit la munte și au avut de extras câte un bilețel. Ștefan Popescu a fost cel care a decis cu ce ingredient va găti fiecare jurat.
20:20
Ce a decis DSU, după situația critică din Prahova, unde mai multe localități au rămas fără apă potabilă. Măsurile urgente luate de autorități # SpyNews
14 localități au rămas fără apă potabilă. Barajul Paltinu a fost afectat de ploile din ultimele zile. Apa din lacul de acumulare este tulbure și momentan nu poate fi tratată. DSU a anunțat măsuri urgente.
19:40
Recunoști fetița din imagine? Actriță celebră de la noi, fotografie de colecție din copilărie # SpyNews
Mama unei actrițe celebre de la noi a făcut publice imagini de colecție alături de fiica ei, din copilărie. Vedeta are 34 de ani și în urmă cu câteva luni a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer.
19:20
Delia și Liviu de la Mireasa, vacanță într-o destinație exotică. Fosta concurentă, primele imagini cu burtica de gravidă # SpyNews
Delia și Liviu de la Mireasa se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, la câteva luni după ce s-au căsătorit religios. Cei doi se află în vacanță, într-o destinație exotică, iar tânăra s-a afișat pentru prima dată cu burtica de gravidă.
18:50
Imagini de colecție! Cum arăta stațiunea milionarilor, în anii ‘70! St. Moritz era despre old money # SpyNews
Înainte să devină o destinație preferată mai degrabă de influenceri, St. Moritz era despre old money. Orașul din Elveția era considerat unul dintre locurile preferate ale bogaților. Locul a fost vizitat în trecut de oameni de afaceri, vedete de film și televiziune.
18:20
Cum au sărbătorit vedetele, de Sfântul Andrei. Surpriza de care a avut parte Andreea Bălan și ce urare i-a făcut Flavia Mihășan iubitului # SpyNews
Vedetele de la noi au avut parte de momente emoționante, de Sfântul Andrei. Andreea Bălan a fost sărbătorită în familie, de cele două fiice, mama și logodnicul ei. Și Flavia Mihășan își sărbătorește astăzi iubitul, pe Andrei Ciobanu.
17:50
Gabriela Cristea a reacționat, după ce a fost criticată în ultimele zile. De ce a primit vedeta comentarii negative # SpyNews
Gabriela Cristea a reacționat, după ce în ultimele zile a fost criticată. Vedeta a postat un videoclip în care se vede că nu are manichiura făcută. Urmăritorii i-au lăsat comentarii, unele dintre ele negative, la care ea a răspuns.
17:40
Kanye West a făcut publică lista persoanelor care l-au trădat. Kim Kardashian, North West și Donald Trump au fost menționați # SpyNews
Kanye West a reușit să stârnească din nou reacții la nivel mondial! Rapperul a făcut publică ”lista neagră” a persoanelor despre care spune că l-au trădat. Cap de listă este fosta lui soție, Kim Kardashian, iar nume neașteptate sunt North West, fiica lui, și Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.
17:20
Ed Sheeran, mărturisiri despre problemele din căsnicia cu soția lui, în noul său album. Cei doi formează un cuplu de 10 ani # SpyNews
Ed Sheeran și soția lui sunt împreună din 2015. Cu toate că pare că au o căsnicie frumoasă, în noul său album, cântărețul a împărtășit detalii despre problemele din căsnicie în câteva dintre piese.
16:40
Ilona Brezoianu, imagine adorabilă alături de soțul ei și fiul lor. Partenerul ei își sărbătorește astăzi ziua de nume # SpyNews
Ilona Brezoianu și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată acum aproape două săptămâni. Actrița și soțul ei sunt topiți după fiul lor, iar astăzi, jurata de la Te cunosc de undeva i-a făcut o urare partenerului ei, căci își sărbătorește onomastica.
16:40
Țara care a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele de socializare. Din ce dată se aplică legea # SpyNews
O țară din lume a interzis accesul copiilor sub 16 ani pe rețelele de socializare. Noua lege intră în vigoare începând cu data de 10 decembrie 2025 și a stârnit reacții la nivel mondial. Iată unde se întâmplă!
16:00
Ben Affleck s-a întâlnit cu fosta soție, Jennifer Garner, la ea acasă. Cu ce ocazie a vizitat-o # SpyNews
Jennifer Lopez pare că devine istorie pentru Ben Affleck! Celebrul actor a petrecut Ziua Recunoștinței, o sărbătoare importantă din Statele Unite ale Americii, alături de Jennifer Garner, fosta lui soție!
15:20
Sezonul rece vine cu câteva dezavantaje ale sănătății pentru oameni, acesta fiind și un motiv pentru care medicii avertizează să aibă o grijă sporită la sănătate. Una dintre afecțiunile care pot să apară destul de frecvent este boala vărsăturilor de iarnă. Iată ce simptome are.
14:30
De 1 Decembrie, Antena Stars îşi invită telespectatorii să sărbătorească împreună Ziua Națională printr-o serie de programe speciale, pline de emoție, tradiție și povești care vor scoate la lumină România autentică și oamenii ei minunați. Încă de la primele ore ale dimineții, postul îmbracă haine de sărbătoare și le aduce telespectatorilor ediții speciale, cu transmisiuni live și invitați de seamă, pentru ca fiecare român, oriunde s-ar afla, să simtă bucuria acestei zile.
14:20
Cadavrul unei influencerițe celebre, găsit într-o pădure! Iubitul ei a recunoscut că a omorât-o # SpyNews
Descoperire șocantă într-o pădure. Stefanie Pieper, o cunoscută influenceriță din Slovenia, a fost găsită moartă. Tânăra avea 31 de ani și a fost dată dispărută în urmă cu câteva zile, după ce a lipsit de la o ședință foto. Iubitul ei a recunoscut că a ucis-o.
13:30
Alina Marymar și-a tatuat numele lui Tzancă Uraganu pe piele! Surpriză atipică de ziua lui # SpyNews
Alina Marymar i-a făcut cadoul suprem lui Tzancă Uraganu! Bruneta și-a tatuat pe piele numele cântărețului și un text romantic pentru el. Artistul nu a știut, ci s-a trezit pus în fața faptului împlinit! Iată primele imagini cu tatuajul!
13:30
Amuletă grea, diseară, la Chefi la cuțite: jurații gătesc la 1.200 metri altitudine, iar Chef Oana Coantă, premiată de un prestigios ghid gastronomic francez, vine la degustare # SpyNews
În această seară, de la ora 20:00, Chefii se întâlnesc pentru o sesiune de gătit în vârf de munte! Ediția de azi Chefi la cuțite aduce o întrecere culinară cu mari emoții, pentru o amuletă cu greutate și o jurizare pe măsură. Lupta Chefilor continuă intens, tocmai la 1.200 metri altitudine, în satul Peștera din comuna Moieciu, unde vor găti pentru un avantaj foarte puternic: amuleta pusă în joc oferă superputerea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă. Jurizarea este facută de o invitată pe masură: Oana Coantă, desemnată în 2019 de un prestigios ghid gastronomic francez Femeia bucătar a anului, vine la degustare.
13:00
Ce nu ai voie să faci de Sfântul Andrei, conform tradiției populare. Obiceiuri pentru a atrage norocul în 30 noiembrie # SpyNews
Sfântul Andrei este o sărbătoare foarte importantă pentru creștini. Se sărbătorește în fiecare an pe data de 30 noiembrie, iar credincioșii au câteva tradiții și obiceiuri în această zi. Iată ce trebuie să ai în buzunar pentru a atrage banii și norocul în viața ta.
Ieri
12:00
Alexandra Stan, declarații despre abuzurile din relații! A trecut prin teroare anul trecut: ”M-a dat afară din casă” # SpyNews
Alexandra Stan a vorbit despre momentele dificile ale vieții sale. Artista a trecut prin abuzuri în relații, iar anul trecut a fost agresată fizic de un fost partner. Deși a fost dată afară din casă, iar situația a fost destul de gravă, cântăreața a reușit să țină discret acest scandal.
11:20
Este alertă în Prahova! Locuitorii trec printr-o situație critică, din cauza lipsei de apă potabilă. Ploile abundente din ultimele zile au afectat barajul Platinu. Mai multe localități din județ au rămas fără apă. Se cere instituirea stării de urgență.
10:40
Imagini spectaculoase cu penthouse-ul al lui Cătălin Cazacu și al iubitei lui! Au un tavan atipic și o priveliște superbă # SpyNews
Cătălin Cazacu și iubita lui amenajează un penthouse exclusivist, în care urmează să se mute împreună. Prezentatorul a făcut turul noii sale locuințe. Una dintre camere are un tavan atipic, iar priveliștea de afară este superbă.
09:50
Atac armat la o petrecere aniversară în California. Cel puțin patru persoane au murit, printre care și copii # SpyNews
Cel puțin patru persoane, printre care adulți și copii, au murit sâmbătă seară, la petrecerea unui copil, în California, în urma unui atac armat. De asemenea, minim zece persoane au fost rănite. Polițiștii îl caută pe suspect, despre care spun că ar fi avut o țintă.
29 noiembrie 2025
23:30
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, imagini din vacanță, în Africa de Sud. Cei doi au mers într-un safari # SpyNews
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica se află în vacanță. Cei doi au plecat zilele trecute în Africa de Sud, loc unde influencerița a mai fost și acum șapte ani. Îndrăgostiții au mers de curând și într-un safari.
22:50
Iulia Albu a cumpărat o casă la începutul acestui an. De atunci, vedeta s-a implicat în tot ce înseamnă renovare și amenajare. A fost mult de muncă, însă pe rezultatul este pe măsură. Iulia Albu este încântată de cum arată locuința, dar și terasa.
22:10
Problemele par să se țină lanț de fostul fotbalist Ionel Ganea! De parcă nu ar fi fost de ajuns drama prin care acesta a trecut în vara acestui an, fostul internațional a fost dat în judecată!
22:10
Cosmin Olteanu, președintele de ONG acuzat că racola minori prin intermediul asociației sale și îi viola, împreună cu iubitul lui, este, mai nou, Emrys LeFay.
22:10
Tily Niculae, imagini rare alături de mama ei. Cât de mult seamănă cu femeia care i-a dat viață # SpyNews
Tily Niculae și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Actrița a împlinit 40 de ani și a organizat o petrecere. Toți cei dragi i-au fost alături, inclusiv mama ei, cu care are o relație apropiată.
