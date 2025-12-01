Concerte de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din București. Fuego cântă în S4 și în Piața Constituției, Irina Loghin, în Piața Alba Iulia, Vunk urcă pe scena din Parcul Drumul Taberei
B365.ro, 1 decembrie 2025 11:50
Bucureștiul celebrează 1 Decembrie cu o mulțime de spectacole. Târgurile de Crăciun din Capitală se întrec în concerte și momente artistice, toate cu temă tradițională. Iată o listă a evenimentelor și a artiștilor care vor […] Articolul Concerte de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din București. Fuego cântă în S4 și în Piața Constituției, Irina Loghin, în Piața Alba Iulia, Vunk urcă pe scena din Parcul Drumul Taberei apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
11:50
Concerte de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din București. Fuego cântă în S4 și în Piața Constituției, Irina Loghin, în Piața Alba Iulia, Vunk urcă pe scena din Parcul Drumul Taberei # B365.ro
Bucureștiul celebrează 1 Decembrie cu o mulțime de spectacole. Târgurile de Crăciun din Capitală se întrec în concerte și momente artistice, toate cu temă tradițională. Iată o listă a evenimentelor și a artiștilor care vor […] Articolul Concerte de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din București. Fuego cântă în S4 și în Piața Constituției, Irina Loghin, în Piața Alba Iulia, Vunk urcă pe scena din Parcul Drumul Taberei apare prima dată în B365.
Acum o oră
11:30
Frig, ploaie și ceață în prima săptămână din decembrie, în București. Cum va fi vremea în weekend, când sunt și alegerile parțiale pentru PMB # B365.ro
Vremea în București se menține rece, anunță meteorologii. Cel puțin până miercuri, 3 decembrie, când valorile termice vor fi mai mari decât cele specifice datei. În weekend, temperaturile vor fi treptat în scădere, însă se […] Articolul Frig, ploaie și ceață în prima săptămână din decembrie, în București. Cum va fi vremea în weekend, când sunt și alegerile parțiale pentru PMB apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
11:10
FOTO | Terasa Obor s-a mutat în noul food court „Gust Obor”. Bucureștenii au avut păreri pro și contra: „Micii sunt la fel de buni, coada e tot acolo” # B365.ro
De curând s-a deschis Gust Obor, iar cu mic cu mare bucureștenii echipați cu curiozitate au început să-i treacă pragul noului local. Iar deși noul spațiu a fost modernizat, locuitorii Capitalei sunt nostalgici în legătură […] Articolul FOTO | Terasa Obor s-a mutat în noul food court „Gust Obor”. Bucureștenii au avut păreri pro și contra: „Micii sunt la fel de buni, coada e tot acolo” apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
10:00
VIDEO | Multă „Winter” și deloc „Wonderland”. Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia e plin de bălți și noroaie. La Hala Laminor, în schimb, e petrecere cu manele # B365.ro
Târgul de Crăciun din Sectorul 3 a fost organizat anul acesta în Piața Alba Iulia. În 2024, acesta a fost la Hala Laminor, care, anul acesta găzduiește, pe 7 decembrie, Manele All Stars. În timp […] Articolul VIDEO | Multă „Winter” și deloc „Wonderland”. Târgul de Crăciun din Piața Alba Iulia e plin de bălți și noroaie. La Hala Laminor, în schimb, e petrecere cu manele apare prima dată în B365.
09:20
FOTO ⭐ Casa Mița Biciclista strălucește în acest an, decorul a fost inaugurat în weekend. Stelele și ghirlandele aurii, cadrul perfect pentru poze instagramabile # B365.ro
Încă din luna noiembrie mai multe clădiri din Capitală au îmbrăcat haina Crăciunului. Zeci de luminițe și decorațiuni au fost puse peste tot prin oraș, iar la sfârșitul lunii noiembrie au fost aprinse. Anul acesta, […] Articolul FOTO ⭐ Casa Mița Biciclista strălucește în acest an, decorul a fost inaugurat în weekend. Stelele și ghirlandele aurii, cadrul perfect pentru poze instagramabile apare prima dată în B365.
09:00
VIDEO | STB, mesaj de 1 Decembrie pentru călătorii din București și nu numai: „La mulți ani, români, oriunde și de oriunde ați fi!” # B365.ro
Cu ocazia Zilei Naționale a României, vatmanii, șoferii de autobuz și troleibuz și controlorii STB au îmbrăcat costumul național și le transmit călătorilor „La mulți ani, români!” STB, mesaj de 1 Decembrie pentru călători Societatea […] Articolul VIDEO | STB, mesaj de 1 Decembrie pentru călătorii din București și nu numai: „La mulți ani, români, oriunde și de oriunde ați fi!” apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
08:10
Primarii numiți, nu aleși ai Bucureștiului. Primele mandate postdecembriste, timide și (foarte) vremelnice # B365.ro
Într-un context social, politic și economic guvernat de neliniște, haos și nesiguranța a ce poate aduce ziua de mâine, România nu a putut să asigure imediat după Revoluție alegerile necesare pentru reorganizarea țării, iar dacă […] Articolul Primarii numiți, nu aleși ai Bucureștiului. Primele mandate postdecembriste, timide și (foarte) vremelnice apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
03:10
Casa lui Constantin Argetoianu, marele boier căruia nu i se cunoaște mormântul. Monumentul a fost proiectat de un “vechiu arhitect din București” # B365.ro
Ar trebui să existe o placă memorială pe Vila din str. Henri Coandă 36, măcar un banal însemn care să spună, mai ales celui care trece fără habar, că acolo a trăit, a scris, a […] Articolul Casa lui Constantin Argetoianu, marele boier căruia nu i se cunoaște mormântul. Monumentul a fost proiectat de un “vechiu arhitect din București” apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
14:50
VIDEO | S-a turnat primul strat de asfalt pe Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului, la kilometrul 19. Când ar urma să circulăm între Dragomirești și Corbeanca # B365.ro
Vești bune de pe Lotul 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului: S-a turnat primul strat de asfalt la kilometrul 19, anunță constructorul. În doar două zile, cât afară a fost frumos, s-au așternut peste 1.100 de […] Articolul VIDEO | S-a turnat primul strat de asfalt pe Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului, la kilometrul 19. Când ar urma să circulăm între Dragomirești și Corbeanca apare prima dată în B365.
13:10
La ce oră începe Parada de 1 Decembrie 2025 în București. Peste 2.900 de militari, prezenți în Piața Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României # B365.ro
Ca-n fiecare an, Parada de 1 Decembrie din București are loc în nordul orașului, în Piața Arcul de Triumf. Peste 2.900 de militari sunt prezenți aici, de Ziua Națională a României, cu tehnică de luptă […] Articolul La ce oră începe Parada de 1 Decembrie 2025 în București. Peste 2.900 de militari, prezenți în Piața Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României apare prima dată în B365.
Ieri
11:20
FOTO | Ploaia întârzie inaugurarea decorului de Crăciun de la Casa Mița Biciclista. „Vă promitem că așteptarea va fi meritat” # B365.ro
Ploaia care nu s-a mai oprit a pus pe pauză inagurarea decorului și luminițelor de Crăciun de la Mița Biciclista. Momentul mult așteptat ar fi trebuit să aibă loc sâmbătă seară, 29 noiembrie, însă nu […] Articolul FOTO | Ploaia întârzie inaugurarea decorului de Crăciun de la Casa Mița Biciclista. „Vă promitem că așteptarea va fi meritat” apare prima dată în B365.
10:40
FOTO | Drumul Radial 1, cel care va lega Bulevardul Timișoara de Autostrada Bucureștiului A0, mai aproape de începerea lucrărilor. A fost finalizat studiul de fezabilitate # B365.ro
Este gata studiul de fezabilitate pentru Drumul radial 1 (DR1), parte din investiția „Drumuri radiale conexe Autostrăzii de Centură București (A0) – DR1 – Vest Expres”, acesta fiind drumul care va lega Bulevardul Timișoara din […] Articolul FOTO | Drumul Radial 1, cel care va lega Bulevardul Timișoara de Autostrada Bucureștiului A0, mai aproape de începerea lucrărilor. A fost finalizat studiul de fezabilitate apare prima dată în B365.
05:10
Ioan Emil Costinescu, primarul-medic al Bucureștiului care nu a promis autostrăzi suspendate, dar care a adus igienizarea și ordinea în Capitală # B365.ro
Bucureștiul interbelic a avut parte de mai mulți primari de seamă, care au pus bazele Capitalei pe care o știm astăzi, printre care se numără și Ioan Emil Costinescu. De profesie medic, la fel ca […] Articolul Ioan Emil Costinescu, primarul-medic al Bucureștiului care nu a promis autostrăzi suspendate, dar care a adus igienizarea și ordinea în Capitală apare prima dată în B365.
03:10
Expoziție de palate prețioase pe Polonă. Nobila stradă, cu cele mai multe și fermecătoare intrări din București, a fost sluțită pe alocuri de blocuri stridente # B365.ro
O călătorie într-o zi cu soare pe strada Polonă, de la începutul ei, din piața Gheorghe Cantacuzino și până hăt departe, spre Floreasca, ne dezvăluie un paradis al vilelor și al palatelor. O zonă aristocrată, […] Articolul Expoziție de palate prețioase pe Polonă. Nobila stradă, cu cele mai multe și fermecătoare intrări din București, a fost sluțită pe alocuri de blocuri stridente apare prima dată în B365.
29 noiembrie 2025
17:20
VIDEO | Un Spărgător de Nuci Lego, în mărime naturală, poate fi văzut în acest weekend La Mița Biciclista. Cine vine să vadă decorul de Crăciun se poate poza cu uriașul de 1,8 metri # B365.ro
Este mare sărbătoare în zona Amzei, La Mița Biciclista: sâmbătă seară, 29 noiembrie, se inaugurează decorul de Crăciun și se aprind luminițele de pe fața clădirii. Cu această ocazie, cine vine să vadă decorul se […] Articolul VIDEO | Un Spărgător de Nuci Lego, în mărime naturală, poate fi văzut în acest weekend La Mița Biciclista. Cine vine să vadă decorul de Crăciun se poate poza cu uriașul de 1,8 metri apare prima dată în B365.
15:20
VIDEO | Cătălin Drulă, nou mesaj pentru Ciprian Ciucu: „Ori vine la dezbatere, ori se retrage”. Apelul candidatului USR este și pentru Daniel Băluță # B365.ro
Cătălin Drulă a susținut sâmbătă dimineață, 29 noiembrie, o conferință de presă, unde, printre altele, i-a cerut lui Ciprian Ciucu să participe la dezbateri în această ultimă săptămână de campanie pentru Primăria Capitalei sau să […] Articolul VIDEO | Cătălin Drulă, nou mesaj pentru Ciprian Ciucu: „Ori vine la dezbatere, ori se retrage”. Apelul candidatului USR este și pentru Daniel Băluță apare prima dată în B365.
15:00
VIDEO | Incendiu auto la intersecția dintre Șos. Pantelimon cu Șos. Gării Cățelu, în zona Petrom. Trafic îngreunat # B365.ro
Un incendiu auto a izbucnit în urmă cu scurt timp la intersecția dintre Șoseaua Pantelimon cu Șoseaua Gărții Cățelu, în zona Petrom Pantelimon, spun martorii. Traficul este îngreunat, șoferii sunt sfătuiți să evite zona. La […] Articolul VIDEO | Incendiu auto la intersecția dintre Șos. Pantelimon cu Șos. Gării Cățelu, în zona Petrom. Trafic îngreunat apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
FOTO ✨ Peste 7 milioane de luminițe de Crăciun se aprind în câteva ore în București. Principalele bulevarde și zone din oraș pregătite de iarna 2025 – 2026 # B365.ro
A început numărătoarea inversă pentru acest sezon rece, 2025 – 2026, în București: Peste 7 milioane de luminițe de Crăciun se aprind sâmbătă seară, 29 noiembrie. Tot în câteva ore se deschid și două târguri […] Articolul FOTO ✨ Peste 7 milioane de luminițe de Crăciun se aprind în câteva ore în București. Principalele bulevarde și zone din oraș pregătite de iarna 2025 – 2026 apare prima dată în B365.
10:50
Alt cutremur, noaptea trecută, în Vrancea. Institutul Național pentru Fizica Pământului anunță magnitudinea seismului # B365.ro
Încă un cutremur a avut loc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 28/29 noiembrie, în zona seismică Vrancea, anunță specialiștii din cadrul Institutului Național pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la adâncimea de 108 km. […] Articolul Alt cutremur, noaptea trecută, în Vrancea. Institutul Național pentru Fizica Pământului anunță magnitudinea seismului apare prima dată în B365.
10:30
Avertizare METEO | Cod galben de ploi în București, Ilfov și alte 12 județe din țară. ANM a actualizat și prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis și o avertizare meteo de tip cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București, Ilfov și alte 12 județe din țară. Avertizarea este valabilă până […] Articolul Avertizare METEO | Cod galben de ploi în București, Ilfov și alte 12 județe din țară. ANM a actualizat și prognoza specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
05:00
Alexandru Gheorghe Donescu, primarul care a adus în Capitală „Luna Bucureștilor” și modernizarea # B365.ro
Modernizare, dezvoltare și planuri pe termen lung, asta vrea să reușească orice primar, dar nu toți și izbăvesc. Alexandru Gheorghe Donescu e unul dintre cei care au reușit să transforme Bucureștiul în bine, și a […] Articolul Alexandru Gheorghe Donescu, primarul care a adus în Capitală „Luna Bucureștilor” și modernizarea apare prima dată în B365.
03:10
Cu mașina prin vechiul București, când se circula cu 15 km la oră, “adică iuțeala unui cal”. Ce prevedea drasticul “Regulament pentru circulațiunea autovehiculelor” # B365.ro
La început de secol XX în București, îi numărai pe degete pe cei care aveau automobil și se încumetau să-l conducă. Reprezentanți ai elitelor bucureștene – prinți, boieri, industriași – erau pionierii progresului care copiau […] Articolul Cu mașina prin vechiul București, când se circula cu 15 km la oră, “adică iuțeala unui cal”. Ce prevedea drasticul “Regulament pentru circulațiunea autovehiculelor” apare prima dată în B365.
01:10
Mai multe linii STB, deviate pentru repetiția generală și Parada de 1 Decembrie. În plus, stația de autobuz „Arcul de Triumf” va fi, temporar, relocată. Lista completă # B365.ro
Restricțiile de trafic impuse pentru repetițiile și parada de Ziua Națională vor afecta circulația transportului public în zona Arcului de Triumf. TPBI anunță devieri ale mai multor linii și mutarea temporară a stației Arcul de […] Articolul Mai multe linii STB, deviate pentru repetiția generală și Parada de 1 Decembrie. În plus, stația de autobuz „Arcul de Triumf” va fi, temporar, relocată. Lista completă apare prima dată în B365.
00:10
ESENȚIAL | Restricții de circulație în București, azi e repetiția generală pentru Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf # B365.ro
Dacă aveți azi drumuri prin nordul Bucureștiului, nu uitați că e zi cu restricții de circulație impuse la Arcul de Triumf, unde este repetiția generală pentru Parada de 1 Decembrie. Acest antrenament este programat, în […] Articolul ESENȚIAL | Restricții de circulație în București, azi e repetiția generală pentru Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf apare prima dată în B365.
28 noiembrie 2025
19:30
Se întrerupe curentul pe mai multe străzi din București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 1-5 decembrie # B365.ro
Sătpămâna viitoare vor avea loc noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, anunță Rețele Electrice România. Compania transmite lista străzilor afectate în perioada 1-5 decembrie. Întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, […] Articolul Se întrerupe curentul pe mai multe străzi din București, Ilfov și Giurgiu. Lista zonelor afectate în perioada 1-5 decembrie apare prima dată în B365.
18:40
Doi tineri au bătut și amenințat un băiat de 15 ani, într-un părculeț din Sectorul 3. Ei au fost reținuți de poliție # B365.ro
Doi tineri, unul de 18 ani, celălalt de 15, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au amenințat și bătut cu pumnii și picioarele, într-un părculeț din Sectorul 3 al Capitalei, un […] Articolul Doi tineri au bătut și amenințat un băiat de 15 ani, într-un părculeț din Sectorul 3. Ei au fost reținuți de poliție apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Un copac, la un pas să se prăbușească, pe Strada Jean Monnet. Stă sprijinit doar în cablurile de electricitate. Bucureșteancă: Vecinii au tot făcut sesizări # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, pe Strada Jean Monnet un copac stă să cadă, dar este ținut de cablurile de electricitate. Dar se pare că acesta nu este singurul care se află într-o stare degradată […] Articolul FOTO | Un copac, la un pas să se prăbușească, pe Strada Jean Monnet. Stă sprijinit doar în cablurile de electricitate. Bucureșteancă: Vecinii au tot făcut sesizări apare prima dată în B365.
17:30
Topul primilor 3 candidați la alegerile pentru PMB se schimbă în cel mai recent sondaj Flashdata. Ciucu e pe primul loc, urmat de Băluță. Anca Alexandrescu e pe 3 # B365.ro
Un nou sondaj pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, realizat de Flshdata, a fost publicat vineri. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se află pe primul loc în intențiile de vot ale bucureștenilor cu 23,5%, urmat de Daniel Băluță […] Articolul Topul primilor 3 candidați la alegerile pentru PMB se schimbă în cel mai recent sondaj Flashdata. Ciucu e pe primul loc, urmat de Băluță. Anca Alexandrescu e pe 3 apare prima dată în B365.
17:10
Un bărbat a amenințat un șofer cu un cuțit, i-a furat mașina, apoi a abandonat-o pe o stradă din București. Acum e în arest preventiv pentru tâlhărie calificată # B365.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi furat, sub amenințarea cuțitului, mașina unui tânăr de 29 de ani pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Mașina a […] Articolul Un bărbat a amenințat un șofer cu un cuțit, i-a furat mașina, apoi a abandonat-o pe o stradă din București. Acum e în arest preventiv pentru tâlhărie calificată apare prima dată în B365.
16:20
Autobuzele liniei STB 443 vor opri de mâine în stația „Troița”. Se află pe Strada Grigore Alexandrescu # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a informat bucureștenii că de mâine, 29 noiembrie, o linie STB va opri într-o stație nouă. Este vorba despre linia 443. Stație nouă pe traseul […] Articolul Autobuzele liniei STB 443 vor opri de mâine în stația „Troița”. Se află pe Strada Grigore Alexandrescu apare prima dată în B365.
16:00
Saga blocajelor la extinderea Magistralei de metrou M4 continuă. Firma turcească Gulemark atacă la Curtea de Apel București licitația pentru lucrările Lotului 1 # B365.ro
Firma turcă Gulemark a depus astăzi o acțiune la Curtea de Apel București împotriva acordării contractului de lucrări de la extinderea metroului M4. Acțiunea vizează asocierea de constructori Trace Group – Dogus. Alt blocaj apare […] Articolul Saga blocajelor la extinderea Magistralei de metrou M4 continuă. Firma turcească Gulemark atacă la Curtea de Apel București licitația pentru lucrările Lotului 1 apare prima dată în B365.
15:40
Un șofer plecat după mici a blocat, câteva minute, probele la Linia 5. „De unde era să știu, dom’le? N-a mai trecut de mult tramvaiul pe aici” # B365.ro
Probele pentru reluarea circulației tramvaielor pe Linia 5 au întâmpinat o mică problemă pe traseu, când un șofer a blocat vehiculul V3A, parcând neregulamentar, pentru că se dusese după mici. Probele la Linia 5, oprite […] Articolul Un șofer plecat după mici a blocat, câteva minute, probele la Linia 5. „De unde era să știu, dom’le? N-a mai trecut de mult tramvaiul pe aici” apare prima dată în B365.
15:20
HARTA | Prima zi cu cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo: Crăciunul Nordului. Bucureștenii pot ajunge aici cu tramvaiul, autobuzul, troleibuzul și metroul # B365.ro
Crăciunul Nordului este cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo, iar bucureștenii trebuie să știe că vineri, 28 noiembrie, este prima zi a sa cu ușile deschise. Rămâne deschis mai bine de o […] Articolul HARTA | Prima zi cu cel mai mare târg de Crăciun de la Romexpo: Crăciunul Nordului. Bucureștenii pot ajunge aici cu tramvaiul, autobuzul, troleibuzul și metroul apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Primul tramvai care circulă pe Linia 5 reparată. Se fac testele, iar dacă totul merge bine, „Tramvaiul Corporatiștilor” se reîntoarce pe traseu săptămâna viitoare # B365.ro
După mari întârzieri, provocate în primul rând de datoriile PMB față de constructor, Șantierul de la Linia 5 este acum la un centimetru de închidere, odată cu testele de pe traseul „Tramvaiului Corporatiștilor”. Azi e […] Articolul VIDEO | Primul tramvai care circulă pe Linia 5 reparată. Se fac testele, iar dacă totul merge bine, „Tramvaiul Corporatiștilor” se reîntoarce pe traseu săptămâna viitoare apare prima dată în B365.
14:30
FOTO | Prima Piramidă de Crăciun din țară, înaltă de 10 metri, în mijlocul Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Ce alte noutăți sunt anul acesta în fața Parlamentului # B365.ro
În acest weekend, începe Târgul de Crăciun București. Administrația locală promite că vor fi mai multe atracții, printre ele este și prima Piramidă de Crăciun instalată în țară. Târgul din Piața Constituției va fi deschis […] Articolul FOTO | Prima Piramidă de Crăciun din țară, înaltă de 10 metri, în mijlocul Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Ce alte noutăți sunt anul acesta în fața Parlamentului apare prima dată în B365.
14:20
Drumul Belșugului are autorizație de construire. Ciucu: „Propun să începem lucrările în martie. Nu vreau să deschid șantierul ca să-l arăt în campanie” # B365.ro
Drumul Belșugului din Sectorul 6 are autorizație de construire, însă lucrările nu vor începe acum, ci în martie 2026. Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, propune ca șantierul […] Articolul Drumul Belșugului are autorizație de construire. Ciucu: „Propun să începem lucrările în martie. Nu vreau să deschid șantierul ca să-l arăt în campanie” apare prima dată în B365.
14:20
[P] Cum va uni noua magistrală nordul și sudul Capitalei? Daniel Băluță dezvăluie planul pentru M4 # B365.ro
Articol susținut de PSD Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, a anunțat pe Facebook că săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru proiectarea și execuția extinderii magistralei de metrou M4, […] Articolul [P] Cum va uni noua magistrală nordul și sudul Capitalei? Daniel Băluță dezvăluie planul pentru M4 apare prima dată în B365.
14:10
COFFeEAST se întoarce în Capitală cu ediția de Crăciun☕Festivalul dedicat iubitorilor de cafea se ține la Unirea Shopping Center, în perioada 5–7 decembrie # B365.ro
COFFeEAST, festival dedicat culturii cafelei din Europa de Est, pregătește pentru această iarnă o ediție surpriză. Și anume, un festival-galerie desfășurat pe trei etaje, între 5–7 decembrie 2025, în Unirea Shopping Center. Intrarea se face […] Articolul COFFeEAST se întoarce în Capitală cu ediția de Crăciun☕Festivalul dedicat iubitorilor de cafea se ține la Unirea Shopping Center, în perioada 5–7 decembrie apare prima dată în B365.
13:30
Aeroportul Băneasa ar putea deveni un „city-airport” , doar cu zboruri de zi. Bucureștenii din zonă nu mai suportă zgomotul avioanelor # B365.ro
Aeroportul Băneasa ar putea funcționa exclusiv cu zboruri pe timp de zi, după ce autoritățile au primit numeroase plângeri privind nivelul ridicat de zgomot. Măsura ar transforma aeroportul într-un „city-airport” adaptat comunității locale. Localnicii au […] Articolul Aeroportul Băneasa ar putea deveni un „city-airport” , doar cu zboruri de zi. Bucureștenii din zonă nu mai suportă zgomotul avioanelor apare prima dată în B365.
13:20
Revelion fără artificii în București, acum în fază de proiect PMB lansat în dezbatere publică. Ce spun bucureștenii care nu mai vor pocnitori de sărbători # B365.ro
Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică un proiect pentru posibila interzicere a artificiilor și petardelor în București. Aceste materiale ar putea fi scose din cadrul evenimentelor publice și private. Proiectul este în dezbatere publică […] Articolul Revelion fără artificii în București, acum în fază de proiect PMB lansat în dezbatere publică. Ce spun bucureștenii care nu mai vor pocnitori de sărbători apare prima dată în B365.
13:10
Avem „pizdulice de porc” și shoturi cu borș și leuștean în București, la noul restaurant Cambun, în Floreasca # B365.ro
Singurul loc din România care te întâmpină cu un shot de borș + zeamă de murături („moare”, cum îi zicem noi în Moldova) din partea casei este noul Restaurant Cambun. Așa începe experiența în această […] Articolul Avem „pizdulice de porc” și shoturi cu borș și leuștean în București, la noul restaurant Cambun, în Floreasca apare prima dată în B365.
13:10
Noutăți despre noul drum din Sectorul 6, care va lega drumurile Osiei și Belșugului. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, aprobați de Consiliul Local # B365.ro
Consiliul Local al Sectorului 6 a votat joi, 27 noiembrie, studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru noul drum care se va construi în Sectorul 6. Această nouă arteră va face legătura între […] Articolul Noutăți despre noul drum din Sectorul 6, care va lega drumurile Osiei și Belșugului. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, aprobați de Consiliul Local apare prima dată în B365.
13:00
ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie. Are de recuperat aproape 14 milioane de lei de la fostul primar al Sectorului 5 # B365.ro
ANAF a început executarea silită în cazul lui Marian Vanghelie. Decizia definitivă a instanței a fost pentru recuperarea a peste 13,7 milioane de lei și 20.000 lei cheltuieli judiciare. ANAF trece la executare silită împotriva […] Articolul ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie. Are de recuperat aproape 14 milioane de lei de la fostul primar al Sectorului 5 apare prima dată în B365.
12:40
Piața volantă S1 ajunge în Aviației în minivacanța de 1 Decembrie. Ne vedem la tarabele pline cu brânzeturi, mezeluri și cărneturi # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 1 care nu pleacă din oraș în această minivacanță de 1 Decembrie sunt așteptați să facă piața în Piața Volantă care, de această dată, ajunge în cartierul Aviației. Primăria Sectorului 1 a […] Articolul Piața volantă S1 ajunge în Aviației în minivacanța de 1 Decembrie. Ne vedem la tarabele pline cu brânzeturi, mezeluri și cărneturi apare prima dată în B365.
12:30
Caravana Coca-Cola pleacă la drum din Piața Constituției, de la Târgul de Crăciun București. „La fiecare oprire te așteaptă un mic oraș al lui Moș Crăciun” # B365.ro
Caravana Coca-Cola pornește la drum mâine, 29 noiembrie 2025. Marea paradă va străbate centrul Capitalei, începând din Piața Constituției, aducând magia sărbătorilor, activități tematice, premii și inițiative caritabile. Caravana Coca-Cola pleacă mâine prin București Unul […] Articolul Caravana Coca-Cola pleacă la drum din Piața Constituției, de la Târgul de Crăciun București. „La fiecare oprire te așteaptă un mic oraș al lui Moș Crăciun” apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO | Surprize cu Anca Alexandrescu în cel mai nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei. Ce se întâmplă cu Ciucu, Băluță și Drulă # B365.ro
Un nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei a fost publicat. Vlad Ghoerghe, candidat independent, a transmis sondajul realizat CIRA. Topul trei al preferințelor a avut câteva schimbări față de cele anterioare. Cineva retras […] Articolul VIDEO | Surprize cu Anca Alexandrescu în cel mai nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei. Ce se întâmplă cu Ciucu, Băluță și Drulă apare prima dată în B365.
12:10
BREAKING | Moșteanu și-a dat demisia de la Apărare, după scandalul cu diploma măsluită „din greșeală” (surse). Șefii USR se adună la ședință # B365.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării. A anunțat, cu puțin timp în urmă, pe Facebook. Moșteanu și-a anunțat demisia chiar înainte ca Biroul Național al USR să se […] Articolul BREAKING | Moșteanu și-a dat demisia de la Apărare, după scandalul cu diploma măsluită „din greșeală” (surse). Șefii USR se adună la ședință apare prima dată în B365.
11:10
Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea avea trasee modificate mâine seară. STB se pregătește pentru meciul dintre Dinamo București și Oțelul Galați # B365.ro
Mâine seară are loc un meci de fotbal dintre Dinamo București și Oțelul Galați pe Arena Națională, din București. În acest caz, STB anunță că patru linii de transport public ar putea fi modificate, la […] Articolul Liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea avea trasee modificate mâine seară. STB se pregătește pentru meciul dintre Dinamo București și Oțelul Galați apare prima dată în B365.
10:50
România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Conform tragerii la sorți, „tricolorii” lui Mircea Lucescu vor disputa meciul în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00. Dacă vor trece […] Articolul Ce șanse are România să elimine Turcia la barajul pentru World Cup 2026? (P) apare prima dată în B365.
10:30
Ce favorizează alergiile pe piele la copii? Cartea VindecaDai oferă cheia diferențelor (P) # B365.ro
Alergiile cutanate în rândul copiilor sunt tot mai dese în ultima perioadă, iar părinții rămân, de cele mai multe ori, fără un răspuns clar. Ce le declanșează? Cum le diferențiem și mai ales, cum le […] Articolul Ce favorizează alergiile pe piele la copii? Cartea VindecaDai oferă cheia diferențelor (P) apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.