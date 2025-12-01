2 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

10:20

Să laşi ceva în urma ta. Ceva esenţial pentru ceilalţi. Sunt mulţi oameni care gândesc aşa. Şi pentru că nu mai pot trăi altfel, decid să facă ei fie o şcoală, fie un spital. Regizoarea Chris Simion a decis să facă un teatru. Primul teatru construit în România după aproape 80 de ani - Griviţa 53. Construit de actori şi de spectatori. O dovadă că atunci când se adună, românii pot face lucruri incredibile împreună. E de ajuns să fie cineva care să le dea tonul. Așa s-a construit de la zero, un teatru. Şi aşa se poate construi şi o ţară. Acum teatrul e gata, iar în câteva zile va avea loc şi premiera, un spectacol scris special pentru Griviţa 53.