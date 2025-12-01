2 decembrie, Sfântul Proroc Avacum. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
1 decembrie 2025
Marţi, 2 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Avacum, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
• • •
2 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 decembrie de-a lungul timpului.
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 2 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
Vânzări de 679 mld. $ pentru cei mai mari 100 de producători de armament în 2024. Cine domină clasamentul # ObservatorNews
Vânzările celor mai mari 100 de producători de armament la nivel mondial au atins un nou record în 2024, pe fondul conflictelor din Ucraina și Gaza, în ciuda dificultăților de producție care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), citat de AFP, informează Agerpres.
Susținătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii. Au forțat intrarea în Catedrala din Alba Iulia # ObservatorNews
Mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-au îmbrâncit și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde acesta a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori, scrie Agerpres.
Comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, a avertizat că, deşi Donald Trump îşi propune să faciliteze pacea în Ucraina, acest demers nu trebuie să ducă la eludarea răspunderii lui Vladimir Putin pentru crimele de război comise de armata rusă. Astfel, oficialul UE a trasat o nouă linie roşie pentru Europa într-un posibil acord de pace, informează News.ro.
Un georgian urmărit de SRI a evadat la Arad. A sărit gardul cu sârmă ghimpată şi a dispărut în câteva secunde # ObservatorNews
Autoritățile din Arad sunt în alertă după ce un bărbat considerat periculos a evadat din Centrul pentru Străini din localitatea Horia. Polițiștii au instituit filtre în mai multe zone ale județului pentru a-l găsi, iar ancheta privind modul în care acesta a reușit să fugă este în plină desfășurare, potrivit News.ro.
Ce preț ascuns au importurile de carne pentru România. "Leguma preferată a românilor" adânceşte deficitul # ObservatorNews
Deficitul comercial al României se adâncește accelerat, iar industria alimentară devine una dintre principalele surse ale dezechilibrului. În prag de decembrie, luna cu cel mai mare consum de carne, specialistul economic al Observator, Iancu Guda, explică de ce România ajunge să importe masiv carne de porc, cât pierde din această dependență și cum presiunea pe curs, inflație și dobânzi se amplifică odată cu prăbușirea efectivelor de animale.
Elvețienii au respins prin referendum taxa de 50% pe moșteniri mari și serviciul militar pentru femei # ObservatorNews
Elveţia a respins categoric, duminică, o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters.
NATO ia în calcul o reacție mai agresivă la războiul hibrid al Rusiei. Ar putea ataca cibernetic Moscova # ObservatorNews
NATO discută posibilitatea unui răspuns mai agresiv la atacurile hibride ale Rusiei, inclusiv "acțiuni preventive", precum desfășurarea de operațiuni cibernetice cu caracter ofensiv, relatează Financial Times. Șeful Comitetului Militar al alianței consideră că alianţa este dezvantajată deoarece, spre deosebire de Rusia, are constrângeri etice şi legislative.
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia # ObservatorNews
Tensiuni la Alba Iulia, chiar în ziua în care Călin Georgescu și-a chemat simpatizanții la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de mulțimea care îl aclama și i-a strigat fostului candidat "Marș la Moscova!", declanșând un moment tensionat. Susținătorii lui Georgescu l-au bruscat pe protestatar și l-au acuzat de provocare, în timp ce mulțimea îi răspundea liderului lor cu "Sunteți președinte!" și "Călin, te iubim!".
Primul teatru construit în România după 80 de ani. Povestea regizoarei care a mobilizat 14.000 de oameni # ObservatorNews
Să laşi ceva în urma ta. Ceva esenţial pentru ceilalţi. Sunt mulţi oameni care gândesc aşa. Şi pentru că nu mai pot trăi altfel, decid să facă ei fie o şcoală, fie un spital. Regizoarea Chris Simion a decis să facă un teatru. Primul teatru construit în România după aproape 80 de ani - Griviţa 53. Construit de actori şi de spectatori. O dovadă că atunci când se adună, românii pot face lucruri incredibile împreună. E de ajuns să fie cineva care să le dea tonul. Așa s-a construit de la zero, un teatru. Şi aşa se poate construi şi o ţară. Acum teatrul e gata, iar în câteva zile va avea loc şi premiera, un spectacol scris special pentru Griviţa 53.
O pictură pierdută a lui Rubens a fost vândută cu aproape 3 milioane de euro la o licitație în Franța # ObservatorNews
O lucrare semnată de maestrul baroc Peter Paul Rubens, redescoperită după aproape 400 de ani, a fost adjudecată la o licitație din Franța pentru suma de 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari), depășind cu mult estimările inițiale, informează News.ro.
Mesajul transmis de Volodimir Zelenski de Ziua Naţională: Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj preşedintelui Nicuşor Dan, de Ziua Naţională a României. Liderul Ucrainei mulţumeşte conducerii de la Cotroceni pentru "poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei".
ChatGPT ar putea avea reclame. Codul din versiunea beta sugerează schimbări importante # ObservatorNews
Versiunea beta a aplicației ChatGPT lasă să se întrevadă o schimbare importantă: OpenAI ar putea introduce în curând reclame în chatbot, potrivit unor fragmente de cod care sugerează planuri de monetizare, conform News.ro.
Este cel mai bine vândut scriitor din Spania. Când îşi lansează el o carte oamenii stau la coadă şi aşteaptă cu orele un autograf. Se numeşte Miguel (Mighel) Gane şi peste tot în lume se vorbeşte despre el ca despre scriitorul fenomen al Spaniei. Fără ca nimeni să ştie că el este de fapt român.
"Nu am mai stat pe gânduri". Cum a aflat primarul din Mărgineni că biserica din comuna lui este în flăcări # ObservatorNews
Ziua Sf. Andrei, care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie în casele multora, s-a transformat într-un coșmar pentru locuitorii din comuna Mărgineni, judeţul Bacău. În plină sărbătoare, turla unei biserici a fost cuprinsă de un incendiu violent, iar flăcările s-au extins rapid la întreg acoperișul din lemn.
Studio Ferentari, de pe stradă pe scenă. Tinerii din cartier, salvați prin teatru, îşi scriu singuri viitorul # ObservatorNews
Când vii pe lume într-un loc în care totul în jur e despre sărăcie, droguri şi criminalitate, şansele să reuşeşti în viaţă sunt mici, spre deloc. Doar dacă nu apare cineva şi îţi schimbă total şi perspectiva, şi destinul. Se întâmplă asta de câţiva ani, în Ferentari. Unul din cartierele Bucureştiului prin care nu ai vrea nici să treci, dar să locuieşti acolo. În momentul în care Ionuţ Oprea, actor de profesie, a ajuns prima dată în Ferentari a ştiut că aici va juca rolul vieţii sale. A deschis o şcoală de actorie şi a adunat de pe stradă toţi tinerii care experimentau deja şi consumul de droguri, şi alcool. Azi îi vedem pe scenă. Sunt dovada că România care are viitor.
A muncit ca salahor 14 ore pe zi, azi are o afacere de milioane. Povestea românului care reconstruieşte Londra # ObservatorNews
Milioane de români au plecat din ţară ca să-şi schimbe viitorul. Şi au ajuns, acum, să schimbe ei faţa oraşelor de peste tot, din lume. Alin Buşi e unul dintre ei. A fost salahor pe şantierele din Londra iar acum are propria companie de construcţii şi o afacere de milioane de lire sterline. El şi echipa lui de români reconstruiesc Marea Britanie. Cot la cot cu britanicii. Românii sunt acum parte importantă din viitorul acestui lumi mari, oriunde ar fi.
Zăpadă de doi metri în Bucegi și Banat și risc de avalanșă. Avertisment ferm pentru iubitorii de drumeții # ObservatorNews
De Sfântul Andrei, iarna a pus stăpânire pe munţi, de la sudul Banatului până în Bucegi. Prima ninsoare serioasă a transformat cascadele, satele şi pădurile în peisaje de poveste, dar a adus şi probleme, zăpadă de peste doi metri la altitudini mari şi risc de avalanşă. În timp ce turiştii se bucură de frumuseţea începutului de sezon rece, salvamontiştii trag un semnal de alarmă şi cer prudenţă maximă.
Horoscop 2 decembrie 2025. Nativii care se pot îndrăgosti pe neașteptate. Unde îşi vor întâlni jumătatea # ObservatorNews
Horoscop 2 decembrie 2025. Începutul iernii aduce claritate, energie și decizii importante pentru toate zodiile. Comunicarea, deciziile practice și relațiile sunt în centrul atenției, iar mulţi nativi își găsesc astăzi direcția în proiecte, planuri personale sau chestiuni financiare.
File de somon marinat, retras de urgenţă din vânzare. Cu ce bacterie periculoasă este contaminat # ObservatorNews
Este alertă în magazine. Un file de somon marinat a fost retras de urgenţă de la raft, după ce s-a descoperit prezenţa unei bacterii periculoase, Listeria. Infectarea poate provoca febră, dureri musculare, greaţă şi vărsături. Iar, cele mai vulnerabile persoane sunt femeile însărcinate şi cei cu imunitatea slăbită. Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiţi să nu-l consume sub nicio formă, ci să-l returneze în magazin, unde vor primi contravaloarea integrală, chiar şi fără bon fiscal.
De Ziua Națională, parada atrage mii de oameni, dar și restricții de circulație. Autoritățile au blocat mai multe artere principale, iar șoferii sunt sfătuiți să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 1 decembrie 2025.
Pacea din Ucraina, negociată la Florida. Rubio vrea să ajute Kievul "să fie în siguranţă pentru totdeauna" # ObservatorNews
Pacea din Ucraina s-a negociat aseară ore bune pe pământ american! Discuţiile au fost productive, dar oficialii americani spun că mai sunt multe de făcut. Rezultatul întâlnirii va fi analizat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Paris, unde este aşteptat azi de Emmanuel Macron.
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 1 decembrie. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 1 decembrie 2025, preţurile la benzină sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
1 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 decembrie de-a lungul timpului.
Parada militară de 1 Decembrie: aeronavele militare ar putea rămâne la sol din cauza vremii capricioase # ObservatorNews
Parada militară din Bucureşti urmează să înceapă în câteva ore. 2.900 de militari din România și 240 din 10 state membre vor defila pe străzile Bucureștiului. Spectacolul va fi atât la sol, cât și în aer. Cu toate detaliile despre desfăşurarea de forţe, într-un context de sărbătoare şi, mai ales, de pace.
Luni, 1 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Naum, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Șeful ANAF: "Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele" # ObservatorNews
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat într-un interviu difuzat duminică seară că raportul privind încasările de la marii contribuabili, solicitat imediat după preluarea mandatului, "nu face cinste" instituției, motiv pentru care nu poate fi făcut public. Întrebat despre descoperirea unui "pește mare”, Nica a afirmat că Fiscul nu urmărește astfel de ținte, dar că este mulțumit de rezultatele controalelor din ultimele luni.
Bolojan a anunţat trimiterea a peste 50.000 de litri de apă în Prahova și Dâmbovița, după criza de la Paltinu # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, duminică seară, trimiterea a peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată în județele Prahova și Dâmbovița, afectate de întreruperea alimentării cu apă. Alte 150.000 de litri vor ajunge luni, iar distribuirea va fi coordonată de autoritățile locale și inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. Bolojan avertizează că, după remedierea avariei, "cei responsabili de criza generată în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă".
Bărbat de 72 de ani, lovit mortal de trenul Budapesta-Craiova în judeţul Caraş-Severin # ObservatorNews
Un bărbat de 72 de ani din Caraş-Severin a murit, duminică seară, după ce a fost lovit mortal de trenul InterRegio Budapesta–Craiova, în zona stației Mehadia. Circulația feroviară nu a fost afectată, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.
Piața din București care se transformă în festival gastronomic, cu muzică live și mâncare ca-n marile capitale # ObservatorNews
O piață din Capitală începe să semene tot mai mult cu La Boqueria din Barcelona sau cu Time Out Market din Lisabona. Piața Obor a trecut printr-o transformare surprinzătoare, inspirată de marile piețe europene: are acum o zonă culinară modernă, unde vizitatorii pot savura mâncare din diverse bucătării, pot socializa și se pot bucura de muzică live, exact ca la un festival.
Inundaţii în trei judeţe, după o săptămână de ploi. Hidrologii extind avertizările pe mai multe râuri din ţară # ObservatorNews
După o săptămână de ploi neîncetate, mai multe râuri s-au umflat şi au ieşit din matcă. Situaţia cea mai gravă este în Piteşti, unde două clădiri publice au fost inundate. De atfel, autorităţile din Argeş au decis să închidă total un baraj. Hidrologii au extins avertizările pe mai multe râuri din ţară până luni dup-amiază.
Fiul lui Sergiu Celibidache: România e ca un adolescent. Mai face şi greşeli până se maturizează, dar durează # ObservatorNews
România e ca un adolescent. Mai face şi greşeli până se maturizează. Iar asta durează. O spune Serge Celebidachi, fiul marelui compozitor care a trebuit să plece din ţară ca să-şi împlinească visul de a ajunge un celebru muzician. Şi a ajuns. La aproape 30 de ani de la dispariţia celui supranumit cel mai mare dirijor al secolului 20, fiul lui decide să rămână în România. Ca să vindece toate rănile trecutului şi să repare tot ce poate el repara, la România. Prin filmele sale cu distribuţie de Oscar, poveşti nespuse şi emoţie.
Ţintele atacului din California soldat cu 4 morţi şi 10 răniţi ar fi fost doi cântăreţi de muzică rapp # ObservatorNews
O petrecere aniversară din Statele Unite ale Americii s-a transformat într-un masacru. Patru oameni au fost ucişi iar alţi zece se luptă pentru viaţă după o serie de împuşcături. Printre victime sunt mai mulţi copii.
24 de motive de bucurie. Cum a devenit calendarul de Advent noul ritual de decembrie # ObservatorNews
Decembrie nu vine doar cu frig, ci și cu "febra sertărașelor". Calendarele de Advent, cu mici surprize zilnice până la Crăciun, au devenit tot mai populare și în România. De la bilețele și dulciuri până la cosmetice sau provocări amuzante, tot mai multe familii transformă diminețile lunii cadourilor într-un ritual al bucuriei.
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu din Qatar. Titlul mondial se va decide în Abu Dhabi # ObservatorNews
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar și a urcat pe locul 2 în clasamentul piloților, cu o etapă înainte de finalul sezonului de Formula 1. Victoria lui Verstappen transformă ultima cursă într-o luptă în trei pentru titlul mondial, alături de Oscar Piastri, care a încheiat cursa pe locul 2, și Lando Norris, în continuare lider în clasament după ce a terminat pe locul 4. Cursa a fost transmisă pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
George Simion, reales în fruntea AUR: "Voi fi un președinte mai blând, dar mai exigent ca niciodată" # ObservatorNews
George Simion a candidat singur şi a fost reales, duminică, președinte al AUR, obținând 991 de voturi "pentru" din totalul de 1.008 exprimate în cadrul Congresului partidului de la Alba Iulia. Liderul formațiunii a declarat că începe al doilea mandat într-o situație "cât se poate de incertă", avertizând că în 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la a intra la guvernare cu AUR. În discursul său, Simion a subliniat nevoia de profesionalizare, disciplină și concentrare asupra programului partidului pentru români, promițând un mandat mai exigent, dar și mai echilibrat.
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg # ObservatorNews
Curg deja comenzile pentru cozonaci! Deși prețurile vor fi mai mari, desertul va fi nelipsit de pe mesele românilor, iar cofetăriile au listele de aşteptare pline. Specialiștii estimează însă vânzări mai mici. Producătorii s-au adaptat: oferă cozonaci de jumătate de kilogram sau chiar porții la felie.
Turiștii, impresionați de minivacanța tradițională în Bucovina: "Aici am găsit cea mai bună mâncare" # ObservatorNews
Sărbătoarea de Sfântul Andrei se termină astăzi, dar petrecerea continuă și mâine, de Ziua României. 1 Decembrie îi găsește pe mulți români pe plaiurile bucovinene, acolo unde au fost așteptați cu bucate tradiționale, muzică și voie bună.
Incident feroviar în Caraș-Severin. Un tren de călători a lovit o osie abandonată pe șine # ObservatorNews
Accident feroviar în staţia Cruşovăţ, Caraş-Severin. Un tren de călători a lovit o osie care aparţinea unui vagonet tehnologic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În urma verificărilor, personalul feroviar a identificat încă o osie lăsată pe o altă linie. Poliţia şi CFR-ul au deschis anchete pentru a stabili dacă este vorba despre neglijenţă sau despre o mână criminală.
Rubio la întâlnirea de la Miami: "Suntem deja la jumătatea drumului spre a asigura independența Ucrainei" # ObservatorNews
Întâlnirea delegațiilor americane și ucrainene de la Miami a început cu declarații puternice privind viitorul Ucrainei, reconstrucția țării și garanțiile de securitate necesare pentru perioada de după conflict. Atât reprezentanții SUA, cât și cei ai Kievului au subliniat că negocierile nu sunt doar despre încheierea războiului, ci despre definirea unui cadru durabil care să asigure independența, suveranitatea și prosperitatea Ucrainei.
125.000 de oameni, lăsați fără apă potabilă în Prahova și Dâmbovița: "Merg la magazin să îmi cumpăr de băut" # ObservatorNews
Situație dramatică în Prahova și Dâmbovița, unde peste 125.000 de oameni au rămas complet fără apă potabilă după ce ploile torențiale au blocat stația de epurare, încărcând rețeaua cu atât de mult mâl încât filtrarea a devenit imposibilă. Apele Române cer declararea stării de urgență, prefectul solicită resurse din rezerva de stat, iar ministrul Mediului acuză instituția că gestionează defectuos criza și trimite corpul de control în teritoriu.
Sărbătoare cu mii de credincioși la moaștele Sfântului Andrei. N-a lipsit nici Gigi Becali # ObservatorNews
Sărbătoare mare astăzi pentru credincioși! De Sfântul Andrei, mii de oameni au ajuns la Catedrala Națională din București și la Peștera ocrotitorului României din Constanța, pentru a participa la slujbe şi a se închina la moaște.
Rezultate LOTO 6/49, duminică 23 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Loto 6/49. Duminică, 30 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare sunt afișate mai jos.
Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu tractorul, în Drobeta # ObservatorNews
Tragedie pe DJ 671 E, în Dîlbocița. Un bărbat de 41 de ani și-a pierdut viața, după ce tractorul pe care îl conducea s-a răsturnat în curtea unui imobil nelocuit, anunță IPJ Mehedinți.
Turiștii aflați în minivacanță la Brașov, sfătuiți să evite altitudinile mari din cauza riscului de avalanșă # ObservatorNews
Turiștii aflați în această perioadă în județul Brașov sunt sfătuiți să evite traseele montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, după ce ninsorile recente au depus un strat consistent de zăpadă, generând risc crescut de avalanșă. Condițiile meteorologice instabile pot transforma plimbările pe munte în situații periculoase, avertizează salvamontiștii.
Magistrații, campioni la pensii de serviciu: media a depăşit 25.000 de lei în octombrie 2025 # ObservatorNews
Numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească și în octombrie 2025, ajungând la 11.786 de beneficiari, cu 27 mai mulți față de luna precedentă, potrivit datelor CNPP. Cele mai mari pensii rămân în rândul magistraților, unde media depășește 25.000 de lei, în timp ce alte categorii speciale, precum diplomații, funcționarii parlamentari sau personalul aeronautic, înregistrează la rândul lor mii de pensionari cu venituri considerabile.
Vremea de mâine 1 decembrie. Minivacanţă cu vreme mohorâtă, minime sub zero grade și precipitații la munte # ObservatorNews
România intră în minivacanța de 1 Decembrie cu vreme mohorâtă: ploi slabe, nori persistenți și lapoviță la munte, în timp ce ceața va crea dificultăți pe șosele. Temperaturile rămân scăzute, cu minime ușor sub zero grade în unele regiuni.
