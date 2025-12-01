Diana Delca, Managing Director, Concentrix România: Angajatorul trebuie să treacă la un lidership autentic, să îşi asculte angajaţi, să aducă clarificare în haos
Ziarul Financiar, 1 decembrie 2025 12:30
Unde ar fi trebuit sărbătorit astăzi 1 Decembrie în Moldova: cu o horă mare în giratoriul din nordul Focşanilor. Uite că poţi merge în sfârşit pe autostradă pe cei 200 km de la Bucureşti la Focşani, un vis care părea mult prea îndepărtat timp de decenii. Să ne oprim o clipă şi să ne spunem: da, putem # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Goldbach Group atrage o investiţie de peste 5 milioane de euro pentru dezvoltarea de noi parcuri de retail # Ziarul Financiar
Grupul românesc de dezvoltare imobiliară Goldbach Group a încheiat un parteneriat strategic cu compania de investiţii şi management Hubix pentru dezvoltarea a patru noi parcuri de retail sub brandul K2, într-o tranzacţie de peste 5,3 milioane de euro, cu o valoare totală la finalizare de 24 mil. euro.
Ziua Naţională. La mulţi ani, România! O ţară care creşte, o ţară care învaţă. România în oglinda cifrelor: Ce imagine conturează principalii indicatori despre performanţa economiei şi direcţia în care se îndreaptă ţara? # Ziarul Financiar
România din prezent este o ţară care a crescut mult mai repede decât ar fi pariat cineva acum două decenii. Veniturile s-au dublat, industriile s-au reinventat, iar energia care vine din mediul privat arată o economie care nu mai priveşte în urmă. Dar, dincolo de cifre, România rămâne o poveste despre oameni - despre ce am reuşit şi, mai ales, despre ce avem încă de construit împreună.
O lume la picioarele tale sau care este călătoria incredibilă a covorului de la piesă centrală a vieţii domestice la obiect de design? Galerie FOTO # Ziarul Financiar
Dintre toate piesele de design, covorul are o personalitate aparte prin statutul de companion al omului în evoluţia sa. De la obiect central al vieţii domestice, cu rol de izolare termică şi de protecţie, până la piesă de artă, suport de identitate culturală şi simbolism, covorul a trecut prin toate aceste etape şi a devenit mai special cu fiecare tranziţie reuşită.
Opinia Consiliului Fiscal despre cea de-a doua rectificare bugetară: Fără o corecţie bugetară România poate ajunge într-o criză a datoriei suverane, cu efecte economice şi sociale grave # Ziarul Financiar
O corecţie bugetară este absolut necesară, dar o corecţie de amploare nu poate avea loc fără a fi afectate negativ venituri ale cetăţenilor şi încasări ale firmelor, ceea ce ar genera nemulţumiri.
Adina Călin, director produse CEC Bank: Văd un pic încălzită treaba la creditele de nevoi personale, exact pe zona de îndatorare maximă. Am făcut o analiză a portofoliului nostru şi cred că era undeva la 30-40%: creditele care au intrat în default erau fix în zona aceea de sume maxime care s-au acordat # Ziarul Financiar
La creditele de nevoi personale au început să apară primele presiuni, „se vede un pic încălzită treaba“, exact în segmentul clienţilor cu grad maxim de îndatorare, şi, în plus, şi disponibilizările pot afecta în perspectivă piaţa creditării retail, a atenţionat Adina Călin, director produse CEC Bank, la evenimentul KRUK Summit of Now, la care Ziarul Financiar a fost partener media.
Veteranul de război Ion Vasile Banu a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler # Ziarul Financiar
Veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, a fost decorat, luni, de preşedintele Nicuşor Dan, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, chiar de Ziua Naţională a României. Este singura distincţie conferită de preşedinte, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie.
Bursă. Acţiunile Cris-Tim urcă trei zile la rând după listare şi închid săptămâna la 17,72 lei # Ziarul Financiar
Acţiunile Cris-Tim au încheiat prima săptămână la Bursa de Valori Bucureşti cu trei sesiuni consecutive de creştere, pe fondul unei lichidităţi bune pentru o nouă listare.
Bursă. Ce măsuri pregăteşte Aquila pentru a reveni după cel mai mic profit trimestrial din ultimii cinci ani? Răspunde Jean Dumitrescu, director relaţii cu investitorii # Ziarul Financiar
Compania antreprenorială Aquila (AQ), cu activitate în distribuţie, logistică şi transport, fiind cel mai mare jucător din sectorul bunurilor de larg consum, pregăteşte măsuri pentru a readuce marjele la nivelurile vizate după ce profitul net din trimestrul al treilea din 2025 a atins cel mai scăzut nivel de la listarea din 2021 încoace.
Gabriel Marcu a primit avizul ASF pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de administraţie la PAID, ce administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor # Ziarul Financiar
Gabriel Marcu a primit aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de administraţie la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii ASF.
Fintech-ul românesc Symphopay a investit 375.000 de euro în platforma ONE, dedicată băncilor. Daniel Nicolescu, CEO: Soluţia Symphopay se adresează exclusiv băncilor şi marilor comercianţi, unde viteza de procesare, stabilitatea, rezilienţa şi securitatea sunt esenţiale # Ziarul Financiar
Symphopay, fintech românesc specializat în soluţii de integrare a plăţilor, face un pas strategic către sectorul bancar prin lansarea platformei ONE, o suită tehnologică nouă dezvoltată în urma unei investiţii totale de 375.000 de euro. Noua soluţie, la care se lucrează de la începutul acestui an, reprezintă o evoluţie a infrastructurii companiei, fiind concepută pentru a oferi băncilor un control operaţional complet şi instrumente de marketing direct la punctul de plată.
Indicele ROBOR la 3 luni a închis luna noiembrie la 6,23%, în stagnare. Cursul valutar a urcat peste 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a închis luna noiembrie la 6,23%, conform datelor BNR.
Planurile Bonapp by Munch - aplicaţia anti-risipă de mâncare de pe piaţa din România, după noua investiţie de la fondul american Interactive Venture Partners: Vrem să dublăm numărul de utilizatori la un milion şi să adăugăm încă 1.300 de locaţii partenere # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Bonapp, care a fuzionat la începutul acestui an cu compania ungară Munch pentru a combate risipa alimentară în Europa Centrală şi de Est, şi-a propus ca în următoarele 12 luni să dubleze numărul de utilizatori ai aplicaţiei mobile (Bonapp by Munch) de pe plan local la un milion şi să adauge încă 1.300 de locaţii partenere de la care aceştia să poată “salva“ alimente. Obiectivele ambiţioase pentru 2026 sunt susţinute de noua rundă de investiţii atrasă recent de Munch şi Bonapp de la fondul american Interactive Venture Partners şi de la investitorul existent Piton Capital. Suma investiţiei nu a fost dezvăluită, runda fiind dedicată expansiunii companiei la nivel regional: România, Ungaria, Cehia şi Slovacia.
Borislava Kenarova, Milestone Systems: „Aproximativ 70% dintre administraţiile din marile oraşe din România folosesc platforma noastră de management video“ # Ziarul Financiar
Compania daneză Milestone Systems, unul dintre cei mai mari furnizori globali de software de management video (VMS), a ajuns la o amprentă semnificativă pe piaţa din România - aproximativ 70% dintre administraţiile muncipiilor din ţară folosind platforma sa XProtect pentru proiecte de siguranţă urbană şi management al traficului. Poziţia puternică de pe plan local a determinat compania să considere România drept o piaţă cheie în Europa Centrală şi de Est şi să investească în localizarea produselor sale.
Tranzacţie finalizată. După achiziţia BRD Pensii, grupul Banca Transilvania ajunge la 800.000 de participanţi la fondurile de pensii din Pilonul 2 şi 3 şi active gestionate de 9,5 mld. lei. Omerr Tetik, CEO: Ne bucurăm să fim primul administrator cu capital românesc pe Pilonul 2 şi să oferim clienţilor grupului Banca Transilvania opţiuni diferite de economisire # Ziarul Financiar
Banca Transilvania şi BT Investments au finalizat achiziţia companiei BRD Pensii şi a fondului de pensii administrat privat BRD, anunţată în luna mai 2024.
Bursă. Gabriela Trâmbiţaş: Romgaz pregăteşte intrarea pe furnizare în contextul liberalizării din 2026 pentru a vinde gaze direct populaţiei. CFO, Romgaz: Dezvoltăm platforma care va facilita relaţia cu clienţii şi în paralel purtăm discuţii cu băncile şi procesatorii de plăţi pentru implementarea plăţilor online # Ziarul Financiar
Romgaz (SNG), producător de gaze naturale controlat de stat, pregăteşte intrarea pe piaţa de furnizare pentru consumatorii casnici, aşa cum a făcut Hidroelectrica (H2O) în 2019 cu energia electrică, şi mizează pe liberalizarea totală a pieţei programată pentru aprilie 2026, o mişcare care – dacă va fi implementată corect – va duce businessul la un alt nivel.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Din Neamţ în toată lumea: producătorul de tonete şi panouri publicitare pe roţi BizzOnWheels trimite toată producţia la export. „Piaţa din SUA este cea mai bună“ # Ziarul Financiar
BizzOnWheels, producător de tonete şi panouri publicitare pe roţi, care are o unitate de producţie în Trifeşti, judeţul Neamţ, a avut anul trecut o cifră de afaceri de 2,4 milioane de lei trimiţând toată producţia la export. Businessul a fost pornit în 2010 de Ovidiu Teofănescu, deşi avea această idee de acum mai bine de 15 ani.
Studiu Deloitte. Nouă din zece tineri spun că au nevoie să simtă că munca lor contează, nu doar că bifează taskuri # Ziarul Financiar
Costul vieţii rămâne cea mai mare presiune pentru generaţia Z, arată cel mai recent studiu Deloitte - Global Gen Z and Millennial Survey 2025. Aproape 40% dintre tinerii gen Z spun că acesta este principalul motiv de îngrijorare, iar jumătate recunosc că trăiesc de la un salariu la altul.
Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al Liberty Galaţi: Aşteptăm până pe 10 decembrie votul pe planul de restructurare. În ianuarie-februarie vrem să organizăm licitaţia pentru vânzarea core-businessului. ANAF are de recuperat 150 de milioane de euro de la Liberty, iar EximBank 300 mil. euro. # Ziarul Financiar
Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar al combinatului Liberty Galaţi, aflat într-un blocaj, spune că aşteaptă până pe 10 decembrie votul pe planul de restructurare, astfel încât în ianuarie-februarie să poată fi organizată licitaţia pentru vânzarea core-businessului.
Concordia, cea mai puternică organizaţie patronală, l-a reales pe Dan Şucu în funcţia de preşedinte pentru încă doi an. Cine sunt cei şapte vicepreşedinţi ai organizaţiei? # Ziarul Financiar
Confederaţia Patronală Concordia, care reprezintă companii din 20 de sectoare economice, care au o contribuţie de 30% la PIB, l-a reales pe Dan Şucu în funcţia de preşedinte pentru încă doi ani, alături de cei 7 vicepreşedinţi, care vor reprezenta interesele mediului de afaceri românesc în dialogul cu autorităţile şi partenerii sociali atât la nivel local, cât şi la nivel european.
Cum ar putea ajunge Turcia să deţină rezerve mai mari de petrol decât mai multe ţări membre ale OPEC # Ziarul Financiar
Turcia se poziţionează pentru o schimbare semnificativă în peisajul său energetic după ce noi estimări au indicat o rezervă potenţial uriaşă de petrol de şist în bazinul Diyarbakir, scrie Turkiye Today.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Irina Răilean, CFA: Nu mai putem să generalizăm începând cu acest trimestru. Trebuie să ne uităm punctual pe fiecare companie, pentru că nu mai merge regula generală, totul este bine şi toate cresc # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti a intrat într-o etapă în care evaluările nu mai pot fi făcute la nivel de sector, ci la nivel de companie în contextul în care rezultatele din acest trimestru arată diferenţe mult mai mari între emitenţi, astfel că abordările generale nu mai funcţionează, consideră Irina Răilean, analist CFA, fondatoarea platformei Mosaiq8.
ZF Live. Tekuni, program de mentorat din Timişoara pentru tineri antreprenori, a strâns 150 de participanţi la sesiunile de formare, unde îi învaţă să atragă finanţare în start-up şi chiar să devină unicorn tech # Ziarul Financiar
Tekuni este un program de mentorat pentru tinerii la început de drum, care îşi desfăşoară activitatea în Timişoara, şi a strâns deja 150 de participanţi la a doua sesiune de formare, mai mult decât triplu faţă de prima, când au venit 40 de participanţi, pentru că îi învaţă cum să-şi facă un start-up, cum să atragă finaţare în start-up şi chiar să devină unicorn în domeniul tehnologiei până la a face exit din business, potrivit lui Avi Cicirean, antreprenor în cadrul Fundaţiei Business World, care a făcut acest proiect. El a fost prezent la emisiunea de business ZF Live.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Iulian Arbănaş, Delta Studio: Extindem modelul de business către servicii integrate de amenajare la cheie # Ziarul Financiar
Compania Delta Studio, unul dintre principalii jucători din piaţa de design interior din România, şi-a diversificat modelul de business de la comercializarea de produse la servicii complete de amenajare, vizând atât segmentul dezvoltatorilor imobiliari, cât şi clienţii finali cu soluţii premium.
Bursă. Finanţe personale. Un director de investiţii cu 6 mld. lei pe mână avertizează cu privire la evaluările din sectorul de utilităţi de la BVB # Ziarul Financiar
Robert Burlan, director de investiţii care administrează 6 mld. lei pentru Raiffeisen AM, avertizează că sectorul utilităţilor de la Bursa de Valori Bucureşti, vedeta surpriză a anului 2025, ar putea rămâne în urma altor sectoare în 2026 după un raliu de preţuri fără precedent şi după ce profiturile raportate în acest an au avut, în unele cazuri, o componentă excepţională, legată în principal de majorările de tarife.
ZF Energie 2025. Piaţa de energie regenerabilă traversează un nou boom după ani de stagnare. Cine sunt investitorii şi care este diferenţa faţă de primul val de regenerabile # Ziarul Financiar
După ani de stagnare, piaţa de regenerabile traversează acum o perioadă de boom, care va continua cu siguranţă, sunt de părere jucătorii din domeniu prezenţi la conferinţa ZF Energie 2025, aceştia subliniind o diferenţă majoră între valul actual de proiecte în eolian sau fotovoltaic şi valul din urmă cu zece ani, blocat brusc de schimbările legislative.
Cum au reuşit să accelereze creşterea companiile locale Licenseware, Cash Club, UNY şi Rayscape - care promit să devină noile staruri din topul Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală # Ziarul Financiar
Patru companii româneşti de tehnologie, care s-au remarcat prin impactul soluţiilor lor asupra societăţii şi mediului, dar şi prin rate ridicate de creştere ale cifrei de afaceri, au fost premiate în categoriile speciale ale clasamentului Deloitte Technology Fast 50 Europa Centrală 2025. Fondatorii şi reprezentanţii acestor start-upuri au detaliat, în cadrul evenimentului de lansare, strategiile care le-au propulsat succesul.
Fabrica de medicamente Helcor din Baia Mare se uită la dezvoltarea producţiei. Dr. Coriolan Pop, preşedintele Helcor: „Vrem să ne dezvoltăm, să ne extindem producţia şi să ne mărim capacitatea“ # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Helcor din Baia Mare, o fabrică locală pornită de la zero acum 35 de ani, are planuri de dublare a capacităţii şi de creştere la export. Compania a rămas o afacere de familie, în care sunt astăzi implicate fiicele fondatorilor, iar echipa se apropie de 200 de persoane, atât în activitatea de producţie, cât şi în cea administrativă, de cercetare, de vânzări.
Rectificare bugetară negativă: Proiectul celei de-a doua rectificări bugetare prevede venituri în scădere faţă de prognoze cu 2,1 mld. lei, iar cheltuieli în scădere cu 2,7 mld. lei. Dar deficitul bugetar rămâne la 8,4 %, cum a fost stabilit la prima rectificare # Ziarul Financiar
Execuţia bugetară, pe primele zece luni din an, indică o reducere a deficitului faţă de perioada similară din 2024, dar aceasta este mică, de doar 0,5% din PIB. În legea bugetului, deficitul trebuia să scadă de la 9,3% din PIB, în 2024, la 7% anul acesta, adică cu 2,5% din PIB.
Cum de am ajuns ca atâţia lideri politici ai României să nu aibă studii serioase şi un parcurs profesional meritoriu? Cum de vin la conducere mai ales oameni cu studii la facultăţi particulare fără prestigiu sau chiar cu probleme de CV, cu diplome incerte? # Ziarul Financiar
Cazul ministrului Ionuţ Moşteanu ne indică un trend în ultimii ani în România: în cazul tot mai multor oameni de la vârful statului se dovedeşte că în trecutul lor de studii nu au fost printre cei mai buni elevi sau studenţi, ci dimpotrivă.
Analiză ZF. Cum a ajuns România, cândva pantofarul Europei, să importe încălţări din aproape toate ţările din regiune, inclusiv Ucraina şi Bulgaria? # Ziarul Financiar
Industria de încălţăminte, o industrie cu tradiţie în România, a ajuns de la un excedent de 750 mil. dolari acum un deceniu la un deficit care se adânceşte an de an. În perioada 2015-2024, importurile de pantofi, sandale şi alte încălţări s-au triplat, pe când exporturile au scăzut cu 20%.
ZF Live. Medicul chirurg oftalmolog Teodor Holhoş, fondatorul reţelei de clinici Doctor Holhoş: Avem şcoli bune, avem medici buni, putem exporta servicii medicale. Trebuie să facem ce depinde de noi, să rămânem aici şi să investim! # Ziarul Financiar
Medicul chirurg oftalmolog Teodor Holhoş, fondatorul reţelei de clinici Doctor Holhoş, cu 13 mil. euro afaceri, care a finalizat şi construcţia unui spital privat de oftalmologie din Alba Iulia, spune că România poate exporta servicii medicale pentru că are şcoli bune şi medici buni.
Cum diferă comportamentul de consum în funcţie de canalul de vânzare. În online, românii cumpără mai multe bunuri FMCG nealimentare. Alimentele şi băuturile preferă să le achiziţioneze offline # Ziarul Financiar
Comportamentul de consum al românilor diferă în funcţie de tipul de magazin în care aceştia îşi fac cumpărăturile, astfel că din online ei preferă să îşi achiziţioneze bunuri nealimentare, pe când alimentele şi băuturile atât alcoolice, cât şi nonalcoolice le iau offline, arată datele oferite de compania de cercetare de piaţă NielsenIQ.
ZF Live. Monica Ionescu, executive director, UBS Switzerland AG: Ca să îţi construieşti un portofoliu robust ai nevoie de clase de active care nu sunt corelate sau sunt mai puţin corelate. Pentru anul viitor considerăm că trebuie să adaugi expunere pe piaţa de acţiuni. Deci nu este aşa o bulă cum se tot vehiculează. În continuare, bondurile sunt interesante # Ziarul Financiar
În previziunile pentru anul viitor sunt anumite condiţii statice, dar „buy and hold“ (cumpără şi păstrează - n.red.) pe pieţele lichide nu prea mai este o strategie în sine pentru că trebuie să te adaptezi la noile condiţii, de ceea recomandarea este ca indiferent de portofoliu să se adauge mai mult pe zona de equity (acţiuni-n.red.), a spus Monica Ionescu, executive director, UBS Switzerland AG, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
La mulţi ani, România! ZF Special 1 Decembrie - Ziua Naţională. România în oglinda cifrelor: ce spun 50 de indicatori despre cum arată ţara astăzi? # Ziarul Financiar
România anului 2025 nu mai seamănă cu România de acum un deceniu. Economia s-a diversificat, companiile s-au maturizat, veniturile au crescut, iar anumite sectoare ne pun în faţa unor clasamente europene în care rareori apăream.
Polonia a câştigat războiul cu inflaţia. Dobânzile vor scădea, iar economia va creşte sănătos. Banca centrală poloneză a redus dobânzile de cinci ori anul acesta, cel mai recent cu 25 de puncte de bază în noiembrie. Dobânda de referinţă este de 4,25%. Analiştii spun că noile cifre despre inflaţie sunt „un mare şoc“ # Ziarul Financiar
Guvernul Ungariei ameninţă din nou marile lanţuri de retail. În ultimii ani, statul maghiar a introdus măsuri după măsuri pentru a penaliza companiile multinaţionale # Ziarul Financiar
În Ungaria, războiul lansat de guvern împotriva marilor lanţuri de retail odată cu reîntoarcerea la putere a premierului Viktor Orban în 2010 pare pe cale să se intensifice. Recent, ministrul economiei naţionale Marton Nagy a făcut declaraţii foarte critice la adresa lanţurilor de retail în contextul protejării producătorilor locali.
Frontul pentru supremaţia în inteligenţă artificială devine tot mai aglomerat: Avansul uriaş pe care OpenAI l-a avut la început în cursa pentru dominaţia AI se află sub cea mai mare presiune de la lansarea ChatGPT. Rivalii Google Gemini 3 şi Anthropic Claude au revenit în forţă. ”E o diferenţă uriaşă faţă de lumea de acum doi ani” # Ziarul Financiar
