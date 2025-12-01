MAE de la Kiev, de Ziua Naţională a României: „Sprijinul neclintit al României rămâne esențial pentru a depăși agresiunea Rusiei”

17:50

Secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că se așteaptă ca discuțiile cu oficialii ucraineni să ducă la „progrese mai mari” în direcția unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. „Nu este vorba doar de acorduri de pace. Este vorba de crearea unei căi de urmat care să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă, […]