MAE de la Kiev, de Ziua Naţională a României: „Sprijinul neclintit al României rămâne esențial pentru a depăși agresiunea Rusiei”
Rador, 1 decembrie 2025 15:00
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a publicat pe contul oficial de X al instituţiei un mesaj adresat românilor cu ocazia Zilei Naţionale a României. „Cele mai călduroase felicitări prietenilor noștri români cu ocazia Zilei Naționale a României! Sprijinul neclintit al României rămâne esențial pentru a depăși agresiunea brutală a Rusiei și pentru a avansa spre […]
Acum 5 minute
15:10
Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, pe parcursul lunii noiembrie, apărarea antiaeriană a Forţelor de Apărare ucrainene a distrus 9.707 mijloace de atac aerian lansate de Federația Rusă pentru a ataca ţara. Este vorba despre 11 rachete hipersonice Kh-47M2 Kinjal, 51 de rachete de croazieră Kh-101, 15 rachete balistice Iskander-M/KN-23, 20 de rachete de […]
15:10
Circulaţia pe podul Ruse-Giurgiu se va desfăşura fără restricţii pe ambele benzi, în perioada sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou. Anunţul a fost făcut de prefectul regiunii Ruse, Dragomir Draganov, invitat oficial la evenimentele prilejuite de marcarea Zilei Naţionale a României, luni, la Giurgiu. Măsura temporară urmăreşte să uşureze traficul intens din zilele libere şi […]
Acum 15 minute
15:00
15:00
Europa începe să conştientizeze că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil (generalul american Ben Hodges) # Rador
Într-un interviu acordat emisiunii matinale „Europe Today”, difuzată de Euronews, fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că Europa „începe să conștientizeze treptat” că nu poate conta pe Statele Unite ca partener echitabil. „Statele Unite consideră Europa ca fiind lipsită de importanță, cu excepția, poate, a unor scopuri comerciale”, […]
15:00
Sancţiunile impuse de SUA unor membri ai Curţii Penale Internaţionale nu va schimba cursul cazurilor (CPI) # Rador
Președintele Curții Penale Internaționale (CPI) a declarat luni că sancțiunile impuse de Statele Unite asupra înalților funcționari ai curții le perturbă viața personală, dar a promis că instituția nu va ceda presiunilor externe. Administrația președintelui Donald Trump a impus sancțiuni țintite asupra a nouă funcționari ai CPI, inclusiv procurori și judecători, la începutul acestui an, […]
Acum 30 minute
14:50
Grecia – Circulația pe una dintre autostrăzile principale a fost perturbată de un nou protest al fermierilor # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Circulația pe una din autostrăzile importante ale Greciei a fost perturbată și luni de noul protest al fermierilor, nemulțumiți că guvernul a achitat doar o mică parte din subvențiile și despăgubirile restante din fonduri europene, estimate la peste 600 de milioane de euro. Forțele de ordine au intervenit duminică, după ce […]
Acum 2 ore
13:30
Nicoleta Turcu – Este Ziua Națională, moment în care celebrăm cu fast și cu steaguri în mâini Marea Unire de la 1918, când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureşul s-au alăturat României. Centrul sărbătorii a fost până la această oră Capitala, unde a fost organizată o paradă militară impresionantă. Timp de o oră, aproape 3.000 de […]
13:30
Șefa diplomației europene respinge ideea reducerii armatei ucrainene fără măsuri similare împotriva Rusiei # Rador
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, consideră că, dacă Ucraina se confruntă cu solicitarea de a-şi reducere efectivele armate, atunci, același lucru trebuie cerut și Rusiei. Potrivit Suspilne, Kallas a făcut declaraţii în acest sens înaintea reuniunii Consiliului UE la nivel de miniștri ai Apărării, la Bruxelles. Diplomata a subliniat că această săptămână ar putea deveni […]
Acum 4 ore
13:10
Autorităţile ucrainene au raportat că, în urma atacului cu rachetă lansat, luni, asupra orașului Dnipro, trei persoane au fost ucise, iar alte câteva au fost rănite. „Astăzi dimineață, inamicul a efectuat un atac cu rachetă asupra orașului Dnipro. În prezent, se știe că trei persoane au murit. Conform datelor preliminare, opt persoane au fost rănite” […]
13:10
De la 1 decembrie, au început vânzările seturilor de monede euro cu faţă naţională bulgară, prin intermediul Băncii Naţionale a Bulgariei, poştă şi sucursalele tuturor celorlalte bănci. Seturile pot fi achiziţionate de persoane fizice şi juridice. Fiecare set costă 20 de leva (circa 10 euro) şi conţine 42 de monede în valoare totală de 10 […]
12:50
Două cutremure s-au produs în această dimineață în zona seismică Vrancea. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că primul, de 3,8, a avut loc la ora 5:40 în județul Vrancea, iar cel de-al doilea, de magnitudine 3,3, s-a produs aproape o oră mai târziu în județul Buzău./amirea/denisse (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 1 decembrie)
12:40
Parchetul European de la Sofia a formulat acuzaţii împotriva unui fost primar al oraşului Varna şi a unui fost prefect al regiunii Varna, precum şi împotriva a doi angajaţi ai Agenţiei Executive pentru Administraţie Maritimă. Acuzaţiile au legătură cu o anchetă de fraudă iniţiată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). În comunicat, nu sunt […]
12:10
„Un neam nu poate trăi fără libertate, iar libertatea nu poate exista fără unitate.” Vasile Goldiș (1862–1934) rămâne una dintre figurile centrale ale Marii Uniri de la 1918, un intelectual desăvârșit, un lider politic cu vocație morală și un vizionar care a înțeles mai bine decât mulți dintre contemporanii săi importanța momentului istoric. Profesor, ziarist, […]
11:30
În București, aproape 3.000 de militari români și din state NATO se pregătesc să defileze pe sub Arcul de Triumf # Rador
Nicoleta Turcu – În București, aproape 3.000 de militari români și din state NATO, însoțiți de cele mai noi echipamente militare, se pregătesc să defileze pe sub Arcul de Triumf. Mii de oameni au venit din timp și și-au ocupat pozițiile cât mai bune pentru a vedea ceremonia de Ziua Națională, care începe de la […]
11:30
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a evidențiat astăzi, de Ziua Națională a României, partenariatul puternic și în continuă dezvoltare între cele două țări, bazat pe interese strategice comune. „În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român cu ocazia Zilei Naționale. Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat puternic și în continuă dezvoltare, bazat […]
11:30
Maia Sandu: „Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând. În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și […]
11:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află, luni, într-o vizită oficială la Paris. La Palatul Élysée, Zelenski se va întâlni cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Potrivit BFMTV, președintele Ucrainei este așteptat la Palatul Élysée împreună cu soția sa, Olena Zelenska. Conform informațiilor din mass-media ucrainene şi franceze, sosirea lui Zelenski la palat întârzie, din motive necunoscute. […]
Acum 6 ore
10:50
Şeful Administrației Militare Locale Herson, Iaroskav Şanko, a anunţat că, luni dimineaţă, o dronă rusească a atacat un microbuz. „În această dimineață, ocupanții ruși au recurs, din nou, la teroare împotriva populației civile din Herson. O dronă inamică FPV a atacat un microbuz al întreprinderii noastre comunale, în timpul efectuării unei curse. Din fericire, nu […]
10:40
Vladimir Putin acordă acces fără vize în Rusia pentru o perioadă de până la 30 de zile pentru numeroase categorii de chinezi # Rador
Președintele Vladimir Putin a semnat, luni, un decret care acordă acces fără vize în Rusia pentru o perioadă de până la 30 de zile pentru numeroase categorii de cetățeni chinezi, inclusiv turiști, oameni de afaceri, cadre universitare, artiști și sportivi. Putin și președintele chinez, Xi Jinping, au semnat un acord de parteneriat strategic „fără limite” […]
10:30
Veteranul de război Vasile Ion Banu a fost decorat de președintele Nicuşor Dan cu prilejul Zilei Naționale a României # Rador
Veteranul de război Vasile Ion Banu, colonel în retragere, a fost decorat de președintele Nicuşor Dan cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru importantele servicii militare aduse țării în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și pentru activitatea desfăşurată după terminarea războiului, prin implicarea sa în activități sociale, transmite Administrația […]
10:20
Şeful delegaţiei ucrainene la negocierile de pace pleacă la Paris, unde îi va raporta lui Zelenski # Rador
Șeful delegației ucrainene la negocierile de pace, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umierov, se îndreaptă din SUA către Paris, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și îi va raporta rezultatele negocierilor cu Statele Unite privind încheierea războiului – conform unor informaţii transmise, luni, de Axios. Potrivit unor oficiali ucraineni care […]
10:20
Coreea de Sud – Amplă anchetă a autorităților după o breșă de securitate descoperită la gigantul Coupang # Rador
Poliția sud-coreeană a anunțat, luni, că urmărește adresele IP și investighează posibile vulnerabilități tehnologice la Coupang, după ce gigantul comerțului electronic a suferit cea mai gravă scurgere de date din țară din ultimul deceniu. Datele personale a peste 33 de milioane de clienți au fost divulgate într-o breșă despre care se crede că a început […]
10:20
1 decembrie și ziua lansării oficiale a postului Radio Chișinău. Postul nostru, parte a Radio România, succesorul Radio Basarabia, împlinește astăzi 14 ani de la reînființare. Postul Radio Basarabia, cunoscut în epocă și ca Radio Chișinău, a fost înființat inițial în 1939, fiind primul studio regional al Radio România și al doilea după Radio București. […]
10:20
Premierul ucrainean, Iulia Sviridenko, a declarat că Germania a alocat fonduri suplimentare pentru consolidarea infrastructurii Ucrainei în această iarnă. Sviridenko a avut, duminică, o întâlnire cu ambasadorul Germaniei la Kiev, Heiko Thoms. Şefa executivului de la Kiev a mulțumit Germaniei pentru contribuția la Fondul Energetic Ucrainean și a anunţat ulterior că Berlinul a oferit suplimentar […]
09:30
Pe 1 Decembrie, slujba de Te Deum va fi oficiată în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc # Rador
Slujba de Te Deum va fi oficiată astăzi după Sfânta Liturghie în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară, și de peste hotare, în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire Națională în anul 1918. Patriarhia notează într-un […]
09:30
Realizator: Nicoleta Turcu – Organizatorii defilării de la Arcul de Triumf, care începe la ora 11:00, recomandă oamenilor care doresc să asiste să ajungă în zonă cu cel puțin o oră înainte de începerea ceremoniei. Ministerul Apărării îi îndeamnă pe bucureștenii care au animale de companie să evite zona Arcului de Triumf și Parcul Herăstrău […]
Acum 8 ore
09:00
Realizator: Nicoleta Turcu – Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională și la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program amplu pentru a celebra împlinirea 107 ani de la istoricul act din 1 decembrie 1918. Şi aici este anunțată o paradă militară spectaculoasă – transmite corespondenta RRA Andreea Bogdan. Reporter: Andreea […]
08:50
Autoritățile au pregătit evenimente în mai toate orașele cu ocazia Zilei Naţionale a României # Rador
1 Decembrie 2025, Ziua României. Autoritățile au pregătit evenimente în mai toate orașele, cu o paradă militară impresionantă în București, unde aproape 3.000 de militari români și străini din structurile NATO vor defila pe sub Arcul de Triumf. La această oră se fac ultimele pregătiri pentru ceremonia, care va începe la ora 11:00. Forțele Armate […]
08:50
George Simion a fost ales pentru un nou mandat în fruntea AUR, la congresul de la Alba Iulia # Rador
Membrii Alianței pentru Unirea Românilor au sosit de ieri, la Alba Iulia, pentru congresul național al partidului, organizat la șase ani de la înființarea acestei formațiuni politice. George Simion a fost ales pentru un nou mandat în fruntea partidului. El a fost singurul candidat la președinția AUR și le-a transmis participanților că este nevoie ca […]
08:20
Sri Lanka cere comunității internaționale ajutor pentru a face față efectelor inundațiilor soldate cu sute de victime # Rador
Autoritățile din Sri Lanka au cerut ajutor comunității internaționale în contextul în care depune eforturi pentru a face față celor mai grave inundații din istoria recentă a țării. Peste 330 de persoane au murit în urma inundațiilor. Corespondentul BBC transmite că mai multe echipe au fost desfășurate pe teritoriul țării pentru a degaja mai multe […]
08:20
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) organizează un nou protest împotriva adoptării bugetului pentru anul 2026, sub deviza: „Nu vom permite să fim minţiţi”. PP-DB insistă ca proiectul depus în Adunarea Naţională să fie retras şi revizuit în întregime. Potrivit coaliţiei PP-DB, nu a fost respectată promisiunea făcută de liderul GERB, Boiko Borisov, după protestul din […]
08:10
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat importanța unei discuții constructive în cadrul negocierilor dintre delegațiile Ucrainei și Statelor Unite, care au avut loc, duminică, în Florida. „După încheierea activității echipelor în America, șeful delegației ucrainene, Rustem Umierov, a raportat principalii parametri ai dialogului, accentele și unele rezultate” – a scris Zelenski pe Telegram. Potrivit șefului […]
07:50
Delegațiile ucraineană și americană, care s-au întâlnit, duminică, în Florida, nu au reușit încă să ajungă la un acord final asupra proiectului unei înţelegeri de pace – potrivit unei surse consultate de RBC. Membrii delegaţiilor au discutat în mod activ despre chestiunile legate de teritorii şi, de asemenea, au abordat chiar subiectul aderării Ucrainei la […]
07:30
Peste 100 de mii de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă la robinete # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Peste 100 de mii de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă la robinete. Problema este provocată de nivelul scăzut în acumularea Paltinu, unde se fac lucrări hidrotehnice la baraj, şi de precipitaţiile abundente din ultimele zile, care au adus cantităţi mari de impurităţi. În aceste condiţii, staţia […]
07:20
Este cod galben de inundaţii până la prânz pe cursuri de apă din 17 judeţe din sudul şi sud-estul ţării. În Tulcea a fost pericol de viituri rapide – populaţia din şase comune a primit mesaje RO-ALERT în acest sens. Două râuri au fost sub cod portocaliu de ieri la prânz până la miezul nopţii. […]
Acum 12 ore
07:10
Românii americani și Sărbătoarea Marii Uniri (1929) – O poveste despre identitate, memorie și diplomație transatlantică # Rador
Introducere: atunci când distanțele nu rup comunitățile Migrația nu este un fenomen al lumii moderne. Departe de a fi o invenție a secolului XXI, ea însoțește de secole istoria omenirii. În epoca preindustrială, era un privilegiu aristocratic – călătoriile peste hotare reprezentau mai degrabă un simbol al statutului decât al nevoii. Odată cu modernizarea Europei, […]
Acum 24 ore
01:20
THE GUARDIAN: ”Ne place foarte mult”: cum a creat România uriașa sa schemă populară de returnare pe bază de garanție # Rador
În cei doi ani de la lansarea sistemului, colectarea și reciclarea ambalajelor de băuturi a crescut la 94%. THE GUARDIAN (Marea Britanie), 27 noiembrie 2025 – În satul transilvănean Pianu de Jos, Dana Chitucescu, în vârstă de 51 de ani, adună în fiecare săptămână un sac de PET-uri goale, doze de aluminiu și sticle și […]
00:50
Fondatorul organizaţiei elveţiene pentru dreptul de a muri „Dignitas” a murit prin sinucidere asistată # Rador
Fondatorul şi directorul organizaţiei elveţiene pentru dreptul de a muri „Dignitas” a murit la rândul lui prin sinucidere asistată. Ludwig Minelli ar fi urmat să împlinească 93 de ani peste câteva zile. Organizaţia, fondată în 1998, a devenit faimoasă la nivel global pentru că oferea servicii de sinucidere asistată cetăţenilor de alte naţionalităţi decât cea […]
00:40
Cursurile în unitățile de învățământ din cele 13 localități prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistemul online în perioada 2-5 decembrie, a anunțat aseară Inspectoratul Școlar Județean Prahova, într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook. Este vorba despre Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, […]
00:30
Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu omologul său din Venezuela, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuție. „Nu vreau să comentez. Răspunsul este da”, a spus dl. Trump când a fost întrebat dacă a vorbit cu preşedintele Maduro. Liderul de la Casa Albă a vorbit cu reporterii de […]
30 noiembrie 2025
23:40
Premierul israelian i-a solicitat oficial preşedintelui ţării să îl graţieze de acuzaţiile de corupţie # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, căruia i-a fost intentat de mult timp un proces de corupţie, i-a solicitat oficial preşedintelui ţării să îl graţieze. Dl. Netanyahu, care neagă învinuirile care îi sunt aduse, a publicat un videclip în care afirmă că graţierea prezidenţială va contribui la atât de necesara reconciliere naţională. Cabinetul preşedintelui Yitzhak Herzog a […]
23:40
Forțele americane și siriene au efectuat atacuri aeriene împotriva depozitelor de arme ale ISIS, a anunţat armata americană # Rador
Duminică, armata americană a transmis că a distrus recent 15 amplasamente unde se aflau depozite de arme ale Statului Islamic (ISIS) din sudul Siriei. Comandamentul Central al SUA – CENTCOM – a comunicat că forţe americane și siriene au identificat și distrus depozitele în provincia Rif Damasch în timpul mai multor atacuri aeriene și detonări […]
23:30
Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații pentru mai multe râuri din sudul, sud-estul și estul țării # Rador
Hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz, pentru mai multe râuri din sudul, sud-estul și estul țării. Sunt vizate bazine hidrografice din 17 județe, de la Mehedinți, Gorj, Teleorman sau Giurgiu, până la Vaslui, Vrancea, Galaţi și Constanța. Până la miezul nopții mai este în vigoare și avertizarea […]
20:20
Woody Allen, născut Allen Stewart Konigsberg, a împlinit duminică 90 de ani. Născut în Flatbush, un cartier din Brooklyn, pe 30 noiembrie 1935, într-o familie evreiască de origine maghiară, regizorul, actorul, scenaristul și compozitorul este o adevărată icoană a cinematografiei mondiale. De peste 60 de ani, a făcut generații întregi de cinefili să râdă și […]
19:40
Elveția a respins prin referendum o propunere de impozitare cu 50% a averilor mai mari de 50 de milioane de franci elvețieni # Rador
Elveția a respins printr-un referendum organizat astăzi o propunere de impozitare cu 50% a averilor moștenite ce depășesc 50 de milioane de franci elvețieni, echivalentul a 62 de milioane de dolari, după cum a anunțat postul publicul de televiziune citat Reuters. Criticii au susținut că inițiativa de stânga, ce vizează finanțarea proiectelor de reducere a […]
19:40
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat duminică o întâlnire cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, din cauza vizitei acestuia la Moscova pentru a discuta despre relaţiile energetice cu Rusia. Karol Nawrocki urmează să se deplaseze miercuri în Ungaria, dar președintele nu se va mai întâlni cu premierul ungar Viktor Orbán, așa cum fusese anunțat anterior. „Președintele […]
17:50
Discuţiile delegaţiei ucrainene cu oficialii americani în Florida ar putea duce la progrese mari (Marco Rubio) # Rador
Secretarul american de stat Marco Rubio a declarat că se așteaptă ca discuțiile cu oficialii ucraineni să ducă la „progrese mai mari” în direcția unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina. „Nu este vorba doar de acorduri de pace. Este vorba de crearea unei căi de urmat care să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă, […]
17:50
Precipitațiile au creat probleme în Vâlcea. Pompierii militari au fost solicitați în această după-amiază să intervină în municipiul reședință de județ și în localitatea Roșiile, unde s-au produs inundații în două beciuri. În spațiile respective, apa cumulată avea adâncime de aproape o jumătate de metru, dar a fost evacuată în scurt timp cu motopompe, ne-a […]
17:30
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a depus o cerere oficială de grațiere la președintele țării # Rador
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care este judecat într-un proces de corupție de lungă durată, a depus o cerere oficială de grațiere la președintele țării. El a pledat nevinovat la toate acuzațiile care îi sunt aduse, inclusiv cele de mită și fraudă, și a spus că dosarele de corupție deschise de mai mulți ani au divizat […]
16:50
Ministrul Mediului anunță concluziile ședinței de urgență pe care a avut-o astăzi cu prefecții din județele Prahova și Dâmbovița, cu primarii din localitățile afectate de sistarea alimentării cu apă potabilă și cu reprezentanții autorităților cu atribuții în această situație. Diana Buzoianu scrie într-o postare pe internet că vor fi centralizate toate nevoile primăriilor și va […]
