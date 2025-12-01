Autoritățile au pregătit evenimente în mai toate orașele cu ocazia Zilei Naţionale a României

22:00

Vremea rea i-a forțat pe salvamontiștii din Brașov să suspende temporar căutările pentru găsirea băiatului dispărut duminica trecută în Munții Bucegi. Astăzi, 20 de salvatori au verificat mai multe zone, dar nu au găsit noi informații relevante. În unele locuri, zăpada depășește deja 2 metri. Căutările vor fi reluate imediat după ce evoluția vremii va […]