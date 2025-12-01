Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele”

21:40

Paella este un celebru preparat specific bucătăriei spaniole, aromat, sățios și delicios, pe care poți să îl faci și tu acasă. Mai exact, este un preparat pe bază de orez originar din Valencia, fiind popular în toată lumea. Numele provine din cuvântul valencian pentru „tigaie”. Tigaia tradițională pentru paella este rotundă, joasă, largă și are […]