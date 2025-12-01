Evadare periculoasă din Centrul pentru Străni din județul Arad. Bărbatul care a trecut de sârma ghimpată, în vizorul SRI. Filtre multiple în zonă

12:20

Adrian Nica spune cu surprindere că s-ar fi aşteptat de la fostul şef al statului, Klaus Iohannis, să dea dovadă de „înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Am purtat discuţii prin avocaţi, după aceea au decis să nu mai răspundă”. Litigiul din ANAF familia Iohannis este departe de a fi stins. ANAF încă face […]