ANAF se aştepta ca Iohannis să fie înţelegător şi să achite datoria către stat: „Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară”
Gândul, 1 decembrie 2025 12:20
Adrian Nica spune cu surprindere că s-ar fi aşteptat de la fostul şef al statului, Klaus Iohannis, să dea dovadă de „înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Am purtat discuţii prin avocaţi, după aceea au decis să nu mai răspundă”. Litigiul din ANAF familia Iohannis este departe de a fi stins. ANAF încă face […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
12:30
Evadare periculoasă din Centrul pentru Străini din județul Arad. Bărbatul care a trecut de sârma ghimpată, în vizorul SRI. Filtre multiple în zonă # Gândul
Mobilizare de urgență, după ce un bărbat originar din Georgia, considerat extrem de periculos și aflat în vizorul Serviciului Român de Informații (SRI), a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad. În acest context, autoritățile au instituit filtre în multiple zone. Sunt verificate, atât mașinile, cât și persoanele care trec prin […]
12:30
Oferte de REVELION 2026. Cât costă un pachet de 3 nopți, la Sinaia, cu cină festivă și acces la piscină # Gândul
Românii încep să își planifice vacanța de Revelion 2026, însă prețurile pe care le descoperă pe platformele de specialitate nu sunt deloc mici. Luna decembrie este întotdeauna cea mai căutată, astfel că hotelierii și proprietarii de pensiuni încearcă să profite la maximum de interesul turiștilor. Piața a fost, deja, „inundată” cu oferte de petreceri în […]
12:30
Două medalii mondiale de juniori și aprecierile întregii comunități a tenisului de masă. Așa s-a terminat competiția de la Cluj – Napoca, iar președintele Federației, Cristinel Romanescu, anunță organizarea unui campionat Mondial de seniori în țara noastră, în viitor. „Tricolorii” de la tenis de masă au încheiat competiția găzduită de Cluj cu 2 medalii, un […]
12:30
Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, e de părere că inițiativa celor care vor să protejeze sportivii români nu va avea succes. Legea se va aplica începând cu sezonul competițional 2026-2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei. Fostul arbitru […]
Acum 30 minute
12:20
Evadare periculoasă din Centrul pentru Străni din județul Arad. Bărbatul care a trecut de sârma ghimpată, în vizorul SRI. Filtre multiple în zonă # Gândul
Mobilizare de urgență, după ce un bărbat originar din Georgia, considerat extrem de periculos și aflat în vizorul Serviciului Român de Informații (SRI), a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad. În acest context, autoritățile au instituit filtre în multiple zone. Sunt verificate, atât mașinile, cât și persoanele care trec prin […]
12:20
ANAF se aştepta ca Iohannis să fie înţelegător şi să achite datoria către stat: „Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară” # Gândul
Adrian Nica spune cu surprindere că s-ar fi aşteptat de la fostul şef al statului, Klaus Iohannis, să dea dovadă de „înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Am purtat discuţii prin avocaţi, după aceea au decis să nu mai răspundă”. Litigiul din ANAF familia Iohannis este departe de a fi stins. ANAF încă face […]
12:20
Cum vrea știința vrea să învingă îmbătrânirea. Compania Immorta Bio a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii # Gândul
Compania Immorta Bio, o companie din Florida specializată în longevitate și în tratarea bolilor asociate cu îmbătrânirea, a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”, denumit SenoVax. Acesta vaccin ar învăța sistemul imunitar să identifice și să distrugă celulele vechi, deteriorate, care se acumulează cu vârsta și provoacă boli sau ajută cancerul să se […]
Acum o oră
12:00
Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR” # Gândul
Avocatul Adrian Toni Neacşu remarcă faptul că singurul etnic maghiar care s-a alăturat alaiului de oficilităţi prezente la celebrarea Zilei Naţionale a României este judecătorul Curţii Constituţionale, Csaba Asztalos. Fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii şi-a manifestat curiozitatea în scris în legătură cu lipsa etnicilor maghiari care se află chiar în coaliţia de guvernare […]
11:50
Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele” # Gândul
Într-un interviu acordat Antena 3, șeful ANAF, Adrian Nica, a recunoscut că instituția pe care o conduce are „restanțe” în ceea ce privește colectarea banilor de la marii contribuabili. Concret, el a precizat că raportul privind încasările de la marii contribuabili „nu face cinste” Fiscului românesc. Tocmai din acest motiv datele nu pot fi făcute […]
11:50
Diana Șoșoacă, jurăminte pentru țară de 1 Decembrie. Ce mesaj a transmis președintele S.O.S: „România pe care o moștenim, nu o vindem” # Gândul
Diana Șoșoacă, președintele S.O. S. România a postat, pe pagina sa de facebook, un mesaj de Ziua României și a românilor. Diana Șoșoacă susține că 1 Decembrie este cel mai important moment pentru a transmite tuturor românilor „să nu ne mai lăsăm dezrădăcinați, manipulați, umiliți sau puși în genunchi. Jurăm să păstrăm România vie, întreagă, […]
11:40
Cântărețul Pepe, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre cât de scump este ca artist. ”Dintre cei mai accesibili”, a afirmat acesta. În plan profesional, Pepe s-a făcut remarcat în trupa Latin Express, iar ulterior a urmat o carieră solo. În plan personal, Pepe a fost căsătorit prima oară cu Oana Zăvoranu, […]
11:40
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională # Gândul
Dacă nu ar fi existat scandalul recent, care a culminat cu demisia sa din funcţia de ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu s-ar fi aflat acum la tribuna oficială prilejuită de sărbătoarea Zilei Naţionale a României. Falsificarea studiilor din CV l-au trimis pe acesta în conul de umbră al politicii, de unde a scris un mesaj […]
11:40
Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 30 noiembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, GÂNDUL NETWORK MEDIA a obținut prima poziție, devansând DIGI România, Intact Media Group, Ringier sau PRO TV. Site-urile din […]
11:40
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor” # Gândul
Regele Charles al III-lea i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care s-a declarat „încântat” de „legăturile puternice” dintre România și Regatul Unit. „Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem dumneavoastră, Excelenței Voastre, și poporului României cele mai calde felicitări cu prilejul acestei zile naționale deosebite. Sunt foarte bucuros că țările […]
Acum 2 ore
11:30
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina # Gândul
După întâlnirea dintre negociatorii ucraineni și americani de duminică din Florida, Steve Witkoff și Jared Kushner intenționează să călătorească astăzi la Moscova pentru mai multe discuții cu rușii despre un posibil plan de pace pentru Ucraina, arată Wall Street Journal. Secretarul de stat, Marco Rubio, trimisul special al SUA, Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald […]
11:30
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate” # Gândul
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a subliniat în mesajul de 1 Decembrie, că Ziua Națională este nu este doar despre trecut, ci și despre „viitorul pe care îl construim împreună – un viitor în care fiecare român să simtă că are un loc și un rost”. „1 Decembrie este ziua în care România își […]
11:10
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan” # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu face un comentariu tăios pornind de la interviul pe care Elena Lasconi l-a acordat televiziunii Digi24. Pentru că nu mai urmărește de ani buni programele TV, după cum singur recunoaște, Cristoiu mărturisește că a ajuns să vadă declarațiile fostei șefe USR numai după ce a fost sunat […]
11:10
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler # Gândul
„Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler”. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de decorare a colonelui în retragere, veteran de război, care a împlinit şi vârsta de 107 ani. Astfel, cu prilejul Zilei Naționale a […]
11:00
Îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii. Oamenii se înghesuie să ajungă la Parada de 1 Decembrie # Gândul
Este îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii, la ora aceasta (10:50). Sute de persoane se înghesuie în vagoane pentru a ajunge la Parada de 1 Decembrie. În imaginile surprinse de GÂNDUL se poate observa haosul creat în subteran. Intervalul de succedare este de 7-9 minute, la momentul actual. La ora 11:00 începe Parada […]
11:00
Maia Sandu, mesaj pentru România cu ocazia zilei de 1 Decembrie: Pacea și democrația „mai amenințate ca oricând” # Gândul
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în mesajul cu ocazia Zilei Naţionale a României, că momentul istoric de la 1 decembrie 1918 reprezintă: „un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român”. Liderul de la Chișinău a precizat „aceste valori sunt ameninţate acum […]
10:50
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări # Gândul
Concertul unei cântărețe cunoscute în Asia a fost întrerupt din cauza conflictului diplomatic între Japonia și China. Cântăreața niponă Maki Otsuki se afla chiar pe scenă în momentul în care organizatorul i-a cerut să oprească spectacolul. Incidentul s-a produs la Shanghai. „Divertismentul ar trebui să fie o punte” Maki Otsuki a fost forțată să-și întrerupă […]
10:40
Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru două zodii. Acești nativi renasc în Postul Crăciunului, iar norocul și iubirea bat la ușă pentru ei. Astrologii susțin că ar veni o perioadă mai bună pentru acești nativi, după ce au traversat greutăți și obstacole. Oportunitățile vin rând pe rând în zona profesională, având parte de o îmbunătățire a stării […]
Acum 4 ore
10:20
Incident de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Lui Călin Georgescu i s-a strigat: „Marş la Moscova!” # Gândul
Imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii din Alba Iulia, Călin Georgescu a fost întâmpinat de un bărbat cu „Marş la Moscova”.În acest timp, simpatizanţii fostului prezidenţiabil scandează: „Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!” De fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, s-a apropiat un bărbat, imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii. Acesta a […]
10:20
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie. Premierul îi sfătuiește pe români să „treacă peste greutăți”, ca să construiască „un viitor mai bun” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj românilor cu prilejul Zilei Naționale, 1 Decembrie. Șeful Executivului a subliniat că „Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”. „Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. […]
10:20
Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor” # Gândul
Un jandarm a oferit pasagerilor, dintr-un zbor Tarom, un scurt moment muzical de rară virtuozitate, când a început să cânte la vioară imnul României. Aşa a sunat ştirea care a ajuns pe buzele tuturor, întrebându-se cine este acel jandarm tânăr talentat. Gândul a aflat şi vi-l prezintă în ecxclusivitate. Călătorii au avut ocazia să audă […]
10:10
Se șubrezește relația Rusia-Turcia pe fondul tensiunilor legate de războiul din Ucraina? „Erdoğan privește către SUA și mută pe termen lung, Ankara nu este foarte interesată de opinia Kremlinului” # Gândul
Suspiciunea reciprocă dintre Moscova și Ankara crește. Pe măsură ce Turcia se apropie de Washington și NATO, reducându-și în același timp dependența de energia rusească, o relația bine „împământenită” de-a lungul timpul dă semne de șubrezire. Turciei îi este din ce în ce mai dificil să manevreze cu succes între Rusia și Occident, notează Ruslan […]
10:10
Performanță fantastică reușit în curzul zilei de duminică, 30 noiembrie: România a cucerit medalia de aur în proba de dublu de la Campionatul Mondial de bowling, anunță PROSPORT. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat doi tineri sportivi, Mihai Alin Dragnia si Balazs-Becsi Mate. România, campioană la bowling Duminică, la„mondialele” de bowling din […]
10:10
Primul mesaj al lui Călin Georgescu de Ziua Națională: „Vă chem astăzi la cea mai mare luptă de până acum” # Gândul
Călin Georgescu a transmis un mesaj de suflet românilor, cu ocazia Zilei Naționale, 1 Decembrie. Fostul prezidențiabil se află astăzi la Alba Iulia. „Vă chem astăzi la cea mai mare luptă de până acum, lupta cu dușmanii din interior. Lupta cu așteptarea. Salvatorul extern este cea mai perfidă formă de sclavie”, a declarat Călin Georgescu. […]
10:00
Sondaj: Călin Georgescu, pe primul loc în clasamentul încrederii la nivel național. Nicușor Dan în cădere liberă # Gândul
Călin Georgescu devine o figură publică ce beneficiază de tot mai multă încredere, inclusiv din partea populației din București, arată cel mai recent sondaj de opinie.Sondajul CURS din septembrie 2025 îl plasa pe Călin Georgescu pe locul 1 în topul încrederii, la nivel național. Liderul suveranist era considerat politicianul în care românii au cea mai […]
10:00
Primele imagini înainte de Parada de 1 Decembrie din București. Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf # Gândul
Astăzi, românii se strâng rând pe rând pentru a lua parte la Parada de 1 Decembrie din București. Deși temperaturile sunt scăzute în termometre, cetățenii nu sunt intimidați de vremea rece și încep să își ocupe locurile în jurul gardului amplasat de jandarmi, pentru a lua parte la această ceremonie, așa cum puteți observa în […]
09:50
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim” # Gândul
Președintele Donald Trump a transmis un mesaj României, cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie, a comunicat Administrația Prezidențială la solicitarea Antena 3. În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a precizat că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România. „Stimate Domnule Președinte, Am onoarea să […]
09:50
România se pregăteşte de paradă. Românii au început să se strângă în jurul Arcului de Triumf din Bucureşti # Gândul
La prima oră a dimineţii de 1 Decembrie, românii s-au adunat, ca în fiecare an, în jurul Arcului de Triumf din Bucureşti. Mulţi români vin de la distanţe cosiderabile ca să-şi privească soţii, copiii sau nepoţii militari, participanţi la paradă. România sărbătoreşte Ziua Naţională alături de românii din toată ţara. Comandantul aradei naţionale, Cornel Tonea […]
09:30
Sute de oameni îl așteaptă pe Calin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia, de 1 Decembrie # Gândul
Încă de la prima oră, cei de la AUR au plecat către cetatea Alba Iulia. George Simion a condus marşul şi a dat tonul scandărilor de pe traseu. N-a lipsit nici numele lui Călin Georgescu. Marşul celor de la AUR, de 1 Decembrie, a scos pe străzi sute de simpatizanţi care au pornit spre cetatea […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 786. Forțe armate americane și siriene au bombardat depozite ale Statului Islamic # Gândul
Armata americană a distrus recent 15 situri care conțineau depozite de arme ale grupării Stat Islamic (ISIS) în sudul Siriei, a anunțat într-un comunicat Comandamentul Central al forțelor SUA. CENTCOM a precizat că împreună cu forțele siriene a identificat și distrus facilități de depozitare de armament din provincia Rif Dimashq, Siria, în cursul mai multor […]
09:30
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor # Gândul
Te-ai gândit vreodată care ar putea fi trucul eficient care să te ajute să scapi de mirosul neplăcut din frigider? În același timp, acest truc poate ajuta să mențină proaspete, pe un timp îndelungat, fructele și legumele. De altfel, ajută și la igiena aparatului electrocasnic. De-a lungul timpului, mai mulți specialiști au adus în atenție […]
09:20
Elias Charalambous a discutat despre meciul pe care FCSB l-a câștigat cu Farul, 2-1, și a dat de înțeles că nu a fost de acord cu decizia arbitrului la faza singurului gol al constănțenilor. Farul a marcat după un penalty dictat la intervenția lui Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă, în minutul 37 al meciului […]
09:20
Emmanuel Macron anunță o posibilă vizită a lui Nicușor Dan la Paris în mesajul de 1 Decembrie adresat României # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre „atașamentul profund” al Franței față de „legăturile istorice de prietenie și încredere” dintre țara noastră și Franța, în mesajul său de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Liderul de la Elysee a amintit anul 2025 marchează 145 de ani relații diplomatice între România și Franța. Emmanuel Macron a […]
09:10
Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Apreciem poziția fermă în sprijinul suveranității Ucrainei” # Gândul
Președintele Ucrainei Volodmir Zelenki a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, de Ziua Națională a României, în care mulțumește conducerii de la Cotroceni pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”. „În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate poziția […]
09:00
FCSB s-a impus la Ovidiu, 2-1 pe terenul Farului, iar Gigi Becali este convins că echipa sa are, acum, șanse inclusiv la câștigarea campionatului. Latifundiarul din Pipera anunță o „revoluție” la nivelul lotului de jucători în această iarnă, convins că numai cu transferuri puternice poate reintra în lupta pentru titlu. Mai mult, Becali a anunțat […]
08:40
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare # Gândul
Tot mai mulți cetățeni români caută soluții prin intermediul cărora să reducă facturile la energie prin optimizarea consumului. Însă, potrvit specialiștilor, există câteva metode care pot contribui la reducerea consumului de energie electrică și gaze naturale. În condițiile în care există chiar și creșteri ale prețurilor la energie cu peste 60% în ultimele luni, bugetele […]
Acum 6 ore
08:20
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.376. Rezultatul negocierilor din Florida. Marco Rubio anunță că „mai este de lucru” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 1 decembrie 2025, în a 1.376-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Întâlnirea dintre oficiali americani și ucraineni, care a avut loc duminică, în Florida, a fost „foarte productivă”, a afirmat secretarul de stat american Marco Rubio. Rubio: „Înțelegem destul de bine și opiniile rușilor” […]
07:50
Proiectul minier de la CERTEJ, evaluat la 9 miliarde de lei, vândut în Canada. Cine va exploata aurul românesc și surprizele din echipa cumpărătorului # Gândul
Societatea canadiană Eldorado Gold a încheiat procesul de vânzare a proiectului minier de la Certej, din județul Hunedoara. Suma totală pentru care s-a făcut afacerea nu depășește 30 de milioane de dolari, scrie profit.ro, asta deși producția potențială rezultată din eventuala exploatare a zăcământului auro-argentifer a fost evaluată oficial, în 2024, la o valoare de […]
07:20
1 DECEMBRIE, calendarul zilei: Ziua Națională a României. Brașovul donează Castelul Bran Reginei Maria. Este inaugurat Arcul de Triumf din București # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 1 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ziua Națională a României este sărbătorită anual pe 1 Decembrie și marchează unirea Transilvaniei cu România în 1918, eveniment cunoscut sub numele de Marea Unire. Această dată simbolizează consolidarea statului român modern […]
Acum 8 ore
06:10
1 Decembrie. Liniștea dinaintea furtunii. De Ziua Națională a României, românii au votat pentru „parlamentare”. PSD ia caimacul, dar AUR dă lovitura și devansează PNL și USR. Stand-by în scandalul „renumărarea voturilor” din turul întâi al alegerilor prezidențiale # Gândul
Data de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, a fost marcată – în anul 2024 – de alegerile parlamentare. Pentru o scurtă perioadă de timp, scandalul „renumărarea voturilor” după primul tur al alegerilor prezidențiale a trecut într-un „con de umbră”, iar românii și partidele politice s-au concentrat pe lupta pentru Parlamentul României. Călin Georgescu […]
06:10
The Economist: băncile clandestine chineze spală cei mai mulți bani din lume. Conectează oameni bogați, carteluri de droguri și hackeri nord-coreeni – fără ca nimeni să se întâlnească # Gândul
Firmele Chinei au dominat aproape fiecare industrie legală în care au început să activeze, de la oțel, la ambarcațiuni, de la baterii sau la vehicule electrice. Datorită costurilor de producție reduse și a prețurilor mai mici, business-urile din China reprezintă o competiție serioasă pentru țările bogate, care își văd propria producție în scădere, notează The […]
06:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat posibilele formule juridice prin care ar putea fi semnat tratatul dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: S-ar putea să fie o formulă juridică, apropo de tratat Stan a discutat […]
06:10
107 ani de la Marea Unire, un an de la Marea Dezbinare. Cum își petrec Ziua Națională cele două Românii, fiecare cu președintele ei. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia # Gândul
„Uniți prin dezbinare” este sintagma care, din păcate, caracterizează pe deplin Ziua Națională a României sărbătorită în anul 2025. Sub steagul tricolor stau două Românii care se suspectează reciproc. Una este „România Suveranistă”, reprezentată de Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă, care sărbătoresc la Alba Iulia, dar nu împreună, ci separați. A doua este […]
05:50
De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili” # Gândul
Răzvan Munteanu, director executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că cele mai vulnerabile blocuri comuniste sunt cele cu „parter înalt”, adică acele blocuri care au spații comerciale la parter. Cele mai multe astfel de blocuri se găsesc pe bulevardele din București. „Noi […]
Acum 12 ore
00:00
Miniștrii Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan urcă în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie. Cine a coborât semnificativ # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de cel al Energiei, Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 (de pe locul 4) și respectiv 4 (de pe locul 8) în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna octombrie, conform Barometrului vizibilității miniștrilor. Miniștrii Mediului (Diana Buzoianu) și cel al Educației (Daniel David), în schimb, pierd mai multe poziții, în […]
30 noiembrie 2025
23:50
Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat duminică seara la Digi24 că e foarte posibil ca Nicușor Dan să nu apuce să-și finalizeze mandatul și să fie demis. Aceasta a argumentat că actuala conducere de la Cotroceni a contribuit la consolidarea partidelor suveraniste, iar următoarele alegeri parlamentare pot fi decisive pentru Nicușor Dan. Elena […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.