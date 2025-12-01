Horoscop marți, 2 decembrie. Peștii fac o schimbare în relația de dragoste, iar Balanțele iau o decizie radicală
Click.ro, 1 decembrie 2025 16:30
Horoscop marți, 2 decembrie. Peștii fac o schimbare în relația de dragoste, iar Balanțele iau o decizie radicală.
Horoscop marți, 2 decembrie. Peștii fac o schimbare în relația de dragoste, iar Balanțele iau o decizie radicală
Horoscop marți, 2 decembrie. Peștii fac o schimbare în relația de dragoste, iar Balanțele iau o decizie radicală.
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
Ziua Națională a României a fost sărbătorită și peste hotare. În Torino, sute de oameni au organizat un flash mob impresionant, ținându-se de mână și dansând cu mândrie „Hora Unirii”. Vezi mai jos imaginile!
Unele sexy, altele la cratiță! Cum au sărbătorit Ziua Recunoștinței divele de la Hollywod
De Ziua Recunoștinței, sărbătorită în Statele Unite în a patra joi din noiembrie, multe vedete și-au petrecut timpul alături de familie sau prieteni apropiați. Unele au gătit mese festive acasă, altele au participat la reuniuni sau evenimente speciale, purtând ținute elegante sau sexy.
Regele Charles al III-lea le transmite românilor urări călduroase de Ziua Națională: „Sunt încântat că țările noastre împărtășesc legături"
De Ziua Națională a României, regele Charles al III-lea al Regatului Unit a transmis un mesaj special de felicitare președintelui României și întregului popor român. Prin intermediul Ambasadei britanice la București, suveranul și soția sa au transmis cele mai calde urări și au subliniat prietenia st
Destinațiile de neuitat pe care puțini turiști le cunosc. Sunt alegerea perfectă pentru o vacanță de vis în această iarnă
Deja am ajuns în prima zi de iarnă, iar pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de sărbători, vom începe să ne gândim la destinații în care să ne petrecem vacanța.
Val uriaș de reacții după ce Simona Halep a dezvăluit prețurile Revelionului la hotelul ei din Poiana Brașov. Fanii sportivei s-au revoltat: „Se poate plăti cu fonduri europene?"
Simona Halep continuă să își consolideze prezența în industria ospitalității, investind masiv în proiecte hoteliere din zone turistice cheie. Fosta jucătoare de tenis administrează un hotel în Poiana Brașov și unul pe litoral, iar de-a lungul timpului a făcut mai multe achiziții care i-au întărit po
Culoarea care poate induce imediat somnul. Cum influențează nuanțele din dormitor ritmul odihnei
Puțini realizează cât de mult pot influența culorile din dormitor calitatea somnului. Creierul reacționează imediat la stimulii vizuali, iar paleta cromatică a încăperii poate accelera sau încetini procesul de relaxare care precedă odihna de noapte. De la așternuturi până la mobilier și sursele de l
Andrei Puiu, pompierul-erou din Botoșani. A acordat primul ajutor unor femei lovite pe trecere chiar de ziua lui
Plutonierul Andrei Puiu, pompier din Botoșani, a devenit erou în ziua onomastică, intervenind rapid la un accident rutier în care două femei au fost lovite pe trecerea de pietoni. Calm și experimentat, el le-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.
Dragoste ascunsă și scandal public. Daciana Sârbu, despre tânărul iubit care ar avea probleme cu legea: „De 20 de ani trăiesc în această lumină"
După o perioadă de singurătate, Daciana Sârbu trăiește o nouă poveste de dragoste alături de un bărbat mult mai tânăr, însă, viața lor de cuplu este deja în centrul atenției presei, din cauza unor probleme juridice ale tinerelului barman.
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Sute de oameni au fost prezenți la parada militară din București, desfășurată în zona Arcului de Triumf. Românii au ignorat frigul dimineții și au asistat cu mândrie patriotică la ceremonia care a început la ora 11:00. Iată cele mai frumoase imagini de la eveniment!
Regula simplă care te poate scăpa de durerile de spate. La ce concluzie au ajuns specialiștii
Durerile de spate sunt o problemă comună, de care, din păcate, încep să se lovească tot mai mulți oameni. Iar persoanele cele mai afectate nu sunt doar cei în vârstă, ci și cei care lucrează la birou și petrec ore întregi într-o singură poziție.
Teroriștii din 1989 au existat și erau români: dezvăluiri cutremurătoare ale istoricului Dennis Deletant
Istoricul britanic Dennis Deletant face dezvăluiri despre Revoluția Română din 1989, demontând teoriile conspirației și identificând clar cine au fost, de fapt, teroriștii, despre care spune că au fost cât se poate de reali.
Mesajul emoționant al Loredanei Groza de 1 Decembrie. Imaginea care demonstrează dragostea artistei față de țară
Loredana, în vârstă de 55 de ani, a adresat un mesaj emoționant de „La mulți ani” tuturor românilor, cu ocazia Zilei Naționale. Artista a publicat un fragment din poezia „Ce-ți doresc eu ție” și o fotografie specială.
Un tablou considerat pierdut vreme de 400 de ani s-a vândut cu o sumă uriașă. A fost pictat de Rubens și descoperit accidental anul trecut
Numele lui Peter Paul Rubens este unul dintre cele mai importante din istoria artei, iar recent, o lucrare a acestuia considerată pierdută vreme de secole s-a vândut pentru o sumă uriașă.
Vortexul polar amenință vacanța românilor. Este risc major de avalanșe în Bucegi, Făgăraș, Parâng
Vortexul polar a adus ninsori abundente și instabilitate accentuată în zonele montane, exact în debutul sezonului turistic de iarnă. Salvamontiștii avertizează că stratul de zăpadă depus în ultimele zile peste cel vechi crește considerabil riscul de avalanșe.
Trei piloți se întreg pentru ipostaza de campion mondial.
Criză neașteptată în supermarketurile din România. Ce aliment esențial nu mai există pe rafturi înainte de Crăciun
În pragul sărbătorilor de iarnă, românii se confruntă cu golirea rapidă a rafturilor de ouă din supermarketuri. Dincolo de panică, explicația pentru această situație este mai complexă decât pare la prima vedere.
Aurora și Săndel Mihai, fratele Andrei, petrec românește la Chișinău! „Suntem mândri că suntem români"
Aurora și Săndel Mihai au transmis un mesaj pentru români la ceas de sărbătoare, prin intermediul Click!
Cum arăta în realitate costumul autentic al țăranului român. Ce îl făcea atât de diferit de portul popular de azi
Straiele țăranului român de odinioară erau mult mai complexe decât portul popular pe care îl vedem astăzi. Ele nu aveau doar rol vestimentar, ci erau decorate conform unor reguli stricte, cu simboluri magico-religioase, și diferau în funcție de vârstă sau statut social. Vestimentația țărănească, al
Cât costă deliciile de la Târgul de Crăciun din Brașov. Cât vor plăti oamenii pentru o porție de sarmale sau un pahar de vin
Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis duminică, 30 decembrie, iar la eveniment au participat mii de oameni. Dornici să încerce preparatele specifice sărbătorilor de iarnă, vizitatorii s-au înghesuit la standurile cu mâncare și băutură, iar atenția s-a îndreptat imediat la prețurile acestora.
Hong Kong: Cadavre găsite pe scările și acoperișurile blocurilor. Treisprezece arestări, crește furia publică
Autoritățile din Hong Kong investighează în detaliu cauzele tragediei din complexul rezidențial Wang Fuk Court, după incendiul devastator care a ucis peste 150 de oameni, a distrus șapte blocuri zgârie-nori și a lăsat peste 1.000 de persoane fără adăpost.
Antrenorul român a redresat seria rezultatelor negative.
„Marș la Moscova!" Scandal la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia. Un bărbat susține că a fost bătut după ce l-a înfruntat
La Alba Iulia, mitingul lui Călin Georgescu de 1 Decembrie a fost marcat de tensiuni. Un bărbat l-a acuzat public pe liderul suveranist de manipulare, provocând reacții dure din partea susținătorilor prezenți.
Secretul pentru o supă de găluște perfectă. De ce trebuie să cântărești grișul și ouăle cu tot cu coajă. VIDEO
O supă de găluște bine făcută nu este doar o mâncare, ci o experiență care aduce aminte de gustul copilăriei. Textura pufoasă a găluștelor și savoarea lor depind de câteva detalii esențiale pe care mulți le trec cu vederea.
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani"
Corina Dănilă a dezvăluit recent că s-a căsătorit în secret cu actorul Dorin Enache. Relația lor a început în urmă cu șapte ani, iar cununia civilă și cea religioasă au avut loc acum mai bine de cinci ani, departe de ochii publicului. Actrița spune că soțul ei este un om atent și liniștit, prezent m
Saxofonistul care a cântat în zeci de țări și a împărțit scena cu mari artiști ai lumii: „Dacă aș fi rămas în România, situația mea ar fi fost cu totul alta"
Artiștii români continuă să demonstreze că talentul lor nu cunoaște granițe. Un exemplu este Mihai Pîrvan, saxofonistul care până la 30 de ani a reușit să se impună pe zeci de scene internaționale. Află-i povestea!
Campioana României încă mai speră la play-off.
Anamaria Prodan, mesaj de Ziua Națională din America: „La mulți ani, dragă țară minunată"
Din State, Anamaria Prodan a ținut să transmită un mesaj în versuri pentru români, prin intermediul Click!
Cum reușește un tânăr român să obțină venituri de până la 6.000 de euro. Meseria de tradiție care i-a adus succes: „De la tata am moștenit plăcerea"
Un tânăr din București a dezvăluit cum reușește să obțină venituri lunare de până la 6.000 de euro. El se bazează pe o meserie veche și multă determinare.
Carambol masiv cu cel puțin 50 de vehicule în Statele Unite, în timpul unei furtuni de zăpadă|VIDEO
Un accident rutier masiv a blocat complet traficul pe o autostradă din Indiana după o furtună de zăpadă care a redus vizibilitatea aproape instantaneu. Aproximativ 50 de vehicule, între care mașini, camioane
Pensionari, atenție! Ce venituri nu se văd în cartea de muncă și cum le puteți valorifica
Tot mai mulți pensionari se întreabă în această perioadă dacă vor beneficia automat de așa-numita „mică recalculare” a pensiei sau dacă trebuie să depună cereri pentru includerea veniturilor nepermanente. Discuțiile au pornit de la cazul unei pensionare din învățământ, care a lucrat înainte de 2001
Annes a îmbrăcat costumul național cu tricolor și face ciolan cu fasole! Ce imn emoționant a scos solista pentru românii plecați în străinătate?
De Ziua Națională, Annes a lansat „România mamă” – un imn emoționant dedicat rădăcinilor și identității.
De ce nu a plecat niciodată Cătălin Botezatu din România?! „Vreau să rămân să sting lumina!"Cum l-a făcut Denise Rifai gelos pe Alexa la deschiderea magazinului designerului?!
Designerul Cătălin Botezatu și-a adunat, sâmbătă seară, prietenii și apropiații din show-biz la lansarea unui nou magazin!
Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc! Vor primi amenzi de 3.000 de lei dacă depozitează aceste obiecte în boxele din subsol
Persoanele care locuiesc la bloc trebuie să fie foarte atente la modul în care utilizează boxele și spațiile comune din subsol. Depozitarea necorespunzătoare a obiectelor sau materialelor periculoase poate atrage sancțiuni de până la 3.000 de lei și poate pune în pericol siguranța tuturor locatarilo
Dorința specială pe care fiul Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan a avut-o de ziua lui: „Perfect s-a nimerit". Cum l-au răsfățat cei doi pe Andrei
Adela Popescu și Radu Vâlcan le fac toate poftele băieților lor. Weekendul trecut, fiul mijlociu al acestora, Andrei, a avut o dorință specială de ziua sa, iar cei doi i-au îndeplinit-o cu multă bucurie.
Țara din Europa cea mai expusă marilor cutremure. Are 2.000 de urme de falii active, potrivit celor mai noi studii
Situată pe marginea mai multor plăci tectonice și pe unul dintre cele mai rapide rifturi continentale din lume, Grecia devine țara din Europa cu cea mai intensă activitate seismică. Oamenii de ştiinţă au înregistrat peste 2.000 de urme
Ozana Barabancea a șocat pe toată lumea cu noua ei transformare! Cum a reușit să ajungă la 65 kg și să încapă din nou în hainele din liceu? Ce alimente a eliminat definitiv
Ozana Barabancea a trecut în ultimele luni printr-o schimbare spectaculoasă, care a uimit pe toată lumea. Artista a revenit la măsurile din perioada liceului și spune că se simte în cea mai bună formă de până acum. Dacă în trecut cântărea 102 kilograme, acum, grație unui program început pe 1 aprilie
Regretul Anastasia Soare la 67 de ani. Cu lacrimi în ochi, miliardara a recunoscut: „Cel mai mare eșec"
Anastasia Soare recunoaște că în spatele succesului răsunător se ascunde un mare regret personal. „Regina Sprâncenelor” a spus ce o macină cel mai mult la vârsta de 67 de ani.
Nick Rădoi, mesaj pentru români din Mexic, unde se tratează de cancer!" „Nu am avut decât femei românce!" Cum a luat cetățenia americană?
Milionarul Nick Rădoi a transmis un mesaj pentru români, prin intermediul Click!, chiar de Ziua Națională.
Corina Dănilă, săpată de Andreea Esca? Ce fac când se întâlnesc și de ce a plecat de la Pro TV: „Ruxandra Ion a avut dreptate” # Click.ro
Corina Dănilă, săpată de Andreea Esca? Ce fac când se întâlnesc și de ce a plecat de la Pro TV: „Ruxandra Ion a avut dreptate"
Decizie istorică privind Crezul. Papa recunoaște formula sa originară, rostită în anul 325 la Niceea
Biserica Romano-Catolică face un pas istoric în anul în care creștinătatea marchează 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Papa Leon al XIV-lea anunță revenirea la formula originară a Crezului, adoptată în 325 și completată în 381, fără adaosul introdus de Roma în secolele IX–X.
Au voie credincioșii să întrerupă postul pe 1 Decembrie? Răspunsul ferm al părintelui Nicolae Dima
Pe 1 Decembrie, credincioșii care urmează Postul Crăciunului se pot întreba dacă au voie să întrerupă restricțiile alimentare pentru a gusta din tradiționala fasole cu ciolan. Iată ce le răspunde părintele Nicolae Dima!
Ce se întâmplă, de fapt, pe 1 Decembrie? Tradiții și obiceiuri despre care puțini români au auzit
Luni, pe 1 decembrie, comemorăm 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, momentul în care Adunarea Națională a Românilor convocată la Alba Iulia a proclamat unirea Transilvaniei cu România, alături de Banat, Crișana și Maramureș, care au devenit parte a Regatului Român.
Eva și Andrei Zaharescu, fotografii rare de familie. Mesajul de suflet al tinerei pentru tatăl ei: „Viața a pus oceane între noi"
Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, și-a surprins urmăritorii cu o serie de fotografii speciale în care apare alături de tatăl ei. Imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant, din care reiese cât de bine se înțeleg cei doi.
Evenimente organizate în Capitală de Ziua Națională a României. Nicușor Dan și Ilie Bolojan asistă la paradă
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari,
Piețele de Crăciun reprezintă de departe cel mai important reper vizual ale sezonului rece în Europa, atrăgând vizitatori din toată lumea și generând un volum impresionant de imagini pe rețelele sociale.
Mihai Bendeac, pe punctul de a se lua la bătaie cu Gabi Tamaș. Ce l-a enervat pe fostul fotbalist? „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit"
Mihai Bendeac, unul dintre cei mai apreciați actori români, a relatat un incident tensionat pe care l-a avut cu fostul fotbalist Gabriel Tamaș. Cei doi au fost la un pas să ajungă la violență într-un club de noapte în care se aflau.
Un bărbat din China a câştigat un concurs neobişnuit de „stat culcat”, în care participanţii trebuiau să rămână întinşi pe o saltea cât mai mult timp, fără să se ridice nici măcar pentru a merge la toaletă. Pe 15 noiembrie, 240 de persoane s-au adunat într-un centru comercial din Baotou, provincia M
Dacă te-ai simţit vreodată obosit sărind coarda, ia exemplu de la aceşti câini adorabili! Zhu Yongming din China a adus zece câini albi şi pufoşi în platoul emisiunii Lo Show Dei Record, în Wuxi, provincia Jiangsu, pentru a le demonstra abilităţile şi a câştiga inimile publicului.
Kate Hudson (46 de ani) a atras toate privirile la premiera filmului „Song Sung Blue” de la Zoo Palast, Berlin, pe 19 noiembrie, purtând o rochie transparentă albastră semnată Vera Wang.
