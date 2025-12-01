Hong Kong: Cadavre găsite pe scările și acoperișurile blocurilor. Treisprezece arestări, crește furia publică

14:50

Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV, vine cu vești amestecate, dar și cu o energie care ne îndeamnă la comunicare, plimbări și întâlniri menite să ne clarifice relațiile. Este o zi bună pentru socializare, pentru discuții constructive și pentru împăcări.