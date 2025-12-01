Chivu, din nou pe podium în Serie A. Românul, pus la încercare de alarma de incendiu
Click.ro, 1 decembrie 2025 13:50
Antrenorul român a redresat seria rezultatelor negative.
Acum 10 minute
14:00
Cât costă deliciile de la Târgul de Crăciun din Brașov. Cât vor plăti oamenii pentru o porție de sarmale sau un pahar de vin # Click.ro
Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis duminică, 30 decembrie, iar la eveniment au participat mii de oameni. Dornici să încerce preparatele specifice sărbătorilor de iarnă, vizitatorii s-au înghesuit la standurile cu mâncare și băutură, iar atenția s-a îndreptat imediat la prețurile acestora.
Acum 30 minute
13:50
Hong Kong: Cadavre găsite pe scările și acoperișurile blocurilor. Treisprezece arestări, crește furia publică # Click.ro
Autoritățile din Hong Kong investighează în detaliu cauzele tragediei din complexul rezidențial Wang Fuk Court, după incendiul devastator care a ucis peste 150 de oameni, a distrus șapte blocuri zgârie-nori și a lăsat peste 1.000 de persoane fără adăpost.
13:50
Acum o oră
13:30
„Marș la Moscova!” Scandal la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia. Un bărbat susține că a fost bătut după ce l-a înfruntat # Click.ro
La Alba Iulia, mitingul lui Călin Georgescu de 1 Decembrie a fost marcat de tensiuni. Un bărbat l-a acuzat public pe liderul suveranist de manipulare, provocând reacții dure din partea susținătorilor prezenți.
13:20
Secretul pentru o supă de găluște perfectă. De ce trebuie să cântărești grișul și ouăle cu tot cu coajă. VIDEO # Click.ro
O supă de găluște bine făcută nu este doar o mâncare, ci o experiență care aduce aminte de gustul copilăriei. Textura pufoasă a găluștelor și savoarea lor depind de câteva detalii esențiale pe care mulți le trec cu vederea.
13:10
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani” # Click.ro
Corina Dănilă a dezvăluit recent că s-a căsătorit în secret cu actorul Dorin Enache. Relația lor a început în urmă cu șapte ani, iar cununia civilă și cea religioasă au avut loc acum mai bine de cinci ani, departe de ochii publicului. Actrița spune că soțul ei este un om atent și liniștit, prezent m
13:10
Saxofonistul care a cântat în zeci de țări și a împărțit scena cu mari artiști ai lumii: „Dacă aș fi rămas în România, situația mea ar fi fost cu totul alta” # Click.ro
Artiștii români continuă să demonstreze că talentul lor nu cunoaște granițe. Un exemplu este Mihai Pîrvan, saxofonistul care până la 30 de ani a reușit să se impună pe zeci de scene internaționale. Află-i povestea!
Acum 2 ore
13:00
Campioana României încă mai speră la play-off.
12:40
Anamaria Prodan, mesaj de Ziua Națională din America: „La mulți ani, dragă țară minunată” # Click.ro
Din State, Anamaria Prodan a ținut să transmită un mesaj în versuri pentru români, prin intermediul Click!
Acum 4 ore
12:00
Cum reușește un tânăr român să obțină venituri de până la 6.000 de euro. Meseria de tradiție care i-a adus succes: „De la tata am moștenit plăcerea” # Click.ro
Un tânăr din București a dezvăluit cum reușește să obțină venituri lunare de până la 6.000 de euro. El se bazează pe o meserie veche și multă determinare.
12:00
Carambol masiv cu cel puțin 50 de vehicule în Statele Unite, în timpul unei furtuni de zăpadă|VIDEO # Click.ro
Un accident rutier masiv a blocat complet traficul pe o autostradă din Indiana după o furtună de zăpadă care a redus vizibilitatea aproape instantaneu. Aproximativ 50 de vehicule, între care mașini, camioane
12:00
Pensionari, atenție! Ce venituri nu se văd în cartea de muncă și cum le puteți valorifica # Click.ro
Tot mai mulți pensionari se întreabă în această perioadă dacă vor beneficia automat de așa-numita „mică recalculare” a pensiei sau dacă trebuie să depună cereri pentru includerea veniturilor nepermanente. Discuțiile au pornit de la cazul unei pensionare din învățământ, care a lucrat înainte de 2001
11:40
Annes a îmbrăcat costumul național cu tricolor și face ciolan cu fasole! Ce imn emoționant a scos solista pentru românii plecați în străinătate? # Click.ro
De Ziua Națională, Annes a lansat „România mamă” – un imn emoționant dedicat rădăcinilor și identității.
11:30
De ce nu a plecat niciodată Cătălin Botezatu din România?! „Vreau să rămân să sting lumina!”Cum l-a făcut Denise Rifai gelos pe Alexa la deschiderea magazinului designerului?! # Click.ro
Designerul Cătălin Botezatu și-a adunat, sâmbătă seară, prietenii și apropiații din show-biz la lansarea unui nou magazin!
11:30
Avertisment pentru românii care locuiesc la bloc! Vor primi amenzi de 3.000 de lei dacă depozitează aceste obiecte în boxele din subsol # Click.ro
Persoanele care locuiesc la bloc trebuie să fie foarte atente la modul în care utilizează boxele și spațiile comune din subsol. Depozitarea necorespunzătoare a obiectelor sau materialelor periculoase poate atrage sancțiuni de până la 3.000 de lei și poate pune în pericol siguranța tuturor locatarilo
11:20
Dorința specială pe care fiul Adelei Popescu și al lui Radu Vâlcan a avut-o de ziua lui: „Perfect s-a nimerit”. Cum l-au răsfățat cei doi pe Andrei # Click.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan le fac toate poftele băieților lor. Weekendul trecut, fiul mijlociu al acestora, Andrei, a avut o dorință specială de ziua sa, iar cei doi i-au îndeplinit-o cu multă bucurie.
11:10
Țara din Europa cea mai expusă marilor cutremure. Are 2.000 de urme de falii active, potrivit celor mai noi studii # Click.ro
Situată pe marginea mai multor plăci tectonice și pe unul dintre cele mai rapide rifturi continentale din lume, Grecia devine țara din Europa cu cea mai intensă activitate seismică. Oamenii de ştiinţă au înregistrat peste 2.000 de urme
11:10
Ozana Barabancea a șocat pe toată lumea cu noua ei transformare! Cum a reușit să ajungă la 65 kg și să încapă din nou în hainele din liceu? Ce alimente a eliminat definitiv # Click.ro
Ozana Barabancea a trecut în ultimele luni printr-o schimbare spectaculoasă, care a uimit pe toată lumea. Artista a revenit la măsurile din perioada liceului și spune că se simte în cea mai bună formă de până acum. Dacă în trecut cântărea 102 kilograme, acum, grație unui program început pe 1 aprilie
10:40
Regretul Anastasia Soare la 67 de ani. Cu lacrimi în ochi, miliardara a recunoscut: „Cel mai mare eșec” # Click.ro
Anastasia Soare recunoaște că în spatele succesului răsunător se ascunde un mare regret personal. „Regina Sprâncenelor” a spus ce o macină cel mai mult la vârsta de 67 de ani.
10:10
Nick Rădoi, mesaj pentru români din Mexic, unde se tratează de cancer!” „Nu am avut decât femei românce!” Cum a luat cetățenia americană? # Click.ro
Milionarul Nick Rădoi a transmis un mesaj pentru români, prin intermediul Click!, chiar de Ziua Națională.
Acum 6 ore
09:40
Corina Dănilă, săpată de Andreea Esca? Ce fac când se întâlnesc și de ce a plecat de la Pro TV: „Ruxandra Ion a avut dreptate” # Click.ro
Momente tensionate în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde Corina Dănilă a fost nevoită să clarifice unul dintre cele mai controversate subiecte care au urmărit-o aproape două decenii: presupusele tensiuni cu Andreea Esca și zvonurile potrivit cărora celebra prezentatoare
09:30
Decizie istorică privind Crezul. Papa recunoaște formula sa originară, rostită în anul 325 la Niceea # Click.ro
Biserica Romano-Catolică face un pas istoric în anul în care creștinătatea marchează 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Papa Leon al XIV-lea anunță revenirea la formula originară a Crezului, adoptată în 325 și completată în 381, fără adaosul introdus de Roma în secolele IX–X.
09:30
Au voie credincioșii să întrerupă postul pe 1 Decembrie? Răspunsul ferm al părintelui Nicolae Dima # Click.ro
Pe 1 Decembrie, credincioșii care urmează Postul Crăciunului se pot întreba dacă au voie să întrerupă restricțiile alimentare pentru a gusta din tradiționala fasole cu ciolan. Iată ce le răspunde părintele Nicolae Dima!
09:00
Ce se întâmplă, de fapt, pe 1 Decembrie? Tradiții și obiceiuri despre care puțini români au auzit # Click.ro
Luni, pe 1 decembrie, comemorăm 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, momentul în care Adunarea Națională a Românilor convocată la Alba Iulia a proclamat unirea Transilvaniei cu România, alături de Banat, Crișana și Maramureș, care au devenit parte a Regatului Român.
08:50
Eva și Andrei Zaharescu, fotografii rare de familie. Mesajul de suflet al tinerei pentru tatăl ei: „Viața a pus oceane între noi” # Click.ro
Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, și-a surprins urmăritorii cu o serie de fotografii speciale în care apare alături de tatăl ei. Imaginile au fost însoțite de un mesaj emoționant, din care reiese cât de bine se înțeleg cei doi.
08:50
Evenimente organizate în Capitală de Ziua Națională a României. Nicușor Dan și Ilie Bolojan asistă la paradă # Click.ro
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari,
08:10
Piețele de Crăciun reprezintă de departe cel mai important reper vizual ale sezonului rece în Europa, atrăgând vizitatori din toată lumea și generând un volum impresionant de imagini pe rețelele sociale.
Acum 8 ore
07:10
Mihai Bendeac, pe punctul de a se lua la bătaie cu Gabi Tamaș. Ce l-a enervat pe fostul fotbalist? „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit” # Click.ro
Mihai Bendeac, unul dintre cei mai apreciați actori români, a relatat un incident tensionat pe care l-a avut cu fostul fotbalist Gabriel Tamaș. Cei doi au fost la un pas să ajungă la violență într-un club de noapte în care se aflau.
Acum 12 ore
02:10
Un bărbat din China a câştigat un concurs neobişnuit de „stat culcat”, în care participanţii trebuiau să rămână întinşi pe o saltea cât mai mult timp, fără să se ridice nici măcar pentru a merge la toaletă. Pe 15 noiembrie, 240 de persoane s-au adunat într-un centru comercial din Baotou, provincia M
01:10
Dacă te-ai simţit vreodată obosit sărind coarda, ia exemplu de la aceşti câini adorabili! Zhu Yongming din China a adus zece câini albi şi pufoşi în platoul emisiunii Lo Show Dei Record, în Wuxi, provincia Jiangsu, pentru a le demonstra abilităţile şi a câştiga inimile publicului.
Acum 24 ore
00:10
Kate Hudson (46 de ani) a atras toate privirile la premiera filmului „Song Sung Blue” de la Zoo Palast, Berlin, pe 19 noiembrie, purtând o rochie transparentă albastră semnată Vera Wang.
30 noiembrie 2025
21:10
Cu ce boală s-a ales Florin Stamin la Asia Express. Fosta sa soție, Raluca Bădulescu, a rupt tăcerea: „Lucrurile merg înainte!” # Click.ro
Florin Stamin, fost concurent al emisiunii Asia Express 2025, și fost soț al Ralucăi Bădulescu, a întâmpinat probleme de sănătate în cadrul competiției. Ce s-a întâmplat mai exact a povestit chiar „Regina Regească”, așa cum o alintă prietenii.
20:50
Ce trebuie să pui la rădăcina viței-de-vie în luna decembrie, pentru ca anul viitor să facă de 3 ori mai mulți struguri. Trucul știut doar de bunicii noștri # Click.ro
În lumea satului românesc, vița-de-vie a reprezentat întotdeauna o cultură specială, în jurul căreia oamenii au dezvoltat obiceiuri și tehnici transmise cu grijă din generație în generație.
20:20
Andreea Bălan, sărbătorită de familie, cu ocazia zilei de nume. Cadoul lui Victor Cornea a făcut-o să plângă! # Click.ro
Andreea Bălan, cu ochii în lacrimi! Vedeta a fost extrem de emoționată de surprizele de care a avut parte astăzi, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, când sunt sărbătoriți românii care-i poartă numele.
19:50
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine” # Click.ro
Pe lângă iubirea, respectul și aprecierea din partea fanilor, iată că mai există și momente în care Gabriela Cristea este criticată de „gurile rele” pentru alegerile pe care le face. Cu ce au prins-o pe picior greșit urmăritorii săi, și cu ce reacție a venit prezentatoarea TV, aflați imediat.
19:40
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 1 decembrie.
19:20
Pavel Bartoș, marcat de moartea tatălui. Și-a întreținut familia de la o vârstă fragedă: „Lucram cu foștii colegi ai lui tata, eram salahor” # Click.ro
Pavel Bartoș este în prezent un actor de succes, cu apariții remarcabile și în televiziune, însă drumul până aici a fost presărat cu sacrificii. Și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă și a trebuit să muncească pentru a-și susține familia.
19:10
Monstrul din Caracal, confesiuni în spatele gratiilor! Ce i-a spus colegului de celulă: „L-am întrebat despre faptă și a spus” # Click.ro
Cazul Caracal rămâne unul dintre cele mai tulburătoare episoade din istoria recentă a României. La aproape șase ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, numele lui Gheorghe Dincă încă stârnește revoltă, frică și controverse.
19:00
Anulează-ți planurile pentru toată săptămâna! Drama polițistă care face furori pe Netflix # Click.ro
Dacă îți plac seriile polițiste britanice cu ritm alert, personaje bine conturate și povești pline de tensiune, atunci noua recomandare de pe Netflix îți va acapara întregul weekend.
19:00
Corina Dănilă s-a simțit eclipsată de Oana Zăvoranu, rivala sa din serialul „Numai iubirea” ? Cum a răspuns la întrebarea: „V-ați dorit rolul Oanei Zăvoranu?” # Click.ro
Corina Dănilă, una dintre cele mai iubite actrițe românești, a vorbit despre relația sa cu Oana Zăvorau. Ambele au fost protagoniste în serialul Numai Iubirea. S-a simțit eclipsată vreodată de „Querida” sau i-a dorit rolul de „fată rea” pe care Oana în interpreta, a povestit chiar Corina Dănilă, în
19:00
Bella Santiago, născută de Ziua României! „Credeam că parada de 1 Decembrie e pentru ziua mea” # Click.ro
Născută în Filipine, dar stabilită din 2017 în România, cântăreața Bella Santiago împlinește mâine 36 de ani, chiar de Ziua României, o coincidență care îi aduce o bucurie aparte. Artista mărturisește pentru Click! că această suprapunere a datelor i-a oferit mereu un sentiment de apartenență profund
16:50
Paul Anghel, director general în ANPC, trage un semnal de alarmă: ce este, de fapt, lichidul roșiatic din ambalajele de carne? # Click.ro
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, vine cu precizări importante referitoare la lichidul care apare în ambalajele cărnii proaspete. Acesta poate indica anumite probleme de care consumatorii trebuie să țină cont.
16:40
Cine este angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! Familia se pregătește pentru înmormântare # Click.ro
S-a aflat identitatea bărbatului care și-a pierdut viața în teribilul accident produs sâmbătă dimineață, pe 29 noiembrie, în localitatea Molid din județul Suceava.
16:20
O braziliancă, uimită de repetițiile paradei naționale. Reacția ei a devenit virală: „Limba română e superbă” # Click.ro
Pe o vreme rece și ploioasă, mii de militari din București și Alba Iulia au participat sâmbătă la ultimele repetiții generale pentru paradele dedicate Zilei Naționale a României.
15:40
Prahova, afectată de o criză de apă. Oamenii stau la coadă pentru câteva bidoane, magazinele sunt goale. „Am luat apă dintr-o băltoacă” # Click.ro
Prahova și mai multe zone din Dâmbovița trec printr-o criză de apă fără precedent, iar mii de oameni sunt obligați să stea la cozi pentru câțiva litri de apă potabilă.
15:30
Iancu Sterp, acuzat de un cioban că l-ar bătut cu parii. Cum se apără fratele lui Culiță Sterp: „Nu e posibil sa vorbească așa aiurea...” # Click.ro
Iancu, fratele mai mic al cântărețului Culiță Sterp, se confruntă cu acuzații grave lansate de un cioban care susține că ar fi fost bătut până a ajuns pe patul de spital. Iată declarația bărbatului și mesajul prin care Iancu Sterp se apără, în continuarea acestui articol.
14:50
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat # Click.ro
Ion Râmaru, cunoscut sub numele de „vampirul din Bucureşti” sau „asasinul blondelor”, este considerat şi astăzi cel mai odios criminal în serie din istoria României.
14:50
Sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României, oferă o protecție aparte persoanelor născute sub semnele zodiacale: Taur, Scorpion și Pești. Vor avea parte de o zi liniștită, plină de vești bune și de vizite neașteptate. Iată recomandările astrelor pentru această zi.
14:50
Horoscop 30 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se va împăca cu o persoana iubită în trecut # Click.ro
Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV, vine cu vești amestecate, dar și cu o energie care ne îndeamnă la comunicare, plimbări și întâlniri menite să ne clarifice relațiile. Este o zi bună pentru socializare, pentru discuții constructive și pentru împăcări.
14:50
Urări și felicitări de Sfântul Andrei. Fă-le ziua mai frumoasă persoanelor iubite cu cele mai speciale mesaje # Click.ro
Duminică, 30 noiembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, considerat ocrotitorul țării noastre. Această zi este dedicată și persoanelor care poartă numele sfântului sau derivate ale acestuia, iar urările de „La mulți ani!” sunt nelipsite.
