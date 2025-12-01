Renul "Rudolph", surprins pe o plajă din Marea Britanie, după ce a evadat de la un eveniment tematic
ObservatorNews, 1 decembrie 2025 16:50
Un elicopter al poliției l-a zărit pe "Rudolph" la o plimbare pe o plajă după ce renul obraznic a scăpat de la un eveniment de Crăciun în Marea Britanie. Departamentul de poliţie spune că "Rudolph" s-a întors acasă după ce a fost salvat de autorităţi.
• • •
Acum 15 minute
17:00
Cel puţin 128 de persoane şi-au pierdut viaţa în puternicul incendiu care a devastat miercuri un complex rezidenţial din Hong Kong, în timp ce 200 de persoane sunt date dispărute, a declarat vineri şeful securităţii, Chris Tang, relatează AFP, citată de Agerpres.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:40
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia # ObservatorNews
Tensiuni la Alba Iulia, chiar în ziua în care Călin Georgescu și-a chemat simpatizanții la Monumentul Unirii. Un bărbat s-a apropiat de mulțimea care îl aclama și i-a strigat fostului candidat "Marș la Moscova!", declanșând un moment tensionat. Susținătorii lui Georgescu l-au bruscat pe protestatar și l-au acuzat de provocare, în timp ce mulțimea îi răspundea liderului lor cu "Sunteți președinte!" și "Călin, te iubim!".
16:40
Tablou al unui pacient internat la Psihiatrie în Sibiu, comparat cu o operă a lui Bansky # ObservatorNews
Un tablou pictat de un pacient al Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu a atras atenția vizitatorilor expoziției „Speranță prin artă”, deschisă la Palatul Brukenthal din Sibiu, pentru expresivitate, tehnică și mesajul de a iubi România. Spercialiștii compară lucrarea cu o imagine a lui Bansky.
16:40
CNN: Cum poate pierde Ucraina de facto posibilitatea de a adera la NATO. Testul final se dă la Kremlin # ObservatorNews
La negocierile din Florida, dintre americani şi ucraineni, se discută inclusiv un scenariu în care Ucraina ar putea pierde, de facto, posibilitatea de a adera la NATO, dezvăluie CNN. Acest lucru s-ar putea întâmpla în urma unor acorduri încheiate direct între țările membre NATO și Rusia. "Nimeni nu va forța Ucraina să renunțe oficial, în sens juridic, la această aspirație (n.r. de aderare la NATO trecută în Constituţia ţării)", a declarat o sursă cu cunoștințe directe despre negocierile din Florida.
16:20
De-a lungul anilor, Mariah Carey a devenit sinonimă cu Crăciunul, diva făcând glume în fiecare an despre decongelarea pentru sezonul festiv imediat ce sosește decembrie.
Acum 2 ore
16:00
Ziua Națională, sărbătorită la Buftea cu onoare și emoție. "Este ziua noastră, a tuturor românilor" # ObservatorNews
De Ziua Națională, orașul Buftea a celebrat 1 Decembrie printr-o ceremonie impresionantă, cu defilare a pompierilor, jandarmilor, polițiștilor și echipelor SMURD. Evenimentul a început cu intonarea imnului național și un moment solemn la Monumentul Eroilor, urmat de depuneri de coroane și participarea oficialităților locale și județene.
15:50
Imagini inedite după producerea unui accident pe DN56A. Zeci de oameni se înghesuie să fure marfa răsturnată # ObservatorNews
Imagini inedie după producerea unui accident pe DN56A, în Dealu Stârmina. Şoferul unui autotren a pierdut controlul volanului şi acesta s-a răsturnat pe carosabil.
15:40
Vremea de mâine 2 decembrie. Temperaturile scad din nou, cu minime de până la -2 grade # ObservatorNews
România intră în prima parte a lunii decembrie cu o vreme schimbătoare, dominată de nori, ceață și precipitații slabe în mai multe regiuni.
15:30
Vremea se încălzește treptat, temperaturi peste normal în decembrie. Prognoza ANM pe următoarele 2 săptămâni # ObservatorNews
Potrivit ANM, vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile, iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade. Precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
15:20
NATO vorbeşte despre un atac preventiv asupra Rusiei. Moscova spune că declaraţiile sunt "iresponsabile" # ObservatorNews
Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, militarul cu cel mai înalt rang, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un "atac preventiv" ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare, relatează Le Figaro, citat de news.ro.
Acum 4 ore
15:10
Trump i-a dat un ultimatum lui Maduro să plece din ţară. I s-a sugerat să plece în Rusia # ObservatorNews
Statele Unite ale Americii, care orchestrează în prezent o desfășurare militară în largul Venezuelei, i-au propus președintelui Nicolas Maduro "să plece în Rusia" sau în altă țară, a afirmat duminică senatorul american Markwayne Mullin.
14:40
Momentul în care premierul Ilie Bolojan este huiduit de suveraniști la Alba Iulia: "Demisia!" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung la Alba Iulia, unde a sosit pentru a participa la parada militară de Ziua Națională, scrie News.ro. Mai mulți suveraniști prezenți la eveniment i-au cerut demisia, într-un context marcat de măsuri de securitate fără precedent, cu controale corporale și acces restricționat în zona oficială.
14:40
Paradă militară de 59 de secunde la Galați și de 2 minute la Timișoara. La Iași au fost doar 250 de militari # ObservatorNews
Și la Alba Iulia, capitala Marii Uniri, 1 Decembrie este sărbătorit cu emoție și mândrie. Mii de oameni s-au adunat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru a urmări parada militară, într-o atmosferă care a readus spiritul unirii de acum peste un secol. Tricolorele flutură peste mulțime, iar români de toate vârstele trăiesc împreună bucuria Zilei Naționale.
14:30
Fasole cu ciolan, doar cu bilet de ordine. Peste 3.000 de porţii au fost împărţite la Slatina # ObservatorNews
Aşa cum le stă în obicei românilor la zi de sărbătoare, mâncarea tradiţională e pusă la mare cinste. Fasolea cu ciolan este din nou meniul vedetă al Zilei Naţionale. După ce au participat la festivităţile organizate de 1 Decembrie, cei mai mulţi se îndreptă spre locurile unde din cazane uriaşe, răzbate aroma inconfundabilă de ciolan afumat. Măsurile de austeritate şi-au pus însă amprenta şi aici. La Slatina, de exemplu, cei care au vrut să fie siguri că prind o farfurie cu fasole şi ciolan s-au trecut din timp pe liste.
14:20
Diana Şoşoacă, în cojoc tradiţional şi cu crucea în mână, marş alături de susţinători prin Cetatea Alba Iulia # ObservatorNews
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, purtând un cojoc tradiţional şi conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri.
14:20
NATO și Armata SUA aplaudă România de Ziua Naţională: Celebrăm cooperarea tot mai puternică în Apărare # ObservatorNews
România a primit urări oficiale de 1 Decembrie din partea Armatei Statelor Unite și a NATO, care au felicitat țara noastră pentru Ziua Națională și au subliniat rolul strategic al României în securitatea regională, în special în zona Mării Negre.
14:00
Președintele Nicușor Dan, baie de mulțime după parada de 1 Decembrie. A făcut poze timp de 30 de minute # ObservatorNews
Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime la Arcul de Triumf, după încheierea paradei militare de 1 Decembrie. Președintele a făcut poze cu oamenii timp de 30 de minute.
13:30
Clasament ATP, 1 decembrie 2025: Dragoş Mădăraş, suedez de origine română, ascensiune de peste 400 de locuri # ObservatorNews
Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 1 decembrie 2025, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis, iar cifrele arată că Dragoş Mădăraş, jucător suedez de origine română, este unul dintre marii performeri ai săptămâni.
13:20
Putin se va întâlni cu Witkoff pe 2 decembrie. Ce au negociat ucrainenii şi americanii la Miami # ObservatorNews
Emisarul american Steve Witkoff va avea marți după-amiaza o întrevedere cu Vladimir Putin, la Moscova, a anunțat Kremlinul. Odată cu Witkoff se va deplasa la Moscova şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Duminică, la Miami au avut loc discuții între SUA și Ucraina. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a transmis că acestea au fost productive, dar că "mai este mult de lucru". Președintele american Donald Trump a declarat la rândul său că discuțiile privind planul de pace revizuit progresează. Potrivit publicației The Wall Street Journal, ucrainenii și americanii au discutat în Florida, în special, despre data alegerilor din Ucraina.
Acum 6 ore
13:00
Mesajul lui Macron pentru România de 1 Decembrie: Naţiunile noastre împărtășesc același destin european # ObservatorNews
Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj oficial de felicitare României cu ocazia Zilei Naționale, subliniind legăturile istorice de prietenie dintre cele două țări și rolul strategic al cooperării militare. Liderul de la Paris a reiterat angajamentul Franței pentru securitatea flancului estic al NATO și a lăudat parteneriatul bilateral, aflat în plină consolidare, în contextul relațiilor diplomatice de 145 de ani.
13:00
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: "Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă" # ObservatorNews
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un mesaj preşedintelui român Nicuşor Dan cu ocazia Zilei Naţionale. Trump a punctat că apreciază "leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale" şi a subliniat că îşi propune să consolideze relaţia strânsă SUA-România şi istoria pe care cele două state o împărtăşesc.
12:50
Papa Leon, primit cu onoruri militare în Liban. Apelul emoționant pentru populație: Aţi suferit mult # ObservatorNews
Papa Leon al XIV-lea îşi continuă primul său turneul extern! A părăsit Turcia şi a aterizat ieri în Liban, unde a fost primit cu mare fast. Suveranul pontif a transmis un mesaj puternic de pace şi i-a îndemnat pe libanezi să fie curajoşi şi să NU plece din ţara lor.
12:50
Săptămână crucială pentru Ucraina. Şefa diplomaţiei UE: Ucrainenii sunt singuri la discuţiile din SUA # ObservatorNews
Săptămâna ce începe se anunță "crucială" pentru Ucraina, a transmis luni șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, înainte de începutul unei reuniuni a miniștrilor apărării ai țărilor din UE, la Bruxelles.
12:50
Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 1 decembrie 2025, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că jucătoarea română Elena Gabriela Ruse este performera săptămânii.
12:50
Mesajul Regelui Charles pentru români de 1 Decembrie: Ţările noastre împărtășesc legături puternice # ObservatorNews
Regele Charles al III-lea a transmis un mesaj României cu ocazia Zilei Naționale, exprimându-şi aprecierea pentru relația strânsă dintre cele două țări și dorința de a întări cooperarea în fața provocărilor globale.
12:20
2 decembrie, Sfântul Proroc Avacum. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Marţi, 2 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Avacum, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
12:20
2 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 2 decembrie de-a lungul timpului.
12:20
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 2 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
12:20
Vânzări de 679 mld. $ pentru cei mai mari 100 de producători de armament în 2024. Cine domină clasamentul # ObservatorNews
Vânzările celor mai mari 100 de producători de armament la nivel mondial au atins un nou record în 2024, pe fondul conflictelor din Ucraina și Gaza, în ciuda dificultăților de producție care au afectat livrările, potrivit unui raport publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), citat de AFP, informează Agerpres.
12:10
Susținătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii. Au forțat intrarea în Catedrala din Alba Iulia # ObservatorNews
Mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-au îmbrâncit și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde acesta a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori, scrie Agerpres.
11:50
Comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, a avertizat că, deşi Donald Trump îşi propune să faciliteze pacea în Ucraina, acest demers nu trebuie să ducă la eludarea răspunderii lui Vladimir Putin pentru crimele de război comise de armata rusă. Astfel, oficialul UE a trasat o nouă linie roşie pentru Europa într-un posibil acord de pace, informează News.ro.
11:50
Un georgian urmărit de SRI a evadat la Arad. A sărit gardul cu sârmă ghimpată şi a dispărut în câteva secunde # ObservatorNews
Autoritățile din Arad sunt în alertă după ce un bărbat considerat periculos a evadat din Centrul pentru Străini din localitatea Horia. Polițiștii au instituit filtre în mai multe zone ale județului pentru a-l găsi, iar ancheta privind modul în care acesta a reușit să fugă este în plină desfășurare, potrivit News.ro.
11:40
Ce preț ascuns au importurile de carne pentru România. "Leguma preferată a românilor" adânceşte deficitul # ObservatorNews
Deficitul comercial al României se adâncește accelerat, iar industria alimentară devine una dintre principalele surse ale dezechilibrului. În prag de decembrie, luna cu cel mai mare consum de carne, specialistul economic al Observator, Iancu Guda, explică de ce România ajunge să importe masiv carne de porc, cât pierde din această dependență și cum presiunea pe curs, inflație și dobânzi se amplifică odată cu prăbușirea efectivelor de animale.
Acum 8 ore
11:10
Elvețienii au respins prin referendum taxa de 50% pe moșteniri mari și serviciul militar pentru femei # ObservatorNews
Elveţia a respins categoric, duminică, o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters.
10:40
NATO ia în calcul o reacție mai agresivă la războiul hibrid al Rusiei. Ar putea ataca cibernetic Moscova # ObservatorNews
NATO discută posibilitatea unui răspuns mai agresiv la atacurile hibride ale Rusiei, inclusiv "acțiuni preventive", precum desfășurarea de operațiuni cibernetice cu caracter ofensiv, relatează Financial Times. Șeful Comitetului Militar al alianței consideră că alianţa este dezvantajată deoarece, spre deosebire de Rusia, are constrângeri etice şi legislative.
10:40
10:20
Primul teatru construit în România după 80 de ani. Povestea regizoarei care a mobilizat 14.000 de oameni # ObservatorNews
Să laşi ceva în urma ta. Ceva esenţial pentru ceilalţi. Sunt mulţi oameni care gândesc aşa. Şi pentru că nu mai pot trăi altfel, decid să facă ei fie o şcoală, fie un spital. Regizoarea Chris Simion a decis să facă un teatru. Primul teatru construit în România după aproape 80 de ani - Griviţa 53. Construit de actori şi de spectatori. O dovadă că atunci când se adună, românii pot face lucruri incredibile împreună. E de ajuns să fie cineva care să le dea tonul. Așa s-a construit de la zero, un teatru. Şi aşa se poate construi şi o ţară. Acum teatrul e gata, iar în câteva zile va avea loc şi premiera, un spectacol scris special pentru Griviţa 53.
10:10
O pictură pierdută a lui Rubens a fost vândută cu aproape 3 milioane de euro la o licitație în Franța # ObservatorNews
O lucrare semnată de maestrul baroc Peter Paul Rubens, redescoperită după aproape 400 de ani, a fost adjudecată la o licitație din Franța pentru suma de 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari), depășind cu mult estimările inițiale, informează News.ro.
09:50
Mesajul transmis de Volodimir Zelenski de Ziua Naţională: Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj preşedintelui Nicuşor Dan, de Ziua Naţională a României. Liderul Ucrainei mulţumeşte conducerii de la Cotroceni pentru "poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei".
09:20
ChatGPT ar putea avea reclame. Codul din versiunea beta sugerează schimbări importante # ObservatorNews
Versiunea beta a aplicației ChatGPT lasă să se întrevadă o schimbare importantă: OpenAI ar putea introduce în curând reclame în chatbot, potrivit unor fragmente de cod care sugerează planuri de monetizare, conform News.ro.
Acum 12 ore
09:10
Este cel mai bine vândut scriitor din Spania. Când îşi lansează el o carte oamenii stau la coadă şi aşteaptă cu orele un autograf. Se numeşte Miguel (Mighel) Gane şi peste tot în lume se vorbeşte despre el ca despre scriitorul fenomen al Spaniei. Fără ca nimeni să ştie că el este de fapt român.
09:00
"Nu am mai stat pe gânduri". Cum a aflat primarul din Mărgineni că biserica din comuna lui este în flăcări # ObservatorNews
Ziua Sf. Andrei, care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie în casele multora, s-a transformat într-un coșmar pentru locuitorii din comuna Mărgineni, judeţul Bacău. În plină sărbătoare, turla unei biserici a fost cuprinsă de un incendiu violent, iar flăcările s-au extins rapid la întreg acoperișul din lemn.
09:00
Studio Ferentari, de pe stradă pe scenă. Tinerii din cartier, salvați prin teatru, îşi scriu singuri viitorul # ObservatorNews
Când vii pe lume într-un loc în care totul în jur e despre sărăcie, droguri şi criminalitate, şansele să reuşeşti în viaţă sunt mici, spre deloc. Doar dacă nu apare cineva şi îţi schimbă total şi perspectiva, şi destinul. Se întâmplă asta de câţiva ani, în Ferentari. Unul din cartierele Bucureştiului prin care nu ai vrea nici să treci, dar să locuieşti acolo. În momentul în care Ionuţ Oprea, actor de profesie, a ajuns prima dată în Ferentari a ştiut că aici va juca rolul vieţii sale. A deschis o şcoală de actorie şi a adunat de pe stradă toţi tinerii care experimentau deja şi consumul de droguri, şi alcool. Azi îi vedem pe scenă. Sunt dovada că România care are viitor.
08:50
A muncit ca salahor 14 ore pe zi, azi are o afacere de milioane. Povestea românului care reconstruieşte Londra # ObservatorNews
Milioane de români au plecat din ţară ca să-şi schimbe viitorul. Şi au ajuns, acum, să schimbe ei faţa oraşelor de peste tot, din lume. Alin Buşi e unul dintre ei. A fost salahor pe şantierele din Londra iar acum are propria companie de construcţii şi o afacere de milioane de lire sterline. El şi echipa lui de români reconstruiesc Marea Britanie. Cot la cot cu britanicii. Românii sunt acum parte importantă din viitorul acestui lumi mari, oriunde ar fi.
08:40
Zăpadă de doi metri în Bucegi și Banat și risc de avalanșă. Avertisment ferm pentru iubitorii de drumeții # ObservatorNews
De Sfântul Andrei, iarna a pus stăpânire pe munţi, de la sudul Banatului până în Bucegi. Prima ninsoare serioasă a transformat cascadele, satele şi pădurile în peisaje de poveste, dar a adus şi probleme, zăpadă de peste doi metri la altitudini mari şi risc de avalanşă. În timp ce turiştii se bucură de frumuseţea începutului de sezon rece, salvamontiştii trag un semnal de alarmă şi cer prudenţă maximă.
08:30
Horoscop 2 decembrie 2025. Nativii care se pot îndrăgosti pe neașteptate. Unde îşi vor întâlni jumătatea # ObservatorNews
Horoscop 2 decembrie 2025. Începutul iernii aduce claritate, energie și decizii importante pentru toate zodiile. Comunicarea, deciziile practice și relațiile sunt în centrul atenției, iar mulţi nativi își găsesc astăzi direcția în proiecte, planuri personale sau chestiuni financiare.
08:20
File de somon marinat, retras de urgenţă din vânzare. Cu ce bacterie periculoasă este contaminat # ObservatorNews
Este alertă în magazine. Un file de somon marinat a fost retras de urgenţă de la raft, după ce s-a descoperit prezenţa unei bacterii periculoase, Listeria. Infectarea poate provoca febră, dureri musculare, greaţă şi vărsături. Iar, cele mai vulnerabile persoane sunt femeile însărcinate şi cei cu imunitatea slăbită. Cei care au cumpărat produsul sunt sfătuiţi să nu-l consume sub nicio formă, ci să-l returneze în magazin, unde vor primi contravaloarea integrală, chiar şi fără bon fiscal.
08:10
De Ziua Națională, parada atrage mii de oameni, dar și restricții de circulație. Autoritățile au blocat mai multe artere principale, iar șoferii sunt sfătuiți să opteze pentru rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.
08:10
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 1 decembrie 2025.
