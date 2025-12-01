Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări

10:40

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României, de la Alba Iulia, spunând că azi, la 107 ani de la Marea Unire, nu simte bucurie, ci durere: „Sufletul și sufletul românesc, în special, nu este de vânzare!”, a spus Georgescu.