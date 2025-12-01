Avertismentul lui Erdogan după atacurile ucrainene asupra petrolierelor ruseşti în Marea Neagră: „Nu le putem accepta”
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat, luni, privind o „escaladare îngrijorătoare”, în contextul atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra a două petroliere în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, transmite AFP, potrivit Agerpres.
Acum 10 minute
21:20
Bugetul Rusiei pentru 2026 arată că Putin se pregătește pentru un război lung. Finanțări-record pentru armată și securitate # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat bugetul pentru 2026, care alocă cheltuieli record războiului, reducând în același timp drastic programele sociale și bunăstarea cetățenilor, relatează Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, citat de RBC Ukraine. „Faptul că aproape 40% din totalul cheltuielilor din bugetul federal pe 2026 sunt direcționate către armată și sectorul de securitate reprezintă o cifră record de la epoca sovietică”, se arată în document, relatează RBC Ukraine.
21:20
Aproape 300 de transplanturi au fost făcute anul acesta. „Transmitem recunoştinţă familiilor care au ales viaţa” # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Transplant a anunțat luni că aproape 300 de transplanturi au fost realizate în acest an, până la 1 decembrie, de la 84 de donatori. În ultimele două zile au avut loc trei prelevări de organe.
Acum o oră
20:50
20:40
Alertă alimentară în magazinele din țară: File de somon marinat, retras de pe piață din cauza contaminării cu Listeria Monocytogenes # Digi24.ro
Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, urmare a prezenţei Listeria Monocytogenes. Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice şi poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.
Acum 2 ore
20:20
Zelenski cere o discuţie cu Trump pentru a rezolva problema cedărilor teritoriale în negocierile cu Rusia # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA pentru a schiţa un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia. Alte subiecte divergente sunt garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice a acesteia, chestiuni pe care doreşte să le discute personal cu preşedintele american Donald Trump.
20:10
Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă, la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii Vladîslav Gaivanenko.
20:00
Peste o sută de mii de românii din Prahova și Dâmboviţa rămân fără apă potabilă încă șapte zile. Explicațiile autorităților # Digi24.ro
Furnizarea de apă potabilă către cei peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa care nu primesc apă, de vineri seară, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu, s-ar putea relua de săptămâna viitoare. Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, anunţă că va cere Guvernului să asigure necesarul de apă potabilă pentru populaţia afectată.
20:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război în Venezuela, consideră niște membri ai Congresului SUA # Digi24.ro
Câțiva congresmeni americani sunt de părere că secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar fi comis crime de război prin faptul că ar fi ordonat un atac și asupra supraviețuitorilor dintr-o navă suspectată de trafic de droguri din Venezuela, în Caraibe, în luna septembrie, relatează Financial Times.
20:00
Prezentatoare radio din Africa de Sud, arestată pentru că ar fi recrutat bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina # Digi24.ro
O prezentatoare radio din Africa de Sud a fost arestată după ce ar fi recrutat mai mulți bărbați pentru a lupta de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Poliția susține că trei dintre recruți au fost opriți pe aeroport în timp ce încercau să zboare spre Rusia, iar un al patrulea ar fi ajuns deja acolo, fiind atrași în schemă prin promisiuni false de muncă și instruire, scrie Euronews.
Acum 4 ore
19:20
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Un nou sondaj publicat luni schimbă ordinea primilor clasați în cursa pentru Primăria Capitalei, plasând-o pe Anca Alexandrescu pe locul 2, înaintea candidatului PNL Ciprian Ciucu. Cursa rămâne în continuare extrem de strânsă, diferențele dintre candidați fiind chiar și mai mici de 1%, în interiorul marjei de eroare.
19:20
Controversă în Italia: Statuia lui Luciano Pavarotti, transformată în „decor” de patinoar. Familia tenorului este revoltată # Digi24.ro
Primarul orașului italian Pesaro a fost nevoit să-și ceară scuze public după ce statuia celebrului tenor Luciano Pavarotti a ajuns încercuită de un patinoar amenajat pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Imaginile cu monumentul în gheață au devenit virale, generând critici dure din partea localnicilor, dar și a familiei artistului, care consideră situația lipsită de respect.
18:50
Două tramvaie s-au ciocnit luni în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. Un copil a fost rănit ușor și a fost transportat la spital.
18:50
Grenadă ofensivă funcțională, descoperită într-o pădure din Botoșani de un pasionat de detecții metalice # Digi24.ro
O grenadă de război aflată în perfectă stare de funcționare a fost descoperită luni într-o pădure din localitatea Drislea de un pasionat de detecții metalice. Bărbatul a alertat imediat echipa pirotehnică a ISU Botoșani, care a intervenit pentru ridicarea muniției.
18:50
Premierul britanic a recunoscut public că Brexitul a afectat grav economia Regatului Unit # Digi24.ro
Britanicii trebuie să accepte compromisurile unei relații mai strânse cu Uniunea Europeană, a declarat luni premierul britanic. Într-un discurs ținut la Londra, Keir Starmer a afirmat că Brexit-ul „a afectat semnificativ economia Regatului Unit”, avertizând că „fricțiunile” cu blocul european trebuie reduse pentru a permite „reînnoirea economică” în Marea Britanie, relatează POLITICO.
18:40
Nicușor Dan se declară impresionat de românii din diaspora: „Ştiu că statul român are încă multe de îmbunătăţit pentru ei” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni, într-un mesaj pe Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit la paradă”. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni”, cărora le transmite că şi-ar dori ca „mulţi dintre ei să găsească drumul înapoi spre ţară”.
18:20
Zelenski a mers la Macron pentru a vorbi cu Witkoff și Umerov. Președintele Franței evocă un moment „care ar putea fi decisiv” # Digi24.ro
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, are luni noi discuţii în Florida cu negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov, la o zi după negocierile dintre delegaţiile lor privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului ruso-ucrainean.
18:20
Nicușor Dan, mesaj de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, în discursul susținut în cadrul recepției de la Palatul Cotroceni, cu prilejul Zilei Naționale a României, că „România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a nu lupta cu corupția.”
18:10
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt localnici, au fost aduşi. Organizatorii nu vor mai primi aprobare” # Digi24.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a reacționat după incidentele de luni, 1 decembrie, când premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au fost huiduiți în timpul ceremoniei oficiale dedicate Zilei Naționale. Edilul a afirmat că cei care au provocat aceste momente tensionate nu sunt localnici, ci persoane „aduse” special, și anunță măsuri ferme pentru anii următori, potrivit News.ro.
17:50
OMS cere ca Ozempic și alte medicamente pentru slăbit să fie disponibile în toată lumea și explică modul corect de utilizare # Digi24.ro
Organizația Mondială a Sănătății recomandă utilizarea medicamentelor pe bază de GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, în tratamentul obezității, însă subliniază că acestea trebuie combinate cu dietă sănătoasă, exerciții și monitorizare medicală. OMS solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile și să extindă producția, pentru ca aceste terapii să devină accesibile și în țările cu venituri mici.
17:40
Un tânăr din Argeş i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare. A fost arestat preventiv # Digi24.ro
Un tânăr din oraşul Mioveni, județul Argeș, suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare, a fost arestat preventiv pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Acum 6 ore
17:20
Trump promite să publice rezultatul RMN din octombrie, dar susține că nu știe ce parte a corpului i-a fost examinată # Digi24.ro
În plin val de critici privind capacitatea sa mintală, Donald Trump anunță că va publica rezultatul RMN-ului făcut în octombrie. El susține însă că nu știe ce parte a corpului i-a fost investigată, precizând doar că „nu a fost la creier”.
17:20
Prima reacție a președintelui israelian după ce Benjamin Netanyahu a cerut oficial grațierea sa # Digi24.ro
Isaac Herzog, preşedintele israelian, a declarat luni că va lua în considerare „numai binele statului şi al societăţii” pentru a decide dacă să-l graţieze sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu în procesul său pentru corupţie.
17:10
Airbus a anunţat luni că a întâmpinat „probleme de calitate” la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru modelul său de succes A320, afirmând că acest incident a fost „identificat” şi „limitat”.
17:10
O eroare de interpretare în cadrul discuțiilor dintre Orban și Putin stârnește controverse în Ungaria # Digi24.ro
Mass-media ungare au relatat că au existat erori grave de traducere în timpul întâlnirii de vineri dintre premierul Viktor Orbán și președintele rus Vladimir Putin, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o posibilă neînțelegere diplomatică, relatează TVPWorld.
17:00
Risc crescut de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu. Avertismentul salvamontiştilor # Digi24.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele.
17:00
Pe fondul încercărilor SUA de a organiza negocieri de pace între Rusia și Ucraina, aceasta din urmă și-a intensificat atacurile de lungă distanță asupra infrastructurii energetice rusești. Și a făcut chiar un nou pas, începând să atace tancurile flotei paralele.
17:00
IGSU continuă acțiunile de sprijin în Prahova și Dâmbovița, după întreruperea alimentării cu apă. Autospeciale trimise din alte județe # Digi24.ro
Acțiunile de sprijin pentru populația afectată de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița continuă, a anunțat luni, 1 decembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Intervențiile sunt derulate cu sprijinul structurilor din Ministerul Afacerilor Interne și rămân în dinamică, în funcție de nevoile identificate la nivel local.
16:30
Au început negocierile pentru viitorul Ucrainei. Zelenski a mers la Macron pentru a vorbi cu Witkoff și Umerov # Digi24.ro
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, are luni noi discuţii în Florida cu negociatorul-şef ucrainean Rustem Umerov, la o zi după negocierile dintre delegaţiile lor privind planul Washingtonului de a pune capăt războiului ruso-ucrainean.
16:00
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși # Digi24.ro
Rusia etichetează soldații dispăruți drept dezertori pentru a evita plata indemnizațiilor de „moarte” familiilor. Comandanții ruși au fost acuzați că au raportat soldații dispăruți drept dezertori sau „absenți fără permisiune” pentru a evita plata indemnizațiilor de „moarte” familiilor.
15:40
Țara din care Carrefour și-a anunțat plecarea. Comisia Europeană tocmai și-a dat acordul preluării de către un alt mare retailer # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Carrefour Italia S.p.A. de către NewPrinces S.p.A., ambele din Italia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
15:40
Ilie Bolojan, huiduit pe Imnul Național. Mulțimea i-a cerut demisia la ceremonia de Ziua României de la Alba Iulia # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia chiar în timpul intonării Imnului Național, într-un moment fără precedent de Ziua României. Grupuri de simpatizanți ai lui George Simion și Călin Georgescu au fluierat și au strigat „Demisia!” atât la sosirea premierului, cât și la plecare, dominând atmosfera ceremoniei militare.
15:40
Rușii au găsit motivul perfect pentru a bloca WhatsApp: „Este utilizată de teroriști și recrutori” # Digi24.ro
Autoritățile ruse, pregătindu-se pentru blocarea completă a aplicației de mesagerie WhatsApp, au invocat ca nou motiv pentru interzicerea serviciului scurgerea unei conversații telefonice între reprezentanții președinților SUA și Federației Ruse privind soluționarea pașnică a conflictului din Ucraina.
15:40
Donald Trump, ultimatum pentru Nicolas Maduro: „Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump i-ar fi cerut lui Nicolas Maduro să renunțe imediat la putere în timpul recentei lor convorbiri telefonice, dar liderul autoritar al Venezuelei a refuzat, cerând o „amnistie globală” pentru el și aliații săi, relatează The Guardian.
Acum 8 ore
15:10
Oligarhul Ilan Şor anunţă că își închide „proiecte sociale” din Republica Moldova. Un analist explică următorii pași ai Kremlinului # Digi24.ro
Oligarhul fugar Ilan Şor, refugiat în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunţat luni că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Fostul deputat, care a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova prin interpuşi şi prin cumpărare de voturi, susţine că a luat această decizie întrucât preşedinta Maia Sandu şi partidul de guvernământ PAS „au blocat toate posibilităţile tehnice de a ajuta oamenii”.
15:00
Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili # Digi24.ro
Autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane sub suspiciunea de ucidere din culpă în cazul incendiului care a făcut 151 de victime, cel mai grav din ultimele decenii. În timp ce operațiunile de căutare continuă, reacțiile publice au escaladat după ce doi civili care cereau responsabilitate pentru tragedie au fost reținuți în baza legilor privind securitatea națională, stârnind critici legate de lipsa răspunderii în rândul oficialilor.
15:00
Rusia, pe picior de egalitate cu Guyana, Guineea sau Nigeria în privința numărului de cazuri de HIV # Digi24.ro
În Rusia, numărul persoanelor infectate cu HIV continuă să crească: în ultimul an, acesta a crescut cu 35.000 de persoane, ajungând la 1,25 milioane, a declarat Vadim Pokrovski, academician al Academiei Ruse de Științe și director al Centrului Federal Științific și Metodologic pentru Prevenirea și Combaterea SIDA.
14:50
Avertismentul Rusiei după ce amiralul Giuseppe Cavo Dragone a vorbit despre o lovitură preventivă: „Să fie conștienți de riscuri” # Digi24.ro
Rusia a susținut luni că declarațiile celui mai înalt oficial militar al NATO, potrivit cărora alianța militară condusă de SUA ar putea lua în considerare un „atac preventiv”, sunt extrem de iresponsabile și reprezintă o încercare de a escalada conflictul, relatează Reuters.
14:50
Klaus Iohannis nu a onorat invitația de a participa la parada de Ziua Națională. Anunțul lui Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, după parada militară de Ziua Naţională a României, dacă l-a invitat pe fostul preşedinte Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională a României, el afirmând că au fost invitaţi toţi foştii şefi de stat. Fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost absent la parada de Ziua Naţională a României de la Arcul de Triumf.
14:30
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Președintele SUA: „Nu interpretaţi nimic!” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuţia dintre ei, relatează Reuters.
14:30
Aglomerație la Metroul din București după parada de 1 Decembrie. Unui călător i s-a făcut rău # Digi24.ro
Metroul din București s-a aglomerat luni odată cu plecarea miilor de participanți veniți la parada militară de 1 decembrie. Un călător ar fi intrat în stop cardiac.
14:30
Nicușor Dan, întrebat despre lipsa unui șef la Ministerul Apărării: „Să nu stricăm sărbătoarea națională” # Digi24.ro
După ce a făcut baie de mulțime, președintele Nicușor Dan a făcut declarații în fața presei. Ziua Națională a prins România cu un ministru interimar al Apărării, iar șeful statului nu a dorit să facă precizări pe marginea acestui subiect: „Să nu stricăm sărbătoarea națională”.
14:10
Premieră de 1 Decembrie. Directorul CNAIR: „Pentru prima dată, regiunile istorice sunt unite prin drumuri de mare viteză” # Digi24.ro
Pentru prima dată, Ziua Națională a României este marcată de o infrastructură rutieră de mare viteză care conectează direct Muntenia de Moldova și Oltenia de Dobrogea, a anunțat luni, 1 decembrie, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-o postare pe Facebook.
13:50
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica sa nu a recunoscut unirea Basarabiei cu țara # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a transmis felicitări poporului român cu ocazia Zilei Naționale a României, a informat agenția de presă BelTA, citând serviciul de presă al șefului statului belarus.
13:50
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere. Când se va răci din nou # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza sa pentru intervalul 1-14 decembrie. Astfel, în majoritatea regiunilor țării vor urma câteva zile de încâlzire cu temperaturi maxime de până la 14 grade, urmate de o perioadă de răcire. De asemenea sunt prognozate precipitații.
13:40
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională a României: „Mândru să te reprezint!”. Rezultatele care i-au marcat anul # Digi24.ro
David Popovici, unul dintre cei mai performanți sportivi ai României, a marcat Ziua Națională cu un mesaj scurt și emoționant. Înotătorul a transmis „La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, într-un an în care a revenit puternic pe podiumurile internaționale și a stabilit noi recorduri.
13:30
Ucraina anunță linia roșie peste care nu va trece în negocierile de pace: „Nu ne permite Constituția” # Digi24.ro
Reprezentanții Ucrainei la negocierile cu SUA din Florida au declarat că retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului pentru încheierea păcii este imposibilă, au declarat surse informate pentru RBC-Ucraina. Potrivit acestora, discuțiile din cadrul întâlnirii s-au concentrat pe „aspectele problematice” ale unui potențial acord de pace, în special pe teritoriile disputate. În același timp, partea americană a comunicat delegației ucrainene poziția Rusiei, care cere retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbass.
Acum 12 ore
12:50
Pilonul II a ajuns la active de 191,3 miliarde de lei. Expert: „Avansul de 27% este determinat de contribuții și profituri record” # Digi24.ro
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au ajuns la active totale de 191,3 miliarde de lei la finalul lunii octombrie 2025, în creștere cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). George Moț, expert în pensii private, a explicat pentru Digi24.ro de unde vine această creștere: „Avansul de 27% este determinat atât de contribuțiile plătite de participanți, cât și de profitul obținut din investiții. Ambele componente au avut o evoluție remarcabilă în 2025.”
12:50
Cistectomia radicală este intervenția chirurgicală prin care se îndepărtează vezica urinară în forme avansate de cancer vezical, fiind o soluție terapeutică esențială în cazurile cu risc crescut. Aflăm mai mult despre această procedură de chirurgie urologică de la Dr. Bogdan Pârlițeanu, medic primar urologie.
12:40
Uniunea Europeană către Trump: „Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, ar fi o greşeală istorică” # Digi24.ro
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
12:30
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia # Digi24.ro
Fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că bătrânul continent „începe să conștientizeze treptat” că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil, relatează Euronews.
