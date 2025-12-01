Mesajul Loredanei Groza de Ziua Națională. Ce melodie le-a dedicat artista românilor

12:00

Parada militară de 1 Decembrie, organizată în Capitală, are loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și reunește peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave. La eveniment este prezent și Nicușor Dan, care participă pentru prima oară în calitate de Președinte.