David Popovici n-a uitat de România cu ocazia Zilei Naționale. Mesaj sonor și de la Simona Halep

03:15

Adesea, ne răsplătim reușitele prin achiziții scumpe, însă peste câțiva ani ajungem să fim dezamăgiți de cât de mult s-au devalorizat. Și cu cât facem mai multe astfel de cumpărături, cu atât contribuim mai mult la prosperitatea producătorilor, ale căror acțiuni cresc considerabil în valoare.