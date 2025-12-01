Acuzații reciproce lansate de Lituania şi Belarus privind incursiuni cu aparate fără pilot. Ce noi sancțiuni pregătește UE
Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a anunţat luni, 1 decembrie că UE pregăteşte sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă, în timp ce Belarusul a acuzat Lituania că foloseşte drone pentru spionaj.
Ziua Națională e o chemare la reevaluarea sufletului. Să construim prin punți, nu prin ziduri. Nevoia de a ne întâlni fizic, de prietenie și de a avea mentori este esențială. Liniștea interioară și pacea sunt luxul secolului, pentru a rămâne umani în fața conflictului. Adevărul e o punte, nu o armă.
Armata lui Putin a realizat în noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimul an. Câți kilometri a ocupat, potrivit ISW # Adevarul.ro
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, potrivit unei analize efectuate luni de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).
Cel mai recent nume vehiculat pentru a ocupa funcția de consilier șef al lui Zelenski, după demisia lui Andrii Ermak # Adevarul.ro
Cele mai înalte eșaloane ale puterii ucrainene discută activ despre cine ar putea ocupa postul vacant de șef al Biroului Prezidențial de la Kiev.
Noua tactică a rușilor privind avioanele F-16 ale ucrainenilor. Rachetele aer-aer R-60 instalate pe drone Shahed # Adevarul.ro
După aproape patru ani de război împotriva Ucrainei, Rusia apelează la o inovație. Pentru prima dată, pe o dronă rusească de tip Shahed a fost descoperită integrată o rachetă aer-aer R-60, potrivit DefenseRomania.ro.
Loredana Groza le-a transmis românilor un mesaj emoționant de Ziua Națională a României și le-a dedicat una dintre cele mai cântate piese ale sale.
Cifrele de infarct ale unui sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Trei candidați, luptă la baionetă pentru primul loc # Adevarul.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, sunt primii în intențiile de vot ale bucureștenilor, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews.
Zelenski cere o discuţie cu Trump pe marginea divergenţelor privind planul de pace american. Chestiunile teritoriale, principala temă # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile de până acum.
62% dintre români declară că au sesizat o creștere a dezinformării în timpul campaniilor electorale din 2024.
Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a confruntat pe Călin Georgescu la Alba Iulia: „Este un trădător vândut Rusiei. Ne acaparează Ziua Națională” # Adevarul.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a confruntat public pe Călin Georgescu la Alba Iulia de Ziua Națională, a explicat, într-un interviu acordat „Adevărul”, care au fost motivele gestului său și de ce îl consideră nociv pentru România pe fostul candidat la președinție.
Nicușor Dan, mesaj la prima sa recepție la Cotroceni de Ziua Națională: „România este o țară coruptă”. Evenimentul, marcat de tensiuni și absențe # Adevarul.ro
„Trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul în care suntem”, a spus președintele Nicușor Dan, luni seara, la prima sa recepție de Ziua Națională.
Lorina, astrologul Click!, ştie care sunt cele două zodii care marţi, 2 decembrie, fac schimbări importante în viaţa lor, dar şi ce le-au pregătit astrele şi celorlalte semne zodiacale.
Incident violent la o înmormântare. Un tânăr și-a lovit intenţionat cu scuterul tatăl și sora, apoi și-a agresat mama # Adevarul.ro
Un argeșean în vârstă de 25 de ani suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare a fost arestat preventiv. Tânărul, care este din oraşul Mioveni, este cercetat pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Jaf cu mitraliere Kalașnikov pe o autostradă din Italia. Hoţii au deschis focul asupra unei maşini, au incendiat două autoturisme şi au fugit cu banii # Adevarul.ro
Un jaf armat spectaculos a avut loc, luni dimineaţă, pe autostrada A2 din sudul Italiei, în provincia Reggio Calabria, unde o bandă înarmată cu mitraliere Kalașnikov a atacat o dubă blindată care transporta bani.
Andre Duarte a intrat în malaxorul de la FCSB. Stoperul portughez va purtat tricoul cu numărul 3 # Adevarul.ro
Sosit astăzi în România, Andre Duarte, 28 de ani, a semnat contractul cu FCSB.
Serviciile ucrainene de informații militare au efectuat o operațiune de sabotaj împotriva forțelor de ocupație rusești în apropiere de Berdiansk, în regiunea Zaporijie din sud-estul Ucrainei, vizând membri ai unității „Ahmat” din cadrul Gărzii Naționale a Rusiei.
Sondaj INSCOP: Cât de patrioți se declară românii. Aproape 9 din 10 cetățeni afirmă că iubesc România # Adevarul.ro
Aproape 9 din 10 români afirmă că iubesc România și sunt mândri de țara lor, în timp ce doar o mică parte a populației se poziționează împotriva acestui sentiment. Datele reies din cel mai recent „Barometru Informat.ro- INSCOP Research”, care analizează percepția publică asupra identității naționale
Durul Gheorghe Tadici, reclamat de tatăl unei handbaliste de la Zalău. Antrenorul cu palma grea și vorba aspră se apără: „Dă-te naibii” nu e înjurătură” # Adevarul.ro
Fostul selecționer al României, Gheorghe Tadici (73 de ani), este pus la zid.
Tadjikistan: cinci chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi la graniţa cu Afganistanul # Adevarul.ro
Cinci cetăţeni chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi săptămâna trecută în zonele montane de la frontiera cu Afganistanul, arată un bilanţ prezentat luni de autorităţile din Tadjikistan, o ţară din Asia Centrală în care lucrează mulţi chinezi şi care are relaţii tensionate cu regimul talibanilor.
La un pas de tragedie. Momentul în care un şofer evită un pieton care traversa regulamentar şi se urcă cu maşina pe trotuar # Adevarul.ro
Un șofer din Iași a făcut o manevră riscantă pe Aleea Sadoveanu, în zona Copou, reușind în ultima clipă să evite un pieton care traversa regulamentar. Momentul în care a tras de volan şi s-a urcat pe trotuar pentru a evita impactul a fost surprins de un participant la trafic.
În toate cele trei luni de iarnă calendaristică, debitul maxim al Dunării va depăși mediile multianuale # Adevarul.ro
În lunile decembrie, ianuarie şi februarie, debitul maxim al fluviului Dunărea la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) se va situa peste mediile multianuale, potrivit analizei pe trei luni publicate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).
„Să îi concedieze imediat”. Mesajul vehement adresat de 1 Decembrie către Nicușor Dan de un fost consilier al lui Traian Băsescu # Adevarul.ro
Profesorul de Ştiinţe Politice Cătălin Avramescu, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, cataloghează drept „scandalos și iresponsabil” gestul președintelui Nicușor Dan de a-l decora pe veteranul Ion Vasile Banu.
O echipă de tradiție din fotbal se stinge pe picioare. Finanțatorii și-au retras sprijinul # Adevarul.ro
Olimpia Satu Mare nu mai are bani pentru continuarea activității în Liga 2 la fotbal.
Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă de Ziua Națională. Ce scria în bileţelul lăsat pe parbriz # Adevarul.ro
Un bărbat din Iași s-a trezit de Ziua Națională cu mașina acoperită de făină, ouă, lapte şi resturi alimentare, un gest care, judecând după mesajul lăsat pe parbriz, pare să fie urmarea unui conflict sentimental.
CTP a vorbit despre marii absenți de la Ziua Naţională a României. „Principalul pericol nu vine din afară” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat, de Ziua Națională a României, semnificațiile sărbătorii, ce lipseşte din ceremoniile de după 1989, făcând o analogie între festivităţile de 1 Decembrie și cele din 23 August din vremurile comuniste.
Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator din istoria fotbalului mondial. Marele său rival nu este nici măcar pe podium # Adevarul.ro
Lionel Messi nu și-a pierdut strălucirea nici la 38 de ani.
Margarita Simonian, propagandistă a Kremlinului, apariție la TV cu perucă după tratmentul împotriva cancerului # Adevarul.ro
Margarita Simonian a apărut la televizor pentru prima dată din luna septembrie: după chimioterapie, propagandista și-a pierdut părul și acum poartă o perucă.
Soldații ucraineni din prima linie, despre planul de pace al SUA: „Băieții noștri sunt în tranșee. Ei au dreptul să decidă” # Adevarul.ro
„Nimeni nu va face concesii în privința teritoriilor, pentru că este pământul nostru și stăm aici”, a declarat un soldat pentru NBC News cu privire la propunerea de pace care ar obliga Ucraina să cedeze teritorii Rusiei.
Primul gest făcut de Dennis Man după ce antrenorul a spus că n-are condiție fizică și l-a tras pe margine # Adevarul.ro
Antrenorul de la PSV Eindhoven i-a făcut vânt din echipă internaționalului român Dennis Man.
ISU distribuie apă menajeră la primării, spitale, licee, centre pentru copii și instituții publice din județul Prahova # Adevarul.ro
Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă, cu implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a informat luni ISU Prahova.
A murit Mihai Stegerean, unul dintre cei mai respectați jurnaliști din mass-media românească # Adevarul.ro
Mihai Stegerean, jurnalist și producător, unul dintre profesioniștii care au modelat televiziunea ultimelor decenii, a murit în această dimineață.
Parada de la Arcul de Triumf în imagini. Cum au sărbătorit Ziua Națională românii strânși în Capitală # Adevarul.ro
Românii de pretutindeni sărbătoresc astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională a României. Evenimentul este marcat prin ceremonii desfășurate în toată țara, în special în Capitală, unde a avut loc parada militară de la Arcul de Triumf.
Rusia ar pregăti o catastrofă ecologică la Herson, cu potențiale consecințe pentru România și alte state riverane Mării Negre – documente confidențiale # Adevarul.ro
De la eliberarea orașului Herson, forțele ruse au lansat atacuri sistematice asupra localității, cu scopul de a intimida populația civilă.
Nicușor Dan, baie de mulțime după paradă. Ce mesaj le-a transmis românilor și ce spune despre șefia MApN # Adevarul.ro
După ce parada militară s-a încheiat, președintele Nicușor Dan a rămas și a dat mâna cu oficialii aflați la eveniment, iar apoi a rămas să facă poze cu mulțimea strânsă.
Magia Crăciunului în familie: pulovere, pijamale și șosete asortate pentru momente cozy și cadouri de neuitat – amintiri festive alături de cei dragi # Adevarul.ro
Transformă sărbătorile într-o experiență magică! Descoperă pulovere, pijamale și șosete asortate pentru întreaga familie, perfecte pentru momente cozy, cadouri de Crăciun și amintiri festive alături de cei dragi.
Cine e femeia care a atras toate privirile la parada de la Arcul de Triumf. Președintele Nicușor Dan s-a oprit și a salutat-o # Adevarul.ro
Parada militară de 1 decembrie a încântat și anul acesta spectatorii care s-au strâns la Arcul de Triumf pentru a admira spectacolul.
Șoșoacă, apariție la Alba Iulia pe „Treceți batalioane”. În mulţime a fost zărită şi Anamaria Gavrilă # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă a ajuns la Alba Iulia de Ziua Națională, în mijlocul susținătorilor săi, pe fundalul cântecului patriotic „Treceți batalioane române Carpații”, într-un context marcat de mobilizarea masivă a grupurilor suveraniste.
David Popovici n-a uitat de România cu ocazia Zilei Naționale. Mesaj sonor și de la Simona Halep # Adevarul.ro
Legitimat la CS Dinamo, campionul olimpic David Popovici are 21 de ani.
La 1 Decembrie te gândești la visele aduse de Sf. Andrei, la vrăjitorii, dar și la tribul tău, la identitatea colectivă și, nu în cele din urmă, la literatura națională.
Delir sexist și religios pe bandă rulantă comis de Gigi Becali. Nu vrea străini la națională, dar are pe bancă la FCSB un cipriot # Adevarul.ro
În timp ce spune că vrea banii din Europa, Gigi Becali (67 de ani) nu vrea să se supună regulilor impuse pe continent și cere ca femeile să nu mai arbitreze meciuri de bărbați în România.
Diana Șoșoacă a ajuns la Alba Iulia de Ziua Națională, în mijlocul susținătorilor săi, pe fundalul cântecului patriotic „Treceți batalioane române Carpații”, într-un context marcat de mobilizarea masivă a grupurilor suveraniste.
Cine este bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova”. Ce legătură are cu „Lupii Tricolori” # Adevarul.ro
Adrian Băzăvan, agresat de susținătorii lui Călin Georgescu după ce l-a confruntat public la mitingul de 1 Decembrie de la Alba Iulia, strigând „Marș la Moscova!”, este membru al grupului civic „Lupii Tricolori”.
Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, merge marți la Moscova pentru discuții cu Putin privind războiului din Ucraina # Adevarul.ro
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, va avea marți după-amiaza o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, pentru a continua discuțiile asupra planului american menit să pună capăt războiului în Ucraina, a anunțat luni Kremlinul.
Dorința președintelui american Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu ar trebui să-i permită liderului Kremlinului, Vladimir Putin, să evite responsabilitatea pentru crimele de război comise de trupele rusești. Este avertismentul comisarului european pentru justiție și democrație.
Jaguari, vipere, boli și arme. Unde se află una dintre ultimele frontiere neguvernabile ale planetei? # Adevarul.ro
Există un motiv întemeiat pentru care nu există o șosea care să lege America de Nord de America de Sud: coridorul Darién , un punct geografic îngust, încărcat de pericole, boli și violență.
#RomâniaNeUnește | Români de 10. Eleva care a transformat pasiunea pentru limbaj în victorie internațională. „Mereu este ca un joc” # Adevarul.ro
Este elevă în clasa a X-a la un liceu cu tradiție din Craiova, iar în anul școlar trecut s-a calificat la etapa națională la trei olimpiade școlare. Lingvistica este cea care i-a adus până la sfârșitul verii și două premii internaționale.
Unul dintre cei mai huliți tricolori l-a descoperit, de fapt, pe Mirel Rădoi. Fotbalistul cu care se tot laudă Sorin Cârțu a costat 5.000 de dolari # Adevarul.ro
Mirel Rădoi, 44 de ani, a renunțat recent la conducerea echipei de fotbal Universitatea Craiova.
NATO ia în calcul adoptarea unei atitudini „mai agresive” împotriva războiului hibrid al Rusiei # Adevarul.ro
NATO ia în calcul o abordare „mai agresivă” ca răspuns la atacurile cibernetice, sabotajele şi încălcările spaţiului aerian din partea Rusiei, a declarat pentru Financial Times (FT) amiralul Giuseppe Cavo Dragone, preşedintele Comitetului militar al NATO.
Parada militară de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf: Nicușor Dan participă pentru prima oară în calitate de președinte. Cine este în tribuna oficială # Adevarul.ro
Parada militară de 1 Decembrie, organizată în Capitală, are loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf și reunește peste 2.900 de militari, peste 200 de mijloace tehnice și 45 de aeronave. La eveniment este prezent și Nicușor Dan, care participă pentru prima oară în calitate de Președinte.
Hagi și Popescu, foști căpitani ai naționalei, mesaje de Ziua Națională. Au postat imagini de la meciuri de adio # Adevarul.ro
Gică Hagi (60 de ani) și cumnatul său, Gică Popescu (58 de ani), au transmis mesaje de 1 Decembrie,
