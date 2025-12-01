Care este cel mai mare regret al Anastasiei Soare: „Cel mai mare eșec...”

22:10

Bella Santiago este deja mamă, însă își dorește un copil și cu actualul ei partener, Nicu, cel care a apărut în viața sa în urmă cu mai mulți ani, atunci când ea venea pentru prima dată în România. Am aflat de la cei doi că își doresc neapărat să devină părinți: Bella să fie mamă pentru a doua oară, iar Nicu să fie tată pentru prima dată. Iată ce spun cei doi și care sunt, în opinia lor, motivele pentru care până acum nu s-a întâmplat minunea.