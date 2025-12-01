Ovidiu Mihăilă, concluzii după eșecul cu Danemarca: „Trebuie să le punem probleme nordicilor” + Cum prefațează grupa principală

23:50

Alexandru Pop (25 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a spus ce ar dori să facă după ce își va încheia cariera. Alex Pop, care a fost adus de Dinamo iarna trecută, de la Oțelul Galați, nu traversează cea mai bună formă a carierei. În acest sezon, a jucat 15 meciuri în Superliga și a reușit să marcheze două goluri. Acesta se gândește deja la ce ar putea face după ce va agăța ghetele în cui. ...