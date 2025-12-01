UPDATE-Kremlinul revendică cucerirea oraşelor ucrainene Pokrovsk şi Vovceansk

18:30

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau lecţii de moralitate la televizor. „Totuşi suntem mai puţin corupţi decât acum 20 de ani”, a adăugat şeful statului, subliniind că este adevărat şi că toată corupţia din toată această perioadă „ne-a ţinut înapoi” şi că România putea fi „mult mai departe”, iar românii puteau trăi „mult mai bine” faţă de cum trăiesc azi.