Atacurile Ucrainei asupra flotei fantomă a Rusiei au scumpit transportul pe Marea Neagră

Pensionarii străini care visează să-și petreacă pensia sub soarele Rivierei Franceze ar putea fi nevoiți să-și reconsidere planurile dacă asistența medicală gratuită le va fi retrasă.Franța dorește ca pensionarii din afara Uniunii Europene care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care ar afecta în special pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje și cultură, ci și, în unele cazuri, pentru asistența medicală gratuită de nivel mondial.„Este o chestiune de echitate”, a declarat pentru POLITICO François Gernigon, legislatorul care a prezentat propunerea. „Dacă ești cetățean francez și te muți în SUA, nu beneficiezi de reciprocitate, nu beneficiezi de asigurări sociale gratuite.”