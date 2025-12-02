Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți”
FC Argeș a produs surpriza acestei zile din Cupa României și s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Rapid București. Chiar dacă giuleștenii au punctat primii prin Claudiu Petrila, „elevii" lui Bogdan Andone au reușit să întoarcă rezultatul. După fluierul final, jucătorii Rapidului au mers în zona ocupată de suporterii alb-vișinii
Oana Manea a dezvăluit care poate fi cheia României în meciul cu Ungaria de la Mondial: "Ține de ele"
Oana Manea, fosta mare jucătoare din naționala României, a prefațat duelul României cu Ungaria din faza principală a Campionatului Mondial. Meciul "tricolorelor" contra maghiarelor este considerat cel care poate decide soarta fetelor privind o posibilă calificare în fazele eliminatorii ale turneului final. România s-a calificat în faza principală a Campionatului Mondial, după ce le-a învins
Fulham și Manchester City au oferit de departe cel mai tare meci al acestui sezon de Premier League. Trupa antrenată de Pep Guardiola a plecat cu toate cele trei puncte de pe Craven Cottage, la capătul unui joc de „infarct", cu nu mai puțin de 9 goluri. A fost prilejul perfect pentru ca Erling Haaland
Bogdan Andone, uluit de propriul elev după FC Argeș – Rapid 2-1: "E un miracol că mai joacă fotbal"
Bogdan Andone s-a arătat fericit după victoria obținută de FC Argeș contra Rapidului în etapa a doua a grupelor Cupei României. Antrenorul piteștenilor a vorbit despre meciul din ultima etapă cu Dumbrăvița și l-a remarcat pe Robert Moldoveanu, marcatorul celor două goluri ale alb-vișiniilor. FC Argeș a obținut o nouă victorie mare în acest sezon
Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș
Rapid a pierdut în deplasare meciul cu FC Argeș din Cupa României și și-a compromis într-o mare măsură șansele de a se califica în fazele eliminatorii ale competiției. În cel mai "negru" scenariu, jucătorii lui Costel Gâlcă ar fi obligați să o învingă în ultima etapă pe CFR Cluj. Situația echipelor din Grupa A calificate
Rapid București a suferit al treilea eșec al sezonului și primul în actuala ediție a Cupei României. Gruparea alb-vișinie a cedat cu scorul de 2-1 pe stadionul din Mioveni contra celor de la FC Argeș, asta deși a condus cu 1-0. În repriza a doua, giuleștenii au rămas și în inferioritate numerică, la o fază
Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi"
FC Argeș a produs surpriza zilei în Cupa României și a învins-o pe Rapid București pe stadionul din Mioveni, în etapa a doua a fazei grupelor. Formația antrenată de Bogdan Andone a revenit de la 0-1, grație dublei lui Robert Moldoveanu. Prin acest succes, piteștenii au făcut un pas uriaș către faza sferturilor de finală,
Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda
Partida dintre Ajax și Groningen din Eredivisie s-a întins pe parcursul a două zile, după ce duelul a fost inițial amânat din cauza suporterilor din Amsterdam. La reluarea partidei, toți fanii au primit interzis, cu excepția lui Peter, un suporter care se luptă cu o boală aflată în fază terminală. El nu a mai putut
Jurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul
FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei
Cupa României a oferit marți patru meciuri din a doua rundă a fazei grupelor, capul de afiș al zilei fiind jocul dintre FC Argeș și Rapid București. Disputa a fost câștigată de piteșteni, care au ajuns la șase puncte în grupă. Tot marți, Dumbrăvița, Concordia Chiajna și Oțelul Galați au înregistrat succese cu CSM Slatina,
Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate
Csikszereda riscă să fie sancționată de Federația Română de Fotbal după meciul disputat în etapa a doua a Cupei României contra Oțelului. Posibila pedeapsă a ciucanilor ar putea apărea din cauza unui motiv mai puțin ieșit din comun, și anume acela că formația a folosit o minge care nu este omologată în cupă. Trupa lui
Accidentare horror în FC Argeș – Rapid! În mod surprinzător, fotbalistul a mai jucat 10 minute
FC Argeș – Rapid București este meciul care închide ziua de marți în Cupa României. Ambele formații au câte o victorie după prima etapă a grupelor, așadar, cele trei puncte puse în joc sunt extrem de importante. După ce Claudiu Petrila a deschis scorul pentru liderul din Liga 1, a urmat o fază la care
Gigi Becali anunța înainte de meciul cu UTA din Cupa României că intenționează să menajeze mai mulți titulari, pentru a le permite să se odihnească. Patronul campioanei en-titre s-a ținut de cuvânt, iar un întreg prim 11 format din oameni de bază a fost lăsat acasă. FCSB s-a deplasat la Arad pentru duelul cu UTA
Ciprian Marica, glumă sau "săgeată" spre Mircea Lucescu? "Are 80 de ani și ține locul ocupat"
Ciprian Marica a oferit o declarație legată de Mircea Lucescu ce poate fi interpretată în două moduri total diferite. Prezent la evenimentul de lansare al miniserialului despre cariera lui Adrian Mutu, fostul atacant a vorbit despre posibilitatea ca "Briliantul" să ajungă selecționer și a spus despre "Il Luce" că ține locul ocupat. Marica îl vede
Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a vorbit despre viitoarea destinație a „Briliantului" pe banca tehnică. Fostul finanțator al celor de la Dinamo București a transmis că acesta are toate șansele de a prelua postul de selecționer al echipei naționalei de fotbal a României. Cristi Borcea, convins că
Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro
Barcelona este deja în căutarea unui atacant pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski, care va pleca de pe Camp Nou la finalul acestui sezon. S-a vorbit mult despre transferul lui Harry Kane, însă gruparea catalană are o altă țintă de proporții. Julian Alvarez ar fi pe placul conducerii campioanei Spaniei, iar presa iberică scrie că
Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: "5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €"
Cristi Borcea, fostul finanțator de la Dinamo, și-a adus aminte de perioada în care era implicat în fotbalul românesc. Milionarul a oferit câteva declarații legate de perioada în care conducea destinele clubului alb-roșu cu ocazia prezenței sale la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu. Borcea a făcut aproximativ 100 de milioane de
UTA Arad va primi miercuri vizita FCSB-ului, în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar gruparea arădeană nu se va putea baza pe susținerea fanilor, deși dispută acest joc pe teren propriu. Suporterii „Bătrânei Doamne" au anunțat boicot pentru partida programată miercuri de la ora 21:00, principalul motiv fiind prețul exagerat al biletelor. Suporterii
Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului
Valentin Mihăilă a înscris al doilea său gol pentru Rizespor de când a ajuns în vară la formația din Turcia. În meciul decisiv pentru accederea pe tabloul principal al cupei, echipa pentru care evoluează extrema stângă a întâlnit-o pe divizionara secundă Pendikspor, în fața căreia internaționalul român a marcat și a oferit și o pasă
După cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Rangers, Ianis Hagi a schimbat campionat și a acceptat o nouă provocare în Superliga Turciei. Acesta a impresionat deja la Alanyaspor și a marcat de două ori de la sosirea în "Țara Semilunii". Marius Șumudică a vorbit despre adaptarea fotbalistului român în acest campionat
Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea
Marius Măldărășanu a vorbit din nou despre posibila sa plecare de la Hermannstadt, un subiect care a devenit extrem de discutat după eșecul sibienilor din campionat cu UTA Arad. Antrenorul de 50 de ani a dezv
Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede” # Antena Sport
Darius Olaru a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimele două sezoane, însă accidentarea gravă suferită la începutul acestui an l-a făcut pe acesta să rateze un transfer în străinătate. Parcursul campioanei României din acest sezon nu este unul bun, nici pe plan intern și nici în competițiile europene. De […] The post Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede” appeared first on Antena Sport.
Red Bull Racing a venit cu un comunicat prin care a transmis cine va fi al doilea pilot al echipei începând cu sezonul următor. Austriecii au decis ca noul coechipier al lui Max Verstappen să fie Isack Hadjar, cel care a debutat în acest sezon din “Marele Circ” pentru cei de la Visa Cash App […] The post Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026 appeared first on Antena Sport.
Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 # Antena Sport
Xabi Alonso continuă să se confrunte cu probleme la nivel de lot, asta după ce francezul Ferland Mendy s-a accidentat din nou, deși revenise de curând pe gazon. Presa din Spania anunță că jucătorul în vârstă de 30 de ani nu va mai evolua deloc în anul 2025, urmând să revină pe teren la începutul […] The post Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 appeared first on Antena Sport.
Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 decembrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile lui Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, la condiţiile în care Elias Charalambous ar pleca de la FCSB. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie 1. Anunţul lui Mureşan Louis Munteanu e dat ca şi transferat de […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie appeared first on Antena Sport.
Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm” # Antena Sport
Andrei Borza este posibil să nu mai joace pentru Rapid în acest an calendaristic, potrivit ultimelor declarații oferite de Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului. Accidentat din luna septembrie, fundașul giuleștean a revenit la antrenamentele colective, însă conducerea este pesimistă privind revenirea sa pe gazon în luna decembrie. Borza s-a “rupt” la o acțiune a […] The post Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm” appeared first on Antena Sport.
Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS # Antena Sport
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat marţi excluderea totală a schiorilor ruşi şi bieloruși din competiţiile internaţionale, deschizând calea pentru participarea lor sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din 2026, ce vor avea loc între 6 şi 22 februarie, informează AFP. Dacă “îndeplinesc criteriile” stabilite de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) pentru […] The post Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS appeared first on Antena Sport.
Fără meci jucat în acest sezon de La Liga pentru Real Oviedo, Horațiu Moldovan este hotărât să plece de la formația nou promovată, fiind nemulțumit de numărul de minute primite. Portarul în vârstă de 27 de ani a avut deja o discuție cu agentul său și i-a transmis acestuia că este gata să schimbe echipe […] The post Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele” appeared first on Antena Sport.
FCSB – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 18 din Liga 1, partida fiind una vitală mai ales pentru campioana României, care forțează clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous răsuflă ușurată după succesul de la Constanța, dar trebuie să continue forma […] The post Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă” # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul din Cupa României, iar antrenorul lui Dinamo a arătat cât de concentrat este pe această competiție. Deși pe alb-roșii îi așteaptă și derby-ul cu FCSB din campionat, tehnicianul este cu gândul doar la partida care se va disputa la Ovidiu. Dinamo o va întâlni […] The post Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă” appeared first on Antena Sport.
Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer” # Antena Sport
FCSB s-a impus cu Farul Constanţa la limită, cu 2-1, iar Ciprian Marica – unul dintre acţionarii echipei, face câteva declaraţii dure după meci. Ce l-a supărat pe fostul atacant al naţionalei României? Tragerile de timp ale jucătorilor de la FCSB, care însă, crede el, nu sunt în limita sportivităţii. „Aș vrea să vorbesc de […] The post Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer” appeared first on Antena Sport.
Roxana Moise, sportivă de performanță și mamă a trei copii, a murit marți, la doar 39 de ani. Anunțul tragic a zguduit lumea sportului, dar și familia, apropiții şi fanii care o apreciau pentru energie şi dedicare. Ea a făcut handbal de performanţă, iar după ce a renunţat la competiţii, s‑a reinventat ca instructor de […] The post Roxana Moise, fostă handalistă, a murit la 39 de ani appeared first on Antena Sport.
Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru # Antena Sport
Universitatea Craiova a decis prima plecare din această iarnă. Jucătorul care este pus pe liber de Mihai Rotaru este Luis Paradela. Sosit în vara lui 2024, sub formă de împrumut, de la formaţia Deportivo Saprissa din Costa Rica, Luis Paradela s-a accidentat grav în urmă cu un an, la ultimul meci din 2024, cu Gloria […] The post Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte # Antena Sport
Los Angeles Lakers nu a putut evita înfrângerea pe teren propriu cu Phoenix Suns, scor 108-125, în ciuda prestaţiei excelente a slovenului Luka Doncic, care a reuşit 38 de puncte şi 11 recuperări, în meciul jucat luni în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). În schimb, starul LeBron James a înscris doar 10 puncte şi […] The post Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunţat “revoluţie la echipă” din iarnă, când ar urma să aducă mai mulţi fotbalişti. Şi Dawa este în pericol să plece, latifundiarul anunţând că este nevoie de timp pentru el să revină după accidentare. “Trebuie doi fundași centrali, tu n-ai văzut? Ngezana e obosit acum, pe urmă la Dawa nu se știe. […] The post “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui” # Antena Sport
Antrenor al lui Novak Djokovic în primele luni ale anului 2025, Andy Murray, a revenit, luni, într-un podcast asupra scurtei sale colaborări cu fostul său rival. Scoţianul se declară „mulţumit că a făcut acest lucru” şi intenţionează să antreneze din nou. Colaborarea lor a durat doar şase luni, dar Andy Murray nu regretă că a […] The post Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui” appeared first on Antena Sport.
Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB # Antena Sport
Kevin Ciubotaru (21 de ani) este unul dintre fotbaliștii care pot ajunge în iarnă la FCSB. Proaspăt plecat de la echipă, Marius Măldărășanu nu exclude posibilitatea unui astfel de transfer. „În general cam tot ce a fost de valorificat a plecat. Și dacă s-ar întâmpla asta, am mare încredere în Luca Stancu. Care a jucat […] The post Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB appeared first on Antena Sport.
Cupa României programează marţi primele meciuri din runda a doua a grupelor. Oţelul Galaţi, FC Argeş sau Rapid revin în lupta pentru trofeu. Ziua de marţi va începe cu duelul CSC Dumbrăvița – CSM Slatina ce se va desfăşura începând cu ora 14:00. De la ora 17:00, vor avea loc partidele CS Dinamo Bucuresti – […] The post FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei appeared first on Antena Sport.
Ovidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial # Antena Sport
România va întâlni Ungaria în “finala” pentru sferturile Campionatului Mondial. Primul meci din grupa principală 1 se va disputa miercuri, de la ora 19:00, şi va fi unul decisiv pentru accederea în fazele finale. Ovidiu Mihăilă a analizat duelul cu maghiarele şi a anunţat ce trebuie să schimbe tricolorele la jocul lor: să nu mai […] The post Ovidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial appeared first on Antena Sport.
Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap” # Antena Sport
Rennes, Lyon, Dinamo Zagreb, DC United, Genk, Nantes – sunt echipele despre care s-a spus că sunt interesate să-l transfere pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Sumele de transfer oferite, şi ele impense, între 7 şi 10 milioane de euro. Care este adevărul până la urmă? Iuliu Mureşan spune că nu este nimic adevărat, […] The post Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap” appeared first on Antena Sport.
Jocurile de noroc online au devenit o formă populară de divertisment, care permite acces rapid și facil la o varietate de experiențe. Însă fără o planificare atentă a timpului și banilor alocați, experiența poate deveni una stresantă. De aceea, stabilirea unor limite clare și respectarea lor ajută ca jocul să rămână o activitate controlată și […] The post (P) Ghid VictoryBet pentru stabilirea unor limite clare la cazino online appeared first on Antena Sport.
Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem” # Antena Sport
Marius Măldărăşanu nu mai este antrenorul formaţiei Hermannstadt. El spune că a fost dat afară după înfrânegerea cu UTA, când a fost sunat de președintele Daniel Niculae care i-a cerut rezilierea contractului. Marius Mălărăşanu a recunposcut că şi-a dat acordul să plece, dar va mai avea o singură şedinţă cu echipa, în care îşi va […] The post Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem” appeared first on Antena Sport.
Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă” # Antena Sport
Sorin Cîrţu crede că Bergodi şi U Cluj au jucat o tactică “la mica ciupeală”, refuzând jocul în meciul cu Universitatea Craiova. ”Ne-am dus pe 4. Nu plângem de punctele de aseară, cât de celelalte pierdute cu UTA, cu Metaloglobus, alea reflectă locul 4. Alea au fost. Aseară, ce să spun… sigur că trebuia, la […] The post Sorin Cîrţu i-a făcut praf după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “O echipă foarte fricoasă” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro” # Antena Sport
FCSB are un sezon sub aşteptări în Liga 1, dar dă semne de revenire, după ce a ajuns la două puncte de locurile de play-off. Elias Charalambous va rămâne antrenorul campioanei, susţine Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit şi care sunt condiţiile în care l-ar lăsa să plece pe cipriot de la FCSB: doar dacă […] The post Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Elias Charalambous: “Pleacă pe 2-3 milioane de euro” appeared first on Antena Sport.
Mitică Dragomir, verdict crunt în cazul lui Florinel Coman: “S-a îngrăşat de atâţia bani” # Antena Sport
Florinel Coman a cunoscut succesul la FCSB, apoi s-a transferat la Al-Gharafa, în Qatar. Afacerea s-a dovedit una bună pentru Gigi Becali, care a încasat 5 milioane de euro, dar şi financiar pentru fotbalist, care are un salariu ce depăşeşte 1.5 milioane de euro. Pe plan fotbalistic însă, lucrurile stau prost pentru Florinel Coman. El […] The post Mitică Dragomir, verdict crunt în cazul lui Florinel Coman: “S-a îngrăşat de atâţia bani” appeared first on Antena Sport.
Adi Vasile (43 de ani) este noul prezentator al Survivor, show-ul uriaş din Antena 1, singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. Emisiune va începe în luna ianuarie şi va fi pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Alegerea lui Adi Vasile nu este una întâmplătoare! Antrenorul de […] The post Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici appeared first on Antena Sport.
