Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți”

11:50

FCSB are un sezon sub aşteptări în Liga 1, dar dă semne de revenire, după ce a ajuns la două puncte de locurile de play-off. Elias Charalambous va rămâne antrenorul campioanei, susţine Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit şi care sunt condiţiile în care l-ar lăsa să plece pe cipriot de la FCSB: doar dacă