Giovanni Becali îl înţeapă pe Cristi Chivu: “Mai timid”. De ce crede că Adi Mutu îi este superior

14:00

Gigi Becali a anunţat “revoluţie la echipă” din iarnă, când ar urma să aducă mai mulţi fotbalişti. Şi Dawa este în pericol să plece, latifundiarul anunţând că este nevoie de timp pentru el să revină după accidentare. “Trebuie doi fundași centrali, tu n-ai văzut? Ngezana e obosit acum, pe urmă la Dawa nu se știe. […] The post “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului appeared first on Antena Sport.