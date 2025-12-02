Isago, fiul lui Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist cu Chelsea la vârsta de 17 ani

18:10

Poliţiştii din Snagov s-au sesizat din oficiu şi au deschis dosar penal în cazul bărbatului fotografiat în timp ce făcea salutul nazist la Tâncăbeşti, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu. Potrivit poliţiştilor, bărbatul este din judeţul Constanţa şi este acuzat de utilizarea simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime contra umanităţii sau crime de război şi promovarea în public a doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Totodată, Jandarmeria Română precizează că misiunea jandarmilor aflaţi în 30 noiembrie, în zona respectivă, a fost „în principal, una preventivă”. Şi Parchetul Judecătoriei Buftea a anunţat că a început cercetările in rem în acelaşi caz. Marţi dimineaţă, Institutul Elie Wiesel a solicitat MAI şi Ministerului Public să cerceteze „cu celeritate” evenimentele din judeţul Ilfov.