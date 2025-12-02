Kirill Dmitriev cataloghează ”pozitivă” întâlnirea lui Putin cu Witkoff şi Kushner. Americanii s-au dus la Ambasada SUA fără să facă declaraţii. Întâlnirea a durat cinci ore, anunţă Kremlinul
News.ro, 3 decembrie 2025 00:30
Emisarul preşedintelui rus Vladimir Putin în pronleme economice internaţionale Kirill Dmitriev a salutat, în declaraţii de presă după eveniment, negocieri ”productive”, la Kremlin, cu reprezentanţi americani, iar emisarul american Steve Witkoff a sosit miercuri la Ambasada Statelor Unite la Moscova după întâlnirea cu liderul de Kremlin, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.
• • •
Acum 30 minute
00:50
Acum o oră
00:30
00:20
00:10
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Borussia Dortmund, în optimile Cupei Germaniei, calificându-se astfel în sferturile competiţiei.
00:10
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins marţi seara, scor 3-1, gruparea Atletico Madrid, într-un meci contând pentru etapa a 19-a din La Liga.
Acum 2 ore
00:00
Un nou proces în Argentina privind circumstanţele morţii lui Diego Maradona în 2020 este pe cale să înceapă în martie, după o audiere preliminară marţi care a stabilit modalităţile, în special un ritm accelerat, cu trei audieri pe săptămână.
00:00
Cupa Italiei: Juventus Torino s-a impus cu 2-0 în faţa lui Udinese, în poarta căreia s-a aflat Răzvan Sava # News.ro
Echipa italiană Udinese, cu portarul român Răzvan Sava titular, a pierdut marţi seara, în deplasare, scor 0-2, în faţa formaţiei Juventus Torino, în optimile Cupei Italiei.
2 decembrie 2025
23:50
Pedro Sanchez întinde mâna Partidului separatist catalan Junts în vederea depăşirii crizei politice din Spania # News.ro
Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a angajat marţi să aprobe măsuri în vederea recâştigării încrederii Partidului Junts (separatist catalan), care i-a retras recent susţinerea parlamentară, complicându-i şi mai mult legislatura Executivului minoritar, relatează AFP.
23:50
Ancelotti avertizează că Vinicius va trebui să fie în formă maximă pentru a putea fi selecţionat pentru CM-2026 # News.ro
Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a declarat că Vinicius Jr va trebui să fie complet apt pentru a spera să figureze pe lista Cupei Mondiale de anul viitor, reafirmând politica sa de a selecta doar jucători în perfectă condiţie fizică.
23:40
Premier League: Meci nebun, cu nouă goluri, la Londra, unde Manchester City a dispus cu 5-4 de Fulham # News.ro
Echipa engleză Manchester City a învins marţi seara, în deplasare, scor 5-4, formaţia londoneză Fulham, în etapa a 14-a din Premier League. City a condus cu 5-1.
23:30
Apărarea lui Luigi Mangione cere anularea probelor în dosarul uciderii CEO-ului primului asigurător american de sănătate # News.ro
Luigi Mangione, acuzat de uciderea CEO-ului celui mai mare asigurător de sănătate american pentru a se răzbuna pe derivele sectorului, a compărut marţi a doua zi consecutiv la New York, decis să obţină anularea elementelor culese împotriva sa de către acuzare, relatează AFP.
23:30
Echipa Minaur Baia Mare a ratat marţi, în deplasare, calificarea în grupele principale ale European League, după ce a fost învinsă de formaţia Fraikin BM Granollers, scor 29-28 (14-18), în ultima etapă din grupa preliminară C a competiţiei.
23:20
Isago, fiul lui Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist cu Chelsea la vârsta de 17 ani # News.ro
La doar 17 ani, Isago, fiul cel mare al fostului căpitan al naţionalei Braziliei, Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist, cu gruparea engleză Chelsea, clubul unde joacă, pentru academia de tineret, încă din anul 2020.
23:20
Dr. Aniela Nodiţi, chirurg la Institutul Oncologic Bucureşti: Cred că cel mai preţios cadou pe care şi-l poate face cineva este grija de sine # News.ro
Dr. Aniela Nodiţi, chirurg în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, este de părere că femeile care îşi îngrijesc sănătatea şi fac controale de rutină îşi fac un cadou lor şi familiilor lor. ”Cred că cel mai preţios cadou pe care şi-l poate face cineva este grija de sine”, spune medicul.
23:10
Dr. Aniela Nodiţi: Testarea genetică pentru cancerul de sân este recomandată în special pentru femeile care au avut rude de gradul unu cu această boală sau dacă au mai multe rude care au fost diagnosticate cu cancer de sân # News.ro
Medicul Aniela Nodiţi, chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, explică în ce cazuri se recomandă testarea genetică pentru cancerul de sân, arătând că aceasta este indicată în special persoanelor care au o rudă de gradul unu cu această boală sau au în familie mai multe persoane diagnosticate cu cancer de sân.
23:10
Dr. Aniela Nodiţi, chirurg oncolog: Din echipa multidisciplinară care tratează pacienta cu cancer de sân, sau cu cancer în general, trebuie neapărat, dar neapărat, să facă parte şi un psiholog sau un psihoterapeut # News.ro
Medicul Aniela Nodiţi, chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, afirmă că există studii care au arătat că persoanele care au apelat sau au vorbit cu un psihoterapeut pe parcursul tratamentului au avut şanse mai mari de vindecare.
Acum 4 ore
22:50
Secretar de stat din Ministerul Energiei: Pe partea de energie electrică suntem asiguraţi pe această perioadă de iarnă, până în 31 martie. Avem strategii cu care să putem ieşi din orice fel de impas # News.ro
Pavel Casian Niţulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, dă asigurări că România va dispune de energia electrică de care are nevoie până la finalul acestei ierni, el spunând că au fost făcute simulări şi scenarii care permit ieşirea ”din orice fel de impas”.
22:40
Qatarul îşi exprimă speranţa ca Hamasul şi Israelul să reia ”foarte curând” negocierile de pace cu privire la faza a doua a planului Trump, după ce poliţia israeliană anunţă că a primit presupusele rămăşiţe ale unuia dintre ultimii doi ostatici morţi în F # News.ro
Qatarul, o ţară mediatoare în Războiul din Fâşia Gaza, şi-a exprimat speranţa ca Israelul şi Hamasul să participe ”foarte curând” la a doua fază a negocierilor în vederea unui acord de pace în enclava palestiniană, în care este în vigoare un armistiţiu de la 10 octombrie, relatează AFP.
22:30
Denis Popescu este primul sportiv român calificat într-o finală la Campionatul European de înot în bazin scurt (25 m) de la Lublin.
22:30
Ministrul Mediului afirmă că deja a devenit un subiect politic criza apei potabile din judeţul Prahova: Am văzut şi oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, constată că subiectul legat de criza apei potabile din judeţul Prahova a devenit unul politic. ”Am văzut şi oameni care au încercat să lipească această problemă îngrozitoare de minister. Realitatea, dovedită prin documente, este că principalele decizii care au fost luate au fost luate în luna iunie”, spune Dana Buzoianu. Ea explică faptul că, la nivelul Ministerului Mediului, o comisie formată din personal tehnic a analizat lucrarea de la Paltinu, subliniind că, dacă ar fi intervenit în deciziile acestei comisii, ar fi comis un abuz în serviciu.
22:20
Echipa naţională feminină a Spaniei a cucerit, marţi, Liga Naţiunilor la fotbal feminin, după ce a învins, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Germaniei.
22:20
Rafinăria Petrobrazi va primi apă, din mai multe surse, pentru a-şi putea continua activitatea, pe fondul crizei apei din Prahova # News.ro
Operatorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova şi furnizorul de agent termic Termo Ploieşti vor asigura, în zilele următoare, alimentarea cu apă a rafinăriei de la Brazi din judeţul Prahova, operată de compania OMV Petrom, pentru ca aceasta să îşi poată continua activitatea pe fondul crizei apei care afectează o parte a judeţului Prahova, în urma problemelor de la barajul Paltinu.
22:10
Economia germană traversează ”cea mai profundă criză” postbelică, trag un semnal de alarmă industriaşii germani şi-l acuză pe Merz de inacţiune după patru ani la rând de scădere a producţiei industriale # News.ro
Economia germană traversează ”cea mai profundă criză” postbelică, avertizează marţi prima federaţie industrială germană, care acuză Guvernul Merz de inacţiune, în pofida faptului că producţia industrială scade de patru ani, relatează AFP.
21:50
Dr. Aniela Nodiţi: Foarte multe dintre pacientele care ni se adresează sunt în stadiu avansat de boală. A început să scadă numărul lor/ Investigaţiile imagistice ne ajută să descoperim boala când are câţiva milimetri şi nu se simte la palpare # News.ro
Medicul Aniela Nodiţi, chirurg cu supraspecializare în chirurgie oncologică în cadrul Institutului Oncologic din Bucureşti, afirmă că numărul femeilor care ajung la medic cu cancer de sân în stadii avansate începe să scadă, însă acesta este, în continuare, destul de mare. Nodiţi explică faptul că autopalparea nu este metoda ideală de a descoperi cancerul de sân în stadiu incipient, pentru că, de cele mai multe ori, când se simte un nodul boala este deja în stadiu avansat.
21:40
Secretar de stat din Ministerul Energiei: În momentul de faţă, energia pe care o producea centrala de la Brazi este suplimentată din alte surse stabile. Din punctul de vedere al sistemului energetic naţional, suntem stabili # News.ro
Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cassian Niţulescu afirmă că energia care nu se mai produce după oprirea activităţii centralei electrice cu ciclu combinat de la Brazi, din judeţul Prahova, din cauza crizei apei de la barajul Paltinu, este suplimentată din alte surse, sistemul energetic nefiind afectat. ”Din punctul de vedere al sistemului energetic naţional, suntem stabili, avem chiar în anumite momente ale zilei şi excedent de energie produsă”, explică el.
21:40
Echipa FC Argeş a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Rapid, în grupa A din Cupa României.
21:30
Dr. Aniela Nodiţi afirmă că ideea că puncţia-biopsie răspândeşte cancerul este un mit/ Medicul explică rolul acesteia în diagnosticarea cancerului # News.ro
Chirurgul Aniela Nodiţi, medic cu supraspecializare în chirurgie oncologică, afirmă că puncţia-biopsie nu răspândeşte boala în organism. Ea arată că, dacă această investigaţie ar face rău pacienţilor, ea nu ar mai fi recomandată.
21:10
Anchetă a poliţiştilor după ce doi copii instituţionalizaţi la un centru din Craiova ar fi întreţinut un raport sexual oral # News.ro
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce doi copii, unul de 14 ani şi celălalt de 10 ani, aflaţi într-un centru de plasament, ar fi întreţinut un raport sexual oral.
21:10
Handbal masculin: Potaissa Turda încheie participarea în European League cu şase înfrângeri consecutive # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a încheiat marţi, pe teren propriu, participarea în European League, cu a şasea înfrângere consecutivă din grupa A, scor 25-34 (11-19), cu Saint-Raphael Var.
Acum 6 ore
21:00
Serena Williams (44 ani) se află pe lista jucătorilor monitorizaţi de Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA) şi ar putea astfel să revină pe teren în câteva luni, relatează lefigaro.fr.
21:00
Premierul Ilie Bolojan va face o vizită oficială la Viena (Austria)/ El se va întâlni, la Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde se va întâlni cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, şi mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. Anterior, Bolojan se va întâlni, laa Budapesta, cu premierul ungar, Viktor Orban.
21:00
Volei feminin: CSO Voluntari, victorie cu Las Palmas şi se califică în turul II al CEV Cup; Dinamo a ratat calificarea # News.ro
Echipa CSO Voluntari a învins marţi, pe teren propriu, formaţia spaniolă Las Palmas, scor 3-1, şi s-a calificat în turul II al CEV Cup. DinamoBucureşti nu a trecut de primul tur, chiar dacă a învins, tot marţi, pe VfB Suhl Thuringen.
20:50
Unul dintre fiii traficantului Joaquin ”El Chapo” Guzman, Joaquín Guzmán López, încheie un acord cu justiţia americană prin care pledează vinovat şi scapă de închisoarea pe viaţă # News.ro
Fiul celebrului baron mexican al drogurilor Joaquin ”El Chapo” Guzman, încarcerat în Statele Unite, Joaquín Guzmán López, a încheiat un acord cu justiţia americană prin care a pledat vinovat, într-o audiere, la Chicago, de fapte de trafic de droguri şi participare la activitate criminală, relatează AFP.
20:50
BIOGRAFIE - Adrian Pleşca, alias 'Artanu', a adus Timpuri Noi şi a continuat să fie un Partizan al muzicii rock # News.ro
Adrian Pleşca, alias 'Artanu', solist al celebrelor „Tanţa”, „Stere”, „Perfect”, „Victoria”, „Luca”, „N-A TOlănit-o de-ajuns” sau „Fata mea este model”, va rămâne în muzica românească rock un reper. „Ne este foarte greu… Drum lin, suflet bun, coleg drag”, este mesajul trupei Partizan după anunţul decesului său. Formaţia Timpuri Noi a publicat pe reţelele de socializare o fotografie cu momentele lor de succes alături de muzician.
20:40
Dr. Aniela Nodiţi: Incidenţa cancerului de sân este în creştere la nivel global şi România nu face excepţie # News.ro
Incidenţa cancerului de sân la persoanele tinere este mai scăzută decât în rândul pacientelor de peste 40 de ani, însă la persoanele tinere s-a observat că tipul de cancer este unul mai agresiv, afirmă Aniela Nodiţi, medic chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgie oncologică la Institutul Oncologic din Bucureşti.
20:40
Campioana CSM Oradea a pierdut al cincilea meci din grupa C, în deplasare, cu Primorac Kotor, scor 15-11, în grupa C a Ligii Campionilor.
20:30
Atacantul român Valentin Mihăilă a contribuit cu un gol şi o pasă de gol la victoria obţinută marţi de echipa sa, Rizespor, 6-1 în Cupa Turciei, cu Pendikspor.
20:10
Volei feminin: Corona Braşov, eşec şi în returul cu GS Panionios, ratează calificarea în optimile Challenge Cup # News.ro
Echipa de volei feminin Corona Braşov a fost învinsă şi marţi, pe teren propriu, de formaţia elenă GS Panionios, scor 3-1, în manşa retur din 16-le Challenge Cup.
20:10
Cinci spitale din Prahova, afectate de criza apei potabile din judeţ. Spitalele de urgenţă din Bucureşti vor rezerva, până luni, paturi pentru eventuale urgenţe din Prahova # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că internările în cinci spitale din judeţul Prahova sunt sistate din cauza crizei apei potabile. Având în vedere situaţia din judeţul Prahova, ministrul a cerut fiecărui spital de urgenţă din Bucureşti să rezerve cinci paturi în secţiile chirurgicale şi cinci paturi nechirurgicale, pentru eventuale transferuri din judeţul Prahova.
20:00
Ministrul Sănătăţii: Am cerut DSP Prahova să nu ridice restricţionarea până nu când apa nu are un control microbiologic, respectiv până nu respectă indicatorii fizico-chimici pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a cerut Direcţiei de Sănătate Publică Prahova să nu permită furnizarea de apă potabilă în judeţul Prahova până când nu există un control microbiologic. El spune că introducerea de apă contaminată într-o reţea de alimentare ar reprezenta ”un incident de sănătate publică şi epidemiologic fără precedent”.
19:50
Putin îi primeşte la Kremlin pe Witkoff şi Kushner pentru a discuta despre un plan american cu privire la Ucraina. Zelenski percepe ”un anumit optimism” în accelerarea negocierilor. Trump cataloghează războiul, în ultima şedinţă de cabinet din 2025, drept # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit marţi, la Kremlin, pe emisarul american Steve Witkoff, pentru a discuta despre un planul Statelor Unite în vederea încheierii Războiului din Ucraina, potrivit unor imagini difuzate de către televiziunea rusă, relatează AFP.
19:50
Artistul Adrian Pleşca (Artan) de la ”Partizan” şi ”Timpuri Noi” a murit la Spitalul Pantelimon, după ce ar fi suferit un AVC, afirmă surse medicale.
19:50
Drulă, despre ultimul sondaj: Cred că e un pic exagerat, într-un sens tactic, de cei de la PNL care vor să găsească un argument / Cercetările noastre arată că bazinele sunt foarte apropiate, cei trei candidaţi principali, mai jos doamna Alexandrescu # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat marţi, despre ultimul sondaj apărut în spaţiul public, că e un pic exagerat, într-un sens tactic, de cei de la PNL care vor să găsească un argument, pe modelul lui Ciucă, care trebuia să intre neapărat în turul doi. El a mai spus că cercetările lor interne arată că bazinele sunt foarte apropiate, cei trei candidaţi principali, şi mai jos Anca Alexandrescu.
19:50
Volei feminin: Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul, scor 1-3, în grupa A din Liga Campionilor # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a fost învinsă marţi, pe teren propriu, de multipla campioană turcă VakifBank Istanbul, scor 3-1, în al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor.
19:30
Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Eu am încredere în alegători, nu cred că pot fi tranzacţionaţi aşa, ca nişte şosete / Cred că e un vot util pentru domnii Orban şi Vlad Gheorghe. O să vedeţi în perioada următoare anumite mişcări, numiri # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat marţi, despre retragerea independentului Vlad Gheorghe, în favoarea lui Ciprian Ciucu, că el are încredere în alegători şi nu credr că alegătorii pot fi tranzacţionaţi aşa, ca nişte şosete. El a menţionat că e un vot util pentru Ludovic Orban şi Vlad Gheorghe această susţinere anunţată pentru candidatul PNL. ”O să vedeţi asta în perioada următoare, anumite mişcări, numiri, da, şi funcţii”, a spus Drulă.
19:30
Putin îi primeşte la Kremlin pe Witkoff şi Kushner pentru a discuta despre un plan american cu privire la Ucraina # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit marţi, la Kremlin, pe emisarul american Steve Witkoff, pentru a discuta despre un planul Statelor Unite în vederea încheierii Războiului din Ucraina, potrivit unor imagini difuzate de către televiziunea rusă, relatează AFP.
19:20
Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Eu am încredere în alegători, eu nu cred că alegătorii pot fi tranzacţionaţi aşa ca nişte şosete # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat marţi, despre retragerea independentului Vlad Gheorghe, în favoarea lui Ciprian Ciucu, că el are încredere în alegători şi nu credr că alegătorii pot fi tranzacţionaţi aşa, ca nişte şosete.
19:20
Fotbal feminin: Victorie pentru tricolore în ultimul meci al anului, 2-0 contra Republicii Moldova # News.ro
Naţionala feminină a României a încheiat anul cu o victorie pe teren propriu, 2-0 împotriva selecţionatei similare a Moldovei, adversară pe care o va întâlni şi în campania de calificare la Campionatul Mondial care va începe anul viitor.
19:20
Ucraina lansează construcţia unei fabrici de armament, Fire Point Rocket Technology, în vestul Danemarcei, la Vojens. Instalaţia urmează să producă, din toamna lui 2026, propergol, un combustibil de rachetă şi dronă. Suedia îi donează 1,1 mld. coroane pen # News.ro
Oficiali danezi şi ucraineni au lansat la Vojens, în vestul Danemarcei, construirea unei fabrici ucrainene de armament, Fire Point Rocket Technology - pe teritoriul acestei ţări scandinave -, cu scopul de a asigura durabilitatea producţiei militare ucrainene, relatează AFP.
19:10
Brazilia: Tehnicianul Abel Braga, nevoit să-şi ceară scuze, după ce a făcut declaraţii homofobe # News.ro
Tehnicianul brazilian Abel Braga a fost nevoit să-şi ceară scuze după ce a făcut declaraţii homofobe, duminică, în cadrul primei sale conferinţe de presă în calitate de nou antrenor al clubului Internacional Porto Alegre, din prima ligă braziliană.
