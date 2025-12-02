Ucrainenii au doborât o Shahed înarmată cu o rachetă aer-aer cu ajutorul dronei interceptoare Sting

17:45

Cancerul pulmonar rămâne cea mai gravă formă de cancer la nivel mondial. În fiecare an, tot mai mulți oameni află că suferă de această boală, iar în multe cazuri, diagnosticul vine prea târziu. În 2020, s-au înregistrat peste 2,2 milioane de cazuri noi și 1,8 milioane de decese la nivel global.