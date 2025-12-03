Trump bate toate recordurile la postat: a scris 160 de mesaje în 4 ore pe Truth Social. Care este secretul președintelui SUA
Gândul, 3 decembrie 2025 05:10
Donald Trump bate toate recordurile la postat. Președintele american a petrecut cinci ore pe Truth Social luni seară, postând de peste 160 de ori între orele 19:09 și 23:57. Presa din SUA dezbate acum asupra sănătății și energiei președintelui în vârstă de 79 de ani. Majoritatea postărilor de pe Truth Social și X (fosta platformă […]
Criminalul fugar Emil Gânj își abuza sexual victima și filma scenele cu telefonul mobil. Imaginile au fost descoperite la percheziția informatică # Gândul
Anchetatorii care au realizat percheziția informatică a unuia dintre telefoanele mobile folosite de Emil Gânj ar fi descoperit că cel mai căutat ucigaș din țară și-ar fi abuzat sexual victima, în mai multe rânduri, cu toate că, în perioada respectivă, pe numele său era emis un ordin de protecție. Bărbatul obișnuia să filmeze actele sexuale […]
După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială” # Gândul
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de […]
Oul Imperial Fabergé s-a vândut la un preț record de 30,2 milioane de dolari, în urma unei licitații. I-a aparținut mamei țarului Nicolae al II-lea # Gândul
„Oul Imperial” comandat de țarul Nicolae al II-lea pentru mama sa, țarina Maria Feodorovna, a fost vândut la o licitație organizată de Christie’s. Monarhul rus i-a dăruit obiectul de artă mamei sale în primăvara anului 1913, cu ocazia Paștelui. Considerată o capodoperă unică din Rusia, fiind una dintre cele mai frumoase creații ale bijutierului rus […]
Scandalos! Nicușor Dan joacă într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni. Președintele și candidatul USR îi atacă pe Baluță și Ciucu # Gândul
Un clip video de mare încărcătură electorală, filmat în sediul Administrației Prezidențiale, îl prezintă pe președintele Nicușor Dan alături de europarlamentarul Vlad Voiculescu și de liderul USR, Cătălin Drulă, candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei. Președintele, conform atribuțiilor consituționale, are rol de mediator apolitic. În schimb, Nicușor Dan joacă un rol de afiș electoral pentru candidatul […]
Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul # Gândul
În ciuda zvonurilor și a unor produse (tricouri, șepci) cu mesajul inscripționat „Trump 2028” , Donald Trump a anunțat oficial la conferința de presă că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2028 la Președinția SUA. Prin urmare, el nu va căuta să obțină al treilea mandat prezidențial. Trump sugerează că vicepreședintele JD Vance […]
Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria.” # Gândul
În timp ce peste 100.000 de oameni stau fără apă potabilă, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus într-o intervenție live la Antena 3 CNN că procesul de tratare este singura soluție pentru a depăși criza apei. Buzoianu spunea în urmă cu două săptămâni că lucrările de la Vidraru și Paltinu sunt controlate și în siguranță. […]
Fileul de cerb și preparatele rusești au fost în meniul ginerelui lui Trump cu rușii, înainte de negocieri. Cât a costat masa lângă Kremlin # Gândul
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american pentru Rusia, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au ajuns marți la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin detaliile planului de pace pentru Ucraina. Înainte de întâlnirea cu președintele rus la Kremlin, cei doi oficiali americani au decis să ia masa un restaurant cu stele Michelin din […]
Povestea alambicată a unei mame cu trei copii, concediată înainte să anunțe că e însărcinată din nou. Și-a dat imediat angajatorul în judecată # Gândul
O femeie din Salzburg, Austria, mamă a trei copii şi însărcinată cu al patrulea, a pierdut procesul cu angajatorul său după ce a contestat concedierea primită prin WhatsApp. Curtea din Linz a decis că salariata a informat prea târziu despre sarcină şi că firma a avut dreptul să o concedieze. Pe 4 decembrie 2024, femeia […]
Postarea trupei Partizan, după moartea lui Adrian Pleșca, alias Artan: „Ne este foarte greu” # Gândul
Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la vârsta de 64 de ani. Conform surselor Gândul, solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă. Soția artistului ar fi chemat rapid o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo […]
Sam Altman a declarat „Cod Roșu” la Open AI după ce s-a raportat că adversarii săi din industria tech au început să facă progrese semnificative în dezvoltarea tehnologiilor de Inteligență Artificială. Directorul companiei care a lansat chatbotul ChatGPT în 2022 crede că este posibil scenariul unei curse AI cu Google (care a dezvoltat chatbotul Gemini) […]
În ultimii ani, industria mașinilor electrice din Republica Populară Chineză a captat jumătate din piața sa auto, ceea ce a dus la prăbușirea vânzărilor de mașini pe bază de combustibili fosili. Marii jucători globali din Asia, Europa și America de Nord care mizau pe supremația petrolului și a gazului au avut de pierdut. Piața europeană […]
Mama lui Elon Musk a reacționat la o postare cu Târgul de Crăciun din Craiova: „Frumos”, a scris ea pe rețelele sociale. Reacția a venit pe rețeaua X la o postare în care erau prezentate imagini din Târgul de Crăciun de la Craiova. Postarea inițială făcută de Catarina Senora Galita vorbește despre un târg din […]
Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului # Gândul
Viceprimarul oraşului Uricani (județul Hunedoara), Corneliu Braia, a fost găsit mort în locuinţa sa. Deocamdată, nu se cunoaște cauza decesului, medicii urmând să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate. Decesul său a fost confirmat, marți, de președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a făcut o postare pe Facebook în care deplânge dispariția fulgerătoare […]
Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice. Vezi imagini absolut adorabile cu puiul de pisică care se integrează perfect printre „frații” săi iepurași. Toți se află la „masă”, când pisica vine și își recuperează puiul „infiltrat” printre micii iepurași. Într-o vizuină caldă de iepure, mama iepure […]
Istoria umanității este un șir nesfârșit de inegalități și nedreptăți. S-au strâns, până astăzi, mii de ani de sărăcie lucie aproape generalizată, de boli mortale, de sclavie declarată sau mascată, de morți inutile în războaie fără rost. Din nefericire, nu a existat absolut niciodată o perioadă în care toți oamenii de pe această planetă să […]
„Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov # Gândul
Luni seară, un urs a fost văzut în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, provocând emoții și uimire printre cei aflați în zonă. Imaginile indică cum animalul aleargă printre mașini și se apropie de geamurile unui magazin, înainte de a se îndepărta. Clipul cu ursul a devenit viral pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra problemelor tot […]
Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului a atras mulți credincioși în minivacanța de 1 Decembrie, astăzi fiind ultima zi cu acces liber. Catedrala se va redeschide în Ajunul Crăciunului. Catedrala Națională a fost deschisă de Sfântul Andrei și Ziua Națională, timp în care credincioșii au putut să o viziteze fără a sta la cozi. Enoriașii au fost încântați […]
Premierul Ilie Bolojan va efectua joi, 4 decembrie, o vizită oficială la Viena, unde se va întâlni cu Cancelarul Austriei, Christian Stocker, pentru a discuta relansarea relațiilor economice bilaterale și proiectele strategice din domeniul energiei. Înainte de a fi primit oficial în Austria, Bolojan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, arată un […]
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Cât costă și ce specificații are # Gândul
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Era, probabil, cel mai așteptat gadget, după telefonul pliabil de la Apple. Compania coreeană încearcă astfel să–și consolideze poziția, într-un sector în care se așteaptă la creșterea competiției, mai ales din partea rivalilor chinezi. Samsung Galaxy Z Trifold are trei ecrane care se […]
România – Ungaria, primul meci în grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin, va avea loc miercuri 3 decembrie, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă la TV în România pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Cine transmite la TV România – Ungaria la handbal feminin Meciul de handbal a fost […]
Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este sold-out # Gândul
Poiana Brașov este vedeta incontestabilă a Sărbătorilor de iarnă, în ciuda prețurilor interzise cardiacilor pe care le practică și în acest sezon. Stațiunea de un lux orbitor pentru veniturile medii ale românilor -serios afectate de criza economică – sfidează cu tarifele prohibitive ale pachetelor de Revelion, comparabile cu cele ale unor renumite stațiuni montane din […]
Cu ce se pot înlocui ouăle din maioneză, dacă vrei să o faci se post. Inclusiv salata de boeuf iese la fel de delicioasă și cu o textură cremoasă # Gândul
Maioneza este unul dintre ingredientele esențiale care dau textura și gustul caracteristic salatei de boeuf, dar conține ouă… ceea ce nu este bine pentru cei care țin post. Vestea bună, însă, este că există soluții simple și eficiente pentru a obține o maioneză cremoasă, gustoasă și stabilă, fără produse de origine animală. Cel mai popular înlocuitor […]
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului” # Gândul
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dat detalii despre strategia sa. Edilul sectorului 6 are în vedere un plan pe termen scurt și mediu care să revitalizeze dezvoltarea Bucureștiului. Invitat de moderatorul emisiunii să explice care sunt prioritățile sale, în contextul […]
Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă # Gândul
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a promulgat legea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă pulbică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății. Potrivit oficialului, promulgarea legii întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă un pas important în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. […]
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au decis unde vor petrece Crăciunul. Cei doi au ales locația în mod special pentru cei trei copii ai lor. Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New […]
Cum se transportă în mod corespunzător copiii în mașină. Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi, dar și suspendarea permisului auto # Gândul
În România, transportul copiilor în autovehicule este strict reglementat prin Codul Rutier, iar părinții care nu respectă legea, ținând copilul în brațe sau fără un dispozitiv de siguranță corespunzător, riscă o amendă destul de mare, dar și suspendarea permisului de conducere. Sancțiunile pot ajunge până la 3.300 de lei, iar permisul de conducere poate fi […]
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală # Gândul
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală. Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București Dezamăgire pentru cei care visau la ninsori în decembrie în Capitală. Temperaturile vor ajunge chiar și la 10 grade, într-o lună de sărbătoare cu tentă neobișnuită. Meteorologii Accuweather au furnizat prognoza meteo pentru următoarele luni, iar […]
Nicușor Dan, înduioșat de inundațiile din Asia. Nimic despre criza apei care afectează 100.000 de români și lovește în producția energetică a României # Gândul
Președintele României este înduioșat mai tare de inundațiile din Asia, decât despre criza apei din Dâmbovița și Prahova care lovește direct în producția energetică a României și afectează 100.000 de români. Nicușor Dan a transmis un mesaj pe contul personal de X, în care își transmite gândurile bune oamenilor afectați de tragedii. Despre situația din […]
Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu. Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu. Care sunt acuzațiile # Gândul
Procurorii din Buftea s-au sesizat luni din oficiu în cazul evenimentelor petrecute la Tâncăbeşti, în 30 noiembrie, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni […]
Toni Neacșu comentează criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților” # Gândul
Adrian Toni Neacșu a comentat pe Facebook criza apei din Prahova: „Trăim la Ministerul Mediului o adevărată supremație a idioților”, a spus el. Adrian Toni Neacșu a comparat situația crizei apei potabile din Prahova și faptul că centrala de la Brazi e nevoită să se închidă, cu o scenă din filmul Idiocracy. Tot el a […]
Răspunsul Ministerului Educației despre studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, în exclusivitate pentru Gândul. I-a luat 20 de ani să termine Bioterra și s-a încumetat la un master în filosofie pe care nu l-a terminat niciodată # Gândul
CV-ul lui Ionuţ Moşteanu a reprezentat un „cartof fierbinte” pentru fostul ministru al Apărării în scurtul său mandat. Un CV care a suscitat multe controverse și întrebări și care dovedeşte, pe zi ce trece, că studiile pe care spune că le are fostul ministru sunt contrazise de instituţiile unde spune că le-ar fi şi urmat. […]
Mihai Albu, în vârstă de 63 de ani, a povestit cum făcea bani pe vremea studenției, în perioada sărbătorilor de iarnă. Mihai Albu a dezvăluit, pentru click.ro, cum reușea să facă rost de bani în perioada de Crăciun, pe vremea când era student la Arhitectură. Acesta făcea felicitări de Criun, pe care le vindea pe […]
Deși resursele primare sunt considerabile, agricultura românească continuă să aibă performanțe dezamăgitoare, mult sub potențial. Studiul „Analiza cu privire la valoarea adăugată și contribuția a trei sectoare strategice la economia națională: producția agricolă primară, procesarea alimentară, distribuția și comercializarea agroalimentară” arată că agricultura este în prezent mai degrabă un blocaj decât un motor pentru economia […]
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 03.12.2025 (miercuri), în intervalul orar 15:00 – 16:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații din centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR, emiterea rovinietelor și a peajelor poate […]
