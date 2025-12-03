Lituania se pregătește de invazia rusească: de la 2 ianuarie 2026 reintroduce serviciul militar obligatoriu, chemând sub arme 5.000 de tineri

15:40

În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare a păcii în războiul din Ucraina, guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp. „Ar fi complet nerealist să ne așteptăm la el la fiecare reuniune”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului […]