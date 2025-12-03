Poliția germană va dispune de o unitate specială anti-drone, formată din 130 de ofițeri și cu având un buget de peste 100 de milioane de euro
Aktual24, 3 decembrie 2025 08:50
Ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat marți crearea primei unități speciale de poliție dedicată exclusiv luptei împotriva dronelor. Noua formațiune, integrată în cadrul forțelor speciale ale Poliției Federale (GSG 9 și subunități tehnice), va număra până la 130 de ofițeri și va putea interveni rapid în orice land unde apar incidente cu drone, […]
Acum 10 minute
09:10
Târgul de carte Gaudeamus se deschide miercuri la București – vor fi prezente peste 180 de edituri, iar intrarea este gratuită # Aktual24
Cea de-a 32-a ediție a Târgului Internațional de Carte Gaudeamus Radio România se deschide astăzi, miercuri, la ora 12:00, în Pavilionul B2 al Romexpo și rămâne deschis până duminică, 7 decembrie, între 10:00 și 20:00. Accesul publicului este, ca întotdeauna, gratuit. Peste 180 de expozanți – toate marile edituri românești, edituri universitare, agenții de difuzare […]
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Unde duce incompetența sinecuriștilor numiți politic: Criza apei de la Paltinu amenință să oprească Rafinăria Petrobrazi și ar putea duce la scumpirea carburanților în toată țara # Aktual24
Rafinăria Petrobrazi a OMV Petrom, care asigură 35 % din consumul național de benzină și motorină, se află la un pas de oprire totală din cauza lipsei acute de apă industrială provocată de secarea lacului de acumulare de la Paltinu. Centrala electrică de la Brazi (CE Brazi), care producea circa 10 % din energia țării, […]
08:20
Lituania se pregătește de invazia rusească: de la 2 ianuarie 2026 reintroduce serviciul militar obligatoriu, chemând sub arme 5.000 de tineri # Aktual24
Lituania va reintroduce, începând cu 2 ianuarie 2026, serviciul militar obligatoriu pe întregul an, devenind prima țară baltică care revine la conscripție totală după suspendarea ei în 2008. Anunțul oficial al Forțelor Armate lituaniene prevede recrutarea a aproximativ 5.000 de cetățeni în 2026, în contextul în care amenințarea rusă este percepută ca fiind la cel […]
Acum 2 ore
08:10
Malaezia reia căutările epavei avionului MH370, la mai bine de zece ani de la dispariția fără urmă a acestuia # Aktual24
Ministerul Transporturilor din Malaezia a confirmat miercuri că operațiunile de căutare a avionului Malaysia Airlines MH370 vor fi reluate oficial pe 30 decembrie 2025 în Oceanul Indian de Sud, la peste un deceniu de la una dintre cele mai mari enigme ale aviației mondiale. Zborul MH370, un Boeing 777-200ER cu 239 de persoane la bord […]
07:50
Cătălin Drulă se teme de eșec, dar nu renunță la cursa pentru Primăria Capitalei: „Cred că va fi o prezență mai mică, din păcate” # Aktual24
Cu doar patru zile înainte de alegerile locale din 7 decembrie, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, trage un semnal de alarmă privind participarea la vot. Într-un interviu exclusiv acordat Ziare.com, fostul ministru al Transporturilor a recunoscut că obținerea a 350.000 de voturi – scorul cu care Nicușor Dan a cucerit fotoliul de primar […]
07:40
Parlamentul din Chile a interzis prin lege telefoanele mobile în toate școlile primare și gimnaziale # Aktual24
Parlamentul chilian a adoptat marți, cu o majoritate zdrobitoare (112 voturi pentru, 18 împotrivă și 8 abțineri), proiectul de lege care interzice complet utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive digitale personale în școlile primare și secundare, atât publice, cât și private. Inițiativa, promovată de guvernul președintelui Gabriel Boric, va fi promulgată în următoarele zile […]
07:20
Putin vrea totul: Kremlinul a respins orice concesie teritorială în Ucraina, după cinci ore de discuții cu emisarii americani # Aktual24
Kremlinul a exclus marți seară orice compromis asupra teritoriilor ocupate în Ucraina, la finalul unei întâlniri de aproape cinci ore între președintele Vladimir Putin și emisarul special american Steve Witkoff, însoțit de Jared Kushner, ginerele și consilierul apropiat al președintelui Donald Trump. Cei doi americani au prezentat varianta revizuită a planului de pace în 19–27 […]
Acum 4 ore
07:10
Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, anunță ample interdicții de călătorie: cetățenii din aproape 35 de țări ale lumii nu vor mai avea voie să intre în SUA # Aktual24
La doar o săptămână după atacul armat din apropierea Casei Albe în care un cetățean afgan a ucis o membră a Gărzii Naționale și a rănit grav un alt militar, administrația Trump accelerează planurile pentru extinderea drastică a interdicției de intrare în Statele Unite. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat luni seară pe […]
Acum 12 ore
22:40
Oul Fabergé de cristal, realizat pentru familia imperială rusă, s-a vândut la licitație cu 30,2 milioane de dolari # Aktual24
Un ou Fabergé rar, din cristal și diamante, creat pentru familia conducătoare a Rusiei, a doborât recordul, marți, vânzându-se la licitație pentru 22,9 milioane de lire sterline (aproximativ 30,2 milioane de dolari). Oul de iarnă, comparat cu Mona Lisa, a fost unul dintre cele șapte ovoide opulente rămase în colecții private, a anunțat casa de […]
22:40
Papa Leon îndeamnă SUA să nu încerce înlăturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro folosind forța militară # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat, marți, administrația președintelui american Donald Trump să nu încerce să-l înlăture pe președintele venezuelean Nicolas Maduro folosind forța militară. Leon, primul papă american, a declarat că ar fi mai bine să încerce un dialog sau să impună presiuni economice asupra Venezuelei dacă Washingtonul dorește să obțină schimbări acolo, potrivit […]
22:30
Hegseth apără a doua lovitură asupra unei presupuse ambarcațiuni care transporta droguri, invocând „ceața războiului”. El a spus că nu a rămas să vadă ce urmează după primul atac # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marți al doilea atac al armatei americane asupra unei presupuse ambarcațiuni cu droguri din Marea Caraibelor, invocând „ceața războiului” – termen folosit pentru a descrie confuzia, incertitudinea și lipsa de informații clare care apar în timpul unui conflict militar – drept motiv pentru care nu a văzut […]
22:10
Avalanșă de pomeni electorale: Partidul lui Orban reduce decalajul față de principalul rival din opoziție, Tisza # Aktual24
Partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban a redus decalajul față de rivalul său din opoziție, partidul Tisza, în noiembrie, datorită cheltuielilor mari înainte de alegerile de anul viitor și a unei ușoare îmbunătățiri a încrederii consumatorilor. Rezultatele corespunzătoare au fost arătate de un sondaj de opinie publică publicat marți, relatează Reuters. Sondajul, realizat între […]
22:10
Trump spune că somalezii „nu contribuie cu nimic” și că nu-i vrea în țară. Administrația sa ar pregăti o operațiune în Minnesota # Aktual24
La sfârșitul unei lungi ședințe de cabinet de marți, Trump a declarat că nu dorește imigranți somalezi. El a spus că oamenii din această țară est-africană devastată de război se bazează prea mult pe sistemul de asistență socială și fac puține pentru Statele Unite, potrivit AP. Comentariul președintelui a venit la câteva zile după ce […]
22:00
Concursul Eurovision se confruntă cu un test major. Țările analizează participarea Israelului # Aktual24
Concursul Eurovision se va confrunta cu un „moment de cotitură” joi, când membrii organismului care organizează concursul ar putea vota participarea Israelului în 2026, deoarece unele națiuni amenință să se retragă dacă nu este exclus din cauza războiului din Gaza. Membrii Uniunii Europene de Radiodifuziune se vor reuni pentru a discuta noi reguli menite să […]
21:50
Fostul premier pakistanez Imran Khan este sănătos, dar izolat în închisoare, spune sora sa. Familia solicită acces la el # Aktual24
Fostul premier pakistanez Imran Khan, aflat în închisoare, se află într-o stare fizică bună, dar se confruntă cu izolare și presiune psihologică, a declarat sora sa marți, după o vizită supravegheată, în urma unor săptămâni în care familia sa a declarat că accesul la el a fost blocat. Uzma Khanum, una dintre cele trei surori […]
21:40
Președintele american Donald Trump îl presează pe liderul venezuelean Nicolas Maduro să plece din funcție. Și nu doar retoric. O flotă militară americană puternică a fost trimisă în apropierea țării sud-americane, iar bărci venezuelene care se presupune că ar căra droguri sunt lovite și scufundate permanent de rachetele americane. Trump a anunțat „închiderea” spațiului aerian […]
21:30
Autoritățile din Hong Kong vor institui o comisie de anchetă independentă care să investigheze cauza incendiului # Aktual24
Liderul Hong Kong-ului a declarat marți că o comisie independentă va investiga cauza celui mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii, inclusiv supravegherea renovărilor responsabile pentru dezastrul care a făcut 151 de victime. Poliția a arestat 13 persoane pentru suspiciunea de omor din culpă într-o anchetă penală privind dezastrul de săptămâna trecută, iar organismul […]
21:10
Papa Leon și-a încheiat prima călătorie în străinătate rugându-se alături de 150.000 de libanezi # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea și-a încheiat, în Liban, prima sa călătorie în străinătate ca lider catolic, în timpul căreia a pledat pentru pace în Orientul Mijlociu și a avertizat că viitorul umanității este în pericol din cauza conflictelor sângeroase din lume. Primul papă american s-a rugat la locul exploziei chimice din 2020 din portul Beirut, […]
21:10
Putin amenință că va „izola Ucraina de mare” ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor „flotei din umbră” – și a avertizat că va permite atacuri asupra navelor aliaților Kievului # Aktual24
Comentând posibilul răspuns al Moscovei la atacurile ucrainene asupra petrolierelor aparținând „flotei din umbră” ruse în Marea Neagră, președintele rus Vladimir Putin a amenințat Kievul cu noi atacuri. El a declarat că Rusia ar putea „izola” Ucraina de mare și a descris atacurile în sine drept „piraterie”. „Ceea ce fac acum forțele armate ucrainene este […]
20:50
Canada se apropie și mai mult de UE, în detrimentul SUA. Canadienii vor participa la fondul de apărare de 150 de miliarde de euro # Aktual24
UE și Canada au anunțat un acord care permite Ottawa să se alăture programului european de finanțare a apărării SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro. „În aceste vremuri geopolitice instabile, SAFE este un mijloc de a consolida cooperarea, de a atinge obiectivele de apărare și de a utiliza mai bine resursele, pe […]
20:50
Fostul președinte al Hondurasului a fost eliberat din închisoare după ce a fost grațiat de Donald Trump # Aktual24
Fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernandez a fost eliberat luni din penitenciarul din Statele Unite, unde executa o pedeapsă de 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri și arme de foc, se arată în registrul Biroului Federal al Penitenciarelor. Soția lui Hernandez, Ana Garcia, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că […]
20:40
Contracepția reprezintă astăzi una dintre cele mai importante intervenții medicale în sănătatea reproductivă, influențând direct calitatea vieții, planificarea familială, siguranța femeii și chiar starea de sănătate la nivel populațional. Într-o lume în care aproape 45% dintre sarcinile globale sunt neintenționate, iar trei din zece femei ajung cel puțin o dată în viață într-o situație de […]
20:40
Apple refuză să se supună cererii autorităților indiene de a preinstala o aplicație administrată de stat. Reacțiile politice se intensifică # Aktual24
Apple nu intenționează să respecte cererea de a preinstala pe smartphone-urile sale o aplicație de siguranță cibernetică deținută de stat și va transmite îngrijorările sale către New Delhi, au declarat trei surse familiarizate cu situația, după ce măsura guvernului a stârnit îngrijorări legate de supraveghere. Guvernul indian a ordonat confidențial companiilor precum Apple, Samsung și […]
20:40
Un cunoscut actor român a devenit membru al prestigioasei Échansonnerie des Papes, confreria bachică dedicată marilor vinuri din sudul Ronului # Aktual24
La al 362-lea Mare Consiliu de Iarnă al Échansonnerie des Papes, confreria bachică dedicată marilor vinuri din sudul Ronului, noii membri au primit o cheie, un diploma și un magnum, simboluri ale intrării în ordin. Printre noii membri se află și actorul român Cătălin Adrian Păduraru. În Sala Conclavului din Palatul Papilor, şaisprezece personalităţi au […]
20:20
Rusia nu are de gând să atace țările europene, dar dacă Europa ar declanșa un război, Moscova este „pregătită chiar acum”, a declarat marți președintele rus, care a dat vina pe liderii europeni pentru faptul că nu ar avea „o agendă pașnică”. Dacă Europa vrea să poarte război, atunci Moscova este „pregătită acum”, a spus […]
Acum 24 ore
20:10
Economia Germaniei este „în cădere liberă”, anunță liderul Federației Industriilor Germane: ”Sunt necesare reforme structurale” # Aktual24
Federația Industriilor Germane (BDI) vede economia Germaniei în „cădere liberă”. Industria germană se va confrunta cu un punct scăzut dramatic la sfârșitul anului 2025, a declarat președintele BDI, Peter Leibinger. „Economia se află în cea mai profundă criză istorică de la fondarea Republicii Federale, dar guvernul federal nu reacționează suficient de decisiv”, a mai spus […]
19:50
Germania va înființa o nouă unitate federală de contracarare a dronelor, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de creșterea numărului de aparate suspecte care survolează obiective militare și infrastructuri critice, a anunțat marți ministrul de interne Alexander Dobrindt. Formațiunea va fi subordonată structurii naționale de operațiuni speciale a poliției federale și va fi instruită […]
19:40
Noi contre între cel mai bogat și cel mai puternic om din lume. Elon Musk: ”Tarifele lui Trump distorsionează piețele” # Aktual24
CEO-ul Elon Musk a declarat că SUA a beneficiat de talente din India, adăugând în același timp că programul de vize H-1B a fost utilizat în mod abuziv de companii. Într-un podcast cu antreprenorul indian Nikhil Kamath, Musk a spus că, deși unele companii au folosit viza H-1B pentru a angaja specialiști din străinătate la […]
19:20
Drulă, replică dură pentru Grindeanu: „Anca Alexandrescu e trecutul vostru, Sorin Grindeanu. Asumaţi-o. Consiliera arogantului Adrian Năstase, a eliberatorului de hoţi şi criminali Liviu Dragnea, a şpăgarului Sorin Oprescu” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, i-a răspuns marţi preşedintelui PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta afirmase că „adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă”. Drulă a susţinut că lupta sa este îndreptată împotriva „mafiilor şi clanurilor imobiliare” care ar controla dezvoltarea urbană din Capitală. „Da, sunt adevăratul duşman al mafiilor care bagă bani […]
19:10
Adrian Pleșca a decedat, marți, anunță apropiații săi. El a fost fondatorul trupei Timpuri Noi. Doi apropiați ai solistului au declarat pentru aktual24.ro că Artan a murit în urma unui AVC. Născut la 29 mai 1961, la București, Artan a devenit cunoscut ca solist al trupei Timpuri Noi, pe care a fondat-o în 1983 împreună […]
19:00
Procurorul general al României, Alex Florența, a cerut Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) eliberarea din funcție a procurorului militar Bogdan Pîrlog, șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Procurorii din CSM au decis să analizeze această cerere la o ședință viitoare. Hotărârea a fost luată cu 2 voturi […]
18:40
Putin și Șoigu, amenințari în rafală la adresa Europei: ”Hidra militarismului îşi ridică din nou capul. Dar Moscova şi China au acumulat suficientă experienţă pentru a o opri” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi, la un forum de investiţii organizat la Moscova, că Rusia „nu intenţionează să intre în război cu Europa”, însă „dacă Europa doreşte acest lucru şi începe, suntem pregătiţi chiar acum”, informează agențiile de presă. Declaraţiile au fost făcute cu puţin timp înainte de consultările de la Kremlin cu […]
18:30
Kovesi, lovitură la vârful UE: Federica Mogherini şi Stefano Sannino, reţinuţi în ancheta privind presupusa fraudă din programul „Academia Diplomatică a UE” # Aktual24
Autorităţile belgiene au efectuat marţi percheziţii în Bruxelles şi Bruges, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kövesi, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă în atribuirea contractului pentru programul „Academia Diplomatică a Uniunii Europene”, destinat formării diplomaţilor juniori din statele membre. Percheziţiile au avut loc la sediul administrativ al Serviciului European […]
18:10
”Mă distanțez și mă disociez de orice candidat la Primăria Capitalei”, a declarat Călin Georgescu, marți, după semnarea controlului judiciar. Declarația liderului mișcării „suveraniste” este o lovitură în plex pentru Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR pentru aceste alegeri. De altfel, mare parte din popularitatea și intenția de vot pentru Anca Alexandrescu vine din asocierea […]
18:10
Atacurile Ucrainei în Marea Neagră se intensifică: O navă rusească a fost lovită, dar „a scăpat” # Aktual24
Un petrolier rusesc ar fi fost ținta unui atac cu dronă în Marea Neagră, în timp ce se îndrepta spre un port din nordul Turciei, pe 2 decembrie, potrivit autorităților turce. „Petrolierul MIDVOLGA-2, care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia către Georgia, a raportat că a fost atacat la 80 de mile de coasta noastră”, […]
18:10
România a depășit Ungaria și la capitolul Bunăstare-Sănătate, arată Barometrul Bunăstării # Aktual24
România obţine un scor de 6,53 la analiza dedicată sănătăţii din Barometrul Bunăstării, care plasează ţara noastră peste Ungaria (6,46), dar sub toate celelalte state din grupul de comparaţie: Cehia (7,60), Slovacia (7,18), Polonia (7,07) şi Bulgaria (6,98), conform unui comunicat al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). ABS – […]
18:10
Ziua cea neagră pentru Georgescu se apropie. Al doilea om în stat anunță că președintele Dan va prezenta ”tabloul complet” legat de interferența rusă ”cât de curând” # Aktual24
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că preşedintele Nicuşor Dan este cel mai în măsură să prezinte „tabloul complet” privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, menţionând că el nu a primit vreo informare suplimentară pe această temă. „Tabloul complet o să fie prezentat cât de curând, a spus-o şi preşedintele care, până la […]
18:00
Încă un dosar penal în contul fasciștilor de la Tâncăbeşti: ”Nu au lipsit ritualuri legionare sau salutul nazist” # Aktual24
Poliţia a deschis un dosar penal după ce un bărbat a făcut salutul nazist la Tâncăbeşti, unde simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat, duminică, pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. Mai multe persoane au mers duminică lângă pădurea din Tâncăbeşti, pe locul unde, la 30 noiembrie 1938, Corneliu Zelea Codreanu şi alţi lideri legionari au […]
17:40
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a refuzat să prezinte explicații legate de uriașa avere a familiei candidatului PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. Grindeanu a avut o replică inspirată de la Florin Iordache, din timpul amplelor proteste legate de OUG 13: ”Altă întrebare”. Întrebat de jurnaliști despre casele și apartamentele fratelui și părinților lui Bălută, Grindeanu […]
17:40
Bolojan și-a asumat răspunderea pe noua lege a pensiilor magistraților. Grindeanu iar l-a atacat: ”S-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi, în plenul Parlamentului, la angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, că actualele condiţii de pensionare reprezintă o inechitate majoră în sistemul public. „Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 – 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există […]
17:10
Ruptură majoră între suveraniști. Gavrilă: ”Anca Alexandrescu a fost aproape de personajele negative ale istoriei României în ultimii 35 de ani. A făcut parte din propaganda pe care acești oameni și partide au dus-o pentru 35 de ani” # Aktual24
Președinta POT, Ana Maria Gavrilă, a denunțat marți că se fac presiuni asupra ei pentru a o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Gavrilă a spus că Alexandrescu nu e suveranistă și că aceasta a fost ”aproape” de ”personajele negative ale istoriei României”. „Oamenii sunt foarte confuzi și nu mai înțeleg cine e cu […]
16:50
Surse: Funcționari din Ministerul Mediului și organizații silvice avertizează asupra riscului ca un ONG înființat de Romsilva să preia patrimoniul regiei. ”3,1 milioane de hectare de pădure ale statului, precum și infrastructură, clădiri și mijloace fixe” # Aktual24
În urma consultărilor tehnice derulate cu specialiști din Ministerul Mediului și cu organizații profesionale din domeniul silviculturii, au fost formulate observații critice privind proiectul de hotărâre de guvern pentru reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Proiectul a fost inițiat de conducerea ministerului. Documentele analizate indică un risc major asociat prevederii care permite regiei să înființeze […]
16:40
Regatul Unit conturează o nouă abordare față de China, căutând să echilibreze protecția securității naționale cu dezvoltarea legăturilor economice. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că China reprezintă o „amenințare la adresa securității naționale” pentru Regatul Unit, subliniind în același timp că extinderea cooperării economice rămâne în interesul Londrei, relatează The Independent. Guvernul laburist consideră actualizarea […]
16:10
Donald Trump i-a dat președintelui venezuelean Nicolas Maduro o săptămână pentru a părăsi țara, în timpul unei conversații între cei doi, dar acesta a refuzat. În timpul unui apel telefonic din 21 noiembrie, Trump i-a spus lui Maduro că poate călători în orice destinație dorește împreună cu familia sa. Termenul limită al președintelui a expirat […]
16:10
Centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza crizei de apă. Explicațiile celor de la Apele Române # Aktual24
Centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat, compania anunțând că decizia a fost determinată de debitul scăzut al apei tehnologice și de restricțiile de apă. Reprezentanții OMV Petrom au declarat că situația este cauzată de factori aflați în afara controlului companiei. Criza de apă din Prahova continuă, iar Administrația Națională „Apele Române” a transmis noi […]
15:40
Un nou semnal prost. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, nu participă la reuniunea NATO privind Ucraina # Aktual24
În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare a păcii în războiul din Ucraina, guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp. „Ar fi complet nerealist să ne așteptăm la el la fiecare reuniune”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului […]
15:20
Parlamentarii Peia și Peiu vor să dea jos Guvernul Bolojan pentru a elimina USR din ministere. Peia este un apropiat al cuplului Firea – Pandele # Aktual24
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat că parlamentarii opoziţiei vor depune, până la finalul actualei sesiuni parlamentare, o moţiune de cenzură. Moțiunea a fost inițiată de extremistul Ninel Peia, fost parlamentar PSD, apropiat de cuplul Gabriela Firea – Florentin Pandele. „Este, dacă vreţi, o moţiune de cenzură care, aşa cum ştiţi, se iniţiază în […]
15:10
Nașterea este unul dintre cele mai transformatoare momente din viața unei familii. Indiferent de forma în care se întâmplă, aduce cu sine emoții intense, vulnerabilitate și o putere pe care puține experiențe o pot egala. De aceea, discuția despre naștere naturală versus cezariană nu este doar una medicală este una umană, profundă. Există multe mituri, […]
14:10
Parchetul francez: Numirea cehului Babis în funcția de prim-ministru nu va afecta ancheta împotriva sa care se derulează în Franța # Aktual24
Numirea liderului partidului ceh ANO, Andrej Babis, în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe nu ar trebui să fie un obstacol în calea continuării anchetei împotriva sa în Franța. Acest lucru a fost anunțat de Parchetul Financiar Național (PNF) francez, ca răspuns la o solicitare din partea agenției de presă cehe ČTK, relatează European Truth. […]
