Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii

09:40

Schimbările din Codul Fiscal, ce au afectat majoritatea afacerilor, iar multe business-uri au fost închise pentru că n-au mai făcut faţă majorărilor de taxe, impozite şi de TVA, au făcut ca mai mulţi angajaţi din HoReCa, de exemplu, să se „bată” pe mai puţine locuri de muncă. „Dacă înainte căutai un barman şi nimeni nu […] The post Răsturnare de situaţie pe piaţa muncii din România: puterea s-ar fi întors la patroni! Domeniul HoReCa, luat cu asalt de CV-uri first appeared on Ziarul National.