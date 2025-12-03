Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF
Antena Sport, 3 decembrie 2025 10:00
Cine îl înlocuieşte pe Mircea Lucescu na naţionala României? Au început deja să apară nume în spaţiul public, iar Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a fost avansat ca posibil înlocuitor. Mircea Lucescu a anunțat deja că va rămâne pentru barajul Cupei Mondiale, totuşi dacă ratează calificarea şansele să mai fie păstrat pe banca primei repretentative […] The post Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
10:20
Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: “Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!” # Antena Sport
Dacă anul trecut a fost piesă de bază la Atlético Baleares, care a ratat dramatic promovarea în a treia ligă din Spania, Florin Andone traversează acum o perioadă extrem de dificilă. Atacantul de 32 de ani a fost operat în urmă cu câteva zile, la Barcelona, și va lipsi de pe teren cel puțin patru-cinci […] The post Ghinion teribil și sezon încheiat pentru Florin Andone: “Te vei întoarce mai puternic ca niciodată!” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
10:00
Presa din Ungaria a găsit punctul slab al României înainte de duelul “de foc” de la Mondial: “Le lipsește” # Antena Sport
România o întâlnește astăzi pe Ungaria la Campionatul Mondial de handbal feminin, în ceea ce poate reprezenta duelul decisiv pentru calificarea “tricolorelor” în sferturile competiției. Înainte de confruntarea care va avea loc la Rotterdam, presa maghiară a prefațat meciul și a analizat naționala lui Ovidiu Mihăilă, vorbind și despre punctul slab al acesteia. România a […] The post Presa din Ungaria a găsit punctul slab al României înainte de duelul “de foc” de la Mondial: “Le lipsește” appeared first on Antena Sport.
10:00
Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF # Antena Sport
Cine îl înlocuieşte pe Mircea Lucescu na naţionala României? Au început deja să apară nume în spaţiul public, iar Zeljko Kopic, tehnicianul lui Dinamo, a fost avansat ca posibil înlocuitor. Mircea Lucescu a anunțat deja că va rămâne pentru barajul Cupei Mondiale, totuşi dacă ratează calificarea şansele să mai fie păstrat pe banca primei repretentative […] The post Vine Zeljko Kopic în locul lui Mircea Lucescu la naţionala României? Anunţul făcut de FRF appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:40
Afacerea inedită în care Ciprian Tătăruşanu şi-a investit banii din fotbal. Îi găseşti produsele la supermarket # Antena Sport
Ciprian Tătărușanu s-a retras din fotbal şi s-a apucat de o afacere inedită. Portarul s-a bucurat de salarii generoase, încasând la Milan sau Lyon peste 1 milion de euro pe sezon. Imediat după ce a pus ghetele în cui, fostul portar al FCSB-ului a investit într-o afacere, iar produsele lui se găsesc în toate supermaketurile […] The post Afacerea inedită în care Ciprian Tătăruşanu şi-a investit banii din fotbal. Îi găseşti produsele la supermarket appeared first on Antena Sport.
09:30
“N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur”. Diego Simeone, “vrăjit” de un star al Barcelonei în derby # Antena Sport
Diego Simeone nu s-a ferit să laude un jucător al Barcelonei după victoria catalanilor din derby-ul cu Atletico Madrid, scor 3-1. “Cholo” l-a remarcat pe Raphinha, despre care a spus că nu știe cum de nu a fost câștigătorul Balonului de Aur. Atletico Madrid a fost învinsă de Barcelona pe Camp Nou în derby-ul etapei […] The post “N-am idee cum n-a câștigat Balonul de Aur”. Diego Simeone, “vrăjit” de un star al Barcelonei în derby appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:10
Cristi Borcea știe cum Dinamo poate câștiga campionatul după 19 ani: “Va lua o opțiune serioasă” # Antena Sport
Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a vorbit despre situația din prezent a clubului din Ștefan cel Mare, care se îndreaptă pentru al doilea an consecutiv în play-off-ul Ligii 1. Mai multe voci au început să o considere pe trupa lui Kopic drept o posibilă candidată la titlu, iar afaceristul a punctat și el […] The post Cristi Borcea știe cum Dinamo poate câștiga campionatul după 19 ani: “Va lua o opțiune serioasă” appeared first on Antena Sport.
09:00
Roxana Moise, sportivă de performanță și mamă a trei copii, a murit marți, la doar 39 de ani. Anunțul tragic a zguduit lumea sportului, dar și familia, apropiții şi fanii care o apreciau. Roxana Moise e fostă jucătoare de handbal, din lotul echipei de handbal Oltchim Ramnicu Valcea. După ce a renunțat la handbal, Roxana […] The post Ultimul mesaj pe care Roxana Moise i l-a spus fostei antrenoare: “Doamnă, eu o să…” appeared first on Antena Sport.
08:50
Giovanni Becali îl înţeapă pe Cristi Chivu: “Mai timid”. De ce crede că Adi Mutu îi este superior # Antena Sport
Giovanni Becali se poate lăuda că a impresariat mulţi fotbalişti valoroşi ai României. Printrei ei şi Adi Mutu şi Chivu. Cu amândoi fostul impresar nu a mai vorbit, dar cu “Briliantul” a reuşit să se împace, iar marți a fost la premierea documentarului Il Fenomeno, dedicat lui Adrian Mutu. Rptura cu Adi Mutu s-a produs […] The post Giovanni Becali îl înţeapă pe Cristi Chivu: “Mai timid”. De ce crede că Adi Mutu îi este superior appeared first on Antena Sport.
08:50
Radu Drăgușin face pași importanți pentru a reveni la capacitate maximă după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior în ianuarie. După ce a revenit în premieră în tricoul lui Tottenham la jumătatea lunii noiembrie, fundașul român a fost marți folosit din nou de echipa din nordul Londrei. Drăgușin a început să își […] The post Radu Drăgușin a jucat într-un nou meci. Amicalul în care a fost trimis de Tottenham appeared first on Antena Sport.
08:30
Xian Emmers, fostul jucător de la Rapid, a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu FC Argeș. Emmers a evoluat uima dată la Phoenix Rising, echipă din al doilea eșalon din Statele Unite ale Americii. La clubul american, Emmers a ajuns liber de contract după despărțirea de Rapid, care a avut loc […] The post Fostul jucător al Rapidului a revenit în Liga 1. Cu cine a semnat appeared first on Antena Sport.
08:30
Adrian Mutu este unul dintre numele de antrenori de pe lista celor de la Hermannstadt, care urmează să se despartă în curând de Marius Măldărășanu. Recent, fostul mare jucător al României a recunoscut că se află în negocieri alături de conducerea sibiană și “Briliantul” a pus și câteva condiții pentru a-și putea pune semnătura pe […] The post Cum poate ajunge Adrian Mutu la Hermannstadt? Condițiile puse de “Briliant” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:10
Barcelona s-a distanțat la patru puncte de rivala Real Madrid, după ce s-a impus marți seară în derby-ul cu Atletico, din etapa cu numărul 19 din campionatul Spaniei. Gruparea antrenată de Hansi Flick a întors rezultatul pe Camp Nou, golul victoriei fiind marcat de spaniolul Dani Olmo, care a combinat excelent cu Lewandowski. Barcelona, 4 […] The post Barcelona – Atletico Madrid 3-1. Catalanii se distanțează în fruntea La Liga appeared first on Antena Sport.
2 decembrie 2025
23:30
Oana Manea a dezvăluit care poate fi cheia României în meciul cu Ungaria de la Mondial: “Ține de ele” # Antena Sport
Oana Manea, fosta mare jucătoare din naționala României, a prefațat duelul României cu Ungaria din faza principală a Campionatului Mondial. Meciul “tricolorelor” contra maghiarelor este considerat cel care poate decide soarta fetelor privind o posibilă calificare în fazele eliminatorii ale turneului final. România s-a calificat în faza principală a Campionatului Mondial, după ce le-a învins […] The post Oana Manea a dezvăluit care poate fi cheia României în meciul cu Ungaria de la Mondial: “Ține de ele” appeared first on Antena Sport.
23:30
Fulham și Manchester City au oferit de departe cel mai tare meci al acestui sezon de Premier League. Trupa antrenată de Pep Guardiola a plecat cu toate cele trei puncte de pe Craven Cottage, la capătul unui joc de „infarct”, cu nu mai puțin de 9 goluri. A fost prilejul perfect pentru ca Erling Haaland […] The post Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland appeared first on Antena Sport.
23:10
Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți” # Antena Sport
FC Argeș a produs surpriza acestei zile din Cupa României și s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Rapid București. Chiar dacă giuleștenii au punctat primii prin Claudiu Petrila, „elevii” lui Bogdan Andone au reușit să întoarcă rezultatul. După fluierul final, jucătorii Rapidului au mers în zona ocupată de suporterii alb-vișinii […] The post Claudiu Petrila, cu capul în pământ după eșecul cu FC Argeș: „Trebuia să fim mai atenți” appeared first on Antena Sport.
23:00
Bogdan Andone, uluit de propriul elev după FC Argeș – Rapid 2-1: “E un miracol că mai joacă fotbal” # Antena Sport
Bogdan Andone s-a arătat fericit după victoria obținută de FC Argeș contra Rapidului în etapa a doua a grupelor Cupei României. Antrenorul piteștenilor a vorbit despre meciul din ultima etapă cu Dumbrăvița și l-a remarcat pe Robert Moldoveanu, marcatorul celor două goluri ale alb-vișiniilor. FC Argeș a obținut o nouă victorie mare în acest sezon […] The post Bogdan Andone, uluit de propriul elev după FC Argeș – Rapid 2-1: “E un miracol că mai joacă fotbal” appeared first on Antena Sport.
22:40
Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș # Antena Sport
Rapid a pierdut în deplasare meciul cu FC Argeș din Cupa României și și-a compromis într-o mare măsură șansele de a se califica în fazele eliminatorii ale competiției. În cel mai “negru” scenariu, jucătorii lui Costel Gâlcă ar fi obligați să o învingă în ultima etapă pe CFR Cluj. Situația echipelor din Grupa A calificate […] The post Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș appeared first on Antena Sport.
22:30
Rapid București a suferit al treilea eșec al sezonului și primul în actuala ediție a Cupei României. Gruparea alb-vișinie a cedat cu scorul de 2-1 pe stadionul din Mioveni contra celor de la FC Argeș, asta deși a condus cu 1-0. În repriza a doua, giuleștenii au rămas și în inferioritate numerică, la o fază […] The post Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte, după FC Argeș – Rapid 2-1: „Foarte slabi” appeared first on Antena Sport.
22:20
Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi” # Antena Sport
FC Argeș a produs surpriza zilei în Cupa României și a învins-o pe Rapid București pe stadionul din Mioveni, în etapa a doua a fazei grupelor. Formația antrenată de Bogdan Andone a revenit de la 0-1, grație dublei lui Robert Moldoveanu. Prin acest succes, piteștenii au făcut un pas uriaș către faza sferturilor de finală, […] The post Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi” appeared first on Antena Sport.
22:00
Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda # Antena Sport
Partida dintre Ajax și Groningen din Eredivisie s-a întins pe parcursul a două zile, după ce duelul a fost inițial amânat din cauza suporterilor din Amsterdam. La reluarea partidei, toți fanii au primit interzis, cu excepția lui Peter, un suporter care se luptă cu o boală aflată în fază terminală. El nu a mai putut […] The post Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul appeared first on Antena Sport.
21:40
FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei # Antena Sport
Cupa României a oferit marți patru meciuri din a doua rundă a fazei grupelor, capul de afiș al zilei fiind jocul dintre FC Argeș și Rapid București. Disputa a fost câștigată de piteșteni, care au ajuns la șase puncte în grupă. Tot marți, Dumbrăvița, Concordia Chiajna și Oțelul Galați au înregistrat succese cu CSM Slatina, […] The post FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Cursa de milioane appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Ce mușchii lor! appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Îndrăgostit de Dinamo appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:10
Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate # Antena Sport
Csikszereda riscă să fie sancționată de Federația Română de Fotbal după meciul disputat în etapa a doua a Cupei României contra Oțelului. Posibila pedeapsă a ciucanilor ar putea apărea din cauza unui motiv mai puțin ieșit din comun, și anume acela că formația a folosit o minge care nu este omologată în cupă. Trupa lui […] The post Csikszereda, în pericol să fie sancționată după meciul cu Oțelul. Motivul inedit din spate appeared first on Antena Sport.
20:30
Accidentare horror în FC Argeș – Rapid! În mod surprinzător, fotbalistul a mai jucat 10 minute # Antena Sport
FC Argeș – Rapid București este meciul care închide ziua de marți în Cupa României. Ambele formații au câte o victorie după prima etapă a grupelor, așadar, cele trei puncte puse în joc sunt extrem de importante. După ce Claudiu Petrila a deschis scorul pentru liderul din Liga 1, a urmat o fază la care […] The post Accidentare horror în FC Argeș – Rapid! În mod surprinzător, fotbalistul a mai jucat 10 minute appeared first on Antena Sport.
20:30
Gigi Becali anunța înainte de meciul cu UTA din Cupa României că intenționează să menajeze mai mulți titulari, pentru a le permite să se odihnească. Patronul campioanei en-titre s-a ținut de cuvânt, iar un întreg prim 11 format din oameni de bază a fost lăsat acasă. FCSB s-a deplasat la Arad pentru duelul cu UTA […] The post Gigi Becali nu se joacă! FCSB, fără 11 titulari la meciul din Cupa României cu UTA appeared first on Antena Sport.
20:20
Accidentare horror în FC Argeș – Rapid! În mod surprinzător, jucătorul a continuat meciul # Antena Sport
FC Argeș – Rapid București este meciul care închide ziua de marți în Cupa României. Ambele formații au câte o victorie după prima etapă a grupelor, așadar, cele trei puncte puse în joc sunt extrem de importante. După ce Claudiu Petrila a deschis scorul pentru liderul din Liga 1, a urmat o fază la care […] The post Accidentare horror în FC Argeș – Rapid! În mod surprinzător, jucătorul a continuat meciul appeared first on Antena Sport.
20:00
Ciprian Marica, glumă sau “săgeată” spre Mircea Lucescu? “Are 80 de ani și ține locul ocupat” # Antena Sport
Ciprian Marica a oferit o declarație legată de Mircea Lucescu ce poate fi interpretată în două moduri total diferite. Prezent la evenimentul de lansare al miniserialului despre cariera lui Adrian Mutu, fostul atacant a vorbit despre posibilitatea ca “Briliantul” să ajungă selecționer și a spus despre “Il Luce” că ține locul ocupat. Marica îl vede […] The post Ciprian Marica, glumă sau “săgeată” spre Mircea Lucescu? “Are 80 de ani și ține locul ocupat” appeared first on Antena Sport.
19:50
Prezent la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu, Cristi Borcea a vorbit despre viitoarea destinația a „Briliantului” pe banca tehnică. Fostul finanțator al celor de la Dinamo București a transmis că acesta are toate șansele de a prelua postul de selecționer al echipei naționalei de fotbal a României. Cristi Borcea, convins că […] The post Cristi Borcea surprinde! Pe cine vede viitor selecționer al naționalei României appeared first on Antena Sport.
19:40
Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro # Antena Sport
Barcelona este deja în căutarea unui atacant pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski, care va pleca de pe Camp Nou la finalul acestui sezon. S-a vorbit mult despre transferul lui Harry Kane, însă gruparea catalană are o altă țintă de proporții. Julian Alvarez ar fi pe placul conducerii campioanei Spaniei, iar presa iberică scrie că […] The post Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
19:10
Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: “5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €” # Antena Sport
Cristi Borcea, fostul finanțator de la Dinamo, și-a adus aminte de perioada în care era implicat în fotbalul românesc. Milionarul a oferit câteva declarații legate de perioada în care conducea destinele clubului alb-roșu cu ocazia prezenței sale la evenimentul de lansare al filmului-documentar dedicat lui Adrian Mutu. Borcea a făcut aproximativ 100 de milioane de […] The post Cristi Borcea, amintiri din perioada în care investea milioane la Dinamo: “5, 6 echipe aveau buget de 15 mil. €” appeared first on Antena Sport.
19:10
UTA Arad va primi miercuri vizita FCSB-ului, în etapa a doua a grupelor Cupei României, iar gruparea arădeană nu se va putea baza pe susținerea fanilor, deși dispută acest joc pe teren propriu. Suporterii „Bătrânei Doamne” au anunțat boicot pentru partida programată miercuri de la ora 21:00, principalul motiv fiind prețul exagerat al biletelor. Suporterii […] The post Lovitură înainte de UTA – FCSB! Au anunțat boicot: „Nimic nu s-a schimbat” appeared first on Antena Sport.
18:30
Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului # Antena Sport
Valentin Mihăilă a înscris al doilea său gol pentru Rizespor de când a ajuns în vară la formația din Turcia. În meciul decisiv pentru accederea pe tabloul principal al cupei, echipa pentru care evoluează extrema stângă a întâlnit-o pe divizionara secundă Pendikspor, în fața căreia internaționalul român a marcat și a oferit și o pasă […] The post Valentin Mihăilă, gol și assist pentru Rizespor în Cupa Turciei. Execuție de senzație a românului appeared first on Antena Sport.
18:30
După cinci ani în care a îmbrăcat tricoul celor de la Rangers, Ianis Hagi a schimbat campionat și a acceptat o nouă provocare în Superliga Turciei. Acesta a impresionat deja la Alanyaspor și a marcat de două ori de la sosirea în ”Țara Semilunii”. Marius Șumudică a vorbit despre adaptarea fotbalistului român în acest campionat […] The post Marius Șumudică, încrezător în potențialul lui Ianis Hagi: „Asta arată pe teren” appeared first on Antena Sport.
18:00
Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea # Antena Sport
Marius Măldărășanu a vorbit din nou despre posibila sa plecare de la Hermannstadt, un subiect care a devenit extrem de discutat după eșecul sibienilor din campionat cu UTA Arad. Antrenorul de 50 de ani a dezvăluit că a fost sunat de Daniel Niculae, președintele clubului, pentru a mai aștepta momentul rezilierii contractului. Măldărășanu e ca […] The post Marius Măldărășanu, întors din drum de Hermannstadt. Apelul primit după ce i s-a cerut rezilierea appeared first on Antena Sport.
17:50
Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede” # Antena Sport
Darius Olaru a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB din ultimele două sezoane, însă accidentarea gravă suferită la începutul acestui an l-a făcut pe acesta să rateze un transfer în străinătate. Parcursul campioanei României din acest sezon nu este unul bun, nici pe plan intern și nici în competițiile europene. De […] The post Fostul coechipier al lui Darius Olaru, sfat pentru căpitanul FCSB: „Să plece cât mai repede” appeared first on Antena Sport.
17:30
Red Bull Racing a venit cu un comunicat prin care a transmis cine va fi al doilea pilot al echipei începând cu sezonul următor. Austriecii au decis ca noul coechipier al lui Max Verstappen să fie Isack Hadjar, cel care a debutat în acest sezon din “Marele Circ” pentru cei de la Visa Cash App […] The post Red Bull a decis! Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în 2026 appeared first on Antena Sport.
17:20
Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 # Antena Sport
Xabi Alonso continuă să se confrunte cu probleme la nivel de lot, asta după ce francezul Ferland Mendy s-a accidentat din nou, deși revenise de curând pe gazon. Presa din Spania anunță că jucătorul în vârstă de 30 de ani nu va mai evolua deloc în anul 2025, urmând să revină pe teren la începutul […] The post Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 appeared first on Antena Sport.
17:10
Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 decembrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile lui Lautaro Martinez despre Cristi Chivu, la condiţiile în care Elias Charalambous ar pleca de la FCSB. AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie 1. Anunţul lui Mureşan Louis Munteanu e dat ca şi transferat de […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm” # Antena Sport
Andrei Borza este posibil să nu mai joace pentru Rapid în acest an calendaristic, potrivit ultimelor declarații oferite de Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului. Accidentat din luna septembrie, fundașul giuleștean a revenit la antrenamentele colective, însă conducerea este pesimistă privind revenirea sa pe gazon în luna decembrie. Borza s-a “rupt” la o acțiune a […] The post Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm” appeared first on Antena Sport.
16:40
Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS # Antena Sport
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat marţi excluderea totală a schiorilor ruşi şi bieloruși din competiţiile internaţionale, deschizând calea pentru participarea lor sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din 2026, ce vor avea loc între 6 şi 22 februarie, informează AFP. Dacă “îndeplinesc criteriile” stabilite de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) pentru […] The post Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS appeared first on Antena Sport.
16:40
Fără meci jucat în acest sezon de La Liga pentru Real Oviedo, Horațiu Moldovan este hotărât să plece de la formația nou promovată, fiind nemulțumit de numărul de minute primite. Portarul în vârstă de 27 de ani a avut deja o discuție cu agentul său și i-a transmis acestuia că este gata să schimbe echipe […] The post Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele” appeared first on Antena Sport.
16:20
FCSB – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 18 din Liga 1, partida fiind una vitală mai ales pentru campioana României, care forțează clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat. Gruparea antrenată de Elias Charalambous răsuflă ușurată după succesul de la Constanța, dar trebuie să continue forma […] The post Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:20
Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă” # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Farul din Cupa României, iar antrenorul lui Dinamo a arătat cât de concentrat este pe această competiție. Deși pe alb-roșii îi așteaptă și derby-ul cu FCSB din campionat, tehnicianul este cu gândul doar la partida care se va disputa la Ovidiu. Dinamo o va întâlni […] The post Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă” appeared first on Antena Sport.
15:40
Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer” # Antena Sport
FCSB s-a impus cu Farul Constanţa la limită, cu 2-1, iar Ciprian Marica – unul dintre acţionarii echipei, face câteva declaraţii dure după meci. Ce l-a supărat pe fostul atacant al naţionalei României? Tragerile de timp ale jucătorilor de la FCSB, care însă, crede el, nu sunt în limita sportivităţii. „Aș vrea să vorbesc de […] The post Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer” appeared first on Antena Sport.
15:00
Roxana Moise, sportivă de performanță și mamă a trei copii, a murit marți, la doar 39 de ani. Anunțul tragic a zguduit lumea sportului, dar și familia, apropiții şi fanii care o apreciau pentru energie şi dedicare. Ea a făcut handbal de performanţă, iar după ce a renunţat la competiţii, s‑a reinventat ca instructor de […] The post Roxana Moise, fostă handalistă, a murit la 39 de ani appeared first on Antena Sport.
14:40
Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru # Antena Sport
Universitatea Craiova a decis prima plecare din această iarnă. Jucătorul care este pus pe liber de Mihai Rotaru este Luis Paradela. Sosit în vara lui 2024, sub formă de împrumut, de la formaţia Deportivo Saprissa din Costa Rica, Luis Paradela s-a accidentat grav în urmă cu un an, la ultimul meci din 2024, cu Gloria […] The post Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru appeared first on Antena Sport.
14:00
Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte # Antena Sport
Los Angeles Lakers nu a putut evita înfrângerea pe teren propriu cu Phoenix Suns, scor 108-125, în ciuda prestaţiei excelente a slovenului Luka Doncic, care a reuşit 38 de puncte şi 11 recuperări, în meciul jucat luni în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). În schimb, starul LeBron James a înscris doar 10 puncte şi […] The post Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.