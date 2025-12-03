Angajaţii de la Guvern îi cer lui Bolojan să înceteze „practica toxică”. În caz contrar, ameninţă chiar cu boicotarea şedinţelor de Guvern

21:00

Istoria umanității este un șir nesfârșit de inegalități și nedreptăți. S-au strâns, până astăzi, mii de ani de sărăcie lucie aproape generalizată, de boli mortale, de sclavie declarată sau mascată, de morți inutile în războaie fără rost. Din nefericire, nu a existat absolut niciodată o perioadă în care toți oamenii de pe această planetă să […]