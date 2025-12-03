Angajaţii de la Guvern îi cer lui Bolojan să înceteze „practica toxică”. În caz contrar, ameninţă chiar cu boicotarea şedinţelor de Guvern
Gândul, 3 decembrie 2025 10:30
În ultima perioadă, pe unde trece, premierul Ilie Bolojan stârneşte o serie de proteste în rândul românilor, în special cei aflaţi în aparatul delucru al Guvernului. Din cauza pachetelor fiscale pe care acesta le impune, 4.800 de angajaţi din administraţia publică au semnat o scrisoare deschisă pe care i-au transmis-o şefului Executivului. Angajaţii îi cer […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Când va intra în vigoare # Gândul
Consiliul European a anunțat, miercuri, că a ajuns la un acord cu Parlamentul European privind eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027, ca parte a unui efort de a pune capăt dependenței de energia rusească. „Astăzi, președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind regulamentul de eliminare […]
10:50
Frații Micula au apelat la o firmă de lobby de la Washington, în procesul cu statul român. Afaceriștii ar vrea să contacteze Congresul SUA # Gândul
Compania românească European Food SA, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de la Washington în procesul deschis împotriva statului român, se arată într-un document oficial, transmite Profit.ro. Recent, European Food SA, a fraților Micula, a contractat firma Saunders Global […]
10:50
Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților” # Gândul
În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări nowcasting. Vremea se menține în parametri normali pentru această perioadă, iar precipitațiile – în noaptea de marți spre miercuri – au lipsit în toate regiunile țării. Doar burnița și-a făcut simțită prezența, însă doar la Drobeta-Turnu Severin. La solicitarea Gândul, Mihai Huștiu, […]
Acum 30 minute
10:30
10:30
Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare. Simulări reale pe 20–30 de ani # Gândul
Pilonul III reprezintă sistemul de pensii private facultative din România, bazat pe contribuții voluntare administrate de fonduri private. Spre deosebire de Pilonul II, unde contribuția este obligatorie, Pilonul III permite oricărui angajat să depună lunar sau ocazional sume alese liber, beneficiind de acumulare pe termen lung și de randamente ale investițiilor, publică Playtech. Cum poți […]
Acum o oră
10:10
Discuțiile Rusia-SUA s-au încheiat fără progrese. Axios: Witkoff și ginerele lui Trump urmează să se întâlnească cu Zelenski într-o țară europeană # Gândul
Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff au discutat, marți seară, la Moscova timp de cinci ore, principalul subiect fiind planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. După această întâlnire cu rușii la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner s-ar putea întâlni, miercuri, în Europa, cu o delegație de la Kiev, potrivit unei […]
10:10
Ilie Năstase merge la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian. De-a lungul carierei, „Nasty” spune că atât el, cât și Ion Țiriac au primit ajutor din partea marelui jucător din peninsulă. Cel mai mare tenismen român din istorie a oferit o reacție pentru PROSPORT după dispariția lui Pietrangeli, la vârsta de 92 de […]
10:00
Acum 2 ore
09:40
Declinul Bitcoin lovește direct în familia Trump. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard de dolari # Gândul
Donald Trump a promis că va transforma Statele Unite ale Americii în „Capitala Criptomonedelor a lumii”. Însă, vânzarea Bitcoinului la scară largă îi încetinește câștigurile familiei sale în domeniul criptomonedelor. Președintele s-a lăudată că el și familia sa au investit în criptomonede. Ba chiar soții Trump și-au creat criptomonede proprii pe o piață cam volatilă: […]
09:40
Războiul apei continuă. ESZ Prahova denunță „deciziile eronate” luate de Apele Române și Ministerul Mediului # Gândul
Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova a transmis, într-un comnicat, că deciziile „hazardate și greșite” ale Ministerului Mediului și ale companiei Apele Române au generat lipsa apei în județele Prahova și Dâmbovița. Reprezentanții ESZ au argumentat că societatea, ca autoritate locală, a fost exclusă din discuțiile despre amenajarea Barajului Paltinu. De asemenea, ESZ Prahova subliniază că […]
09:40
Un raton rupt de beat a vandalizat un magazin cu băuturi alcoolice şi apoi a adormit în baie # Gândul
Un incident inedit a avut loc în SUA, acolo unde raton a reuşit să intre într-un magazin cu băuturi alcoolice, pe care l-a vandalizat, apoi a adormit beat, în baie. Potrivit oficialilor magazinului, animalul a fost reținut pentru câteva ore, pentru că a fost lăsat să doarmă, apoi a fost eliberat în sălbăticie. Incidentul s-a […]
09:30
New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros # Gândul
Donald Trump este „monitorizat” atent de presa mainstream din State, iar ultimul atac lansat de New York Times este legat de un obicei pe care l-ar avea președintele. Concret, liderul de la Casa Albă ar petrece ore întregi noaptea pe rețeaua Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, se prezintă într-o stare cel puțin nepotrivită, […]
09:00
Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini în favoarea butoanelor. Care este motivul din spatele acestei decizii neașteptate # Gândul
Noi reguli privind siguranța pentru mașini îi obligă pe producătorii auto să renunțe la ecranele digitale și să revină la butoane, în cazul funcțiilor esențiale din habitaclu. De anul viitor, cine respectă întocmai recomandările va primi cele mai mari scoruri la capitolul siguranță. Nu este obligatoriu, dar… Așadar, la nivel comunitar se schimbă normele de siguranţă […]
Acum 4 ore
08:40
Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români # Gândul
Miercuri şi joi, Ilie Bolojan se va afla în Austria, la Viena, la invitaţia cancelarului federal Christian Stocker. Discuţiile de lucru se vor axa pe îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiune. De asemenea, se va întâlni cu mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. […]
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se așteaptă ca Siria să instituie „o zonă tampon demilitarizată” care să se întindă de la Damasc până la Înălțimile Golan, fost anexate de Israel. Netanyahu a făcut aceste declarații într-un mesaj video în timp vizita la spital soldați răniți recent în cursul unei operațiuni în Siria. După […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 3 decembrie 2025, în a 1.378-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Nu s-a ajuns la niciun „compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff. Unele puncte […]
07:50
Cum erau împărțiți studenții în Iașul universitar de acum un secol: „Creștini, mozaici, alte confesiuni” # Gândul
Sfârșitul lunii noiembrie 1925. Universitatea din Iași își redeschidea cursurile „complectă și normală”, odată cu reluarea Facultății de Drept. Un articol al vremii din ziarul Viitorul evocă începutul de an universitar la Iași, scrie Ziarul de Iași. Jurnaliștii considerau necesar „a însemna aci câteva date despre activitatea desfăşurată la Universitate, în cursul anului 1924—1925”, adăugând […]
07:40
Un panou de semnalizare amplasat fix pe mijlocul drumului, în localitatea Podu Iloaiei, județul Iași, fără nicio reflectorizare sau lumină, îi pune în pericol pe șoferi, mai ales noaptea. Nicu Roșu, un om de afaceri din Iași, a încercat să determine autoritățile să ia măsuri pentru a preveni o eventuală tragedie, scrie Ziarul de Iași. […]
07:40
Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat” # Gândul
FC Argeș a învins Rapidul, scor 2-1, la Pitești, în etapa a doua a Cupei, rezultat în urma căruia giuleștenii își văd compromise șansele de calificare în faza următoare. De partea cealaltă, piteștenii au 6 puncte după două meciuri și sunt foarte aproape de sferturile Cupei. Calcule pentru calificare Ca să ajungă și ei acolo, […]
07:20
3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Julianne Moore, născută pe 3 decembrie 1960 în Carolina de Nord, este una dintre cele mai apreciate actrițe americane ale generației sale, remarcată pentru sensibilitatea, eleganța și versatilitatea cu care abordează roluri […]
07:10
Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci # Gândul
Donald Trump a anunțat pe platforma de socializare Truth Social anularea tuturor actelor semnate de fostul președinte Joe Biden cu AUTOPEN Președintele american își acuză predecesorul că a folosit mașinăria de semnat automat acte în mod neautorizat. Trump a adăugat că toate documentele, proclamațiile, ordinele executive, memorandumurile și contractele semnate cu AUTOPEN în timpul administrației […]
07:00
Donald Trump a promis că va transforma Statele Unite ale Americii în „Capitala Criptomonedelor a lumii”. Însă, vânzarea Bitcoinului la scară largă îi încetinește câștigurile familiei sale în domeniul criptomonedelor. Nu este prima prăbușire! Președintele s-a lăudată că el și familia sa au investit în criptomonede și chiar și-au creat criptomonede proprii pe o piață cam […]
Acum 6 ore
06:10
1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății” # Gândul
De 1 Decembrie, legenda istorică spune că românii se unesc în cuget și-n simțiri. Că solidaritatea și unitatea se simt mai mult ca oricând. Și așa a și fost. Doar că fiecare în România lui. 1 Decembrie 2025 a fost – dincolo de parade, dovezi reale sau clamate de patriotism, dar și huiduieli la scenă […]
06:10
3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) a validat rezultatele înregistrate în turul întâi al alegerilor prezidențiale, desfășurat în data de 24 noiembrie 2024. Călin Georgescu și Elena Lasconi sunt finaliști, iar România se pregătește pentru turul al doilea – programat pentru data de 8 decembrie 2024. Părea că se (re)intră într-o normalitate politică, dar – după […]
05:10
Trump bate toate recordurile la postat: a scris 160 de mesaje în 4 ore pe Truth Social. Care este secretul președintelui SUA # Gândul
Donald Trump bate toate recordurile la postat. Președintele american a petrecut cinci ore pe Truth Social luni seară, postând de peste 160 de ori între orele 19:09 și 23:57. Presa din SUA dezbate acum asupra sănătății și energiei președintelui în vârstă de 79 de ani. Majoritatea postărilor de pe Truth Social și X (fosta platformă […]
05:10
Criminalul fugar Emil Gânj își abuza sexual victima și filma scenele cu telefonul mobil. Imaginile au fost descoperite la percheziția informatică # Gândul
Anchetatorii care au realizat percheziția informatică a unuia dintre telefoanele mobile folosite de Emil Gânj ar fi descoperit că cel mai căutat ucigaș din țară și-ar fi abuzat sexual victima, în mai multe rânduri, cu toate că, în perioada respectivă, pe numele său era emis un ordin de protecție. Bărbatul obișnuia să filmeze actele sexuale […]
Acum 12 ore
00:30
După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială” # Gândul
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de […]
2 decembrie 2025
23:50
Oul Imperial Fabergé s-a vândut la un preț record de 30,2 milioane de dolari, în urma unei licitații. I-a aparținut mamei țarului Nicolae al II-lea # Gândul
„Oul Imperial” comandat de țarul Nicolae al II-lea pentru mama sa, țarina Maria Feodorovna, a fost vândut la o licitație organizată de Christie’s. Monarhul rus i-a dăruit obiectul de artă mamei sale în primăvara anului 1913, cu ocazia Paștelui. Considerată o capodoperă unică din Rusia, fiind una dintre cele mai frumoase creații ale bijutierului rus […]
23:50
Scandalos! Nicușor Dan joacă într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni. Președintele și candidatul USR îi atacă pe Baluță și Ciucu # Gândul
Un clip video de mare încărcătură electorală, filmat în sediul Administrației Prezidențiale, îl prezintă pe președintele Nicușor Dan alături de europarlamentarul Vlad Voiculescu și de liderul USR, Cătălin Drulă, candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei. Președintele, conform atribuțiilor consituționale, are rol de mediator apolitic. În schimb, Nicușor Dan joacă un rol de afiș electoral pentru candidatul […]
23:40
23:30
Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul # Gândul
În ciuda zvonurilor și a unor produse (tricouri, șepci) cu mesajul inscripționat „Trump 2028” , Donald Trump a anunțat oficial la conferința de presă că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2028 la Președinția SUA. Prin urmare, el nu va căuta să obțină al treilea mandat prezidențial. Trump sugerează că vicepreședintele JD Vance […]
23:20
Soluția ministrei Buzoianu la Criza Apei: „Singura modalitate e să treacă tot procesul de tratare al apei. Ultima discuție era în vederea unor soluții ca să nu se închidă rafinăria.” # Gândul
În timp ce peste 100.000 de oameni stau fără apă potabilă, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus într-o intervenție live la Antena 3 CNN că procesul de tratare este singura soluție pentru a depăși criza apei. Buzoianu spunea în urmă cu două săptămâni că lucrările de la Vidraru și Paltinu sunt controlate și în siguranță. […]
22:50
Fileul de cerb și preparatele rusești au fost în meniul ginerelui lui Trump cu rușii, înainte de negocieri. Cât a costat masa lângă Kremlin # Gândul
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american pentru Rusia, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au ajuns marți la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin detaliile planului de pace pentru Ucraina. Înainte de întâlnirea cu președintele rus la Kremlin, cei doi oficiali americani au decis să ia masa un restaurant cu stele Michelin din […]
22:30
Povestea alambicată a unei mame cu trei copii, concediată înainte să anunțe că e însărcinată din nou. Și-a dat imediat angajatorul în judecată # Gândul
O femeie din Salzburg, Austria, mamă a trei copii şi însărcinată cu al patrulea, a pierdut procesul cu angajatorul său după ce a contestat concedierea primită prin WhatsApp. Curtea din Linz a decis că salariata a informat prea târziu despre sarcină şi că firma a avut dreptul să o concedieze. Pe 4 decembrie 2024, femeia […]
22:20
Postarea trupei Partizan, după moartea lui Adrian Pleșca, alias Artan: „Ne este foarte greu” # Gândul
Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la vârsta de 64 de ani. Conform surselor Gândul, solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă. Soția artistului ar fi chemat rapid o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Gigi Nețoiu # Gândul
Invitatul zilei este Gigi Nețoiu, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitata: Anca Alexandrescu # Gândul
Invitata zilei este Anca Alexandrescu, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Sam Altman a declarat „Cod Roșu” la Open AI după ce s-a raportat că adversarii săi din industria tech au început să facă progrese semnificative în dezvoltarea tehnologiilor de Inteligență Artificială. Directorul companiei care a lansat chatbotul ChatGPT în 2022 crede că este posibil scenariul unei curse AI cu Google (care a dezvoltat chatbotul Gemini) […]
22:00
În ultimii ani, industria mașinilor electrice din Republica Populară Chineză a captat jumătate din piața sa auto, ceea ce a dus la prăbușirea vânzărilor de mașini pe bază de combustibili fosili. Marii jucători globali din Asia, Europa și America de Nord care mizau pe supremația petrolului și a gazului au avut de pierdut. Piața europeană […]
22:00
Acum 24 ore
21:40
Mama lui Elon Musk a reacționat la o postare cu Târgul de Crăciun din Craiova: „Frumos”, a scris ea pe rețelele sociale. Reacția a venit pe rețeaua X la o postare în care erau prezentate imagini din Târgul de Crăciun de la Craiova. Postarea inițială făcută de Catarina Senora Galita vorbește despre un târg din […]
21:40
Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza bazinului Paltinul. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate # Gândul
Criza apei din Argeș, Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, dezvăluie o realitate pe care Ministerul Mediului a încercat s-o mascheze: lucrările de la Vidraru și Paltinu nu erau „controlate” și „fără niciun pericol”, așa cum asigura ministra Diana Buzoianu înainte de izbucnirea dezastrului. Mai mult, ministra a […]
21:30
Viceprimarul oraşului Uricani, Corneliu Braia, a murit la 64 de ani. Era unul dintre liderii de bază ai Partidului Social Democrat din Valea Jiului # Gândul
Viceprimarul oraşului Uricani (județul Hunedoara), Corneliu Braia, a fost găsit mort în locuinţa sa. Deocamdată, nu se cunoaște cauza decesului, medicii urmând să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate. Decesul său a fost confirmat, marți, de președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Laurențiu Nistor, care a făcut o postare pe Facebook în care deplânge dispariția fulgerătoare […]
21:20
Imaginile serii cu misiunea de „salvare” a unui pui de pisică de la sânul unei iepuroaice. Vezi imagini absolut adorabile cu puiul de pisică care se integrează perfect printre „frații” săi iepurași. Toți se află la „masă”, când pisica vine și își recuperează puiul „infiltrat” printre micii iepurași. Într-o vizuină caldă de iepure, mama iepure […]
21:10
Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a convocat o ședință de urgență cu președintele Consiliului Județean Prahova, cu prefectul județului, conducerea DSP Prahova, dar și cu conducerea ISU Prahova, pentru a gestiona criza apei care a afectat întregul județ. Celula de urgență a fost activată marți la nivelul Ministerului Sănătății, după ce cinci spitale din […]
21:00
Istoria umanității este un șir nesfârșit de inegalități și nedreptăți. S-au strâns, până astăzi, mii de ani de sărăcie lucie aproape generalizată, de boli mortale, de sclavie declarată sau mascată, de morți inutile în războaie fără rost. Din nefericire, nu a existat absolut niciodată o perioadă în care toți oamenii de pe această planetă să […]
21:00
„Moș Martin a venit la cumpărături”. Imagini cu un urs alergând printre mașini în parcarea unui mall din Brașov # Gândul
Luni seară, un urs a fost văzut în parcarea mall-ului Coresi din Brașov, provocând emoții și uimire printre cei aflați în zonă. Imaginile indică cum animalul aleargă printre mașini și se apropie de geamurile unui magazin, înainte de a se îndepărta. Clipul cu ursul a devenit viral pe rețelele sociale, atrăgând atenția asupra problemelor tot […]
20:50
Când se va redeschide Catedrala Mântuirii Neamului, după ce și-a deschis porțile pentru enoriași doar de Sfântul Andrei și Ziua Națională # Gândul
Catedrala Mântuirii Neamului a atras mulți credincioși în minivacanța de 1 Decembrie, astăzi fiind ultima zi cu acces liber. Catedrala se va redeschide în Ajunul Crăciunului. Catedrala Națională a fost deschisă de Sfântul Andrei și Ziua Națională, timp în care credincioșii au putut să o viziteze fără a sta la cozi. Enoriașii au fost încântați […]
20:50
Premierul Ilie Bolojan va efectua joi, 4 decembrie, o vizită oficială la Viena, unde se va întâlni cu Cancelarul Austriei, Christian Stocker, pentru a discuta relansarea relațiilor economice bilaterale și proiectele strategice din domeniul energiei. Înainte de a fi primit oficial în Austria, Bolojan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, arată un […]
20:40
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Cât costă și ce specificații are # Gândul
Samsung a dezvăluit primul său telefon cu 3 ecrane, care se pliază. Era, probabil, cel mai așteptat gadget, după telefonul pliabil de la Apple. Compania coreeană încearcă astfel să–și consolideze poziția, într-un sector în care se așteaptă la creșterea competiției, mai ales din partea rivalilor chinezi. Samsung Galaxy Z Trifold are trei ecrane care se […]
