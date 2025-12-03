INS: În luna octombrie, preţurile producţiei industriale au crescut

19:40

Munca de acasă este tentantă pentru tot mai mulți angajați, dar ce salarii se oferă? E important să afli care sunt factorii ce influențează nivelul salarial și, mai ales, de ce același cuantum al salariului poate fi mai avantajos dacă lucrezi remote, decât dacă, pentru aceiași bani, te-ai deplasa zilnic la serviciu. The post Ce salarii câștigă românii care muncesc de acasă appeared first on Cotidianul RO.