Scrisoarea a II-a de amenințare. Bugetarii din guvern sar la Bolojan
Cotidianul de Hunedoara, 3 decembrie 2025 10:30
Bugetarii avertizează Guvernul că reducerile salariale vor bloca activitatea unor instituții și acuză politizarea administrației și lipsa dialogului cu premierul. The post Scrisoarea a II-a de amenințare. Bugetarii din guvern sar la Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
10:50
O instanță americană a decis în 2024 că România trebuie să le plătească afaceriștilor 356 de milioane de dolari. Statul român le-a plătit doar o parte, iar acum frații Micula ar încerca să facă lobby la autoritățile americane pentru aplicarea deciziei, scrie Profit.ro. The post Frații Micula, lobby la Trump pentru litigiul cu România appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Rafinăria Petrobrazi, în pericol de închidere. Prețurile combustibilului ar putea exploda # Cotidianul de Hunedoara
Criza apei lovește industria. O astfel de situație ar duce la o explozie a prețurilor la combustibili, a avertizat expertul în energie Dumitru Chisăliță. The post Rafinăria Petrobrazi, în pericol de închidere. Prețurile combustibilului ar putea exploda appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
10:40
Expoziţie dedicată practicii străvechi a colindatului, la Palatul Dacia-România # Cotidianul de Hunedoara
Mircea Modreanu a creat o lucrare inspirată de vâstra Cetei din Mândra, Ţara Făgăraşului, supradimensionată şi reinterpretată în cheie contemporană. The post Expoziţie dedicată practicii străvechi a colindatului, la Palatul Dacia-România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:30
Bugetarii avertizează Guvernul că reducerile salariale vor bloca activitatea unor instituții și acuză politizarea administrației și lipsa dialogului cu premierul. The post Scrisoarea a II-a de amenințare. Bugetarii din guvern sar la Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Preţurile producţiei industriale au crescut cu 8% în octombrie 2025 faţă de anul trecut, potrivit INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în energie, cu un avans de peste 20%. Creşteri au apărut şi în industria extractivă, prelucrătoare şi în serviciile de apă. Trendul ascendent poate influenţa costurile de producţie din economie. The post INS: În luna octombrie, preţurile producţiei industriale au crescut appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:00
Percheziții la o rețea de trafic de droguri care opera în penitenciare – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Rețeaua ar fi introdus stupefiante în interiorul penitenciarelor. Traficanții ar fi făcut și mai multe denunțuri mincinoase pentru a reduce pedepse. The post Percheziții la o rețea de trafic de droguri care opera în penitenciare – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:40
Acordul le impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare. Aceste planuri trebuie să aducă oprirea tuturor importurilor de gaze din Rusia în termenele prevăzute de legislație. The post Acord în UE: Fără gaze rusești din 2027 appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Emmanuel Macron merge în China pentru discuţii cu Xi Jinping privind pacea în Ucraina şi relaţiile economice, încercând să obţină un rol activ al Beijingului în oprirea războiului. The post Macron merge în China să caute sprijin pentru pacea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Putin, Witkoff şi Kushner n-au ajuns la „compromis”. Întâlnire de cinci ore la Kremlin # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea de cinci ore dintre Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la care a participat şi Jared Kushner, s-a încheiat fără un compromis privind Ucraina. The post Putin, Witkoff şi Kushner n-au ajuns la „compromis”. Întâlnire de cinci ore la Kremlin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:40
SONDAJ Răsturnare de situație. Votanții lui Nicușor Dan îl preferă pe Ciucu, nu pe Drulă # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj AtlasIntel arată că foștii votanți ai lui Nicușor Dan îl preferă pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, în timp ce Cătălin Drulă se află abia pe locul al treilea. The post SONDAJ Răsturnare de situație. Votanții lui Nicușor Dan îl preferă pe Ciucu, nu pe Drulă appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Administrația Trump a suspendat cererile de imigrare din 19 țări non-europene, invocând motive de securitate și incidente recente implicând imigranți. The post Trump suspendă cererile de imigrare din 19 ţări appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Un uscător de seminţe de floarea-soarelui din Enisala, Tulcea, a fost cuprins de flăcări. Pompierii acţionează cu mai multe autospeciale. The post Incendiu în Tulcea. Tone de floarea-soarelui, în flăcări appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Ilie Bolojan discută la Viena cu oficialii austrieci despre cooperarea economică şi energetică, iar la Budapesta se întâlneşte cu Viktor Orban pentru proiecte regionale comune. The post Ilie Bolojan, discuții la Viena despre energie și investiții appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Cine este Cătălin Drulă: ranga de la Metrorex și sprijinul lui Nicușor Dan – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria Generală a Capitalei la alegerile din 7 decembrie. The post Cine este Cătălin Drulă: ranga de la Metrorex și sprijinul lui Nicușor Dan – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
Super sporurile. Bugetarii care încaseasă doar din „adaosuri” peste 10.000 de lei # Cotidianul de Hunedoara
Sporurile pot ajunge până la aproximativ 14.500 de leu valoare brută. The post Super sporurile. Bugetarii care încaseasă doar din „adaosuri” peste 10.000 de lei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:20
Serena Williams ar putea reveni pe terenul de tenis. Sportiva are 44 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Aflată sub monitorizarea Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), Serena Williams și-ar putea relua activitatea competițională. The post Serena Williams ar putea reveni pe terenul de tenis. Sportiva are 44 de ani appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Autobuzul care a transportat pasagerii, fără a avea șofer, a fost testat în Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj Napoca. 40 de oameni au beneficiat de cursa inedită. The post Pasageri transportați către avion cu un autobuz fără șofer appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:40
Serena William ar putea reveni pe terenul de tenis. Sportiva are 44 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Aflată sub monitorizarea Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), Serena Williams și-ar putea relua activitatea competițională. The post Serena William ar putea reveni pe terenul de tenis. Sportiva are 44 de ani appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Spitalele din Capitală preiau pacienți din Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat spitalelor de urgență din București să rezerve paturi în secțiile chirurgicale și nechirurgicale pentru transferurile din județul Prahova. Cele cinci spitale din Prahova afectate de criza apei sunt Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza. Citește și: […] The post Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Spitalele din Capitală preiau pacienți din Prahova appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a făcut declarații cu privire la retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa electorală. The post Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Munca de acasă este tentantă pentru tot mai mulți angajați, dar ce salarii se oferă? E important să afli care sunt factorii ce influențează nivelul salarial și, mai ales, de ce același cuantum al salariului poate fi mai avantajos dacă lucrezi remote, decât dacă, pentru aceiași bani, te-ai deplasa zilnic la serviciu. The post Ce salarii câștigă românii care muncesc de acasă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Artistul Adrian Pleșca, cunoscut scenei românești sub numele de Artan, a murit. The post A murit Artan, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan appeared first on Cotidianul RO.
19:30
La 20 de ani, telefonul poate fi un instrument care să-ți aducă o sursă de venit fără timp pierdut și fără să fie nevoie să îți modifici programul pentru facultate. The post Cum poți să faci bani la 20 de ani, de pe telefon appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Măsura a fost luată ca urmare a amenințărilor tot mai mari generate de aeronavele fără pilot care zboară deasupra bazelor militare și infrastructurii critice. The post Divizie anti-drone înființată în Germania. Ce face România appeared first on Cotidianul RO.
18:00
În septembrie, CIO a deschis calea participării Rusiei şi Belarusului sub steag neutru. Condiția era ca sportivii să nu fie sub contract cu armata şi să nu fi susţinut activ invazia Ucrainei. The post TAS: Excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși, anulată appeared first on Cotidianul RO.
18:00
REPORTAJ Epopeea pensiilor speciale, între huiduieli pentru Bolojan și miza milioanelor de euro # Cotidianul de Hunedoara
Venit în Parlament să-și angajeze răspunderea pentru pensiile speciale ale magistraților, Ilie Bolojan a fost așteptat de angajații Parlamentului cu huiduieli. The post REPORTAJ Epopeea pensiilor speciale, între huiduieli pentru Bolojan și miza milioanelor de euro appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Rutte reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Unii susțin că primirea Ucrainei în NATO ar descuraja Rusia să mai invadeze Ucraina. Alții spun că rezultatul ar fi duce la un război direct NATO-Rusia sau chiar destrămarea NATO. The post Rutte reiterează că nu există un consens în NATO privind aderarea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Oprirea extinderii NATO și recunoașterea teritoriilor ocupate sunt condiții esențiale, sună mesajul transmis înainte de sosirea negociatorilor americani la Moscova The post SUA și Ucraina au negociat noi granițe. Le va accepta Putin? appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministerul Educației va premia 157 de elevi și 179 de profesori pentru rezultatele obținute la olimpiade internaționale în 2025. The post Ministerul Educației premiază olimpicii internaționali appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Proiect adoptat tacit. Amenzi pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice # Cotidianul de Hunedoara
Persoanele care solicită informații publice au obligația să respecte programul stabilit și să înfățișeze un comportament care să nu afecteze activitatea autorităților și instituțiilor publice The post Proiect adoptat tacit. Amenzi pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Sorin Grindeanu îl acuză pe Cătălin Drulă că este întruchiparea „haosului” și „adevăratul dușman al bucureștenilor”. Cât despre Ciprian Ciucu, șeful PSD susține că face „jocuri de campanie”. The post Grindeanu pune tunurile pe contracandidații lui Băluță appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Focar de pestă porcină africană lângă Barcelona. Doi mistreți testați pozitiv. Armata și poliția intervin. Zona este închisă. Posibilul focar: un aliment contaminat aruncat în natură. Exporturile sunt afectate. Fermele sunt monitorizate. The post Focar de pestă porcină africană în Spania appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții OMV Petrom despre proiectul Neptun Deep # Cotidianul de Hunedoara
„Compania a confirmat, de asemenea, că își menține angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și dezvoltarea capacităților pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie”. The post Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții OMV Petrom despre proiectul Neptun Deep appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Pentru a proteja împrumuturile între prieteni sau familie, este esențial să semnezi un contract de împrumut în fața unui notar sau avocat. Acesta oferă putere executorie. The post Ce acte să semnezi când îți împrumuți prietenii cu bani? appeared first on Cotidianul RO.
17:00
În septembrie CIO a deschis calea participării Rusiei şi Belarusului sub steag neutru, cu condiţia ca sportivii să nu fie sub contract cu armata şi să nu fi susţinut activ invazia Ucrainei în februarie 2022. The post JO 2026. Excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși, anulată appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Turcia anunță un nou atac asupra unui vas de marfă în Marea Neagră, sub pavilion rusesc. Incidentul amplifică tensiunile din zonă în contextul conflictului Rusia-Ucraina. The post Turcia semnalează un nou atac asupra unui vas rus appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Un incendiu violent a izbucnit azi într-o localitate din Bistrița Năsăud. Trei persoane au primit asistență medicală, iar intervenția pompierilor a fost complicată de lipsa apei în zonă. The post Incendiu puternic în Bistrița-Năsăud appeared first on Cotidianul RO.
16:00
CTP a anunțat la Europa FM că va vota mai degrabă din principiu decât pentru un candidat cu șanse. „O să dau și eu un vot care nu duce la câștig.” The post Cristian Tudor Popescu, vot surpriză pentru PMB appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Testarea permite identificarea rapidă a persoanelor infectate şi se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist. The post Teste gratuite pentru virusurile hepatitice B și C appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Cutremur la vârful UE. Fosta șefă a diplomației europene, reținută pentru fraudă # Cotidianul de Hunedoara
Parchetul condus de Kövesi a solicitat mai multe percheziții în Belgia. Acestea s-ar fi soldat cu reținerea diplomatei Federica Morgherini. The post Cutremur la vârful UE. Fosta șefă a diplomației europene, reținută pentru fraudă appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Dramele statului de drept au fost transmise live de la Varșovia și Budapesta, în timp ce 7 milioane de bulgari au fost lăsați pradă propriei oligarhii The post Bulgaria, sătulă de mafie și fărădelege appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Băluță, nemulțumit de retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: Aranjamente # Cotidianul de Hunedoara
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, candidat independent, a anunţat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei şi că îl susţine pe Ciprian Ciucu The post Băluță, nemulțumit de retragerea lui Vlad Gheorghe în favoarea lui Ciucu: Aranjamente appeared first on Cotidianul RO.
15:20
O femeie din România a apelat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene după ce fotografia sa a fost publicată fără consimțământ pe un site pentru adulți, găzduit de o platformă de anunțuri online. The post O româncă a ajuns la CJUE din cauza unui anunț online appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut la finalul lunii noiembrie faţă luna precedentă. The post Rezervele valutare la Banca Naţională a României au crescut appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Autorităţile belgiene au făcut percheziţii la Serviciul Extern al UE şi la Colegiul Europei, într-o anchetă EPPO privind o posibilă fraudă cu fonduri europene pentru formarea diplomaţilor. The post Parchetul lui Kövesi, anchetă la diplomații UE appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Deşi a dominat circuitul WTA timp de aproximativ douăzeci de ani, americanca a cunoscut la fel de mult succes, cât şi critici de-a lungul carierei sale. The post Serena Williams: „Oamenii spuneau că sunt bărbat” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
VIDEO Premierul, huiduit în Parlament: „Bolojan, nu uita, România nu-i a ta” # Cotidianul de Hunedoara
„Este un protest împotriva modului în care Guvernul înțelege să se raporteze la funcționarii publici în general. Se antagonizează categorii sociale între ele”. The post VIDEO Premierul, huiduit în Parlament: „Bolojan, nu uita, România nu-i a ta” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Fostul prim-ministru a vorbit despre faptul că o victorie a stângii la Capitală ar echilibra puterea în stat, care este condus de un președinte și un premier de centru-dreapta. The post Adrian Năstase dezvăluie cu cine votează appeared first on Cotidianul RO.
14:50
LIVE VIDEO Guvernul Bolojan își angajează răspunderea pentru pensiile speciale # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a respins, marți, toate cele 42 de amendamente venite din partea senatorilor și deputaților. The post LIVE VIDEO Guvernul Bolojan își angajează răspunderea pentru pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Kit panouri fotovoltaice în rate: soluție accesibilă pentru energie curată în casele din România # Cotidianul de Hunedoara
Cei care nu vor sau nu pot plăti integral un sistem fotovoltaic cu tot ce cuprinde acesta, se bucură de opțiunea unui kit panouri fotovoltaice în rate. The post Kit panouri fotovoltaice în rate: soluție accesibilă pentru energie curată în casele din România appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.