Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei / Îl susține în continuare pe Daniel Băluță (PSD)

11:20

Un responsabil al organizaţiei Médecins Sans Frontieres (Medici Fără Frontiere, MSF) a făcut apel la comunitatea internaţională să-i primească pe zecile de mii de locuitori din Gaza care au nevoie urgentă de evacuare medicală, avertizând că sute de oameni au murit deja din cauză că nu au putut fi evacuaţi, transmite miercuri agenția de știri […] © G4Media.ro.