Zeci de mii de locuitori din Gaza aşteaptă evacuarea medicală, avertizează organizația Medici fără Frontiere

Fostă șefă a diplomației UE Federica Mogherini, acuzată oficial de fraudă și corupție de către Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi
Fosta șefă a diplomației europene Federica Mogherini și alte două persoane au fost acuzate oficial de fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, a anunțat miercuri Parchetul European (EPPO), citat de agenția Reuters. Cele trei persoane au fost preluate în custodie marți în cadrul unei anchete privind o fraudă comisă
Israelul deschide punctul de trecere de la Rafah pentru ca locuitorii din Gaza să plece în Egipt
Punctul de trecere de la Rafah se va deschide în următoarele zile pentru a permite locuitorilor din Gaza să treacă în Egipt, a anunţat miercuri COGAT, braţul militar israelian care supraveghează fluxurile de ajutoare, informează AFP şi Reuters, preluate de News.ro. „În conformitate cu acordul de încetare a focului şi cu o directivă la nivel
Trump avertizează că orice ţară care face trafic cu droguri ilegale în SUA ar putea fi atacată
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că orice ţară care face trafic cu droguri ilegale în SUA ar putea fi atacată, informează agențiile de știri Reuters şi EFE, citate de Agerpres. În timpul unei reuniuni la Casa Albă, Trump a insistat că atacurile împotriva cartelurilor de droguri de pe teritoriul venezuelean vor începe „foarte
Thailanda ridică interdicţia vânzării de alcool în cursul după-amiezii / Interdicția fusese introdusă în 1970 ca să îi împiedice pe funcţionari să bea în timpul programului de lucru
Thailanda a relaxat temporar, pentru o perioadă de probă de şase luni, restricţiile privind vânzarea de alcool, care poate fi cumpărat de miercuri şi după-amiaza, după decenii de interdicţie, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această măsură este „în concordanţă cu situaţia actuală", a comentat ministrul thailandez al Sănătăţii, Pattana Promphat, într-un anunţ
Zeci de mii de locuitori din Gaza aşteaptă evacuarea medicală, avertizează organizația Medici fără Frontiere
Un responsabil al organizaţiei Médecins Sans Frontieres (Medici Fără Frontiere, MSF) a făcut apel la comunitatea internaţională să-i primească pe zecile de mii de locuitori din Gaza care au nevoie urgentă de evacuare medicală, avertizând că sute de oameni au murit deja din cauză că nu au putut fi evacuaţi, transmite miercuri agenția de știri
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei / Îl susține în continuare pe Daniel Băluță (PSD)
Eugen Teodorovici, candidat independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, a anunțat, miercuri, că se retrage din cursa electorală. Fostul ministru de Finanțe îl susține pentru funcția de primar general pe Daniel Băluță, candidatul PSD, anunță Mediafax. "Daniel, mult succes! Ai tot sprijinul meu și încă o dată împreună o să vezi că și românii vor
VIDEO Marșul unei „armatei" de roboți umanoizi din China stârnește controverse / Criticii acuză că imaginile sunt generate pe calculator
Un videoclip recent al companiei chineze de robotică UBTECH Robotics a stârnit controverse la nivel internațional, după ce sute de roboți umanoizi au fost surprinși în timp ce mărșăluiesc și salută militar, sincronizat, într-un depozit din Shenzhen. Scenele, care amintesc de filmele SF precum „I, Robot", au atras atenția liderilor din industria americană a roboticii,
Comisia Europeană a dat „undă verde" celei de-a treia plăți din cadrul Planului de Redresare și Reziliență pentru Bulgaria, dar cu o parte din sumă reținută din cauza reformei nefinalizate legate de Comisia Anticorupție
Comisia Europeană propune să se dea „undă verde" celei de-a treia plăți către Bulgaria în cadrul Planului de Redresare și Reziliență (PRR), a anunțat marți Bruxelles-ul. Bulgaria a solicitat 1,6 miliarde de euro (aproximativ 3,2 miliarde de leva), dar o parte din sumă va fi reținută din cauza reformei nefinalizate legate de Comisia Anticorupție. Cuantumul
Vestul Anatoliei ar fi fost centrul unei superputeri din Epoca Bronzului, care a provocat colapsul lumii vechi acum 3.200 de ani
Vestul Turciei ar putea ascunde rămășițele unei mari puteri din Epoca bronzului, mare parte trecute cu vederea. Ruinele a sute de orașe prospere, descoperite în perioada recentă, dezvăluie însă o poveste necunoscută a unei civilizații atât de puternice încât a destabilizat estul Mediteranei în urmă cu aproximativ 3200 de ani, afirmă NewScientist.
Generalul (r) Ben Hodges subliniază, într-un interviu acordat Euronews, lipsa de reacție în conflictele internaționale în curs și deplânge „trezirea lentă" a Europei. „Statele Unite consideră Europa cu adevărat nesemnificativă, poate cu excepția unor motive comerciale", a explicat el, transmite cotidianul La libre Belgique, citat de Rador Radio România. Fostul comandant general al Armatei SUA
Ofițer de poliție din Constanța, arestat pentru luare de mită / A fost prins în flagrant când primea 5.000 de euro de la directorul unei firme
Un ofițer de poliție din cadrul IPJ Constanța a fost plasat în arest preventiv sub acuzația de luare de mită pe 29 noiembrie. Polițistul este acuzat că ar fi cerut șpagă directorului unui firme pentru că nu ar fi aplicat amenzile prevăzute de lege pentru neregulile descoperite în urma unui control. Procurorii din cadrul Direcției
Școala Crypto / o inițiativă Binance Academy, platformă gratuită cu peste 1000 de articole și cursuri despre blockchain și criptomonede. Banii de mâine: Ce sunt și cum funcționează criptomonedele
Criptomonedele au introdus o nouă modalitate de a gândi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred că ar putea înlocui în cele din urmă sistemele financiare tradiționale, în timp ce alții le văd ca o completare a sistemelor existente. Ce este o criptomonedă? O criptomonedă este o monedă digitală securizată prin criptografie. Este un activ
Acord UE pentru oprirea definitivă a importurilor de gaze rusești și renunțarea treptată la petrolul rusesc
Uniunea Europeană va opri definitiv importurile de gaze rusești și va renunța treptat la petrolul rusesc, în conformitate cu acordul politic provizoriu la care au ajuns astăzi Parlamentul European și Consiliul. "Această decizie istorică va pune capăt dependenței UE de un furnizor nesigur, care a destabilizat în repetate rânduri piețele energetice europene, a pus în
Administraţia SUA a suspendat toate cererile de imigrare din 19 ţări noneuropene, considerate cu risc ridicat, la doar câteva zile după un atac armat letal la Washington în care a fost implicat un cetăţean afgan, a anunţat marţi Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, transmit agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Suspendarea
Reîncep căutările unui avion de pasageri Malaysia Airlines, dispărut acum 11 ani Se aflau 239 de persoane la bord / Compania Ocean Infinity va căuta aeronava pe fundul Oceanului Pacific
Autoritățile din Malaysia anunță reluarea căutărilor avionului de pasageri dispărut în urmă cu 11 ani. Este vorba despre aeronava Malaysia Airlines care a dispărut în mod misterios pe 8 martie 2014. La bord se aflau 239 de persoane, anunță Mediafax. Căutările avionului MH370 dispărut în urmă cu 11 ani vor fi reluate la finalul acestei
Acuzat de „derivă autoritară", Emmanuel Macron neagă că ar vrea să înfiinţeze un „minister al Adevărului"
Preşedintele francez Emmanuel Macron a negat marţi că ar vrea să înfiinţeze un „minister al Adevărului", în răspuns la acuzaţiile din partea media miliardarului conservator Vincent Bollore, a dreptei şi a extremei drepte, care au denunţat o derivă „autoritară" sau chiar „totalitară" a şefului statului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. De la
„N-am mai văzut bărbați atât de speriați." E verdictul pe care Donald Trump l-a dat amuzat după ce observase la o întâlnire recentă efectul intimidant pe care-l are Xi Jinping asupra propriului anturaj. „Aș vrea ca și cabinetul meu să se poarte așa", a glumit președintele american, scrie The Financial Times, citat de Rador Radio
Când au decis pisicile să se apropie de oameni și să devină animale de companie. Un mister vechi de milenii, în sfârșit rezolvat de geneticieni
În stilul lor caracteristic, pisicile nu s-au grăbit deloc să decidă când și unde să devină animale de companie. Conform ultimelor dovezi științifice, trecerea de la prădător sălbatic la animal de casă s-ar fi produs mult mai recent decât se credea și într-un loc diferit.
Italia și Grecia sunt singurele două țări ale UE în care familiile sunt mai sărace decât acum 20 de ani
Italia și Grecia sunt singurele două țări ale Uniunii Europene în care venitul real al familiilor a scăzut în ultimii 20 de ani: -4% și, respectiv, -5%, în perioada luată în considerare de
Formula 1 se pregătește să închidă un capitol după Marele Premiu de la Abu Dhabi și să deschidă un altul în 2026, un sezon cu multe schimbări la nivel de regulament. Mercedes este văzută favorită pentru anul viitor, iar tocmai tăcerea suspectă a echipei de la Brackley alimentează multe zvonuri în această direcție. Există multe […] © G4Media.ro.
Trump spune că va anula toate documentele semnate cu autopen-ul de predecesorul său Biden, inclusiv graţierile # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că va anula toate documentele, inclusiv graţierile pe care predecesorul său, Joe Biden, le-a semnat folosind un dispozitiv de scriere automată, relatează Reuters. Mai mulţi experţi în drept s-au declarat însă sceptici, transmite Agerpres. Dispozitivul de scriere automată cunoscut ca autopen este folosit pentru a reproduce cu precizie […] © G4Media.ro.
STUDIU Copiii care primesc smartphone când au mai puțin de 12 ani au risc cu 40% mai mare de obezitate. 62% au somn deficitar și 31% prezintă risc mai mare de depresie # G4Media
Un studiu pe mai mult de 10.000 de copii arată că un obicei comun în rândul adolescenților crește dramatic riscul de probleme grave de sănătate, anunță Mediafax. Cercetătorii au descoperit diferențe majore între copiii care au acest obicei și cei care nu îl au. Cercetarea a fost făcută de Universitatea din Pennsylvania și publicată în […] © G4Media.ro.
Sindicaliștii din Guvern resping reforma premierului Bolojan și amenință că vor bloca desfășurarea ședințelor de guvern # G4Media
Reprezentanții Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) au respins miercuri într-un comunicat reforma administrației propusă de premierul Ilie Bolojan și au amenințat cu proteste și grevă, inclusiv cu acțiuni care vor duce la imposibilitatea desfășurării în condiții normale a ședințelor de Guvern. Sindicaliștii au cerut premierului să nu le reducă salariile, în […] © G4Media.ro.
Controversă la o conferință majoră despre AI / Peste 20% dintre recenzii au fost generate integral de inteligența artificială # G4Media
O descoperire șocantă zguduie comunitatea cercetătorilor în inteligență artificială. Aproximativ 21% dintre recenziile lucrărilor trimise la Conferința Internațională de Reprezentări de Învățare (ICLR 2026) au fost complet generate de inteligență artificială, iar mai mult de jumătate dintre recenzii prezintă semne de utilizare a AI. Evenimentul, care va avea loc în aprilie la Rio de Janeiro și va […] © G4Media.ro.
Percheziţii la reţea de traficanţi de droguri care introducea stupefiante în penitenciare / Au loc descinderi şi în Italia / Este vizată şi o avocată # G4Media
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, într-un dosar care vizează trafic internaţional de droguri şi alte infracţiuni. Simultan au loc trei descinderi în Italia. Gruparea ar fi introdus droguri în ţară din străinătate şi facilita introducerea lor în penitenciare. De asemenea, urmărea să […] © G4Media.ro.
VIDEO Președintele Nicușor Dan apare într-un clip postat de Vlad Voiculescu în timp ce discută cu Cătălin Drulă despre Capitală, cu 4 zile înainte de alegeri: ”La sectoare, nenorocirile au continuat” # G4Media
Vlad Voiculescu, europarlamentar USR și consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a postat pe contul său de pe rețelele sociale un clip în cei doi apar discutând despre București și probleme de urbanism cu Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Ce s-a întâmplat pe București a fost că noi pe 7% am […] © G4Media.ro.
Elon Musk avertizează din nou asupra riscurilor AI / Care sunt cele trei principii pentru o dezvoltare sigură, în viziunea acestuia # G4Media
Elon Musk a reluat avertismentele privind riscurile inteligenţei artificiale şi a prezentat trei principii pe care le consideră vitale pentru ca tehnologia să evolueze într-o direcţie benefică. Miliardarul, CEO al Tesla, SpaceX, xAI, X şi The Boring Company, a vorbit în cadrul unui podcast găzduit de omul de afaceri indian Nikhil Kamath, citat de CNBC, transmite News.ro. © G4Media.ro.
Ferrari, în picaj – Hamilton trage semnalul de alarmă: „Suntem nedezvoltați. Putem schimba asta” # G4Media
Lewis Hamilton a venit la Ferrari pentru a scrie istorie în Formula 1 (un eventual al optulea titlul mondial), dar a găsit o echipă „nedezvoltată” și care are mari șanse să încheie pe locul 4 în ierarhia constructorilor. După cel mai slab sezon din carieră, Lewis spune că există speranță și că lucrurile pot fi […] © G4Media.ro.
Operatorul local și Administrația Bazinală Buzău-Ialomița au ascuns de luni de zile informații legate de posibile probleme la barajul Paltinu, afirmă ministrul Mediului / Diana Buzoianu vorbește de „căpușare” și acuză PSD că a numit pe criterii politice oameni la nivel local # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a declarat, miercuri dimineață, la Digi24, că oamenii care se fac vinovați, la nivel local, de situația de la Barajul Paltinu, au fost numiți de PSD sau de alte partide. Ea a arătat că se află de doar de cinci luni în fruntea unui domeniu „căpușat” de acești oameni și […] © G4Media.ro.
Ecosistemul antreprenoriatului „asistat”: “Enigma” succesului Beijingului, explicată de o economistă chineză, care a predat la Harvard # G4Media
Fie că îi este sau nu meritul lui Donald Trump, China face prozelitism în întreaga lume. Admiratorii săi sunt în creștere, chiar și în Statele Unite. Un fenomen care a avut loc în anii 1970 și 1980 cu Japonia se repetă: succesul naște invidie, resentimente, frică, dar și curiozitate, emulație și dorința de a imita […] © G4Media.ro.
Maddalena Borsato, cercetător la Universitatea de Științe Gastronomice din Italia: „Privim de multe ori dieta mediteraneană ca pe un regim alimentar și atât. Dar putem oare să studiem alimentația ignorând stilul de viață?” # G4Media
Privim de multe ori dieta mediteraneană ca pe un regim alimentar și atât, însă ea nu este un concept strict legat de alimentație, a atras atenția la București prof. Maddalena Borsato, cercetătoare la Universitatea de Științe Gastronomice de la Pollenzo/Bra, într-un discurs ținut cu ocazia Săptămânii Bucătăriei Italiene la București, organizat sub egida Ambasadei Republicii […] © G4Media.ro.
Guvernul belgian le-a interzis angajaților să utilizeze aplicații ale sistemului chinezesc de inteligență artificială DeepSeek # G4Media
Guvernul belgian a solicitat ca toate aplicațiile acestui sistem de inteligență artificială să fie eliminate de pe dispozitivele de lucru ale angajaților până la 1 decembrie., potrivit publicației 20 Minutos, preluată de Rador Radio România. Guvernul belgian le-a interzis tuturor angajaților săi utilizarea aplicațiilor sistemului de inteligență artificială chinez DeepSeek, începând de luni, 1 decembrie, […] © G4Media.ro.
Serena Williams, reacție fermă după isteria revenirii în tenis la 44 de ani: „O, Doamne, nu mă întorc” # G4Media
Serena Williams pune capăt unei isterii privind o revenire pe terenurile de tenis la vârsta de 44 de ani. Într-o postare pe contul personal de X, fosta lideră WTA spune că totul „este o nebunie” și că nu se pune problema întoarcerii în tenisul de performanță. Serena Wiliams rupe tăcerea: „Mi-au spus că arăt ca […] © G4Media.ro.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat marți că se observă în cazul crizei de la Paltinu ‘haosul USR-ist’, menționând că l-a trimis la fața locului pe ministrul Sănătății pentru că sunt trei spitale în zonă care au rămas fără apă potabilă. ”Am văzut în aceste zile această situație în două județe, în Prahova și […] © G4Media.ro.
Sute de kilograme de merluciu cu larve, retrase de la comercializare de DSVSA Buzău / Ce deficiențe au mai constat inspectorii sanitari # G4Media
Inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău au retras de la comercializare peste 600 de kilograme de peşte din specia merluciu, după ce au fost detectate larve de Anisakis spp. şi alte 90 de kilograme de peşte neconform, în urma unor verificări în domeniul siguranţei alimentelor. Potrivit DSVSA Buzău, în luna octombrie au […] © G4Media.ro.
Aleksandar Vučić: Serbia nu a primit licență din partea SUA și va închide rafinăria Pančevo # G4Media
Belgradul nu a primit o licență din partea SUA pentru a furniza petrol companiei NIS (Neftna Industrija Srbije), care este vizată de sancțiuni și drept urmare va începe procesul de închidere a rafinăriei Pančevo, a anunțat președintele Aleksandar Vučić, potrivit. agenției TASS, citată de Radio România Actualități. NIS a început pregătirile pentru închiderea rafinăriei sale […] © G4Media.ro.
Primul ”Pedibus” la o școală din Brașov: copiii merg pe jos, organizat, la școală / Într-o singură săptămână, procentul elevilor care merg pe jos la școală a crescut cu 30% # G4Media
În cartierul Tractorul, doi voluntari, Alin Chilian și Sebastian Ichim, au pus bazele primului ”Pedibus” din Brașov – mersul organizat pe jos al copiilor spre școală, sub supravegherea adulților, anunță Monitorul Expres. Proiectul a pornit modest, cu doar 7 elevi, iar în mai puțin de o săptămână numărul participanților a ajuns la 35. Copiii urmează […] © G4Media.ro.
Donald Trump o numește „gunoi” pe democrata de origine somaleză Ilhan Omar / „Țara lor e de rahat și nu-i vrem în țara noastră” # G4Media
Președintele Donald Trump a lansat o tiradă împotriva populației somaleze din Minnesota la sfârșitul unei ședințe de cabinet care a durat peste două ore, scrie NBC News. Redăm articolul integral: Liderul de la Casa Albă a criticat-o, marți, pe reprezentanta Ilhan Omar, calificând-o drept „gunoi” și a spus că somalezii ar trebui „să se întoarcă […] © G4Media.ro.
Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice din SUA și apoi a adormit beat în baie / ”Ofițerul Martin l-a prins în siguranță pe banditul nostru mascat și l-a transportat înapoi la adăpost pentru a se trezi din beție” # G4Media
Potrivit oficialilor, animalul a fost reținut pentru câteva ore, fiind lăsat să doarmă. Ratonul a fost eliberat apoi în sălbăticie. Incidentul a fost relatat marți seară de reprezentanții unui adăpost de animale din Hanover, relatează Mediafax. Incidentul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute într-un magazin de băuturi alcoolice din statul Virginia. Ratonul a pătruns în […] © G4Media.ro.
Ambasadorul român la Chișinău: România a avut un rol esențial la interconectarea energetică dintre Republica Moldova și UE # G4Media
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că Republica Moldova a înregistrat progrese „remarcabile” în domeniul energetic și se află într-un proces avansat de integrare în sistemul european. Oficialul a subliniat că transformările din sectorul energetic reprezintă una dintre cele mai importante reușite ale țării în ultimii ani, scrie Radio Chișinău. Potrivit diplomatului, Republica […] © G4Media.ro.
Platforma X a implementat o nouă funcție, menită să afișeze locația utilizatorilor, însă acuratețea sa este deja contestată. Primele analize relevă erori semnificative și nepotriviri suspecte, în special în cazul conturilor care promovează mesaje pro-Rusia și anti-UE, scrie Euronews, citat de Mediafax. © G4Media.ro.
Ronnie O’Sullivan, eliminare surprinzătoare la UK Championship: „Am jucat prost, nu mă feresc să o spun” # G4Media
Ronnie O’Sullivan a părăsit UK Champions din runda inaugurală, jocul celui supranumit The Rocket nefiind la un nivel foarte ridicat. La finalul partidei cu Zhou Yuelong, multiplul campion mondial a admis că „ a jucat prost și nu se ferește să recunoască”. Ronnie O’Sullivan și episoadele controversate de la UK Championship Ronnie a cedat cu […] © G4Media.ro.
Apă potabilă din rezervele de stat, pentru cei peste 100.000 de oameni afectați de situația de la barajul Paltinu / Spitale, școli și alte instituții sunt fără apă la robinet de sâmbătă # G4Media
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru genstionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Vrea Putin cu adevărat pacea? Semne că Rusia urmărește distrugerea completă a Ucrainei # G4Media
Deși Statele Unite și Ucraina par să fi convenit asupra liniilor generale ale unei viitoare înțelegeri privind sfârșitul războiului din Europa de Est, există foarte puține indicii că Rusia este la fel de interesată de pace, susține un instituit de cercetare considerat influent în cercurile politice și diplomatice americane și occidentale. Dimpotrivă, Kremlinul a reacționat […] © G4Media.ro.
Secretarul american al Apărării invocă „ceața războiului” pentru a justifica al doilea atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, în septembrie / Conform presei, ar fi existat supraviețuitori, după primul atac # G4Media
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, marţi, că a urmărit în timp real prima lovitură americană din septembrie asupra unei nave suspectate de trafic de droguri, dar că nu a văzut supravieţuitori. El a descris a doua lovitură letală ca fiind efectuată în „ceaţa războiului”, transmite Reuters, preluată de News.ro. Hegseth, vorbind la […] © G4Media.ro.
Venezuela denunţă „vânzarea forţaţă” de către justiţia americană a filialei petroliere Citgo # G4Media
Venezuela a denunţat marţi autorizarea de către un tribunal din SUA a vânzării companiei sale petroliere Citgo, filiala americană a gigantului petrolier de stat venezuelean PDVSA, printr-un proces de licitaţie în beneficiul creditorilor acesteia, notează AFP, citată de Agerpres. Într-un comunicat citit la televizor, vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodríguez „a respins ferm decizia adoptată în cadrul […] © G4Media.ro.
Inteligența artificială poate eficientiza procesele fiscale, însă nu poate înlocui expertiza umană – analiză PwC România # G4Media
Modelele de inteligenţă artificială pot accelera procesele fiscale prin extracţia şi structurarea datelor din documente sau monitorizarea modificărilor legislative, însă nu pot prelua responsabilitatea fiscală, atrag atenţia reprezentanţii companiei de consultanţă PwC România, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
ANAF pregătește un site pentru vânzarea bunurilor confiscate / ”OLX-ul ANAF” va avea reduceri de 50% / „Vom transparentiza absolut tot” # G4Media
ANAF va lansa o platformă online dedicată valorificării bunurilor confiscate, proiect finanțat prin PNRR și supranumit intern „OLX-ul ANAF-ului”, a anunțat președintele instituției, Adrian Nica, la Antena3, relatează News.ro. Obiectivul este transparentizarea completă a procesului de vânzare și eliminarea suspiciunilor că anumite produse ar fi valorificate „pe sub mână”. Potrivit șefului ANAF, înainte de listarea […] © G4Media.ro.
Negocierile cu Witkoff și Kushner la Kremlin: Fără variantă de compromis / Putin nu renunță la bucățile necucerite din Donbas, recunoașterea internațională a teritoriilor anexate și Ucraina fără acces la NATO # G4Media
La Kremlin au avut loc negocieri între Vladimir Putin, trimisul special al președintelui SUA Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner — aceștia au venit la Moscova pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina, transmite BBC (varianta rusă). Înainte de aceasta, Vlodimir Zelenski a declarat că de aceste negocieri […] © G4Media.ro.
Târgul de carte „Gaudeamus” se deschide, miercuri, la Romexpo / Peste 180 de edituri participante / Sabina Fati, președintele de onoare al evenimentului # G4Media
Gaudeamus 2025, de miercuri până duminică: peste 180 de participanţi şi 600 de evenimente editoriale Cea de-a 32-a ediţie a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România îşi va deschide miercuri porţile în Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo, cu peste 180 de participanţi, care vor oferi cititorilor peste 600 de evenimente editoriale. Potrivit unui comunicat […] © G4Media.ro.
