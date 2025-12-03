Discuțiile Rusia-SUA s-au încheiat fără progrese. Întâlnirea dintre Zelenski și delegația SUA, care trebuia să aibă loc la Bruxelles, a fost anulată

22:50

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american pentru Rusia, și Jared Kushner, ginerele lui Trump, au ajuns marți la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin detaliile planului de pace pentru Ucraina. Înainte de întâlnirea cu președintele rus la Kremlin, cei doi oficiali americani au decis să ia masa un restaurant cu stele Michelin din […]