Radio ZU a făcut anunțul: Oradea, din nou „Orașul Faptelor Bune”. DJ și vedete la Târgul de Crăciun

Decizia luată de primarul Florin Birta în vară pentru desființarea posturilor de pază de la cele 9 parcări supraetajate din oraș, pentru a economisi lunar 25.000 lei, are și acum efecte. În prima fază, vandalii au distrus toaletele și au furat uscătoarele de mâini, adolescenții au transformat parcările în locuri de curse cu trotinete electrice, iar persoane fără adăpost au pornit instalațiile de stingere a incendiilor ca să se spele. Mai noi, acestea s-au transformat în... hoteluri.