Economia globală este în declin. Inteligența artificială, pericol și oportunitate
Cotidianul de Hunedoara, 3 decembrie 2025 12:50
Economia mondială arată reziliență în 2025 datorită investițiilor în inteligență artificială, dar vulnerabilitățile persistă. The post Economia globală este în declin. Inteligența artificială, pericol și oportunitate appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 10 minute
13:20
O gravură de Goya oferită lui Nicolae Ceaușescu de regele Spaniei este vedeta celei mai mari licitații de artă a iernii, alături de lucrări rare de Grigorescu și Vermont. The post Nudul lui Grigorescu, scos la licitație appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:50
Gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, membrele trupei Indiggo, au fost reținute în SUA în 2025 pentru mai multe acuzații. The post Gemenele de la trupa Indiggo, arestate în SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Dumitru Flucuș, fost deputat PNL, a șters de pe Facebook o postare în care transmitea felicitări secretarului Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, Florin Dobrescu. Acesta a fost organizatorul acțiunii de comemorare a lui Zelea Codreanu din 2024. The post Membru AUR laudă noua cruce a lui Codreanu appeared first on Cotidianul RO.
12:50
12:40
Indicele ROBOR la 3 și 6 luni a scăzut ușor, ajungând la 6,21%, respectiv 6,34%. Această scădere poate reduce costurile creditelor în lei pentru consumatori, influențând pozitiv ratele lunare. The post Indicele ROBOR scade appeared first on Cotidianul RO.
12:30
În cazul în care echipa olteană ar dori să-l achiziționeze definitiv, ar trebui să plătească echivalentul a 400.000 de euro către Deportivo Saprissa. The post Universitatea Craiova se desparte de un titular din sezonul trecut appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Paramedicii SMURD au acordat îngrijiri medicale unui bărbat de 74 de ani, care a suferit arsuri de gradul I. The post Explozie la o locuinţă din Râmnicu Sărat. O persoană a ajuns la spital appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Rahmanullah Lakanwal, suspectul în atacul asupra a doi militari din Garda Națională la Washington, a pledat nevinovat. The post Suspectul afgan care ar fi tras la Casa Albă a pledat nevinovat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:20
12:20
12:10
La solicitarea procurorilor anticorupţie, judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. The post Poliţist din Constanţa, arestat. Prins în flagrant când primea mită appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare a primit aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate, apropiindu-se de etapa licitației. Proiectul, de 5,93 miliarde lei, va avea 59 km și 7 noduri rutiere. The post Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, pe ultima sută de metri appeared first on Cotidianul RO.
11:50
George Clooney, despre rolul pierdut în fața lui Brad Pitt: „M-a enervat!” # Cotidianul de Hunedoara
George Clooney a povestit cum a pierdut rolul care l-ar fi putut lansa în fața lui Brad Pitt, în „Thelma & Louise”. The post George Clooney, despre rolul pierdut în fața lui Brad Pitt: „M-a enervat!” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Vlad Voiculescu, într-o discuție postată pe Facebook cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă, a trimis mai multe săgeți către Ciprian Ciucu. „USR a vrut. Cine n-a vrut, a fost PNL, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu. Era şeful PNL Bucureşti”, a comentat fostul ministru al Sănătății. The post Nicușor Dan adâncește ruptura dintre USR și PNL appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Cei trei sunt acuzați că au delapidat aproximativ 400.000 de lei din fondurile a nouă asociații de proprietari, lăsând locatarii fără apă și utilități. The post Fără utilități, după ce administratorii au golit conturile asociației appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Ministrul educației: Avem foarte multe umbre în sistem. Mesaj pentru olimpici # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul a arătat și că, de anul viitor, se impune ordine în regulamente, pentru ca toţi cei care reprezintă România la nivel internațional să poată fi onorați The post Ministrul educației: Avem foarte multe umbre în sistem. Mesaj pentru olimpici appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Terenul de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere din Craiova, simbol al industriei comuniste, este scos la vânzare. Zona este o oportunitate pentru proiecte rezidențiale și comerciale, parte din regenerarea urbană a fostelor situri industriale. The post Platformă-emblemă a regimului Ceaușescu, la vânzare appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Elon Musk avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale și propune trei principii pentru o dezvoltare sigură: adevăr, frumusețe și curiozitate. Musk spune că AI poate deveni periculoasă dacă nu respectă aceste repere. The post Elon Musk avertizează din nou asupra riscurilor AI appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„Dacă mi-ai fi spus când a venit că va marca 100 de goluri în 111 meciuri, ţi-aş fi răspuns: «Eşti sigur?» Cifrele sunt incredibile. Astăzi a fost incredibil”, a declarat antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola. The post Haaland intră în istoria Premier League appeared first on Cotidianul RO.
11:30
EXCLUSIV Criza Apei din Prahova. Ce se întâmplă cu pacienții din spitale – Explicațiile ministrului Sănătății # Cotidianul de Hunedoara
Peste 100.000 de oameni nu au apă potabilă în Prahova și Dâmbovița. The post EXCLUSIV Criza Apei din Prahova. Ce se întâmplă cu pacienții din spitale – Explicațiile ministrului Sănătății appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:10
Premierul României efectuează miercuri şi joi o vizită oficială la Viena. Pe drum, se va opri la Budapesta, unde va avea o întâlnire cu omologul maghiar. The post Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
11:10
„Cel mai important, în ciuda recursurilor, este că procesul va avea loc, nu a fost suspendat”, a declarat pentru AFP Fernando Burlando, avocatul fiicelor mai mari ale lui Maradona, Dalma şi Gianinna. The post Proces nou în cazul morții lui Maradoana appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Teodorovici s-a retras în favoarea lui Băluță din alegerile pentru Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Este a doua retragere din alegerile pentru Primăria municipiului București. The post Teodorovici s-a retras în favoarea lui Băluță din alegerile pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Distribuirea către populaţie va fi efectuată de autorităţile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situaţii de urgenţă din cele două judeţe. The post Criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Apă potabilă, din rezervele de stat appeared first on Cotidianul RO.
10:50
O instanță americană a decis în 2024 că România trebuie să le plătească afaceriștilor 356 de milioane de dolari. Statul român le-a plătit doar o parte, iar acum frații Micula ar încerca să facă lobby la autoritățile americane pentru aplicarea deciziei, scrie Profit.ro. The post Frații Micula, lobby la Trump pentru litigiul cu România appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Rafinăria Petrobrazi, în pericol de închidere. Prețurile combustibilului ar putea exploda # Cotidianul de Hunedoara
Criza apei lovește industria. O astfel de situație ar duce la o explozie a prețurilor la combustibili, a avertizat expertul în energie Dumitru Chisăliță. The post Rafinăria Petrobrazi, în pericol de închidere. Prețurile combustibilului ar putea exploda appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Expoziţie dedicată practicii străvechi a colindatului, la Palatul Dacia-România # Cotidianul de Hunedoara
Mircea Modreanu a creat o lucrare inspirată de vâstra Cetei din Mândra, Ţara Făgăraşului, supradimensionată şi reinterpretată în cheie contemporană. The post Expoziţie dedicată practicii străvechi a colindatului, la Palatul Dacia-România appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Bugetarii avertizează Guvernul că reducerile salariale vor bloca activitatea unor instituții și acuză politizarea administrației și lipsa dialogului cu premierul. The post Scrisoarea a II-a de amenințare. Bugetarii din guvern sar la Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Preţurile producţiei industriale au crescut cu 8% în octombrie 2025 faţă de anul trecut, potrivit INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în energie, cu un avans de peste 20%. Creşteri au apărut şi în industria extractivă, prelucrătoare şi în serviciile de apă. Trendul ascendent poate influenţa costurile de producţie din economie. The post INS: În luna octombrie, preţurile producţiei industriale au crescut appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Percheziții la o rețea de trafic de droguri care opera în penitenciare – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Rețeaua ar fi introdus stupefiante în interiorul penitenciarelor. Traficanții ar fi făcut și mai multe denunțuri mincinoase pentru a reduce pedepse. The post Percheziții la o rețea de trafic de droguri care opera în penitenciare – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Acordul le impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare. Aceste planuri trebuie să aducă oprirea tuturor importurilor de gaze din Rusia în termenele prevăzute de legislație. The post Acord în UE: Fără gaze rusești din 2027 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:20
Emmanuel Macron merge în China pentru discuţii cu Xi Jinping privind pacea în Ucraina şi relaţiile economice, încercând să obţină un rol activ al Beijingului în oprirea războiului. The post Macron merge în China să caute sprijin pentru pacea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Putin, Witkoff şi Kushner n-au ajuns la „compromis”. Întâlnire de cinci ore la Kremlin # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea de cinci ore dintre Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, la care a participat şi Jared Kushner, s-a încheiat fără un compromis privind Ucraina. The post Putin, Witkoff şi Kushner n-au ajuns la „compromis”. Întâlnire de cinci ore la Kremlin appeared first on Cotidianul RO.
08:40
SONDAJ Răsturnare de situație. Votanții lui Nicușor Dan îl preferă pe Ciucu, nu pe Drulă # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj AtlasIntel arată că foștii votanți ai lui Nicușor Dan îl preferă pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, în timp ce Cătălin Drulă se află abia pe locul al treilea. The post SONDAJ Răsturnare de situație. Votanții lui Nicușor Dan îl preferă pe Ciucu, nu pe Drulă appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Administrația Trump a suspendat cererile de imigrare din 19 țări non-europene, invocând motive de securitate și incidente recente implicând imigranți. The post Trump suspendă cererile de imigrare din 19 ţări appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Un uscător de seminţe de floarea-soarelui din Enisala, Tulcea, a fost cuprins de flăcări. Pompierii acţionează cu mai multe autospeciale. The post Incendiu în Tulcea. Tone de floarea-soarelui, în flăcări appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:20
Ilie Bolojan discută la Viena cu oficialii austrieci despre cooperarea economică şi energetică, iar la Budapesta se întâlneşte cu Viktor Orban pentru proiecte regionale comune. The post Ilie Bolojan, discuții la Viena despre energie și investiții appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Cine este Cătălin Drulă: ranga de la Metrorex și sprijinul lui Nicușor Dan – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria Generală a Capitalei la alegerile din 7 decembrie. The post Cine este Cătălin Drulă: ranga de la Metrorex și sprijinul lui Nicușor Dan – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Super sporurile. Bugetarii care încaseasă doar din „adaosuri” peste 10.000 de lei # Cotidianul de Hunedoara
Sporurile pot ajunge până la aproximativ 14.500 de leu valoare brută. The post Super sporurile. Bugetarii care încaseasă doar din „adaosuri” peste 10.000 de lei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:20
Serena Williams ar putea reveni pe terenul de tenis. Sportiva are 44 de ani # Cotidianul de Hunedoara
Aflată sub monitorizarea Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), Serena Williams și-ar putea relua activitatea competițională. The post Serena Williams ar putea reveni pe terenul de tenis. Sportiva are 44 de ani appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Autobuzul care a transportat pasagerii, fără a avea șofer, a fost testat în Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj Napoca. 40 de oameni au beneficiat de cursa inedită. The post Pasageri transportați către avion cu un autobuz fără șofer appeared first on Cotidianul RO.
21:40
20:40
Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Spitalele din Capitală preiau pacienți din Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat spitalelor de urgență din București să rezerve paturi în secțiile chirurgicale și nechirurgicale pentru transferurile din județul Prahova. Cele cinci spitale din Prahova afectate de criza apei sunt Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza. Citește și: […] The post Celulă de criză la Ministerul Sănătății. Spitalele din Capitală preiau pacienți din Prahova appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a făcut declarații cu privire la retragerea lui Vlad Gheorghe din cursa electorală. The post Cătălin Drulă, despre retragerea lui Vlad Gheorghe: Am încredere în alegători appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Munca de acasă este tentantă pentru tot mai mulți angajați, dar ce salarii se oferă? E important să afli care sunt factorii ce influențează nivelul salarial și, mai ales, de ce același cuantum al salariului poate fi mai avantajos dacă lucrezi remote, decât dacă, pentru aceiași bani, te-ai deplasa zilnic la serviciu. The post Ce salarii câștigă românii care muncesc de acasă appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Artistul Adrian Pleșca, cunoscut scenei românești sub numele de Artan, a murit. The post A murit Artan, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan appeared first on Cotidianul RO.
19:30
La 20 de ani, telefonul poate fi un instrument care să-ți aducă o sursă de venit fără timp pierdut și fără să fie nevoie să îți modifici programul pentru facultate. The post Cum poți să faci bani la 20 de ani, de pe telefon appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Măsura a fost luată ca urmare a amenințărilor tot mai mari generate de aeronavele fără pilot care zboară deasupra bazelor militare și infrastructurii critice. The post Divizie anti-drone înființată în Germania. Ce face România appeared first on Cotidianul RO.
18:00
În septembrie, CIO a deschis calea participării Rusiei şi Belarusului sub steag neutru. Condiția era ca sportivii să nu fie sub contract cu armata şi să nu fi susţinut activ invazia Ucrainei. The post TAS: Excluderea totală a schiorilor ruși și belaruși, anulată appeared first on Cotidianul RO.
18:00
REPORTAJ Epopeea pensiilor speciale, între huiduieli pentru Bolojan și miza milioanelor de euro # Cotidianul de Hunedoara
Venit în Parlament să-și angajeze răspunderea pentru pensiile speciale ale magistraților, Ilie Bolojan a fost așteptat de angajații Parlamentului cu huiduieli. The post REPORTAJ Epopeea pensiilor speciale, între huiduieli pentru Bolojan și miza milioanelor de euro appeared first on Cotidianul RO.
