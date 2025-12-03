Nicușor Dan, declarație halucinantă despre minciunile lui Ionuț Moșteanu. Ce crede președintele, cu adevărat – VIDEO

13:30

Imagini surprinse pe o șosea din Mehedinți, după ce un camion plin cu lădițe cu portocale a fost implicat într-un accident, au devenit virale. Zeci de oameni s-au înghesuit să „culeagă" direct de pe asfalt fructele împrăștiate din TIR-ul care se răsturnase. Camionul era plin cu fructe, iar în urma accidentului portocalele au ajuns pe […]