România, învinsă de Ungaria la CM de handbal
Cotidianul de Hunedoara, 3 decembrie 2025 21:20
Campionat Mondial ratat pentru tricolorele de la handbal. România nu va obține un rezultat meritoriu la competiția care se desfășoară în Țările de Jos și Germania. The post România, învinsă de Ungaria la CM de handbal appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
21:30
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, sursa Sanda a Securității # Cotidianul de Hunedoara
Rodica Stănoiu avea 86 de ani. Ea a fost ministru al Justiției în timpul Guvernului Năstase. The post A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, sursa Sanda a Securității appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:40
Zeci de persoane care se aflau în incinta unui mall din București au fost evacuate din cauza unei alerte de incendiu The post Alertă de incendiu la un mall din București. Clienții, evacuați appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
20:20
Ce a descoperit Alexandru Rogobete în timpul vizitei la spitalele fără apă potabilă # Cotidianul de Hunedoara
Oficialul susține că starea de alertă generată de lipsa apei se menține, iar spitalele funcționează în stare de avarie. The post Ce a descoperit Alexandru Rogobete în timpul vizitei la spitalele fără apă potabilă appeared first on Cotidianul RO.
20:00
După invazia rusă în Ucraina, și războiul hibrid al Moscovei, Austria si Elveția au început să-și ”modernizeze” și să-și ”revizuiască” neutralitatea The post La ce mai ajută neutralitatea în Europa? appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Din primele informații se pare că profesorul acuzat că are o relație cu una din elevele sale ar fi demisionat. The post Elevă din Timișoara, relație cu un profesor. Mai multe anchete deschise appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
19:30
Blocul Național Sindical vine cu o inițiativă legislativă al cărei scop este o salarizare mai echitabilă și o piață mai stabilă. The post Salarii în funcție de studii și experiență appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Economisirea dintr-un salariu de 3.500 lei este posibilă prin înțelegerea clară a cheltuielilor, stabilirea unei sume realiste pentru economii și crearea unui buget axat pe priorități. The post Cum să pui bani deoparte dintr-un salariu de 3.500 lei net appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Rapid, Universitatea Cluj și Petrolul, sancționate de FRF din cauza suporterilor # Cotidianul de Hunedoara
Sancțiunile aplicate depășesc 50.000 de lei, potrivit documentelor oficiale. The post Rapid, Universitatea Cluj și Petrolul, sancționate de FRF din cauza suporterilor appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Mesajul de susținere al lui Victor Ponta pentru Daniel Băluță a fost comunicat pe contul său de Facebook. The post Victor Ponta anunță susținerea pentru Daniel Băluță la Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
18:10
EXCLUSIV Buzoianu vrea să desființeze operatorul de apă din Prahova. Acuză că are printre cele mai mari prețuri din România # Cotidianul de Hunedoara
„Deci au fost cel puțin trei autorități, Ministerul Mediului, Prefectura și Hidroelectrica, care au pus întrebări exprese, unele dintre ele sunt trecute în procesele verbale, dacă există acest risc. La fiecare ședință li s-a spus același lucru de toate autoritățile din local, ABA local și operatorul ESZ, că nu există niciun fel de risc, că totul este în regulă”. The post EXCLUSIV Buzoianu vrea să desființeze operatorul de apă din Prahova. Acuză că are printre cele mai mari prețuri din România appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Criza bugetară este cel mai recent semn al instabilităţii politice din Bulgaria, care a organizat de şapte ori alegeri în decurs patru ani. The post După proteste, preşedintele Bulgariei solicită demisia guvernului appeared first on Cotidianul RO.
18:00
EXCLUSIV Buzoianu ar vrea sa închidă compania de apă din Prahova. O acuză că are printre cele mai mari prețuri din România # Cotidianul de Hunedoara
„Deci au fost cel puțin trei autorități, Ministerul Mediului, Prefectura și Hidroelectrica, care au pus întrebări exprese, unele dintre ele sunt trecute în procesele verbale, dacă există acest risc. La fiecare ședință li s-a spus același lucru de toate autoritățile din local, ABA local și operatorul ESZ, că nu există niciun fel de risc, că totul este în regulă”. The post EXCLUSIV Buzoianu ar vrea sa închidă compania de apă din Prahova. O acuză că are printre cele mai mari prețuri din România appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Comisia Europeană a anunțat că vrea să includă Rusia pe lista țărilor cu gred ridicat de risc. Sunt vizate deficiențe majore în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. The post Rusia va fi adăugată pe lista țărilor cu grad de risc ridicat de către UE appeared first on Cotidianul RO.
17:50
„Niciun risc pentru oameni și industrie.” Ministrul Ivan dă asigurări că sistemul energetic nu e afectat de criza apei din Prahova # Cotidianul de Hunedoara
Suspendarea temporară la CECC Brazi a fost gestionată eficient, iar Sistemul Energetic Național funcționează stabil, fără riscuri pentru consumatori, spune ministrul Energiei. The post „Niciun risc pentru oameni și industrie.” Ministrul Ivan dă asigurări că sistemul energetic nu e afectat de criza apei din Prahova appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Un proiect-pilot al Autorității Electorale Permanente vrea să îi ajute pe nevăzători să voteze „în condiţii de autonomie şi cu respectarea secretului votului”, fără a depinde de un însoţitor. The post Proiect-pilot pentru alegătorii cu dizabilităţi de vedere appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
17:30
Negocierile SUA-Rusia au fost precedate de cele mai dure amenințări ale lui Putin la adresa Europei și au fost urmate de o mare tăcere The post ”Chirurgul” Putin spune că Europa ar putea intra în sala de operație appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Comisia Europeană a anunțat un nou pachet de măsuri care să vină în sprijinul Ucrainei, în contextul în care Rusia continuă războiul de agresiune pe care îl duce în această țară. The post Cele două soluții ale Comisiei Europeane pentru sprijinirea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
16:40
A fost semnat contractul de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR din Turcia. Cât a costat achiziția # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Radu Miruță spune că intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. The post A fost semnat contractul de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR din Turcia. Cât a costat achiziția appeared first on Cotidianul RO.
16:30
O dronă ucraineană aflată în derivă și periculoasă pentru navigație a fost neutralizată de scafandrii militari români în largul Constanței. The post Alertă pe Marea Neagră. O dronă maritimă punea în pericol traficul appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Vlad Gheorghe a ironizat declarația liderului social-democrat, care l-a identificat pe Drulă drept cel mai mare pericol pentru Capitală. Gheorghe s-a retras din cursa pentru fotoliul de edil al Bucureștiului în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu. The post „Grindeanu îi face respirație gură la gură candidatului de pe locul 4” appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Un concert-tribut „Adio, Everest al Rock-ului Românesc!”, cu amintiri, colaje, eterna voce de granit şi Invitaţi & Complici Muzicali Partizan, va avea loc pe 17 decembrie, în Quantic. The post Adrian Pleşca, înmormântat vineri, în cimitirul Pantelimon 2 appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Rafinăria Petrobrazi a fost conectată de către Apa Nova Ploiești la sistemul propriu de alimentare cu apă # Cotidianul de Hunedoara
Conectarea a inclus instalarea unor conducte dedicate pentru un debit stabil. Autoritățile și companiile implicate au stabilit debite temporare diferite pentru a menține funcționarea instalațiilor până la stabilizarea situației, considerând următoarele 72 de ore critice pentru continuitatea operațiunilor industriale. The post Rafinăria Petrobrazi a fost conectată de către Apa Nova Ploiești la sistemul propriu de alimentare cu apă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:30
Nicușor Dan: Evident că serviciile știau cine e Georgescu/ Ce s-a schimbat la un an de la anularea alegerilor # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a răspuns la întrebarea Cotidianul: ce s-a schimbat la un an de la anularea alegerilor. The post Nicușor Dan: Evident că serviciile știau cine e Georgescu/ Ce s-a schimbat la un an de la anularea alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
15:30
În ciuda negocierilor de pace pentru stoparea războiului din Ucraina (sau poate din cauza modului de poziționare a aliaților europeni din NATO cu privire la acestea), Marco Rubio nu a considerat necesar să participe la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO. The post Marco Rubio, absent nemotivat la NATO appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Donald Trump a ținut marți un discurs violent la adresa unui stat. Declarația vine după ce președintele american a promis că va opri „definitiv imigrația din țările din lumea a treia”. The post Trump, limbaj grobian la adresa unui stat: Gunoaie! Țara lor pute appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Cu termocentrala Brazi a Petrom oprită, din lipsa apei tehnologice, avem un deficit semnificativ în generarea internă de electricitate. Pentru a suplini în parte acest deficit, Hidroelectrica uzinează puternic The post Hidroelectrica, turată la maximum ca să acopere deficitul de energie appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Nicușor Dan vrea să fie implicat în nominalizarea noului ministru al Apărării # Cotidianul de Hunedoara
„Decizia este la USR (în privința numirii unui nou ministru al Apărarării - n. red.)”, spune Nicușor Dan. The post Nicușor Dan vrea să fie implicat în nominalizarea noului ministru al Apărării appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Din „sistemul de învățământ destul de slab și foarte slab”, l-ați selectat pe ne-terminatul intelectual Ionuț Moșteanu ca să conducă Ministerul Apărării Naționale. The post Un bilețel către președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Ce europarlamentar român a votat împotriva legii contra traficului de migranți # Cotidianul de Hunedoara
Un singur europarlamentar român a votat împotriva unor reglementări în domeniul luptei cu traficul de persoane și cu cel de migranți. Noul regulament european întărește cooperarea polițienească împotriva afacerii ilegale a traficului de persoane. The post Ce europarlamentar român a votat împotriva legii contra traficului de migranți appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Cel mai mare zăcământ de litiu din lume, descoperit sub un supervulcan. Este evaluat la 1,5 trilioane de dolari # Cotidianul de Hunedoara
Până în 2040, cererea de litiu ar putea ajunge la un milion de tone. Acest lucru înseamnă însă o producție globală de opt ori mai mare decât cea din 2022. The post Cel mai mare zăcământ de litiu din lume, descoperit sub un supervulcan. Este evaluat la 1,5 trilioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Nicușor Dan arată cu degetul spre Apele Române pentru criza apei din Prahova # Cotidianul de Hunedoara
„În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române”, susține președintele Nicușor Dan. The post Nicușor Dan arată cu degetul spre Apele Române pentru criza apei din Prahova appeared first on Cotidianul RO.
14:10
În Transnistria, „alegerile” seamănă mai degrabă cu o ștampilă decât cu un test. Pe 30 noiembrie 2025, regiunea separatistă a organizat scrutinul pentru Sovietul Suprem. Participare oficială a fost de 26% și, la final, 33 din 33 de mandate au mers către Obnovlenie, partid asociat conglomeratului Sheriff. Autoritățile regimului rus de ocupație nici măcar nu […] The post Fake it till you make it ori manual de democrație a la Rusky Mir appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă critică neclaritățile privind contingentul de lucrători străini pentru 2026 și cere Guvernului transparență și o tranziție clară a noilor reguli. The post Controverse privind numărul de muncitori străini în România appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Diana Buzoianu, chemată la raport în Parlament, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă # Cotidianul de Hunedoara
Solicitarea a fost făcută de parlamentarii AUR. The post Diana Buzoianu, chemată la raport în Parlament, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Republica Moldova: drone rusești, războiul pentru dreptate și alegeri în reduta transnistreană a Rusky Mir # Cotidianul de Hunedoara
Plahotniuc în instanță, Maia Sandu face declarații despre Rusia și Ilan Șor se retrage din Republica Moldova. Cotidianul prezintă revista presei din Republica Moldova din 3 decembrie. The post Republica Moldova: drone rusești, războiul pentru dreptate și alegeri în reduta transnistreană a Rusky Mir appeared first on Cotidianul RO.
13:40
„Atragem suficient cât să dăm un semnal că avem susținere și din coaliție, iar după locale se vor mobiliza suficienți pentru succesul moțiunii.” The post PACE are semnături pentru moțiunea de cenzură. Cine trădează din coaliție appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Patru brăţări de aur de aproximativ 3 300 de ani au fost descoperite recent într-o pădure din județul Gorj de un pasionat de detectare de metale. Piesele, cântărind aproape 36 g, au fost predate muzeului local și urmează expertizarea și, posibil, clasificarea ca tezaur național. The post Brăţari din aur vechi de trei milenii, descoperite în Gorj appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Grindeanu, săgeți către Buzoianu: Eu m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu critică gestionarea crizei apei din Prahova şi Dâmboviţa. The post Grindeanu, săgeți către Buzoianu: Eu m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People cântă la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale # Cotidianul de Hunedoara
Tragerea la sorţi din istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC are loc de vineri, 5 decembrie, ora 19.00. The post Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People cântă la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
13:30
Din comentariile la observațiile politice pe care le mai fac din când în când constat cu tristețe următoarele lucruri: 1) Suporterii useriști au idei puține, false, extreme și se comportă cu o agresivitate isterică pe care am mai întâlnit-o doar la „ciomăgarii” pesediști din perioada de ură viscerală împotriva lui Băsescu. Nu operează cu idei, […] The post Lupta pentru Capitală. Statul român de azi: o găină fără cap? appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Potrivit Observatorului Solar Dynamics al NASA, fenomenul a perturbat pentru scurt timp comunicaţiile radio în Australia şi în anumite părţi din Asia de Sud-Est. The post O erupţie solară ar putea aduce un spectacol pe cerul nocturn appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Delegația americană trebuia să se vadă la Bruxelles cu președintele ucrainean, relatează Kyiv Post. Witkoff și Kushner vor zbura de la Moscova direct la Washington și nu vor mai face deturul în Europa. The post Trump și trimișii săi la Moscova nu se mai văd cu Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Baronii de la Apele Române Prahova. Omul lui Iulian Dumitrescu și un fost deputat PNL controversat # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul dezvăluie legăturile politice din conducerea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ). Directorul companiei Bogdan Chițescu a fost consilier la CJ Prahova în mandatul „baronului Lamborghini” Iulian Dumitrescu, iar Ervin Molnar, fost deputat PNL și fost director al Apelor Române, se află în Consiliul de Administrație (CA) al ESZ. The post Baronii de la Apele Române Prahova. Omul lui Iulian Dumitrescu și un fost deputat PNL controversat appeared first on Cotidianul RO.
13:20
O gravură de Goya oferită lui Nicolae Ceaușescu de regele Spaniei este vedeta celei mai mari licitații de artă a iernii, alături de lucrări rare de Grigorescu și Vermont. The post Nudul lui Grigorescu, scos la licitație appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, membrele trupei Indiggo, au fost reținute în SUA în 2025 pentru mai multe acuzații. The post Gemenele de la trupa Indiggo, arestate în SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Dumitru Flucuș, fost deputat PNL, a șters de pe Facebook o postare în care transmitea felicitări secretarului Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, Florin Dobrescu. Acesta a fost organizatorul acțiunii de comemorare a lui Zelea Codreanu din 2024. The post Membru AUR laudă noua cruce a lui Codreanu appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Economia globală este în declin. Inteligența artificială, pericol și oportunitate # Cotidianul de Hunedoara
Economia mondială arată reziliență în 2025 datorită investițiilor în inteligență artificială, dar vulnerabilitățile persistă. The post Economia globală este în declin. Inteligența artificială, pericol și oportunitate appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Indicele ROBOR la 3 și 6 luni a scăzut ușor, ajungând la 6,21%, respectiv 6,34%. Această scădere poate reduce costurile creditelor în lei pentru consumatori, influențând pozitiv ratele lunare. The post Indicele ROBOR scade appeared first on Cotidianul RO.
12:30
În cazul în care echipa olteană ar dori să-l achiziționeze definitiv, ar trebui să plătească echivalentul a 400.000 de euro către Deportivo Saprissa. The post Universitatea Craiova se desparte de un titular din sezonul trecut appeared first on Cotidianul RO.
