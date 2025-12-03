Ce europarlamentar român a votat împotriva legii contra traficului de migranți
Cotidianul de Hunedoara, 3 decembrie 2025 14:20
Un singur europarlamentar român a votat împotriva unor reglementări în domeniul luptei cu traficul de persoane și cu cel de migranți. Noul regulament european întărește cooperarea polițienească împotriva afacerii ilegale a traficului de persoane. The post Ce europarlamentar român a votat împotriva legii contra traficului de migranți appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
15:00
Cu termocentrala Brazi a Petrom oprită, din lipsa apei tehnologice, avem un deficit semnificativ în generarea internă de electricitate. Pentru a suplini în parte acest deficit, Hidroelectrica uzinează puternic The post Hidroelectrica, turată la maximum ca să acopere deficitul de energie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:40
Nicușor Dan vrea să fie implicat în nominalizarea noului ministru al Apărării # Cotidianul de Hunedoara
„Decizia este la USR (în privința numirii unui nou ministru al Apărarării - n. red.)”, spune Nicușor Dan. The post Nicușor Dan vrea să fie implicat în nominalizarea noului ministru al Apărării appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Din „sistemul de învățământ destul de slab și foarte slab”, l-ați selectat pe ne-terminatul intelectual Ionuț Moșteanu ca să conducă Ministerul Apărării Naționale. The post Un bilețel către președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:20
14:20
Cel mai mare zăcământ de litiu din lume, descoperit sub un supervulcan. Este evaluat la 1,5 trilioane de dolari # Cotidianul de Hunedoara
Până în 2040, cererea de litiu ar putea ajunge la un milion de tone. Acest lucru înseamnă însă o producție globală de opt ori mai mare decât cea din 2022. The post Cel mai mare zăcământ de litiu din lume, descoperit sub un supervulcan. Este evaluat la 1,5 trilioane de dolari appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Nicușor Dan arată cu degetul spre Apele Române pentru criza apei din Prahova # Cotidianul de Hunedoara
„În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române”, susține președintele Nicușor Dan. The post Nicușor Dan arată cu degetul spre Apele Române pentru criza apei din Prahova appeared first on Cotidianul RO.
14:10
În Transnistria, „alegerile” seamănă mai degrabă cu o ștampilă decât cu un test. Pe 30 noiembrie 2025, regiunea separatistă a organizat scrutinul pentru Sovietul Suprem. Participare oficială a fost de 26% și, la final, 33 din 33 de mandate au mers către Obnovlenie, partid asociat conglomeratului Sheriff. Autoritățile regimului rus de ocupație nici măcar nu […] The post Fake it till you make it ori manual de democrație a la Rusky Mir appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă critică neclaritățile privind contingentul de lucrători străini pentru 2026 și cere Guvernului transparență și o tranziție clară a noilor reguli. The post Controverse privind numărul de muncitori străini în România appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:00
Diana Buzoianu, chemată la raport în Parlament, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă # Cotidianul de Hunedoara
Solicitarea a fost făcută de parlamentarii AUR. The post Diana Buzoianu, chemată la raport în Parlament, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Republica Moldova: drone rusești, războiul pentru dreptate și alegeri în reduta transnistreană a Rusky Mir # Cotidianul de Hunedoara
Plahotniuc în instanță, Maia Sandu face declarații despre Rusia și Ilan Șor se retrage din Republica Moldova. Cotidianul prezintă revista presei din Republica Moldova din 3 decembrie. The post Republica Moldova: drone rusești, războiul pentru dreptate și alegeri în reduta transnistreană a Rusky Mir appeared first on Cotidianul RO.
13:40
„Atragem suficient cât să dăm un semnal că avem susținere și din coaliție, iar după locale se vor mobiliza suficienți pentru succesul moțiunii.” The post PACE are semnături pentru moțiunea de cenzură. Cine trădează din coaliție appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Patru brăţări de aur de aproximativ 3 300 de ani au fost descoperite recent într-o pădure din județul Gorj de un pasionat de detectare de metale. Piesele, cântărind aproape 36 g, au fost predate muzeului local și urmează expertizarea și, posibil, clasificarea ca tezaur național. The post Brăţari din aur vechi de trei milenii, descoperite în Gorj appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Grindeanu, săgeți către Buzoianu: Eu m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat # Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu critică gestionarea crizei apei din Prahova şi Dâmboviţa. The post Grindeanu, săgeți către Buzoianu: Eu m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People cântă la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale # Cotidianul de Hunedoara
Tragerea la sorţi din istoricul John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC are loc de vineri, 5 decembrie, ora 19.00. The post Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger şi Village People cântă la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Din comentariile la observațiile politice pe care le mai fac din când în când constat cu tristețe următoarele lucruri: 1) Suporterii useriști au idei puține, false, extreme și se comportă cu o agresivitate isterică pe care am mai întâlnit-o doar la „ciomăgarii” pesediști din perioada de ură viscerală împotriva lui Băsescu. Nu operează cu idei, […] The post Lupta pentru Capitală. Statul român de azi: o găină fără cap? appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Potrivit Observatorului Solar Dynamics al NASA, fenomenul a perturbat pentru scurt timp comunicaţiile radio în Australia şi în anumite părţi din Asia de Sud-Est. The post O erupţie solară ar putea aduce un spectacol pe cerul nocturn appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Delegația americană trebuia să se vadă la Bruxelles cu președintele ucrainean, relatează Kyiv Post. Witkoff și Kushner vor zbura de la Moscova direct la Washington și nu vor mai face deturul în Europa. The post Trump și trimișii săi la Moscova nu se mai văd cu Zelenski appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Baronii de la Apele Române Prahova. Omul lui Iulian Dumitrescu și un fost deputat PNL controversat # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul dezvăluie legăturile politice din conducerea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ). Directorul companiei Bogdan Chițescu a fost consilier la CJ Prahova în mandatul „baronului Lamborghini” Iulian Dumitrescu, iar Ervin Molnar, fost deputat PNL și fost director al Apelor Române, se află în Consiliul de Administrație (CA) al ESZ. The post Baronii de la Apele Române Prahova. Omul lui Iulian Dumitrescu și un fost deputat PNL controversat appeared first on Cotidianul RO.
13:20
O gravură de Goya oferită lui Nicolae Ceaușescu de regele Spaniei este vedeta celei mai mari licitații de artă a iernii, alături de lucrări rare de Grigorescu și Vermont. The post Nudul lui Grigorescu, scos la licitație appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:50
Gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea, membrele trupei Indiggo, au fost reținute în SUA în 2025 pentru mai multe acuzații. The post Gemenele de la trupa Indiggo, arestate în SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Dumitru Flucuș, fost deputat PNL, a șters de pe Facebook o postare în care transmitea felicitări secretarului Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, Florin Dobrescu. Acesta a fost organizatorul acțiunii de comemorare a lui Zelea Codreanu din 2024. The post Membru AUR laudă noua cruce a lui Codreanu appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Economia globală este în declin. Inteligența artificială, pericol și oportunitate # Cotidianul de Hunedoara
Economia mondială arată reziliență în 2025 datorită investițiilor în inteligență artificială, dar vulnerabilitățile persistă. The post Economia globală este în declin. Inteligența artificială, pericol și oportunitate appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Indicele ROBOR la 3 și 6 luni a scăzut ușor, ajungând la 6,21%, respectiv 6,34%. Această scădere poate reduce costurile creditelor în lei pentru consumatori, influențând pozitiv ratele lunare. The post Indicele ROBOR scade appeared first on Cotidianul RO.
12:30
În cazul în care echipa olteană ar dori să-l achiziționeze definitiv, ar trebui să plătească echivalentul a 400.000 de euro către Deportivo Saprissa. The post Universitatea Craiova se desparte de un titular din sezonul trecut appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Paramedicii SMURD au acordat îngrijiri medicale unui bărbat de 74 de ani, care a suferit arsuri de gradul I. The post Explozie la o locuinţă din Râmnicu Sărat. O persoană a ajuns la spital appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Rahmanullah Lakanwal, suspectul în atacul asupra a doi militari din Garda Națională la Washington, a pledat nevinovat. The post Suspectul afgan care ar fi tras la Casa Albă a pledat nevinovat appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ministrul Mediului anunță când revine apa potabilă în Prahova. Pe cine scoate vinovat – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Nici măcar în ultimul ceas, în ultimele ședințe care au fost, care au avut loc în aceste zile, nu au anuntat riscurile suplimentare care existau”. The post Ministrul Mediului anunță când revine apa potabilă în Prahova. Pe cine scoate vinovat – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Un șofer a refuzat să oprească la semnalul poliției, apoi s-a răsturnat. Țigări de contrabandă în mașină # Cotidianul de Hunedoara
Poliția Rutieră s-a aflat în serviciul de patrulare având o autospecială neinscripţionată și dotată cu aparat radar The post Un șofer a refuzat să oprească la semnalul poliției, apoi s-a răsturnat. Țigări de contrabandă în mașină appeared first on Cotidianul RO.
12:10
La solicitarea procurorilor anticorupţie, judecătorii au decis să îl aresteze preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. The post Poliţist din Constanţa, arestat. Prins în flagrant când primea mită appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare a primit aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate, apropiindu-se de etapa licitației. Proiectul, de 5,93 miliarde lei, va avea 59 km și 7 noduri rutiere. The post Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare, pe ultima sută de metri appeared first on Cotidianul RO.
11:50
George Clooney, despre rolul pierdut în fața lui Brad Pitt: „M-a enervat!” # Cotidianul de Hunedoara
George Clooney a povestit cum a pierdut rolul care l-ar fi putut lansa în fața lui Brad Pitt, în „Thelma & Louise”. The post George Clooney, despre rolul pierdut în fața lui Brad Pitt: „M-a enervat!” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Vlad Voiculescu, într-o discuție postată pe Facebook cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă, a trimis mai multe săgeți către Ciprian Ciucu. „USR a vrut. Cine n-a vrut, a fost PNL, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu. Era şeful PNL Bucureşti”, a comentat fostul ministru al Sănătății. The post Nicușor Dan adâncește ruptura dintre USR și PNL appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Cei trei sunt acuzați că au delapidat aproximativ 400.000 de lei din fondurile a nouă asociații de proprietari, lăsând locatarii fără apă și utilități. The post Fără utilități, după ce administratorii au golit conturile asociației appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Ministrul educației: Avem foarte multe umbre în sistem. Mesaj pentru olimpici # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul a arătat și că, de anul viitor, se impune ordine în regulamente, pentru ca toţi cei care reprezintă România la nivel internațional să poată fi onorați The post Ministrul educației: Avem foarte multe umbre în sistem. Mesaj pentru olimpici appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Terenul de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere din Craiova, simbol al industriei comuniste, este scos la vânzare. Zona este o oportunitate pentru proiecte rezidențiale și comerciale, parte din regenerarea urbană a fostelor situri industriale. The post Platformă-emblemă a regimului Ceaușescu, la vânzare appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Elon Musk avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale și propune trei principii pentru o dezvoltare sigură: adevăr, frumusețe și curiozitate. Musk spune că AI poate deveni periculoasă dacă nu respectă aceste repere. The post Elon Musk avertizează din nou asupra riscurilor AI appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„Dacă mi-ai fi spus când a venit că va marca 100 de goluri în 111 meciuri, ţi-aş fi răspuns: «Eşti sigur?» Cifrele sunt incredibile. Astăzi a fost incredibil”, a declarat antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola. The post Haaland intră în istoria Premier League appeared first on Cotidianul RO.
11:30
EXCLUSIV Criza Apei din Prahova. Ce se întâmplă cu pacienții din spitale – Explicațiile ministrului Sănătății # Cotidianul de Hunedoara
Peste 100.000 de oameni nu au apă potabilă în Prahova și Dâmbovița. The post EXCLUSIV Criza Apei din Prahova. Ce se întâmplă cu pacienții din spitale – Explicațiile ministrului Sănătății appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Premierul României efectuează miercuri şi joi o vizită oficială la Viena. Pe drum, se va opri la Budapesta, unde va avea o întâlnire cu omologul maghiar. The post Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
11:10
„Cel mai important, în ciuda recursurilor, este că procesul va avea loc, nu a fost suspendat”, a declarat pentru AFP Fernando Burlando, avocatul fiicelor mai mari ale lui Maradona, Dalma şi Gianinna. The post Proces nou în cazul morții lui Maradoana appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Teodorovici s-a retras în favoarea lui Băluță din alegerile pentru Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Este a doua retragere din alegerile pentru Primăria municipiului București. The post Teodorovici s-a retras în favoarea lui Băluță din alegerile pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:00
Distribuirea către populaţie va fi efectuată de autorităţile publice locale, cu sprijinul structurilor pentru situaţii de urgenţă din cele două judeţe. The post Criza apei din Prahova şi Dâmboviţa: Apă potabilă, din rezervele de stat appeared first on Cotidianul RO.
10:50
O instanță americană a decis în 2024 că România trebuie să le plătească afaceriștilor 356 de milioane de dolari. Statul român le-a plătit doar o parte, iar acum frații Micula ar încerca să facă lobby la autoritățile americane pentru aplicarea deciziei, scrie Profit.ro. The post Frații Micula, lobby la Trump pentru litigiul cu România appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Rafinăria Petrobrazi, în pericol de închidere. Prețurile combustibilului ar putea exploda # Cotidianul de Hunedoara
Criza apei lovește industria. O astfel de situație ar duce la o explozie a prețurilor la combustibili, a avertizat expertul în energie Dumitru Chisăliță. The post Rafinăria Petrobrazi, în pericol de închidere. Prețurile combustibilului ar putea exploda appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Expoziţie dedicată practicii străvechi a colindatului, la Palatul Dacia-România # Cotidianul de Hunedoara
Mircea Modreanu a creat o lucrare inspirată de vâstra Cetei din Mândra, Ţara Făgăraşului, supradimensionată şi reinterpretată în cheie contemporană. The post Expoziţie dedicată practicii străvechi a colindatului, la Palatul Dacia-România appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Bugetarii avertizează Guvernul că reducerile salariale vor bloca activitatea unor instituții și acuză politizarea administrației și lipsa dialogului cu premierul. The post Scrisoarea a II-a de amenințare. Bugetarii din guvern sar la Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Preţurile producţiei industriale au crescut cu 8% în octombrie 2025 faţă de anul trecut, potrivit INS. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în energie, cu un avans de peste 20%. Creşteri au apărut şi în industria extractivă, prelucrătoare şi în serviciile de apă. Trendul ascendent poate influenţa costurile de producţie din economie. The post INS: În luna octombrie, preţurile producţiei industriale au crescut appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Percheziții la o rețea de trafic de droguri care opera în penitenciare – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Rețeaua ar fi introdus stupefiante în interiorul penitenciarelor. Traficanții ar fi făcut și mai multe denunțuri mincinoase pentru a reduce pedepse. The post Percheziții la o rețea de trafic de droguri care opera în penitenciare – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Acordul le impune tuturor statelor membre să prezinte planuri naționale de diversificare. Aceste planuri trebuie să aducă oprirea tuturor importurilor de gaze din Rusia în termenele prevăzute de legislație. The post Acord în UE: Fără gaze rusești din 2027 appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Emmanuel Macron merge în China pentru discuţii cu Xi Jinping privind pacea în Ucraina şi relaţiile economice, încercând să obţină un rol activ al Beijingului în oprirea războiului. The post Macron merge în China să caute sprijin pentru pacea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
