Nicușor Dan arată cu degetul spre Apele Române pentru criza apei din Prahova

13:30

Din comentariile la observațiile politice pe care le mai fac din când în când constat cu tristețe următoarele lucruri: 1) Suporterii useriști au idei puține, false, extreme și se comportă cu o agresivitate isterică pe care am mai întâlnit-o doar la „ciomăgarii” pesediști din perioada de ură viscerală împotriva lui Băsescu. Nu operează cu idei, […] The post Lupta pentru Capitală. Statul român de azi: o găină fără cap? appeared first on Cotidianul RO.