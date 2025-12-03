Accident în Oradea, pe strada Oneștilor. O mașină s-a făcut zob, șoferul a fost încarcerat (FOTO)

10:30

Niciodată n-am știut exact cu ce ar trebui să se ocupe un city manager și nici care e locul său în ierarhia Primăriei. Au fost city manageri care n-au lăsat nicio dâră în urma lor și alții care chiar au mișcat lucruri. Acum, Sebastian Lascu, dentistul care a ajuns city manager, are niște planuri care ne vor lăsa - deformație profesională - cu gura căscată. Omul vrea să implementeze inteligența artificială acolo unde orădenii au avut de-a face cel mai mult cu prostia naturală.