OnePlus Ace 6T – ecran AMOLED cu rată de refresh la 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 şi baterie de 8300 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 100W

21:50

Dacă sunteţi în căutarea unui smartphone de tipul best buy, am pentru voi cea mai bună ofertă, una destul de limitată ca timp. Până mâine, 26 noiembrie, puteţi cumpăra smartphone-ul Motorola Edge 50 Fusion la super preţul de 680 lei. Tot ce trebuie să faceţi este să intraţi în aplicaţia mobile a celor de la […] The post Motorola Edge 50 Fusion cu ecran P-OLED şi rată de refresh la 144Hz, 8 GB RAM şi cameră foto cu OIS la doar 680 lei + voucher de 200 lei pentru achiziţii viitoare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.