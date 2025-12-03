Alegeri în Capitală, sub semnul frustrării: ce spun bucureștenii despre candidați și partide

Rezultatele sondajelor și campania din Capitală ridică semne de întrebare între alegători. În mai multe discuții online, bucureștenii se contrazic cu privire la cea mai bună variantă pentru Primăria Capitalei, de la un vot util pentru un candidat de dreapta, până la un vot împotriva partidelor mari.

