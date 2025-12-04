Peste 1.000 de persoane evacuate în urma unui incendiu la Promenada Mall

06:30

Andrei Burlacu, tânărul de 25 de ani care a decedat pe 21 noiembrie după ce a salvat o adolescentă din apele râului Bahlui, va primi titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Iași. Tragedia s-a petrecut pe 30 mai. În încercarea de a salva fata de 15 ani care căzuse în râu, Andrei a reușit [...]